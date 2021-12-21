Псаки о требованиях России о нерасширении НАТО на восток: Судьбу Украины в НАТО должны решать Киев и 30 стран-членов Альянса
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Вопросы отношений Украины и НАТО должны решать сама Украина и 30 стран-членов Альянса.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки, реагируя на требование России о нерасширении НАТО на восток.
Она отметила, что президент США Джо Байден и его администрация неоднократно выражали позицию: право суверенных стран самостоятельно выбирать себе партнеров и союзников – ключевой принцип европейской безопасности.
По словам Псаки, этот принцип остается политикой США – и сегодня Соединенные Штаты поддерживают стремление стран вступить в НАТО и соответствовать для этого конкретным требованиям.
"Отношения НАТО с Украиной – это вопрос, который должны решать только Украина и 30 союзников по НАТО", – подытожила спикер Белого дома.
По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.
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На словах ***** посылают, а по факту делают почти все как ему надо
А насчет НАТО нас продинамили Германия и Франция в 2008.
Подсказка - в самрй НАТЕ кроиоферма ещё та. Чего только стоила "крестная мать Украины"(с), которая на днях на пенсию отошла.
Совок совком.
Соскучилась по нему?
Представители чехословацкой делегации Губерт Масаржик[cs] и Войтех Мастны[cs] присутствовали, но не были приглашены на обсуждение условий соглашения и только подписали готовый документ.
Утром 30 сентября президент Чехословакии Бенеш принял условия данного соглашения, без согласия Национального собрания" (с)
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"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
Европа.
Капитуляция Запада перед новым Гитлером ?.
Кремлевский гопник-недомерок (имел кличку "Окурок" у однокурсников в институте КГБ) явно заигрался в "первого урку на раёне":
плешивый недомерок, главноуправляющей сибирскими болотами с нефтью, имея экономику, составляющую аж 1,5 % от совокупной экономической мощи стран НАТО, собрался чего-то требовать у самой могущественной военно-экономической коалиции, сильнее которой не было за всю человеческую историю.
Пусть шлёт в Брюссель свое 1 тыс. 247-ое Последнее предупреждение и Последний 864-ый ультиматум.