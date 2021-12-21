По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 9 место в мире и 5 в Европе. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 21 декабря в мире зарегистрировали 559 091 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5503 человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 275 822 844 случая инфицирования, из них 559 091 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 377 584 человека, из них 5503 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 247,5 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 31-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 19-ю, по летальным случаям - 9-ю в мире и 5-ю в Европе.
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купупуйте - в нас дешево....
мона і кацапам в ургунь-бедолань повисилати через "Дію" - $20000.
саміх падлюк, шо б на дух в Україні не було - через "Дію"!
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а то я не знаю нашіх... - не гравці - звірі....
скількі я там червочіків оставив
это как например в совке - сотни совков погибли когда взорвался газ(кричали пару дней местные и газовики шо газ идет не туда) и два поезда как раз проходили там = ничего не зафиксировали.
так и тут - с 700 жертв вируса - как будто от балды получается 150-300+
ибо на 700 все такие:
а на 300:
а докторА такие: (разливают спирт, плачут, зная правду)
ведь подписывали шо рот на замке, не? ну и например шо Жюков погнал на радиацию рабов, а потом вся верхушка "власти" =
(ну дохнут потом, дахусим)
так же и с другими, подземными взрывами - быдло отвели, взорвали заряд, а потом - ой, а шо у вас раки и крабы заболевают то? ой, то есть "граждане" дохнут.... странно.