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Евдокимов, которому НАБУ сообщило о подозрении, не является советником министра, - Минэнерго

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Евдокимов, которому НАБУ сообщило о подозрении, не является советником министра, - Минэнерго

В Министерстве энергетики заявляют, что Владимир Евдокимов, которому НАБУ 20 декабря сообщило о подозрении в незаконном присвоении 2,15 млн грн, не является советником главы ведомства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Евдокимов не является советником министра. Минэнерго будет способствовать объективному расследованию деятельности экс-директора ГП "Оператор рынка"", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что Министерство энергетики в случае необходимости предоставит всю необходимую информацию Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которые расследуют деятельность бывшего директора ГП "Оператор рынка" Владимира Евдокимова.

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"Надеемся, что это дело будет в ближайшее время передано в суд, где и будет установлена ​​истина", - резюмировали в ведомстве.

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в понедельник, 20 декабря, сообщили о подозрении в незаконном присвоении 2,15 млн грн экс-директору ГП "Оператор рынка". В САП отметили, что Евдокимов на сегодняшний день является внештатным советником министра энергетики Украины.

Автор: Наталя Джума
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вы его морду лица видели? сирота...
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21.12.2021 10:39 Ответить
он не сирота. он реформатор.
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21.12.2021 11:25 Ответить
Судити одразу треба зеленського. Бо крадуть за його наказом.
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21.12.2021 10:41 Ответить
И вообще, он не советник, а помощник и оформлен в "Картеле-95".....
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21.12.2021 10:42 Ответить
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21.12.2021 12:13 Ответить
 
 