В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6029 новых случаев заражения, 18 850 человек выздоровели
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В Украине зафиксированы 6029 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 21 декабря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"Более 13 млн человек получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили курс прививок!
За сутки 20 декабря в Украине:
зафиксированы 6029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 390, медработников – 180);
110 740 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 36 056 человек, полностью иммунизированы – 74 605 человек, дополнительную дозу получили 79 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1061 человек;
летальных случаев - 346;
выздоровели – 18 850 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 3 616 716 человек;
выздоровели – 3 357 405 человек;
летальных случаев – 93 608;
проведено ПЦР-тестирований – 16 532 593.
С начала вакцинальной кампании привиты 14 422 443 человека, из них получили первую дозу – 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек, получили дополнительную дозу – 171 человек. В общей сложности проведены 27 484 089 прививок", - рассказали в Минздраве.
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Все жители Харькова поголовно сейчас болеют 2 раза одновременно .
Чего-то не то позабивали в таблицу.
хоба - всего три четверти болеют
А если серьёзно, то там по ошибке тупо повтор первого столбца.
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