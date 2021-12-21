Россия планирует вторжение в Украину в канун католического Рождества с участием 100 тыс. военных, сосредоточенных на границе, - отчет MI6
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Секретная служба MI6 подала на рассмотрение Кабинета министров Великобритании информацию о возможном нападении России на Украину в канун католического Рождества.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает британское издание я Daily Star.
Согласно сообщению разведки Соединенного королевства, Россия планирует вторжение в канун Рождества военным контингентом в 100 тысяч военнослужащих, сосредоточенных на границе с Украиной.
Министерство обороны и министерство иностранных дел Британии отказались комментировать, какие действия Великобритания может предпринять в случае вторжения России, которое выглядит весьма вероятным.
Ранее издание CNN сообщало, что российские войска, стоящие сейчас у украинской границы, готовы к "скорому и немедленному" вторжению в Украину.
По мнению начальника главного управления разведки МОУ Кирилла Буданова, Россия может попытаться атаковать Украину в конце января – начале февраля.
По мнению американской разведки, администрация Байдена должна быть не более месяца для того, чтобы остановить Россию.
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"Экономически обоснованная" цена около 8 000 грн.
А в каждой военной группировке 2/3 - силы обеспечения, типо медсанчасти, госпитали, логистика, техобслуживание.
Какая-то фигня с этой агрессией.
Больше похоже на информационный вброс
Elvisnapensii
@serkurcha
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@BorisenkoBoris
прості орки з паспортами московії вже в Києві та Львові прогулюються туристичними маршрутами,не говорячи про Харків та Одесу,з початком"двіжу"на танках,почнуться захвати будівль СБУ та поліції в усіх містах України...Зе тоді зі своїми Шефірами с'**....ься у Лондон чи Італію?
Навіть останній скрєпний дебіл з паРашки розуміє для Расєї це закінчиться великою кровю
Зайти можуть цілими, а от вийти цілими вже не вийде. Як що Зе клоун заборонить стріляти по вторгненим кацапам щоб не провокувати, то в той день мабуть він буде вбитий.
Не втримаємо території - полишемо їх назавжди
Кто тут стращал нападением... но шо? Извинитесь за весь тот бред что вы тут несли?