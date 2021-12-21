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Уровень угрозы не изменяли. Госдеп добавил данные о наращивании войск РФ, - Псаки о рекомендациях американцам воздержаться от поездок в Украину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Уровень угрозы не изменяли. Госдеп добавил данные о наращивании войск РФ, - Псаки о рекомендациях американцам воздержаться от поездок в Украину

Власти США не изменяли оценки уровня угрозы для американцев, желающих посетить Украину, а лишь добавили новые детали к описанию - о присутствии войск РФ вблизи украинской границы.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Предупреждение об опасности путешествий в Украину сохраняется на так называемом четвертом уровне... Госдепартамент обновил текст и включил информацию о наращивании военной мощи России на границе с Украиной. Так что речь идет о публикации дополнительных данных. Но при этом речь по-прежнему идет о четвертом уровне", - заявила Псаки во время пресс-конференции в Белом доме. Она отметила, что до сих пор четвертый уровень угрозы действовал в случае с Украиной исключительно из-за COVID-19.

Четвертый уровень означает, что власти США советуют согражданам не путешествовать в ту или иную страну.

Ранее в понедельник в посольстве США в Киеве сообщили, что Госдеп США рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок в Украину из-за пандемии COVID-19 и возросших угроз со стороны России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советники Байдена и Путина обсудили условия переговоров о "гарантиях безопасности"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Вы главное смотрите когда Рашка подтянет свои главные атакующие войска женщин и детей которые пойдут в авангарде за спинами которых будут стоять доблецные храбрые росийские солдаты. Вот тогда нападение будет 100%.
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21.12.2021 10:26
+8
Бери патроны.
С ними и шампанское добудешь.
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21.12.2021 10:27
+5
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21.12.2021 10:34
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Четвертий рівень.Як гумно. А який рівень небезпеки найвищий.
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21.12.2021 10:13 Ответить
дядьку - я ви воювавати, захищати самі себе не хочете?
чому це потрібні робити амеріканці, чи анґлійці чи ще хтось?
допомога буде і не руда з золотим доштьом....
бубенця запитайте - чому воно, отбулавлене,
не хоче захищати державу?
хоча це йоґо прямий обовьязок?
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21.12.2021 10:23 Ответить
А они зекрысу и выбирали ,т к эти, прибитые мешком из за угла , почему то надеялись,что им зекрыса войну закончит и им воевать не придется ...
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21.12.2021 10:47 Ответить
ага - Ейдорган з Байденом зараз в атаку підуть за Україну.
а це зелено-руде гімно - чіпси купить і на дивані відлежиться....
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21.12.2021 10:52 Ответить
Юлит!
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21.12.2021 10:16 Ответить
рижий вже мчіться захищати Україну
у Флоріді палкою мячікі в землю...
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21.12.2021 10:27 Ответить
рудий - патріот України!
95-та жарта року....
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21.12.2021 10:31 Ответить
_У тебя с головой не всё в порядке? При чём тут трумп, в тексте о нём нет ни одного слова, тебе что-то приснилось. Не накручивай себя.
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21.12.2021 10:38 Ответить
всі тебе знають - "не юлі, i не юлююй" як відповісти нема чоґо.
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21.12.2021 10:41 Ответить
Да ты упоротый мудак, оказывается...
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21.12.2021 10:47 Ответить
Капітолій йди штурмуй кюбаран роґатий )))
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21.12.2021 10:55 Ответить
можу підвести
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21.12.2021 10:57 Ответить
ПНХ, упоротый бот
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21.12.2021 11:00 Ответить
не підешь, я так розумію, на Капітолій за рижого свою хилу груть не підставиш? - чомусь так і думав
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21.12.2021 11:04 Ответить
болд включай - caps lock not enough
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21.12.2021 11:07 Ответить
совейськое? - заскучав за твердою рукою в сраці?
мо моя влаштуе? - запру не піднімешься...
як буба на беніной будеш гарцювати
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21.12.2021 11:25 Ответить
Внесите скорее ясность, а то теряюсь, что покупать на Новый год - шампанское или патроны !?
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21.12.2021 10:19 Ответить
Бери патроны.
С ними и шампанское добудешь.
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21.12.2021 10:27 Ответить
Вы главное смотрите когда Рашка подтянет свои главные атакующие войска женщин и детей которые пойдут в авангарде за спинами которых будут стоять доблецные храбрые росийские солдаты. Вот тогда нападение будет 100%.
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21.12.2021 10:26 Ответить
Зверніть увагу: зараз довкола України ведеться колосальна робота, вона не сходить з провідних шпальт, щомісяця мінімум два великих форуми з українського питання - і вся ця активність не зачіпає Вову. Він нікому не цікавий.
Директор ЦРУ ганяє у Москву через загрозу вторгення росіян в Україну - а Зе про це навіть не повідомляють.

"Ні слова про Україну без України" часів Порошенка перетворилося на "Ні слова про Україну у присутності Президента України" за якихось два роки.

Вова дострибався зі своїм маніакальним бажанням посадити ПП. І все одно продовжує копати вниз.
Не розуміючи, що копає яму насамперед собі. І що ми загалом дійшли до моменту, коли персональні проблеми Вови більше не є проблемами України, для всього світу Зе тепер - це щось одне, а Україна - зовсім інше.
Я не здивуюся,коли ми доживемося до санкцій проти чинного Президента, і УКРАЇНА ПРИ ЦЬОМУ НЕ ПОСТРАЖДАЄ. - https://t.me/nuts_roses/443
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21.12.2021 10:33 Ответить
Да срать все хотели на вашего ****** офшорношоколадного ,это отребье уже позорище и негодяй в истории современной Украины,кроме вас проплаченых никому оно ненужно
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21.12.2021 10:43 Ответить
Посмотрим)
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21.12.2021 10:49 Ответить
Це тому що вони знають вже ,що він прямо працює на Росію. А світ цікавить не Вова ,а український сорокамільйонний народ ,та недоторканність кордонів.
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21.12.2021 10:44 Ответить
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21.12.2021 10:34 Ответить
тупа зелена влада створила за 2 роки найсприятливіші умови для нової агресії з боку росії... зебілам слава
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21.12.2021 10:46 Ответить
У січні цього року на кордоні з Україною було більше російських військових, ніж сьогодні. Але ніхто в США тоді хвилю не здіймав. І ось після перемовин Байдена з Путіним у Москві з'ясувалося, що такі да, загроза є, та ще яка - четвертого рівня досягає!
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21.12.2021 10:46 Ответить
а хочете взнати, що з ваших роутерів зібрав яндекс браузер, комета браузер та додатки вконтакте, одноглазнікі ?

http://3wifi.stascorp.com/map

ось карта, на якій видно роутери, до яких добралися росіяни. Якщо ваш роутер (MAC) та назва сітки сітка є на карті - рекомендую змінити пароль на роутері для wifi та не використовувати wps pin
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21.12.2021 10:50 Ответить
кіберполіції привіт за своєчасне інформування громадятн про небезпеку на цьому фронті!
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21.12.2021 10:52 Ответить
херня
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21.12.2021 11:08 Ответить
Які кацапи тупі. Пливсти тікаючи взимку через Дон можно яйки відморозити😂
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21.12.2021 10:53 Ответить
...і ми ніколи вже не дізнаємося, скільки рашистських вартових цієї ночі померзне на смерть у польових таборах від Єльні до Валуйок
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21.12.2021 10:58 Ответить
 
 