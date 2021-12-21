Псаки о требованиях России о нерасширении НАТО на восток: Судьбу Украины в НАТО должны решать Киев и 30 стран-членов Альянса

Вопросы отношений Украины и НАТО должны решать сама Украина и 30 стран-членов Альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки, реагируя на требование России о нерасширении НАТО на восток.

Она отметила, что президент США Джо Байден и его администрация неоднократно выражали позицию: право суверенных стран самостоятельно выбирать себе партнеров и союзников – ключевой принцип европейской безопасности.

По словам Псаки, этот принцип остается политикой США – и сегодня Соединенные Штаты поддерживают стремление стран вступить в НАТО и соответствовать для этого конкретным требованиям.

"Отношения НАТО с Украиной – это вопрос, который должны решать только Украина и 30 союзников по НАТО", – подытожила спикер Белого дома.

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По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.

РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.

В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".

США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.