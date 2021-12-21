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По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 9 место в мире и 5 в Европе. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

По состоянию на утро 21 декабря в мире зарегистрировали 559 091 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5503 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 275 822 844 случая инфицирования, из них 559 091 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 377 584 человека, из них 5503 за минувшие сутки.

По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 9 место в мире и 5 в Европе 01

Побороли болезнь и вылечились 247,5 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия разрешила использовать в ЕС вакцину Novavax против COVID-19

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 9 место в мире и 5 в Европе 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 31-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 19-ю, по летальным случаям - 9-ю в мире и 5-ю в Европе.

По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 9 место в мире и 5 в Европе 03
По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 9 место в мире и 5 в Европе 04

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+4
А что ж такое с францией и германией?они же прокололи больше 70 % населения или тоже покупают сертификаты?
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21.12.2021 08:42
+2
Меньше народу - больше кислороду. Вот бы еще приезжие все убрались бы из Киева к такой то матери!!!!!! Во жизнь была бы!!!!!
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21.12.2021 08:53
+2
хороший вирус ,прям как расписание электричек перед праздниками прям падение показателей по всей стране,койки освобождаються,умирают меньше (сейчас цехоботы будут тыкать в цифру вакцинируемых,мол много прокололи) , а вот с 20х чисел января (когда депутаты и ляшко с отпусков теплых вернуться) новая вспышка (правда хз что будут говорить, но вероятнее всего опять на цифрах сравнениях разных периодов/волн и пр. чуше будут манипулировать).
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21.12.2021 09:24
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А что ж такое с францией и германией?они же прокололи больше 70 % населения или тоже покупают сертификаты?
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21.12.2021 08:42 Ответить
ви мене прямо розтолкали - в Україні купляють?
купупуйте - в нас дешево....
мона і кацапам в ургунь-бедолань повисилати через "Дію" - $20000.
саміх падлюк, шо б на дух в Україні не було - через "Дію"!
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21.12.2021 08:54 Ответить
та чули вже - Україна пройшала 3тю хвилю краще ніж европ... - засинаю і вірю...
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21.12.2021 08:43 Ответить
Меньше народу - больше кислороду. Вот бы еще приезжие все убрались бы из Киева к такой то матери!!!!!! Во жизнь была бы!!!!!
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21.12.2021 08:53 Ответить
А то надоели до печенок. Приезжают со своим выводком, занимают все школы и дет садики. Машин своих понапихивали, пробки кругом! Пусть лучше свои регионы развивают, а то принхали на Easy Life in Kyev
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21.12.2021 08:56 Ответить
ты то сам коренной? или 10 лет назад припхався?
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21.12.2021 09:06 Ответить
Народився в Києві, будував це місто після війни. Зрозумій ти, що те, що всі в Київ їдуть з регіонів, то є згуба для економіки України. А як люди закінчаться в регіонах, далі що? А далі прірва або ж...па по молодежному))
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21.12.2021 09:43 Ответить
а і правда - ********* би Борщага без вас всіх....
!
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21.12.2021 09:09 Ответить
нікого з вами нема, пенза...
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21.12.2021 09:22 Ответить
бутилка з вамі у вашей сраці - більш нікого...
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21.12.2021 09:26 Ответить
і як в ті злопаматьяні роки на бульварі Шевченка - "а ви не хочете зіграти бліц в шахмотья? - по червочіку на 5 хвилин?"
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21.12.2021 09:15 Ответить
Ех, зараз би пограли з тобою партейку! Не на карбованці а на інтерес навіть! Бажаю тобі доброї вдачі там у США. А як схочеш то повертайся, у нас люди хороші, приймуть! Слава Україні!!!
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21.12.2021 09:50 Ответить
Смерть ворогам!
а то я не знаю нашіх... - не гравці - звірі....
скількі я там червочіків оставив
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21.12.2021 10:01 Ответить
жалю ноль - все було чесно.
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21.12.2021 10:02 Ответить
всё равно зрада.
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21.12.2021 09:06 Ответить
Таки да, бо 157 померлих (коли це) для України - це ж значно менше, ніж 224 у Франції, та 280 у Німеччині. І коли вони населення рахуватимуть?
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21.12.2021 12:11 Ответить
словечко-ключевик - "зафиксировали".
это как например в совке - сотни совков погибли когда взорвался газ(кричали пару дней местные и газовики шо газ идет не туда) и два поезда как раз проходили там = ничего не зафиксировали.
так и тут - с 700 жертв вируса - как будто от балды получается 150-300+
ибо на 700 все такие:
а на 300:
а докторА такие: (разливают спирт, плачут, зная правду)
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21.12.2021 09:09 Ответить
ну да, а бамашкой шо подписали(типо мужик или даже баба тупо умерли в доме, подтерлись. а компенсации... может и давали что-то(б*же, я уже и совок облагородил? ))

ведь подписывали шо рот на замке, не? ну и например шо Жюков погнал на радиацию рабов, а потом вся верхушка "власти" =
(ну дохнут потом, дахусим)
так же и с другими, подземными взрывами - быдло отвели, взорвали заряд, а потом - ой, а шо у вас раки и крабы заболевают то? ой, то есть "граждане" дохнут.... странно.
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21.12.2021 09:55 Ответить
хороший вирус ,прям как расписание электричек перед праздниками прям падение показателей по всей стране,койки освобождаються,умирают меньше (сейчас цехоботы будут тыкать в цифру вакцинируемых,мол много прокололи) , а вот с 20х чисел января (когда депутаты и ляшко с отпусков теплых вернуться) новая вспышка (правда хз что будут говорить, но вероятнее всего опять на цифрах сравнениях разных периодов/волн и пр. чуше будут манипулировать).
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21.12.2021 09:24 Ответить
Да щаз. За вчера Украина - 181, Франция 224, Германия 462
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21.12.2021 10:27 Ответить
А за офіційними цифрами - за вчора летальних випадків - 346
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21.12.2021 12:14 Ответить
І це сталося, зовсім, не через те, що вмерло менше українців.
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21.12.2021 10:55 Ответить
Просто надо перестать умирать
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21.12.2021 11:18 Ответить
 
 