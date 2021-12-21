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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6029 новых случаев заражения, 18 850 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6029 новых случаев заражения, 18 850 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 6029 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 21 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 13 млн человек получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили курс прививок!

За сутки 20 декабря в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6029 новых случаев заражения, 18 850 человек выздоровели 01 зафиксированы 6029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 390, медработников – 180);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6029 новых случаев заражения, 18 850 человек выздоровели 01 110 740 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 36 056 человек, полностью иммунизированы – 74 605 человек, дополнительную дозу получили 79 человек.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6029 новых случаев заражения, 18 850 человек выздоровели 01 госпитализированы - 1061 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6029 новых случаев заражения, 18 850 человек выздоровели 01 летальных случаев - 346;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6029 новых случаев заражения, 18 850 человек выздоровели 01 выздоровели – 18 850 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Омикрон" распространяется быстрее "дельты" и способен заражать вакцинированных, - глава ВОЗ Гебреесус

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6029 новых случаев заражения, 18 850 человек выздоровели 01 заболели - 3 616 716 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6029 новых случаев заражения, 18 850 человек выздоровели 01 выздоровели – 3 357 405 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6029 новых случаев заражения, 18 850 человек выздоровели 01 летальных случаев – 93 608;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6029 новых случаев заражения, 18 850 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 16 532 593.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 422 443 человека, из них получили первую дозу – 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек, получили дополнительную дозу – 171 человек. В общей сложности проведены 27 484 089 прививок", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6029 новых случаев заражения, 18 850 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6029 новых случаев заражения, 18 850 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6029 новых случаев заражения, 18 850 человек выздоровели 12

Автор: Наталя Джума
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"Ёжики кололись, но продолжали ... болеть" (с)
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21.12.2021 08:23 Ответить
Харьковская обл. активных больных на 100тыс. - 241тыс.
Все жители Харькова поголовно сейчас болеют 2 раза одновременно .
Чего-то не то позабивали в таблицу.
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21.12.2021 08:29 Ответить
а в херсонской?
хоба - всего три четверти болеют
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21.12.2021 09:01 Ответить
Не, там часть болеет альфой, часть бетой, часть дельтой, часть омикроном, а некоторые несколькими штаммами одновременно
А если серьёзно, то там по ошибке тупо повтор первого столбца.
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21.12.2021 09:06 Ответить
Регистрация умерших от ковид идёт через больницы. Большая часть болеет и умирает дома. Тестирование продолжает оставаться платным.
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21.12.2021 08:30 Ответить
Брехня. Через лечащего врача тестирование бесплатное.
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21.12.2021 09:11 Ответить
што то с таблицей совсем плохо- печатайте просто, скромной строкой, некрологом...
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21.12.2021 08:37 Ответить
Сделай сам...
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21.12.2021 09:03 Ответить
Маловато будет.В реанимации антипрививочников нет.Надо бы еще эпидемию натуральной оспы,паротитита,кори и краснухи для антипривиочников.Поголовно стали бесплодными и не размножались..
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21.12.2021 09:20 Ответить
ботяра сам то понял что написал
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21.12.2021 09:28 Ответить
Ну извините,если задел Ваше чувство достоинства.А мне стариков и ослабленных жалко.Антипрививочники и мракобесы- многовековое зло человечества.Ведьм сжигали повсюду..
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21.12.2021 09:34 Ответить
Не переживайте, будет вам оспа.
Важность предупреждения угрозы терактов с применением биологического оружия Гейтс объясняет так: "А что если биотеррористы принесут оспу в 10 аэропортов?
https://www.bbc.com/russian/news-59162213

В лаборатории в США обнаружили флаконы с натуральной оспой

https://hromadske.ua/ru/posts/v-laboratorii-v-ssha-obnaruzhili-flakony-s-naturalnoj-ospoj-kotoruyu-likvidirovali-40-let-nazad-stoit-li-bespokoitsya
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21.12.2021 21:04 Ответить
Кокошніца разом з олєнєводом сьогодні в ударі.
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21.12.2021 21:17 Ответить
У Харкові Терехов дозволив батькам бути присутніми на дитячих Новорічних святах у дитячих садочках, навіть без наявних сертифікатів і результатів ПЛР-тестів. Цей дозвіл перейшов у словесний наказ адміністрації садочків, попри незгоду багатьох педагогів, запросити батьків на свято. МОЗ не указ і не авторитет для харківського мера чи це усвідомлена провокація?
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21.12.2021 18:59 Ответить
Все залежить від того, хто видає інформацію на люди. Наприклад, основні в США медійні компанії беруть новини від Ассошіейтен Прес, а вона -від Рейтер. А Рейтер є власністю Ротшільдів… Отак в в Україні - хто контролює видачу даних на люди
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22.12.2021 00:51 Ответить
 
 