В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6029 новых случаев заражения, 18 850 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 6029 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 21 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 13 млн человек получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили курс прививок!

За сутки 20 декабря в Украине:

зафиксированы 6029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 390, медработников – 180);

110 740 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 36 056 человек, полностью иммунизированы – 74 605 человек, дополнительную дозу получили 79 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1061 человек;

летальных случаев - 346;

выздоровели – 18 850 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 3 616 716 человек;

выздоровели – 3 357 405 человек;

летальных случаев – 93 608;

проведено ПЦР-тестирований – 16 532 593.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 422 443 человека, из них получили первую дозу – 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек, получили дополнительную дозу – 171 человек. В общей сложности проведены 27 484 089 прививок", - рассказали в Минздраве.





