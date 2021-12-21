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Суд на 8 лет лишил свободы 23-летнюю пособницу НВФ "ДНР", которая собирала разведданные и скрывала взрывчатку в муке. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

При публичном обвинении, поддерживаемом в суде Донецкой областной прокуратурой, 23-летняя женщина признана виновной в содействии деятельности террористической организации и приобретении, ношении и хранении взрывчатых веществ и устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст.263 УК Украины).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

В прокуратуре напомнили, что в октябре 2021 года злоумышленница, проживавшая в г. Донецке, получила задание от представителя НВФ "ДНР" собирать информацию в пользу террористов.

Для этого она приехала в Краматорск, где провела фото- и видеосъемку административных зданий, служебного транспорта и близлежащих территорий ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также 11-го пограничного отряда ГНС Украины. Указанные материалы с помощью интернет-мессенджера пособница отправила боевику.

После совершенного, действуя по инструкции "куратора", обвиняемая прибыла в г. Доброполье, где нашла ранее обустроенный представителями НВФ РФ схрон со взрывчаткой и перевезла ее в Краматорск. Запрещенные предметы злоумышленница хранила в съемной квартире, спрятав в пакетах с мукой.

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Суд на 8 лет лишил свободы 23-летнюю пособницу НВФ ДНР, которая собирала разведданные и скрывала взрывчатку в муке 01

"По замыслу оккупантов, взрывные устройства должны были использоваться для дестабилизации общественного порядка на подконтрольной украинским властям территории. Однако, общими усилиями правоохранителей преступления удалось предотвратить, а злоумышленницу задержать", - говорится в сообщении.

Согласно приговору суда пособнице террористов назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Суд на 8 лет лишил свободы 23-летнюю пособницу НВФ ДНР, которая собирала разведданные и скрывала взрывчатку в муке 02
Фото: сайт прокуратуры

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
Какое гуманное у нас к террористам и бандитам государство. Тварь готовила теракт а ей всего 8 лет дали как за хулиганство за коробок конопли. Какого террориста вы напугаете таким смешным сроком? На Рашке за такое минимум 20 лет а то и пожизненное дали бы. Или вы ждете когда дома и мосты начнут взрывать?
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21.12.2021 11:07
+10
Ну и где морда, что муку никто не видел ?
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21.12.2021 10:34
+10
Решение суда уже есть - где фото ее рожи?...
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21.12.2021 11:03
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Нормально так тротилла. Жильцы дома должны пойти в церковь свечку поставить что все обошлось
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21.12.2021 10:33 Ответить
Запінить сучку монтажною піною і пустить на волю в Кальміус ... пущай поплавает ....
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21.12.2021 10:50 Ответить
Говорят что без детонатора внутри это просто как брусок мыла
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21.12.2021 11:46 Ответить
Думаешь там детонаторов небыло? Или допустим в квартире пожар ету ***** сделает когда напьется и психанет на украинскую власть насмотревшись Шария и Жопоблоковцев. Или в духовку или микроволновку *муку* поставит. От высокой температуры тоже сдетонирует.
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21.12.2021 12:06 Ответить
Ну и где морда, что муку никто не видел ?
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21.12.2021 10:34 Ответить
І не спало їй навіть на думку серед шоколадок і мармеладу від Рошену переховувати порох
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21.12.2021 10:36 Ответить
І зізналася вона у цьому, зазнавши страшні борошна у гестапо СБУ
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21.12.2021 10:50 Ответить
Решение суда уже есть - где фото ее рожи?...
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21.12.2021 11:03 Ответить
Да! Мне тоже интересно было бы спрогнозировать как она будет выглядеть в 31 год!
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21.12.2021 11:05 Ответить
це ж у 2014 їй було 15
ну, от і наросло піонєрок-гєроєк на совковій попсі й рашистській пропаганді...
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21.12.2021 11:05 Ответить
Какое гуманное у нас к террористам и бандитам государство. Тварь готовила теракт а ей всего 8 лет дали как за хулиганство за коробок конопли. Какого террориста вы напугаете таким смешным сроком? На Рашке за такое минимум 20 лет а то и пожизненное дали бы. Или вы ждете когда дома и мосты начнут взрывать?
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21.12.2021 11:07 Ответить
Задание получено в октябре было недавно,жила в Донецке, а ездила в Краматорск и Доброполье...значит не одна одна такая радистка Кэт...крысы мавзолейные часто тетьков используют для дел грязных...Фишка такая КГБшная...
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21.12.2021 11:10 Ответить
В якийсь час Х вони цю вибухівку будуть приводити в дію... І здається мені, цей час Х вже близько. А наш наріт гуляю, готується до свят, варить холодець. Все як завжди
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21.12.2021 11:13 Ответить
Террористов РАБссия готовит со школьной скамьи причем особоталантливым отправляют еще детьмит за бугор...вспомните братьев Царнаевых взорвавших марафон в американском Бостоне...в США попали еще пацанвой...
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21.12.2021 11:13 Ответить
надо ей эту взрывчатку было в жопу засунуть и пустить по минному полю в ДНР
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21.12.2021 11:30 Ответить
Нетехнологично. Пристрелить на месте
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21.12.2021 12:13 Ответить
И теперь 8 лет ей стоять рачком

До конца жизни её будут иметь бочком!
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21.12.2021 13:39 Ответить
 
 