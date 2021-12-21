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Новости Политика Украины
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Украинцы живут на 12 лет меньше других европейцев, - директор Института демографии Либанова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинцы живут на 12 лет меньше других европейцев, - директор Института демографии Либанова

Продолжительность жизни в Украине на 12 лет короче, чем в других странах Европы.

Об этом сказала на пресс-конференции директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины, академик НАНУ Элла Либанова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если посмотреть среднегодовые темпы сокращения населения, именно естественного сокращения, то они в Украине не такие уж выдающиеся. Тут другое происходит – в Украине на фоне низкой рождаемости не наблюдается роста продолжительности жизни. Вот о чем надо кричать и бить в колокола, потому что в среднем украинцы живут на 12 лет меньше, чем в экономически развитых странах", - сказала Либанова.

Она отметила, что причина тут не социально-экономическая, это, в первую очередь, неспособность и нежелание вести здоровый образ жизни.

Также читайте: Самые бедные семьи в Украине - не пенсионеры, а семьи с двумя-тремя детьми, - директор Института демографии Либанова

"Из экономических факторов это, конечно же, условия занятости, достаточно большая доля занятых во вредных и опасных условиях. ВОЗ говорит, что все смертности: 20% - это экология, 20% - генетика, 10% - система здравоохранения, 50% - это образ жизни. В частности, с тем совершенно недопустимым образом жизни большинства наших мужчин связано то, что у нас разница 10-11 лет в продолжительности жизни мужчин и женщин. Кстати сказать, это феномен бывшего Советского Союза. Даже в Эстонии, Литве, Латвии гендерная разница продолжительности жизни такая же ужасная", - сообщила Либанова.

При этом она добавила, что превышение смертности над рождаемостью является характерной чертой всех экономически развитых стран, не только европейских. Происходит это в первую очередь потому, что примерно с 1960 года ни в одной европейской стане уровень рождаемости не обеспечивал даже простое воспроизводство населения.

"То есть каждое следующее поколение было хотя бы чуть-чуть, но меньше предыдущего. Потому что для того, чтобы поколение родителей численно заместилось поколением детей, нужно, чтобы в среднем женщина за свою жизнь родила 2,13-2,15 ребенка. А ни в одной развитой стране, за исключением США, нет даже двух. В результате демографическая пирамида постепенно превращается в демографический ромб. В прошлом году на земном шаре в целом, включая Африку, Азию, ОАЭ, количество людей 80+ было больше, чем количество детей 0 - 5. Такого не было никогда, это впервые", - подчеркнула академик.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
Выглядит как логичный результат. В головах у многих обильно насрано, яркий пример - упоротое антиваксерство, базирующееся на необоснованных и бесконтрольных страхах, подпитываемых блеянием руснявых троллей и КГБшных попов.
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21.12.2021 08:53
+3
Не живуть, а - виживають........... переважна більшість.
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21.12.2021 08:56
+3
ЖИВУТ????

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21.12.2021 09:13
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Правила форума Совет форумчан
Не нужно делать подобные утверждения не имея на руках результатов свежей переписи.
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21.12.2021 08:49 Ответить
Выглядит как логичный результат. В головах у многих обильно насрано, яркий пример - упоротое антиваксерство, базирующееся на необоснованных и бесконтрольных страхах, подпитываемых блеянием руснявых троллей и КГБшных попов.
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21.12.2021 08:53 Ответить
Обколотые успешно умрут от тромбозов, инфарктов и онкологии, поскольку в вакцине содержится медленно действующие яды.
Сейчас найду перечень.
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21.12.2021 12:57 Ответить
Вот что выявлено в составе вакцины:
Вадим Шегалов о самой запрещённой теме (ютуб).
Здесь еще осталось неудаленным видео врача-онколога Рамина Иманова (ответы на вопросы со встречи в Харькове). У него есть небольшая лаборатория, позволяющая провести химический анализ уколов, что и было им сделано (смотреть с 29 минут 40 секунд) Там все эти вещества он перечисляет. Некоторые его слова из этого видео: "В новых вакцинах Файзер, модерна, бионтех и др... обнаружен:
- гидрооксидбутил-4 - это медленнодействующий яд, который поражает сердечнососудистую систему.
-Гексан-6,1-диил - медленно действующий яд вызывающий тромбы и остановку сердца.
- Гексилдеканат - тоже яд
и, среди прочих "ингредиентов":
- холестерин

В новейших вакцинах количество полиэтиленгликоля увеличено уже до 16000мкг. Это эквивалентно в последствии более 5,4 килограмм раковых клеток.

- СМ102 - вызывает инфаркт (сердца, селезёнки, печени..)

- Далее. Это не вакцина. Это генномодифицированный материал"
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21.12.2021 13:01 Ответить
*********** история ведь все остальные лаборатории в мире работают на фарм компании, так как они загнившые ни то что руснявые ******** у которых десятки массовых убийств за последние 100 лет и травят своих граждан, а нет они просто недостаточно умные, высер "в ютубе сказалэ" оставь себе

Не выявлено, а как утверждает какой-то непонятный персонаж, археолог *****, ну ты и *******
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21.12.2021 13:24 Ответить
А чего же ты так возбудился ?
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21.12.2021 21:11 Ответить
Не живуть, а - виживають........... переважна більшість.
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21.12.2021 08:56 Ответить
Господи і це морозить цільний академік
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21.12.2021 08:58 Ответить
Беэ данных переписи дискуссия бессмысленна.
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21.12.2021 09:00 Ответить
Джиґіталізатори вже провели перепис.
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21.12.2021 09:05 Ответить
І всі, хто проти бубочки шмаркатої, помножаться на "нуль."
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21.12.2021 09:31 Ответить
Бесчеловечность системы охраны здоровья, деградация сознания вызванная разрушением промышленного производства( и это началось ещё в ссср), в меньшей степени-- отсутствие обьединяющей социальной идеи в обществе, боилогическая эволюция вида.
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21.12.2021 09:00 Ответить
А кто вам ***********% виноват, что как только вам взялись сделать человечную охрану здоровья, так вы сразу дали заднюю и избрали клоуна президентом!
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21.12.2021 10:21 Ответить
Плата за бідність.
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21.12.2021 09:06 Ответить
Просто позволили оккупировать медицину неукраинцам.
А у них есть понятие "управляемая медицина", где пациент
это противник, которого уничтожают.
Никаких расстрелов, всё тихо, тайно и недоказуемо в наших судах.
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21.12.2021 13:04 Ответить
Маячня як ілюстрація причини бідності.
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21.12.2021 17:40 Ответить
Просто набери в гугле: программа уничтожения русской нации.
И увидишь, что эта "маячня" была озвучена ещё в 1989 году -
накануне расформирования СССР.
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21.12.2021 21:14 Ответить
Мене кацапи цікавлять тільки коли їх закопують.
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22.12.2021 09:16 Ответить
Ну, все правильно. Коломойским, Ахметовым, Фирташам, Порошенкам и пр. нужно определенное количество рабов. Остальные иждивенцы, так и прописано в Ветхом завете.
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21.12.2021 09:08 Ответить
Так если не будет "рабов", кому порошенко будет продавать конфеты? Чем больше рабов - тем выше продажи. Не думал об этом?
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21.12.2021 10:22 Ответить
Зато пенсионный возраст стараемся сделать, как в Европе. Тут бы вообще дотянуть до пенсии и не сдохнуть на работе(для тех у кого она есть)
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21.12.2021 09:10 Ответить
Достаточно зайти в магазин и с ужасом обнаруживаешь, что нет почти ничего натурального. Везде соевая отрава, вместо натурального подсолнечного масла и молока.
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21.12.2021 09:11 Ответить
ЖИВУТ????

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21.12.2021 09:13 Ответить
Бо потрібно регулярно медогляд проходити, а не іти до лікаря, коли вже запізно.
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21.12.2021 09:19 Ответить
Зебіли взагали жити на повинні
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21.12.2021 09:24 Ответить
Она хочет сказать что по рождаемости Украина как Европа, а по продолжительности жизни как страна третьего мира.
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21.12.2021 09:25 Ответить
превышение смертности над рождаемостью является характерной чертой всех экономически развитых стран

Так тож экономически развитых!
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21.12.2021 11:36 Ответить
 
 