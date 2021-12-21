Украинцы живут на 12 лет меньше других европейцев, - директор Института демографии Либанова
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Продолжительность жизни в Украине на 12 лет короче, чем в других странах Европы.
Об этом сказала на пресс-конференции директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины, академик НАНУ Элла Либанова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если посмотреть среднегодовые темпы сокращения населения, именно естественного сокращения, то они в Украине не такие уж выдающиеся. Тут другое происходит – в Украине на фоне низкой рождаемости не наблюдается роста продолжительности жизни. Вот о чем надо кричать и бить в колокола, потому что в среднем украинцы живут на 12 лет меньше, чем в экономически развитых странах", - сказала Либанова.
Она отметила, что причина тут не социально-экономическая, это, в первую очередь, неспособность и нежелание вести здоровый образ жизни.
"Из экономических факторов это, конечно же, условия занятости, достаточно большая доля занятых во вредных и опасных условиях. ВОЗ говорит, что все смертности: 20% - это экология, 20% - генетика, 10% - система здравоохранения, 50% - это образ жизни. В частности, с тем совершенно недопустимым образом жизни большинства наших мужчин связано то, что у нас разница 10-11 лет в продолжительности жизни мужчин и женщин. Кстати сказать, это феномен бывшего Советского Союза. Даже в Эстонии, Литве, Латвии гендерная разница продолжительности жизни такая же ужасная", - сообщила Либанова.
При этом она добавила, что превышение смертности над рождаемостью является характерной чертой всех экономически развитых стран, не только европейских. Происходит это в первую очередь потому, что примерно с 1960 года ни в одной европейской стане уровень рождаемости не обеспечивал даже простое воспроизводство населения.
"То есть каждое следующее поколение было хотя бы чуть-чуть, но меньше предыдущего. Потому что для того, чтобы поколение родителей численно заместилось поколением детей, нужно, чтобы в среднем женщина за свою жизнь родила 2,13-2,15 ребенка. А ни в одной развитой стране, за исключением США, нет даже двух. В результате демографическая пирамида постепенно превращается в демографический ромб. В прошлом году на земном шаре в целом, включая Африку, Азию, ОАЭ, количество людей 80+ было больше, чем количество детей 0 - 5. Такого не было никогда, это впервые", - подчеркнула академик.
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Сейчас найду перечень.
Вадим Шегалов о самой запрещённой теме (ютуб).
Здесь еще осталось неудаленным видео врача-онколога Рамина Иманова (ответы на вопросы со встречи в Харькове). У него есть небольшая лаборатория, позволяющая провести химический анализ уколов, что и было им сделано (смотреть с 29 минут 40 секунд) Там все эти вещества он перечисляет. Некоторые его слова из этого видео: "В новых вакцинах Файзер, модерна, бионтех и др... обнаружен:
- гидрооксидбутил-4 - это медленнодействующий яд, который поражает сердечнососудистую систему.
-Гексан-6,1-диил - медленно действующий яд вызывающий тромбы и остановку сердца.
- Гексилдеканат - тоже яд
и, среди прочих "ингредиентов":
- холестерин
В новейших вакцинах количество полиэтиленгликоля увеличено уже до 16000мкг. Это эквивалентно в последствии более 5,4 килограмм раковых клеток.
- СМ102 - вызывает инфаркт (сердца, селезёнки, печени..)
- Далее. Это не вакцина. Это генномодифицированный материал"
Не выявлено, а как утверждает какой-то непонятный персонаж, археолог *****, ну ты и *******
А у них есть понятие "управляемая медицина", где пациент
это противник, которого уничтожают.
Никаких расстрелов, всё тихо, тайно и недоказуемо в наших судах.
И увидишь, что эта "маячня" была озвучена ещё в 1989 году -
накануне расформирования СССР.
Так тож экономически развитых!