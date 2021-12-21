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В Украине следует иначе считать смертность от COVID-19, - директор Института демографии Либанова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине следует иначе считать смертность от COVID-19, - директор Института демографии Либанова

Избыточную смертность с начала эпидемии COVID-19 в Украине следует считать смертностью от коронавируса.

Такое убеждение выразила на пресс-конференции директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины академик НАНУ Элла Либанова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я категорический противник того, чтобы мы считали смертность от коронавируса исключительно через количество умерших с этим диагнозом. Я считаю, что мы имеем все основания списывать на коронавирус всю избыточную смертность 2020-го и 2021 годов. Дело в том, что диагнозы ставятся по-разному в разных странах, в разные периоды, в разных регионах. А вот если есть избыточная смертность и у нас нет никаких других причин считать, что эта избыточная смертность вызвана чем-нибудь еще, то мы можем это относить на смертность от коронавируса", - сказала Либанова.

По ее словам, если человек умер в эти годы от диабета, а не от коронавируса, то это потому, что он вовремя не получил квалифицированную медицинскую помощь.

"Это коронавирус или нет, если вся медицина была заточена только на лечение ковида? Или человек сам боялся идти в больницу, или его не брали – своевременную медицинскую помощь он не получил", - подчеркнула Либанова.

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При этом она отметила, что подобные случаи есть и в Израиле, и в США, и в других странах, это не проблема только Украины.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
Невірю ні одній статистиці Привожу приклад. Сестру забрали в лікарню з ознаками ковіду Чотири дні була в реанімації під апаратами ,померла причиною смерті написали--двухстороннє запалення легень. На вимогу до лікаря,сказав,щотак вимагають. Близьк знайома мала аналогічний випадок. Померла в реанімації --написали серцева недостатність. При владі брехуни і підлі мерзотникі. Піаряться на дорогах ( розкраданні) коштів,а народ лікується за сої кошти.
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21.12.2021 09:21
+5
За її словами, якщо людина померла в ці роки від діабету, а не від коронавірусу, то це тому, що вона вчасно не отримала кваліфікованої медичної допомоги. Джерело: https://censor.net/ua/n3306340

отак стаду можно рисовать все что хочешь, а оно послушно будет идти на уколы. Подмена понятий,манипуляция на статистике, отдельная выборка сравнений в те моменты когда выгодно - КОВИДОБЕСИЕ.
Готовьтесь все,особенно проколотые , начало 22го будет жаркое, колоть будут так шо гай шуметь будет.
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21.12.2021 09:46
+3
Навпаки, буде вища. Хочуть рахувати, як у приведеносу прикладі: номінально людина померла від діабету, але, оскільки не одержала достатньої мед. допомоги (через ковід - зайняті ліжка, страх відвідати лікарню і т.д.), то фактично причиною смерті можна вважати ковід.
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21.12.2021 09:28
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Зараз вони нарахують що у нас смертність від ковіду найменша в Європі.
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21.12.2021 09:09 Ответить
Навпаки, буде вища. Хочуть рахувати, як у приведеносу прикладі: номінально людина померла від діабету, але, оскільки не одержала достатньої мед. допомоги (через ковід - зайняті ліжка, страх відвідати лікарню і т.д.), то фактично причиною смерті можна вважати ковід.
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21.12.2021 09:28 Ответить
у Либанова что сегодня выход в политическую жизнь ? третий пост уже за час
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21.12.2021 09:15 Ответить
Невірю ні одній статистиці Привожу приклад. Сестру забрали в лікарню з ознаками ковіду Чотири дні була в реанімації під апаратами ,померла причиною смерті написали--двухстороннє запалення легень. На вимогу до лікаря,сказав,щотак вимагають. Близьк знайома мала аналогічний випадок. Померла в реанімації --написали серцева недостатність. При владі брехуни і підлі мерзотникі. Піаряться на дорогах ( розкраданні) коштів,а народ лікується за сої кошти.
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21.12.2021 09:21 Ответить
Ну так обычно делают если вакцинирована была.
А если невакцинирована, то ковид.
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21.12.2021 11:20 Ответить
По ее словам, если человек умер в эти годы от диабета, а не от коронавируса, то это потому, что он вовремя не получил квалифицированную медицинскую помощь.

"Это коронавирус или нет, если вся медицина была заточена только на лечение ковида? Или человек сам боялся идти в больницу, или его не брали - своевременную медицинскую помощь он не получил", - подчеркнула Либанова. Источник: https://censor.net/ru/n3306340\\\\\\\\\\\

ну так мона делить - ОТ и ИЗ-ЗА того шо все обосрались ходить бабло платить туда где могут "залечить" и заразить.
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21.12.2021 09:30 Ответить
Загалом,якщо,отримав, медичну підтримку,то,не обов,язково непомре! Тому,її текст- текст інтелектуально недорозвиненої істоти
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21.12.2021 09:43 Ответить
Стосовно,ост. абзацу:-Це,й діється,цим,й живуть...
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21.12.2021 09:45 Ответить
Так или иначе ,но именно ковид виновник избыточных смертей украинцев и...вредные привычки.Почему нет сравнительной статистики по годам причин смертности.От насилия,ДТП,пожаров ,от несчастных случаев на производстве,суицидов ну и , наконец, медицинских причин.Война в этом году заберет около 100 жизней наших защитников.А остальные жертвы?
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21.12.2021 09:31 Ответить
Винні,влада,стадо,медицина,й статистика!
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21.12.2021 09:39 Ответить
Підрахуйство,квітне!
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21.12.2021 09:38 Ответить
все логично . Ковид часто обостряет хронические заболевания , и люди часто умирают через пару месяцев после формального выздоровления от ковида.... Часто больные даже и не подозревают, какие хронические болезни имеют, зато ковид бьет по самым уязвимым местам в организме....
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21.12.2021 09:44 Ответить
За її словами, якщо людина померла в ці роки від діабету, а не від коронавірусу, то це тому, що вона вчасно не отримала кваліфікованої медичної допомоги. Джерело: https://censor.net/ua/n3306340

отак стаду можно рисовать все что хочешь, а оно послушно будет идти на уколы. Подмена понятий,манипуляция на статистике, отдельная выборка сравнений в те моменты когда выгодно - КОВИДОБЕСИЕ.
Готовьтесь все,особенно проколотые , начало 22го будет жаркое, колоть будут так шо гай шуметь будет.
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21.12.2021 09:46 Ответить
До,чого доводить,Віра у медицину
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21.12.2021 09:47 Ответить
Все набагато простіше: причиною надлишкової смертності українців є ЗЄлємойський вірус.
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21.12.2021 09:53 Ответить
А ще потопельників, жертв автокатастроф і пожеж і т.і. треба віднести до цієї категорії померлих.
А може слід ввести таку категорію причин смерті, як Ляшково-Степановий синдром?
Чи, можливо, варто глянути вглиб: згадати видатну покращувачку-реформаторку Супрун?
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21.12.2021 09:53 Ответить
Хоть колитесь, хоть не колитесь, но маски носите все обязательно!!!
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21.12.2021 10:57 Ответить
І нічого з дому висовуватися, якщо немає нагальної потреби. А дома частіше мийте руки і робіть вологе прибирання. А якщо маєте ще і УФ-опромінювач, то буде вам щастя.
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21.12.2021 11:57 Ответить
Это ка:
Если пьяный, на скорости 180 км/час врезался в бетонную стену с сигаретой в зубах - погиб от курения?
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21.12.2021 11:40 Ответить
Отличный пример. Люди могут лет 10-20 курить и только потом умереть от курения, а от аварии на большой скорости усмирают быстро. От ожирения, диабета или сердечно-сосудистых люди могум страдать лет по 10-20 и потом умереть, а от ковида умирают за неделю.
Так что Ваш пример четко показывает, что настоящая причина смертей та, от которой умирают в короткий срок.
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22.12.2021 11:27 Ответить
Да, настоящая причина смерти та, от которой умирают. От ковида никто не умирает! Большинство умирает от вирусной пневмонии, спровоцированной ковидом.
Ковид провоцирует много болезней, и далеко не все они вирусные, т.е. быстые. Например, провоцируется тромбофлебит (если есть склонность). А инсульт или смерть наступит не раньше чем через 3 года.
У знакомого уже 10 лет камни в почках. Не удаляли пока не беспокоили. Проявилось на 5-й день после положительного ПЦР, теста пришлось удалять желчный.
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22.12.2021 13:05 Ответить
Пані має рацію. А толку?
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21.12.2021 11:58 Ответить
 
 