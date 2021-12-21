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ВОЗ призывает пересмотреть планы на праздники из-за распространения "Омикрона": "Отмененное событие лучше, чем отмененная жизнь"

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

ВОЗ призывает пересмотреть планы на праздники из-за распространения

Всемирная организация здравоохранения призвала людей отменить некоторые из своих планов на отпуск, чтобы защитить здоровье населения, поскольку новый штамм коронавируса Омикрон стремительно распространяется по всему миру.

"Отмененное событие лучше, чем отмененная жизнь", - сказал глава ВОЗ д-р Тедрос Гебрейесус, добавив, что сейчас нужно принимать "сложные решения", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, в некоторых случаях это будет означать отмену или отложение мероприятий.

Такие комментарии прозвучали после того, как эксперты в области здравоохранения объявили, что Омикрон является доминирующим вариантом в США.

Гебрейесус добавил, что сейчас есть доказательства того, что вариант "распространяется гораздо быстрее, чем... Дельта".

Ряд стран, включая Францию ​​и Германию, усилили карантинные меры и ввели ограничения на поездки, чтобы попытаться остановить распространение нового варианта COVID-19. Нидерланды ввели жесткий карантин на Рождество.

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В понедельник Белый дом заявил, что президент Джо Байден не намерен "блокировать страну". Главный эксперт страны по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи ранее предупреждал, что рождественские путешествия усилят распространение Омикрона даже среди полностью вакцинированных.

В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон заявил, что правительству необходимо "зарезервировать возможность" введения новых правил в Англии, поскольку количество случаев Oмикрона растет, но не объявил о дальнейших ограничениях. В настоящее время новогодние празднования на лондонской Трафальгарской площади отменены "в интересах общественной безопасности".

Автор: Анастасія Потіха
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значно краще скасувати ВОЗ, за профневідповідністЬ
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21.12.2021 10:30 Ответить
Але це не збереже вам життя чи здоров"я.
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21.12.2021 10:38 Ответить
спрятаться и сидеть в подвале - это существование...
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21.12.2021 10:53 Ответить
А куди ж подіти всю жрачку-випивачку яку зараз гребуть вагонами?
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21.12.2021 10:30 Ответить
Это идёт подготовка к войне.
С субботы на воскресенье нападут.
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21.12.2021 10:35 Ответить
Вспомнился анекдот...
"-- Вы готовы отдать жизнь за дело кпсс?
-- Та забирайте, на хрена такая жизнь нужна!"

"Кололи-кололи, кололи-кололи..."
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21.12.2021 10:33 Ответить
Предлагаю вам привиться недавно разработанной вакциной от коронавируса для создания мирового коллективного иммунитета.
- Нет, не буду.
- Но почему вы отказываетесь?
- Не хочу.
- Вы не хотите победить пандемию?
- Хочу.
- А, вы боитесь, что вам вколят чип?!
- Нет.
- Так почему же?
- Не хочу.
- Знаете ли, профессор - если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступились бы самым возмутительным образом, вас следовало бы арестовать!
- За что?!.. - Вы антиваксер!

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21.12.2021 11:59 Ответить
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21.12.2021 10:38 Ответить
Так от омикрона ж не умирают. Пугать не перестанут баранов.
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21.12.2021 10:44 Ответить
Начинаю подозревать что это сам Гербарий подослал банду, которая уронила мариупольскую елку! Кстати, поболтал тут, с одним предпринимателем, который арендовал киоск, у елки. Так он просто в охренении! Арендная плата там не маленькая оказалась, 3500 в сутки. Ну и как их отбивать??? Точно, это Гербарий виноват!
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21.12.2021 10:45 Ответить
Хм. То есть если я раньше не собирался идти на йолку в центр чтобы потлокаться в толпе и выпить "глинтвейна" из дешевого шмурдяка за космические деньги... то мне теперь нужно идти туда?))))
Та не. Я лучше дома с семьей))) Ну в парк еще пойдем. Хоть бы снег был - красиво же.
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21.12.2021 10:58 Ответить
Карантин завершено у лютому 2021р. Резонансне рішення судді
https://www.youtube.com/watch?v=XJ_R-RLEmus&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%93%D0%BD%D0%B0%D0%BF
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21.12.2021 11:13 Ответить
скасована подія ,котра врятує людсву життя буде тоді , коли скасують ВООЗ,
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21.12.2021 11:48 Ответить
 
 