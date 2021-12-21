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НАТО (8960) россия (91364) США (23262) членство в НАТО (1222) Псаки (168)

Псаки о требованиях России о нерасширении НАТО на восток: Судьбу Украины в НАТО должны решать Киев и 30 стран-членов Альянса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Псаки о требованиях России о нерасширении НАТО на восток: Судьбу Украины в НАТО должны решать Киев и 30 стран-членов Альянса

Вопросы отношений Украины и НАТО должны решать сама Украина и 30 стран-членов Альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки, реагируя на требование России о нерасширении НАТО на восток.

Она отметила, что президент США Джо Байден и его администрация неоднократно выражали позицию: право суверенных стран самостоятельно выбирать себе партнеров и союзников – ключевой принцип европейской безопасности.

По словам Псаки, этот принцип остается политикой США – и сегодня Соединенные Штаты поддерживают стремление стран вступить в НАТО и соответствовать для этого конкретным требованиям.

"Отношения НАТО с Украиной – это вопрос, который должны решать только Украина и 30 союзников по НАТО", – подытожила спикер Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп рекомендует гражданам США не ездить в Украину из-за угрозы со стороны России

По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.

РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.

В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".

США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
В Кремля тут легкої прогулянки не буде. Стругни, корсари , джавеліни зустрінуть орду. Натівці зпідтишка зіб"ють пару літаків типа руками українців. зроблять закрите небо. Та мало яких ще заготовок є в наших друзів янкі. Бліц-кріг затянеться, Путін стане невиїздним, на горизонті замаячить шибениця. А в рашки - репутація фашистської Германії.
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21.12.2021 08:52
+8
У себе в пєрмі проводь рехверендум.
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21.12.2021 09:00
+7
Путлер закусив вудила та нахабно виствляє ультимативні вимоги. .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії, Південної Осетії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.Які ж підстави у путлера розмовляти з Вашінгтоном тоном ультиматиму? Чи не є це доказом того , що всілякі торнадо та інші катаклізми в СЩА за останній період відбуваються в результаті дій путлеровської раші ? Хто поділяє такі підозри ?
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21.12.2021 09:06
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Правила форума Совет форумчан
В Кремля тут легкої прогулянки не буде. Стругни, корсари , джавеліни зустрінуть орду. Натівці зпідтишка зіб"ють пару літаків типа руками українців. зроблять закрите небо. Та мало яких ще заготовок є в наших друзів янкі. Бліц-кріг затянеться, Путін стане невиїздним, на горизонті замаячить шибениця. А в рашки - репутація фашистської Германії.
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21.12.2021 08:52 Ответить
А може спочатку спитати жителів України? Провести наприклад, референдум?
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21.12.2021 08:54 Ответить
А что будут выполнять референдум? Вы шо смеетесь... Конституцию нарушают, а вы говорите референдум....
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21.12.2021 08:57 Ответить
Оно уже в Перми или Тамбове
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21.12.2021 09:33 Ответить
У себе в пєрмі проводь рехверендум.
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21.12.2021 09:00 Ответить
Киев давно уже определился, а вот НАТО с 2008 только телится. Да и сами США, когда в 2014 году и 2017 их попросили о статусе союзника вне НАТО отморозились.
На словах ***** посылают, а по факту делают почти все как ему надо
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21.12.2021 08:55 Ответить
Статус союзника вне НАТО дают тем странам, которые не собираются никогда вступать в НАТО. Поэтому США правильно сделало, мы же хотели в НАТО.

А насчет НАТО нас продинамили Германия и Франция в 2008.
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21.12.2021 11:29 Ответить
А як Ви гадаєте за чиї срублі Німці та Франці так зробили..... отож.
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21.12.2021 11:36 Ответить
Байден, пачіму ми не в НАТІ з кротофермою?
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21.12.2021 08:56 Ответить
С 2014 по 2019 года тоже была кротоферма, что нам не дали ни то что членства, даже ПДЧ?
Подсказка - в самрй НАТЕ кроиоферма ещё та. Чего только стоила "крестная мать Украины"(с), которая на днях на пенсию отошла.
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21.12.2021 09:10 Ответить
Потому что война в Украине противоречит критериям вступления в НАТО.
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21.12.2021 09:25 Ответить
Если Украина сегодня скажет, что отказывается от Донбасса и Крыма ее все равно никто не примет. В 2008 при Ющенко никакой войны не было, зато таких, как Меркель навалом.
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21.12.2021 10:28 Ответить
С немецкой комсомолкой все понятно, она под тупина играла. И причем тут отказ от Донбасса и Крыма? В НАТО не принимают страны имеющие территориальные конфликты, а тем более с ядерным государством. Именно поэтому тупин напал на Украину. Но устав НАТО под отдельную страну никто переделывать не будет. Там и так ломают голову как это сделать. А наш зеличайший всем своим поведением, граничащим с хамством, мешает это сделать.
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21.12.2021 11:10 Ответить
Со времени Второй Мировой раша съёжилась до размеров моськи. Все по Козьме Пруткову -Если увидишь на клетке с мухой табличку "Слон", не верь глазам своим.
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21.12.2021 08:56 Ответить
Давно можно было принять Украину в НАТО и не создавать такую длинную песню и танцы вокруг этой темы.Как там на пенсии поживает подстилка кремля Адольфовна она же запевело... ?
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21.12.2021 08:59 Ответить
Значит мы им так нужны, раз не принимают.
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21.12.2021 09:04 Ответить
Такі як ти, Максімушка, їм не потрібні...
Совок совком.
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21.12.2021 09:50 Ответить
ксюша, тебя давно не посылали?
Соскучилась по нему?
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21.12.2021 09:54 Ответить
Кацап, дохнуть за ***** и вротенбергов готов или ольгинским петушком надеешься откосить?
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21.12.2021 10:12 Ответить
Долю України в НАТО мають вирішувати Київ та 30 країн-членів Альянсу !? Долю Чехословаччини в 1938 року теж вирішували в Європі і вирішили умиротворити Гітлера - "Мюнхенское соглашение 1938 года (называемое также Мюнхенский сговор) - соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией, составленное в Мюнхене 29 сентября 1938 года и подписанное в ночь с 29 на 30 сентября того же года рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером, премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуаром Даладье и премьер-министром Италии Бенито Муссолини. Соглашение предусматривало, что Чехословакия в течение 10 дней освободит и уступит Германии Судетскую область. Под давлением Польши и Венгрии к мюнхенскому соглашению были добавлены приложения, требующие от Чехословакии скорейшего урегулирования территориальных споров с данными странами.

Представители чехословацкой делегации Губерт Масаржик[cs] и Войтех Мастны[cs] присутствовали, но не были приглашены на обсуждение условий соглашения и только подписали готовый документ.

Утром 30 сентября президент Чехословакии Бенеш принял условия данного соглашения, без согласия Национального собрания" (с)
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"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,

Европа.

Капитуляция Запада перед новым Гитлером ?.
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21.12.2021 08:59 Ответить
Путлер закусив вудила та нахабно виствляє ультимативні вимоги. .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії, Південної Осетії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.Які ж підстави у путлера розмовляти з Вашінгтоном тоном ультиматиму? Чи не є це доказом того , що всілякі торнадо та інші катаклізми в СЩА за останній період відбуваються в результаті дій путлеровської раші ? Хто поділяє такі підозри ?
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21.12.2021 09:06 Ответить
Война уже идет в центре Европы, ее развязала Россия. Есть еще возможность ее остановить. Правда, времени уже мало. Для этого необходимо Украину принять в НАТО, ввести безпрецедентные санкции против России, оказать военную помощь Украине. Если этого не сделать, то война перекинется на Европейские страны, она войдет в каждый дом, будут миллионные жертвы
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21.12.2021 09:13 Ответить
Этот плешивый попердоленный деменцией и вЯличием старикан-недомерок может требовать только у Кабаевой, и та его в сраку посылает, а тут он что то у нас и НАТО требует.
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21.12.2021 09:19 Ответить
Абсолютно правильно сказали, герр Старый зольдат: дас ист абсолют рихтиг.

Кремлевский гопник-недомерок (имел кличку "Окурок" у однокурсников в институте КГБ) явно заигрался в "первого урку на раёне":

плешивый недомерок, главноуправляющей сибирскими болотами с нефтью, имея экономику, составляющую аж 1,5 % от совокупной экономической мощи стран НАТО, собрался чего-то требовать у самой могущественной военно-экономической коалиции, сильнее которой не было за всю человеческую историю.

Пусть шлёт в Брюссель свое 1 тыс. 247-ое Последнее предупреждение и Последний 864-ый ультиматум.
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21.12.2021 09:39 Ответить
Дело не в судьбе и в прочей демагогической чуши. Эта была бы слишком жирная уступка, причем на пустом месте, ни за что.
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21.12.2021 09:23 Ответить
Видимо, ***** не дают покоя лавры Наполеона и Мюнхгаузена одновременно.
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21.12.2021 10:14 Ответить
В її висловлюванні нема жодного сенсу, бо Путін як раз і попросив членів альянсу прийняти рішення не розширятись на схід.
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21.12.2021 11:09 Ответить
Кацапы ничего не будут решать, а будут решать американцы. Как они захотят так и будет.
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21.12.2021 11:14 Ответить
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21.12.2021 12:08 Ответить
Они ох**ели... Это поиск повода к драке на языке шпаны... (Не хочешь зубной щёткой тротуар подметать ? Не хочешь мыло с полу поднимать??!! Ах , ты такой непослушный! Не уважаешь нас ?!!!)
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21.12.2021 16:02 Ответить
 
 