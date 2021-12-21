Уровень угрозы не изменяли. Госдеп добавил данные о наращивании войск РФ, - Псаки о рекомендациях американцам воздержаться от поездок в Украину
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Власти США не изменяли оценки уровня угрозы для американцев, желающих посетить Украину, а лишь добавили новые детали к описанию - о присутствии войск РФ вблизи украинской границы.
Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Предупреждение об опасности путешествий в Украину сохраняется на так называемом четвертом уровне... Госдепартамент обновил текст и включил информацию о наращивании военной мощи России на границе с Украиной. Так что речь идет о публикации дополнительных данных. Но при этом речь по-прежнему идет о четвертом уровне", - заявила Псаки во время пресс-конференции в Белом доме. Она отметила, что до сих пор четвертый уровень угрозы действовал в случае с Украиной исключительно из-за COVID-19.
Четвертый уровень означает, что власти США советуют согражданам не путешествовать в ту или иную страну.
Ранее в понедельник в посольстве США в Киеве сообщили, что Госдеп США рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок в Украину из-за пандемии COVID-19 и возросших угроз со стороны России.
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чому це потрібні робити амеріканці, чи анґлійці чи ще хтось?
допомога буде і не руда з золотим доштьом....
бубенця запитайте - чому воно, отбулавлене,
не хоче захищати державу?
хоча це йоґо прямий обовьязок?
а це зелено-руде гімно - чіпси купить і на дивані відлежиться....
у Флоріді палкою мячікі в землю...
95-та жарта року....
мо моя влаштуе? - запру не піднімешься...
як буба на беніной будеш гарцювати
С ними и шампанское добудешь.
Директор ЦРУ ганяє у Москву через загрозу вторгення росіян в Україну - а Зе про це навіть не повідомляють.
"Ні слова про Україну без України" часів Порошенка перетворилося на "Ні слова про Україну у присутності Президента України" за якихось два роки.
Вова дострибався зі своїм маніакальним бажанням посадити ПП. І все одно продовжує копати вниз.
Не розуміючи, що копає яму насамперед собі. І що ми загалом дійшли до моменту, коли персональні проблеми Вови більше не є проблемами України, для всього світу Зе тепер - це щось одне, а Україна - зовсім інше.
Я не здивуюся,коли ми доживемося до санкцій проти чинного Президента, і УКРАЇНА ПРИ ЦЬОМУ НЕ ПОСТРАЖДАЄ. - https://t.me/nuts_roses/443
http://3wifi.stascorp.com/map
ось карта, на якій видно роутери, до яких добралися росіяни. Якщо ваш роутер (MAC) та назва сітки сітка є на карті - рекомендую змінити пароль на роутері для wifi та не використовувати wps pin