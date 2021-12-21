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Новости Политика Украины
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Решение о победителе конкурса на руководителя САП должно быть принято сегодня: любое промедление будет означать согласие Зеленского с ОАСК, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение о победителе конкурса на руководителя САП должно быть принято сегодня: любое промедление будет означать согласие Зеленского с ОАСК, - Шабунин

Шестой апелляционный суд должен без промедления отменить это "решение" ОАСК по поводу конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом пишет в Фейсбук глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Имеет ли значение заявление ОП о желании президента как можно быстрее закончить конкурс на руководителя САП? После решения ОАСК - нет, не имеет. Со вчера значения имеют только ДЕЙСТВИЯ Зеленского. И сейчас это уже не о возрождении утраченного доверия – это об избежании катастрофы. Слишком далеко в сигналах зашли США и партнеры, чтобы "не заметить" нарушения Зеленским слова, официально данного Байдену", - рассказал он.

"Ниже я приведу перечень ДЕЙСТВИЙ, которые Зеленский должен совершить, чтобы избежать катастрофы в отношениях с "ключевым союзником безопасности" (как президент сам называет США):

  1. Решение о победителе конкурса должно быть принято сегодня (как раньше было запланировано комиссией). Любая отсрочка – читается, как подпись Зеленского во вчерашнем "решении" ОАСК.
  2. Венедиктова без всяких проволочек назначает победителя конкурса – прямо в тот же день. Иначе ОАСК запретит ей это делать новым решением (у них есть другие иски по этому конкурсу).
  3. На первой же сессионной неделе Рада голосует президентский законопроект о ликвидации ОАСК (рассмотрение которого ОП блокирует 9-й месяц)", – предложил Шабунин.

Читайте также: Зеленский и Ермак снесли порядок проведения конкурса руководителя САП. Это государственная измена, - Шабунин

"Шестой апелляционный суд должен без промедлений отменить это "решение" ОАСК. Идиотичность последнего опишем отдельно - такого беспредела даже они еще не выносили. Без решения апелляции - исполнение предыдущих пунктов не имеют никакого значения (и международники это понимают). О Татарове перестаю писать принципиально. Без выполнения ДЕЙСТВИЙ выше - он всего лишь проводник воли Зеленского/Ермака. Повторюсь, без ДЕЙСТВИЙ любые заявления Зеленского/Банковой по этому поводу вызывают и на Западе, и в Украине уже даже не злость - откровенное отвращение", - резюмировал он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
Наївний пухнастий "абинепорох" Зе-Шабунін...
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21.12.2021 09:32
+13
"Будь яке зволікання..." - це дії шлабуніна, сирож лещів, пуштунів у 2019 році. Ви це зробили разом, привели до влади шайку малопросів, а нарід загнали в рабство. Правильно зробили молоді люди, скориставшись безвізом виїхали назавжди в країни, де їх шанують, покинувши гетто "какая разница".
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21.12.2021 09:37
+7
Дурень продовжує обманювати себе... Шабунін, просинайся, - пора в школу.
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21.12.2021 09:36
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Наївний пухнастий "абинепорох" Зе-Шабунін...
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21.12.2021 09:32 Ответить
А почему он "Зе"?
Очередной мастер словесного поноса?
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21.12.2021 10:14 Ответить
враг моего врага - мой друг
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21.12.2021 10:40 Ответить
Судячи зі змісту публікації, її автор - з гурту "аби не буратіно". Чи ви навіть не читали ? Й до чого тут "абинепорох" ? Може вам хтось доплачує ?
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21.12.2021 20:09 Ответить
венядіктова то втекла на "отдых"
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21.12.2021 09:33 Ответить
Дурень продовжує обманювати себе... Шабунін, просинайся, - пора в школу.
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21.12.2021 09:36 Ответить
"Будь яке зволікання..." - це дії шлабуніна, сирож лещів, пуштунів у 2019 році. Ви це зробили разом, привели до влади шайку малопросів, а нарід загнали в рабство. Правильно зробили молоді люди, скориставшись безвізом виїхали назавжди в країни, де їх шанують, покинувши гетто "какая разница".
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21.12.2021 09:37 Ответить
Из гавна конфетку не сделаешь.
ЗЕнаркоман как был гнидой ,так и остался.
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21.12.2021 09:37 Ответить
Звісно будуть зволікати. Зеленський ще думаю куди Гогу прилаштувати..Може якраз сюди.
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21.12.2021 09:39 Ответить
Каких реформ от клоуна ещё не хватает?
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21.12.2021 09:40 Ответить
хотелось бы услышать мнение сырожы леща
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21.12.2021 09:40 Ответить
Шабунін, ти привів в тому числі, дану істоту на посаду Президента. То чому ж ти апелюєш не до нього, а до суспільства ? Чи ти і тобі подібні "білі пальта" приводитимуть до влади "отаке", а прості Громадяни мають виходити і скидати владу, щоб зберегти Країну....
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21.12.2021 09:58 Ответить
О, всесильний Шабунін!
Ти привів до влади Зелену Істоту, забравши булаву у Сивочолого Гетьмана!
Чи не будеш ти настільки ласкавий, щоби забрати булаву у Блазня і посадити Баригу?
(підпис) Мудрий Український Нарід.
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21.12.2021 15:27 Ответить
Зе уже давно прокурором САП назначил себя любимого и делиться этим креслом не захочет ни с кем.
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21.12.2021 10:29 Ответить
ОАСК шо это такое???
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21.12.2021 10:53 Ответить
Банда Бені захопила владу. Торчок просто зіц припрезидент.
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21.12.2021 10:55 Ответить
Шабуня ані слова про "підозру" Порошенку. тому що мрія цього Зебіла здійснилася.
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21.12.2021 11:52 Ответить
Шабунин-молодец! Дави Зелю !
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21.12.2021 14:52 Ответить
Ага и бурисму за одно.
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21.12.2021 15:39 Ответить
Еще один ЗЕ *****, антикоррупционер хренов
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21.12.2021 14:58 Ответить
 
 