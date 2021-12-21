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Россия планирует вторжение в Украину в канун католического Рождества с участием 100 тыс. военных, сосредоточенных на границе, - отчет MI6

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия планирует вторжение в Украину в канун католического Рождества с участием 100 тыс. военных, сосредоточенных на границе, - отчет MI6

Секретная служба MI6 подала на рассмотрение Кабинета министров Великобритании информацию о возможном нападении России на Украину в канун католического Рождества.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает британское издание я Daily Star.

Согласно сообщению разведки Соединенного королевства, Россия планирует вторжение в канун Рождества военным контингентом в 100 тысяч военнослужащих, сосредоточенных на границе с Украиной.

Министерство обороны и министерство иностранных дел Британии отказались комментировать, какие действия Великобритания может предпринять в случае вторжения России, которое выглядит весьма вероятным.

Также читайте: ОБСЕ зафиксировала 24 танка и одну БМП-1 вооруженных формирований РФ, размещенные с нарушением Минских договоренностей, - СЦКК

Ранее издание CNN сообщало, что российские войска, стоящие сейчас у украинской границы, готовы к "скорому и немедленному" вторжению в Украину.

По мнению начальника главного управления разведки МОУ Кирилла Буданова, Россия может попытаться атаковать Украину в конце января – начале февраля.

По мнению американской разведки, администрация Байдена должна быть не более месяца для того, чтобы остановить Россию.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+76
За гратами сидітиме Зеблазень 100%
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21.12.2021 09:22
+40
Тревожная , но вполне вероятная информация . Недаром в Кремле истерят по поводу срочного ответа США на их ультиматум. Нужно готовиться .
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21.12.2021 09:25
+38
Дайте хто небудь наркоману підзатильник, умийте його, чи що, хай тверезіє, хоч танки треба заправити. Солярки нема. АУ!!
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21.12.2021 09:23
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На Чечню, на Грозный тоже наступали на Новый Год. Коварство и подлость паРАШИ не знает границ
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21.12.2021 11:14 Ответить
Просто за старовиною москальскою маячнею, зима допомогає рузькому сольдатен. Так було на фінській, афгані і зараз приперлись до нас.
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21.12.2021 12:23 Ответить
Та давайте уже, сколько можно обещать, будем кацапов отстреливать
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21.12.2021 11:15 Ответить
Наврядли, но некоторые это ждут с нетерпением.
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21.12.2021 11:17 Ответить
Истерию поднимают, что бы отвлечь население об очередном подорожании отопления!
"Экономически обоснованная" цена около 8 000 грн.
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21.12.2021 11:28 Ответить
Вторжение случилось уже и будет постоянно. Активы Украины, цветущие земли не дают покоя захватчикам. Украина актив постоянно генерирующий хорошую прибыль. прекрасный транзитер. Вторжение будет
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21.12.2021 11:32 Ответить
У нас только полицаев 300000.
А в каждой военной группировке 2/3 - силы обеспечения, типо медсанчасти, госпитали, логистика, техобслуживание.
Какая-то фигня с этой агрессией.
Больше похоже на информационный вброс
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21.12.2021 11:37 Ответить
Якщо срусня полізе-нищити їх треба у Лугандоніі та у морях, не далі. Суми під загрозою точно.
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21.12.2021 11:44 Ответить
Дід або прадід у тебе напевно був комуняка? Ти знаєшь про доктрину бити ворога на чужій території? Однак, вона виявилась хибною.
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21.12.2021 12:26 Ответить














Elvisnapensii


@serkurcha

·
1 мин



В ответ
@BorisenkoBoris

прості орки з паспортами московії вже в Києві та Львові прогулюються туристичними маршрутами,не говорячи про Харків та Одесу,з початком"двіжу"на танках,почнуться захвати будівль СБУ та поліції в усіх містах України...Зе тоді зі своїми Шефірами с'**....ься у Лондон чи Італію?



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21.12.2021 11:49 Ответить
Ну - всё ясно. Рашка готова напасть в конце декабря, а Буданов го ов защищатья в конце января. А почему ?! А потому что война войной , а каникулы по расписанию...
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21.12.2021 11:49 Ответить
Ясно одне - Кацапня підвищує ставки.
Навіть останній скрєпний дебіл з паРашки розуміє для Расєї це закінчиться великою кровю
Зайти можуть цілими, а от вийти цілими вже не вийде. Як що Зе клоун заборонить стріляти по вторгненим кацапам щоб не провокувати, то в той день мабуть він буде вбитий.
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21.12.2021 11:58 Ответить
А реакція на це все від нашої зебуїнської недовлади є якась взагалі? Чи вони вже спакували валізи і готуються відправитися туди, де лежать їхні офшори?
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21.12.2021 11:59 Ответить
Почему из русни получаются хорошие удобрения- потому что внутри них лайна багато
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21.12.2021 12:02 Ответить
Вкотре перевірте особисту зброю...
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21.12.2021 12:09 Ответить
Зброя почищена , рюкзак зібраний , ми спокійні .
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21.12.2021 13:02 Ответить
"На передодні католицького Різдва..." Это уже сегодня!?
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21.12.2021 12:30 Ответить
Байден верно оценил блеф *****, и указал ему, что война в Европе ему даже выгодна. Тем самым выбив у него все козыри. При этом намекнул о партизанской войне, в которой он будет помогать Украине, которую ***** очень сильно боится.
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21.12.2021 12:34 Ответить
ну яка партизанська війна у степах? Тим більше що в Сирії мордва вже достатньо натренувалась на партизанах.
Не втримаємо території - полишемо їх назавжди
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21.12.2021 13:21 Ответить
Якраз, всі слуги кротів з ВРУ розїдуться напередодні по курортах і будуть там сидіти, поки коломойшиних і кремлівських-зеєрмачіх грошей, отриманих за розпродаж України, вистачить. А як закінчаться гроші, будуть за кордоном займатисяя єдиною справою на які вони здатні - проституцією.
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21.12.2021 12:41 Ответить
А в зраде каникулы. Беня на отпуска капусты отсыпал
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21.12.2021 12:45 Ответить
Хай хтось скаже що зелена гнида не працює на москаля, посадити Пороха це свідомо вивести людей на вулицю де їх пресують і починається майдан, тільки цього разу війська маскальні вже на кордоні і повтор 14 року
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21.12.2021 12:54 Ответить
Та давайте уже вторгайтесь. Заколебали этими бесконечными тяни-толкаями. А после вторжения уже как будет, так и будет...
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21.12.2021 12:59 Ответить
Вполне возможно, учитывая что обнуленыш тоскует по СССР, если кто подзабыл, то вспомните: СССР был создан 30 декабря (!) 1922 г
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21.12.2021 13:19 Ответить
Даже как то жаль молодых российских пацанов совсембез мотивации которых ***** будет отправлять на убой.
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21.12.2021 13:23 Ответить
Шо, опять???
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21.12.2021 13:25 Ответить
Зеленое дерьмо гундосило, ранее, что Порошенко и Турчинов слили Крым, дословно: Мы бы там все умерли, но Крым не отдали". Тогда такое заявление выглядело как пи*деж клоуна-уклониста, а сейчас, поведения всего зеленого кодла, говорит о сливе янелохом всей Украины!
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21.12.2021 13:39 Ответить
Англосцакам вірити - себе не поважати.
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21.12.2021 16:11 Ответить
ГЛАВНОЕ ВЗОРВАТЬ ВСЕ ГАЗОПРОВОДЫ И МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГАЗА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ !)
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21.12.2021 18:40 Ответить
Отсосут ублюдки!!!
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21.12.2021 23:42 Ответить
Итак. Первая ласточка оказалась лживой. Смотрим дальше.
Кто тут стращал нападением... но шо? Извинитесь за весь тот бред что вы тут несли?
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28.12.2021 10:28 Ответить
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