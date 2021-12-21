В Украине следует иначе считать смертность от COVID-19, - директор Института демографии Либанова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
Избыточную смертность с начала эпидемии COVID-19 в Украине следует считать смертностью от коронавируса.
Такое убеждение выразила на пресс-конференции директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины академик НАНУ Элла Либанова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я категорический противник того, чтобы мы считали смертность от коронавируса исключительно через количество умерших с этим диагнозом. Я считаю, что мы имеем все основания списывать на коронавирус всю избыточную смертность 2020-го и 2021 годов. Дело в том, что диагнозы ставятся по-разному в разных странах, в разные периоды, в разных регионах. А вот если есть избыточная смертность и у нас нет никаких других причин считать, что эта избыточная смертность вызвана чем-нибудь еще, то мы можем это относить на смертность от коронавируса", - сказала Либанова.
По ее словам, если человек умер в эти годы от диабета, а не от коронавируса, то это потому, что он вовремя не получил квалифицированную медицинскую помощь.
"Это коронавирус или нет, если вся медицина была заточена только на лечение ковида? Или человек сам боялся идти в больницу, или его не брали – своевременную медицинскую помощь он не получил", - подчеркнула Либанова.
При этом она отметила, что подобные случаи есть и в Израиле, и в США, и в других странах, это не проблема только Украины.
Пожалуйста, подождите...
А если невакцинирована, то ковид.
"Это коронавирус или нет, если вся медицина была заточена только на лечение ковида? Или человек сам боялся идти в больницу, или его не брали - своевременную медицинскую помощь он не получил", - подчеркнула Либанова. Источник: https://censor.net/ru/n3306340\\\\\\\\\\\
ну так мона делить - ОТ и ИЗ-ЗА того шо все обосрались ходить бабло платить туда где могут "залечить" и заразить.
отак стаду можно рисовать все что хочешь, а оно послушно будет идти на уколы. Подмена понятий,манипуляция на статистике, отдельная выборка сравнений в те моменты когда выгодно - КОВИДОБЕСИЕ.
Готовьтесь все,особенно проколотые , начало 22го будет жаркое, колоть будут так шо гай шуметь будет.
А може слід ввести таку категорію причин смерті, як Ляшково-Степановий синдром?
Чи, можливо, варто глянути вглиб: згадати видатну покращувачку-реформаторку Супрун?
Если пьяный, на скорости 180 км/час врезался в бетонную стену с сигаретой в зубах - погиб от курения?
Так что Ваш пример четко показывает, что настоящая причина смертей та, от которой умирают в короткий срок.
Ковид провоцирует много болезней, и далеко не все они вирусные, т.е. быстые. Например, провоцируется тромбофлебит (если есть склонность). А инсульт или смерть наступит не раньше чем через 3 года.
У знакомого уже 10 лет камни в почках. Не удаляли пока не беспокоили. Проявилось на 5-й день после положительного ПЦР, теста пришлось удалять желчный.