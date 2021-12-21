ВОЗ призывает пересмотреть планы на праздники из-за распространения "Омикрона": "Отмененное событие лучше, чем отмененная жизнь"

Всемирная организация здравоохранения призвала людей отменить некоторые из своих планов на отпуск, чтобы защитить здоровье населения, поскольку новый штамм коронавируса Омикрон стремительно распространяется по всему миру.

"Отмененное событие лучше, чем отмененная жизнь", - сказал глава ВОЗ д-р Тедрос Гебрейесус, добавив, что сейчас нужно принимать "сложные решения", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, в некоторых случаях это будет означать отмену или отложение мероприятий.

Такие комментарии прозвучали после того, как эксперты в области здравоохранения объявили, что Омикрон является доминирующим вариантом в США.

Гебрейесус добавил, что сейчас есть доказательства того, что вариант "распространяется гораздо быстрее, чем... Дельта".

Ряд стран, включая Францию ​​и Германию, усилили карантинные меры и ввели ограничения на поездки, чтобы попытаться остановить распространение нового варианта COVID-19. Нидерланды ввели жесткий карантин на Рождество.

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В понедельник Белый дом заявил, что президент Джо Байден не намерен "блокировать страну". Главный эксперт страны по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи ранее предупреждал, что рождественские путешествия усилят распространение Омикрона даже среди полностью вакцинированных.

В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон заявил, что правительству необходимо "зарезервировать возможность" введения новых правил в Англии, поскольку количество случаев Oмикрона растет, но не объявил о дальнейших ограничениях. В настоящее время новогодние празднования на лондонской Трафальгарской площади отменены "в интересах общественной безопасности".