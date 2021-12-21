Суд на 8 лет лишил свободы 23-летнюю пособницу НВФ "ДНР", которая собирала разведданные и скрывала взрывчатку в муке. ФОТО
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При публичном обвинении, поддерживаемом в суде Донецкой областной прокуратурой, 23-летняя женщина признана виновной в содействии деятельности террористической организации и приобретении, ношении и хранении взрывчатых веществ и устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст.263 УК Украины).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.
В прокуратуре напомнили, что в октябре 2021 года злоумышленница, проживавшая в г. Донецке, получила задание от представителя НВФ "ДНР" собирать информацию в пользу террористов.
Для этого она приехала в Краматорск, где провела фото- и видеосъемку административных зданий, служебного транспорта и близлежащих территорий ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также 11-го пограничного отряда ГНС Украины. Указанные материалы с помощью интернет-мессенджера пособница отправила боевику.
После совершенного, действуя по инструкции "куратора", обвиняемая прибыла в г. Доброполье, где нашла ранее обустроенный представителями НВФ РФ схрон со взрывчаткой и перевезла ее в Краматорск. Запрещенные предметы злоумышленница хранила в съемной квартире, спрятав в пакетах с мукой.
"По замыслу оккупантов, взрывные устройства должны были использоваться для дестабилизации общественного порядка на подконтрольной украинским властям территории. Однако, общими усилиями правоохранителей преступления удалось предотвратить, а злоумышленницу задержать", - говорится в сообщении.
Согласно приговору суда пособнице террористов назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.
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ну, от і наросло піонєрок-гєроєк на совковій попсі й рашистській пропаганді...
До конца жизни её будут иметь бочком!