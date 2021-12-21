Суд на 8 лет лишил свободы 23-летнюю пособницу НВФ "ДНР", которая собирала разведданные и скрывала взрывчатку в муке. ФОТО

При публичном обвинении, поддерживаемом в суде Донецкой областной прокуратурой, 23-летняя женщина признана виновной в содействии деятельности террористической организации и приобретении, ношении и хранении взрывчатых веществ и устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст.263 УК Украины).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

В прокуратуре напомнили, что в октябре 2021 года злоумышленница, проживавшая в г. Донецке, получила задание от представителя НВФ "ДНР" собирать информацию в пользу террористов.

Для этого она приехала в Краматорск, где провела фото- и видеосъемку административных зданий, служебного транспорта и близлежащих территорий ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также 11-го пограничного отряда ГНС Украины. Указанные материалы с помощью интернет-мессенджера пособница отправила боевику.

После совершенного, действуя по инструкции "куратора", обвиняемая прибыла в г. Доброполье, где нашла ранее обустроенный представителями НВФ РФ схрон со взрывчаткой и перевезла ее в Краматорск. Запрещенные предметы злоумышленница хранила в съемной квартире, спрятав в пакетах с мукой.

Также смотрите: С начала агрессии РФ против Украины военная контрразведка задержала 1096 участников НВФ и пресекла деятельность 6 террористических групп, - СБУ. ФОТОрепортаж

"По замыслу оккупантов, взрывные устройства должны были использоваться для дестабилизации общественного порядка на подконтрольной украинским властям территории. Однако, общими усилиями правоохранителей преступления удалось предотвратить, а злоумышленницу задержать", - говорится в сообщении.

Согласно приговору суда пособнице террористов назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.



Фото: сайт прокуратуры