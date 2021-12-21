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У Байдена изучают, как поддержать украинских партизан в случае вторжения России, - The Washington Post

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

У Байдена изучают, как поддержать украинских партизан в случае вторжения России, - The Washington Post

В администрации президента США Джо Байдена изучают, как они могут поддержать антироссийское сопротивление в случае нового вторжения России в Украину.

Об этом со ссылкой на проинформированного чиновника пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, в Белом доме рассматривают планы по предоставлению оружия и другой поддержки украинским военным для сопротивления возможному вторжению армии РФ.

Однако также рассматривается поддержка повстанческих групп на случай, если РФ свергнет украинское правительство или оккупирует значительную часть территории Украины, пишет журналист.

Игнатиус отмечает, что основу партизанской армии могут составить 500 000 украинских военных, которые с 2014 года получили боевой опыт на Донбассе. По его словам, США могут поставлять партизанам такое вооружение как переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Также американские специалисты по планированию обсуждают организацию тайников с оружием и другие логистические инструменты, которые могут поддержать мощную "секретную сеть" в случае вторжения России.

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По словам Игнатиуса, в рабочую группу входят агенты ЦРУ и других ведомств. Они изучают, как было организовано движение сопротивления в Афганистане против СССР, в Сирии – против поддерживаемых Россией сил, в Ираке и Афганистане – против США.

Кроме того, в группу входят юристы, отмечает колумнист. Их задача – изучить, как можно организовать поддержку потенциального повстанческого движения в Украине без нарушения законов США и международного права.

Игнатиус объясняет, что цель Байдена – в случае вторжения в Украину наложить издержки на Россию без прямого участия американских войск.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+29
"Підтримувати" партизанів дешевше, ніж підтримувати армію? Можна видаватись значущим, скидаючи бинт та автомат, а не надаючи системи ППО. І далі говорити про свою підтримку демократії та лідерство.
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21.12.2021 11:19
+27
Підтримувати свою армію в першу чергу має президент України, котрого поміняли в 2019р. на шмарклю, бо "Армію, мову, віру" на хліб на намажеш. А зараз ми повинні дякувати за будь яку підтримку від США.
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21.12.2021 11:22
+24
какое-то ощущение непроходящего маразма, исходящего из Белого дома..
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21.12.2021 11:22
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Америкосы или нас сливают или панически боятся Путина!
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21.12.2021 13:08 Ответить
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21.12.2021 13:12 Ответить
Для нейтрализации партизан достаточно объявить газ по 2гр.80копiйок.и материнский капитал 250К грывень,, то 73% населения дебилов завопят, "товарищ *****, ой, Пуйло, это какая то чудовищная ошибка, никто ваивать не сабиралсо.
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21.12.2021 13:13 Ответить
Если планируется предоставление оружия армии - это никакое не "сливание". Первой упомянута армия.
Но с поправкой на незрелость некоторых главнокомандующих, учтена поддержка и партизанских соединений.
С-5 "Galaxy" сможет сбросить на лесную поляну от 80 тонн
"Джавелинов", "Стингеров" и других вкусняшек, включая, кстати, питательную горячую еду.
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21.12.2021 13:20 Ответить
Розвідка у Амерів працює, на відміну від наших Буданових... (прізвище занадто невдале для укр.розвідки..., був такий русскій герой, чеченськой вайни - БУДАНОВ, гвалтівник чеченських дітей...чічіки його примандячили у Москві)....

ЯКЩО АМЕРИ, ЩОСЬ МАЮТЬ(якусь інформацію про агресію) ТО МАЮТЬ ІЗ РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ... Тому, швидше за все, якісь плани по великій війні виношують кацапи з москалями проти неньки України...як кажуть, диму без вогню не буває...

Тим більше, Москва зараз кишить агентами та шпигунами...і не тільки американськими...Майже кожна країна НАТО, має свою розвідку(навіть маленький Люксембург)...І щось ці розвідки повинні виконувати, щоб отримувати кошти із бюджету....
Сита МОСКВА і недолугі москалі - це ідеальний ворог і комфортне місце базування цих агентів та шпигунів))) Москва - це не Китай, де шпигунів тупо розстрілюють цілими пачками... Завжди можна піти на обмін з тупим і продажним кацапом...Тим більше вся кацапська еліта, живе і навчає своїх дітей на Заході....
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21.12.2021 13:21 Ответить
А я воювати не збираюсь. За кого? За Зє довбайобів? Або за тупе населення? Хай самі воюють. Живу біля кордону. Або Закарпаття Угорщині перепаде або звалю в Чехію.
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21.12.2021 13:22 Ответить
Ну вы фрукт. С другой стороны логика в этом есть. Пусть с русскими воюют русские.
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21.12.2021 13:34 Ответить
Закарпатські роми мають свою думку.
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22.12.2021 06:55 Ответить
Зедовбойоби здадуть тебе путіну. Або заманять у "котел".
Воювати треба за свою землю американською зброєю.
Якраз добра нагода поквитатися з довбойобами.
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21.12.2021 13:34 Ответить
При чому тут ЗЕЙОБІКИ? Якщо почнеться велика заваруха, то ви навіть не згадаєте хто такий був Зелінський.....

ЦЕ ВЕЛИКИЙ МІФ, ЩО ПРОСТИЙ МОСКАЛЬ ВОЮЄ ЗА ІМПЕРІЮ....МОСКАЛЬ ВОЮЄ ЩОБ ТРОХИ ПОМАРОДЕРИТИ І ВІДЖАТИ ЧУЖОГО ...
Берлін45, віджаті вєлікі і погланьовані німкені,...швейні Зінґер і німецькі акардеони в кожній русскій ізбі...
Грузія2008...Унітази, тєлікі і коври на танках ..
Донецьк2014...розграбоване МЕТРО, зупинені автівки на дорозі...коли господарів, тупо викидали із автівок....
У великій війні з кацапським голодранцем, буде все по іншому... Хто має, що захищати....БІЗНЕС, ЯКЕСЬ МАЙНО..той буде ПАРТИЗАНИТИ...Хто не має, що захищати...плюне і змириться з окупацією...
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21.12.2021 14:02 Ответить
Зелупа тут ні до чого... В тебе просто не буде іншого вибору, як захищати своє місто, свій будинок, свою родину....
Сам подумай, чи нормальна людина, піде війною на свого сусіда? В чужі міста? На чужі території?
Це повинна бути АРМІЯ ГРАБІЖНИКІВ, ГВАЛТІВНИКІВ ТА МАРОДЕРІВ...

А знайти Путіну, 200К відморожених замкадишів, на велику Росію, де офіційно тільки мільйон засуджених?...передіти їх у форму ЗС РФ? Це простіше простого.... Йди ГРАБУЙ, ГВАЛТУЙ, КАЛІЧ...та пів Росії таких назбирається...
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21.12.2021 13:44 Ответить
Гарний буде гумус.
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21.12.2021 13:53 Ответить
В нас просто завжди показують СИТУ МОСКВУ, і ніколи ГОЛОДРАНЦІВ ОМСКА, ТОМСКА, ЧІТИ І БАРНАУЛА
Тому у нас виникає слушне питання...ХІБА МОЖУТЬ ЦІ ЛЮДИ НАПАСТИ НА УКРАЇНУ?
А РОСІЯ РІЗНА... Є москвичі, а є голодранці-замкадиші...
В Україні також економічна криза, але чим відрізняється УКРАЇНСЬКИЙ ІВАН, від РУССКОГО ІВАНА? Нема копійчинИ, наш Іван взяв і поїхав на заробітки.... Москаль ніколи не поїде на заробітки, тим більше ґарувати на інших...він вважаєте це нижче власної гідності... Він буде бухати і тунеядити у власному Омску, Томску, Барнаула, грабувати сусіда і виставляти магазини, але ніколи працювати... Тому москалів практично немає на заробітках в ПОЛЬЩІ, НІМЕЧЧИНІ, ФРАНЦІЇ, ЧЕХІЇ на відміну від білорусів та українців....
Тому назбирати 1-2 млн. голодранців-замкадишів і нагнати їх на Україну для грабунку, для русского Генштабу це не проблема...Цим Москва вбиває двох зайців ... НАКАЗУЄ УКРАЇНУ...І одночасно УТИЛІЗОВУЄ ВЕЛИКУ КІЛЬКІСТЬ ДЕКЛАСОВАНИХ ЗАМКАДИШІВ, ЯКІ МОЖУТЬ рано чи пізно ПІТИ БУНТОМ НА СИТУ МОСКВУ!!!!
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21.12.2021 14:57 Ответить
вам все хіхоньки і хахоньки! А ось москалі вже до кінця цього тижня завоюють Україну, до кінця цього року - всю Європу, а Новорічні свята вже будуть зустрічати в білому домі на правах паБєдІтєЛєй!!!
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21.12.2021 13:45 Ответить
Ага, щассс, в своих влажных мячтах...
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21.12.2021 13:47 Ответить
До кінця тижня російські генерали заб'ють ****** ногами у сортирі.
Щоб не псував Новий Рік.
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21.12.2021 13:59 Ответить
А кацапья и подкацапников набежало, всю ветку изгадили. Москали, вы уж если пообещали прийти, то приходите, мы вас ждем, и ВСУ и добробаты, и лісові брати, мисливці и рибалки. Будет вам счастье, в Украинской земельке, и январских ополонках...
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21.12.2021 13:50 Ответить
даже мой древний тесть сказал, что вальнет пару кацапов из гладкостволки - ни разу на охоту, кстати, он не ходил
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21.12.2021 17:09 Ответить
А вот это не правильно, скажи тестю пусть оружие почистит, и сходит на огород, или в поле потренируется в стрельбе, пригодится, патроны нужно расходовать экономно...
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21.12.2021 18:25 Ответить
"В адміністрації президента США Джо Байдена вивчають, як вони можуть підтримати антиросійський опір у разі нового вторгнення Росії до України. Джерело: https://censor.net/ua/n3306377
А може досить воювати на території України,переносьте вже бойові дії на мокшанську територію!!!
Дві світові війни пройшлися по цій багатостраждальній землі.Понад 90% економіки РФ це всього два міста знищуйте їх та забудьте про глобальну загрозу безпеки збоку російських фашистів.
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21.12.2021 13:59 Ответить
Виглядає як тупа здача України орді.
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21.12.2021 14:02 Ответить
Так а ты не здавайся орді, кто тебя заставляет?
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21.12.2021 14:34 Ответить
Від мого особистого рішення мало що залежить.
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21.12.2021 14:45 Ответить
Да ты и не нужен, такие в окопе на передке - обуза, сиди дома, суши портки...
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21.12.2021 14:48 Ответить
На блєф кремлівської мафії-теж блєф про партизанів......не розумієте сарказм?Воєнторг і шахтарі-нормально.
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21.12.2021 14:31 Ответить
Заметь какой кремлеботы вой подняли, они уже сдались и едут эшелонами В Сибирь...
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21.12.2021 14:36 Ответить
Авжеш!
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26.12.2021 18:11 Ответить
По моему у Джо деменция
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21.12.2021 14:38 Ответить
Старик спятил. Какие партизаны, в то время когда солидная военная группировка НАТО, в боевой готовности, должна стоять на восточной границе Украины!
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21.12.2021 14:45 Ответить
А сам-то ты, уже на восточной границе Украины? Ты ж вроде как тоже под одним их флагов НАТО. Или на тебя это не распространяется и ты ни кому ни чего не должен?
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21.12.2021 15:32 Ответить
Хороший вопрос. Да, живу под флагом НАТО! Как налогоплательщик вношу свой вклад в укрепление этого союза и хочу, чтобы эта организация уделяла намного больше внимания укреплению обороны Украины, будущее которой для меня не безразлично, хотя бы потому, что в моих жилах наполовину течёт украинская кровь.
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21.12.2021 16:04 Ответить
нихрена ты ничего не вносишь . это я вношу и плачу за содержание военной американской базы на территории германии . Хотя это совершенно бесполезно . Вам еще Трамп говорил заканчивайте бизнес с московией и начинайте платить за свою оборону . Лучше перенести базу в Польшу или Украину , а вас куйловских холуев выгнать вон из НАТО .
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30.12.2021 20:58 Ответить
пропутинская германия недолжна была строить СП2 , тогда бы вопрос о группировке вообще не стоял на повестке дня сегодня .
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30.12.2021 20:59 Ответить
Ша ! Воевать будут украинские партизаны с бурятскими и донецкими шахтёрами.
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21.12.2021 15:49 Ответить
Да не будет никакой войны, московиты как всегда заблудятся, и здохнут от корнавируса...
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21.12.2021 16:39 Ответить
А так и поддержать - как Германия - взять и предложить Путину:
"Вован Вованыч, у меня тут со времён Вьетнама завалялась пара-тройка железнодорожных составов с цистернами "Эйджент-Орандж", от партизан хорошо помогает, продам не дорого".
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21.12.2021 16:04 Ответить
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАЛИ УКРАИНСКИХ ПАРТИЗАН В ЕС И США, КОТОРЫЕ БУДУ ТАМ УНИЧТОЖАТЬ РОССИЙСКИХ ОЛИГАРХОВ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ !)
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21.12.2021 16:40 Ответить
Оцього вже ніхто не дасть. Це, зветься тероризм і так легко втратити всіляку допомогу.
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21.12.2021 17:27 Ответить
А НАМ ОФІЦІЙНО НЕ ТРЕБА !)
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21.12.2021 18:13 Ответить
Наскільки мені відомо то, у них давно вже все відпрацьовано і існує протокол. Десь я його вже бачив в мережі, принаймі- не секретну частину. Нудненький, як і всі протоколи. Сторінок 20 займає опис хто, як і що організовує. Далі встановлення зв'язків з окупованою територією... Короче, мене вистачило на першу третину аби переконатися в серьйозності підходу. Але й час це займає.
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21.12.2021 17:25 Ответить
А у меня головная боль с оружием. Имею зарегистрированное и понимаю, что в случае оккупации ко мне приедут в первый день из ихнего СМЕРША. ВСе списки разрешительных отделов уже у них имеются, с такой разведкой, как наша, и стакими замами министров МВД. И не стройте иллюзий - чтобы выжить и продолжить борьбу все зарегистрированное оружие нужно будет здать. Это если после сдачи отпустят. Таковы реалии нашей сраной власти. В 1941 году почти все оставленное в тылу немцев партийное подполье было продано своими же руководителями - у нас власти за Родину не хотят умирать. Она им нужно только чтобы вкусно жрать. И сейчас такая же. И то, что памятники Ленина свалили - ничего не значит. Все тот же отстой и даже хуже - им уже гриммироваться и притворяться не нужно, как большевикам...
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21.12.2021 17:46 Ответить
Так же как например, курдов- поставки птрк ТОУ-2 и пзрк Стингер, радиостанции, топливо, пикапы, аэроразведка, дроны-камикадзе.
Вобщем все то чего клоун не делает.
Топливо в этом году не закупалось. Его осталось 17% от нормы мирного времени.
Байден, чому мы не в нато?
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21.12.2021 22:49 Ответить
Лапті усю гілку просмерділи. Як же їх тут багато, капєц.
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21.12.2021 23:11 Ответить
Якесь зелене чмо казало по радіо, що українські партизанські загони нікому не потрібні.
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22.12.2021 06:57 Ответить
За цю х..ню можна вже називати США зрадниками (бо, таким чином, в явному вигляді оголошено про відмову в допомозі українській армії) та вимагати повернення ядерної зброї, т.я. всі підписанти б.меморандума виявились зрадниками України.
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22.12.2021 10:01 Ответить
гораздо еффективнее поддержать украинскую армию сейчас . тогда никаких партизан не будет . разве что под москвой .
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30.12.2021 20:53 Ответить
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