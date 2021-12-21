У Байдена изучают, как поддержать украинских партизан в случае вторжения России, - The Washington Post
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В администрации президента США Джо Байдена изучают, как они могут поддержать антироссийское сопротивление в случае нового вторжения России в Украину.
Об этом со ссылкой на проинформированного чиновника пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По его словам, в Белом доме рассматривают планы по предоставлению оружия и другой поддержки украинским военным для сопротивления возможному вторжению армии РФ.
Однако также рассматривается поддержка повстанческих групп на случай, если РФ свергнет украинское правительство или оккупирует значительную часть территории Украины, пишет журналист.
Игнатиус отмечает, что основу партизанской армии могут составить 500 000 украинских военных, которые с 2014 года получили боевой опыт на Донбассе. По его словам, США могут поставлять партизанам такое вооружение как переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.
Также американские специалисты по планированию обсуждают организацию тайников с оружием и другие логистические инструменты, которые могут поддержать мощную "секретную сеть" в случае вторжения России.
По словам Игнатиуса, в рабочую группу входят агенты ЦРУ и других ведомств. Они изучают, как было организовано движение сопротивления в Афганистане против СССР, в Сирии – против поддерживаемых Россией сил, в Ираке и Афганистане – против США.
Кроме того, в группу входят юристы, отмечает колумнист. Их задача – изучить, как можно организовать поддержку потенциального повстанческого движения в Украине без нарушения законов США и международного права.
Игнатиус объясняет, что цель Байдена – в случае вторжения в Украину наложить издержки на Россию без прямого участия американских войск.
Пожалуйста, подождите...
населениядебилов завопят, "товарищ *****, ой, Пуйло, это какая то чудовищная ошибка, никто ваивать не сабиралсо.
Но с поправкой на незрелость некоторых главнокомандующих, учтена поддержка и партизанских соединений.
С-5 "Galaxy" сможет сбросить на лесную поляну от 80 тонн
"Джавелинов", "Стингеров" и других вкусняшек, включая, кстати, питательную горячую еду.
ЯКЩО АМЕРИ, ЩОСЬ МАЮТЬ(якусь інформацію про агресію) ТО МАЮТЬ ІЗ РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ... Тому, швидше за все, якісь плани по великій війні виношують кацапи з москалями проти неньки України...як кажуть, диму без вогню не буває...
Тим більше, Москва зараз кишить агентами та шпигунами...і не тільки американськими...Майже кожна країна НАТО, має свою розвідку(навіть маленький Люксембург)...І щось ці розвідки повинні виконувати, щоб отримувати кошти із бюджету....
Сита МОСКВА і недолугі москалі - це ідеальний ворог і комфортне місце базування цих агентів та шпигунів))) Москва - це не Китай, де шпигунів тупо розстрілюють цілими пачками... Завжди можна піти на обмін з тупим і продажним кацапом...Тим більше вся кацапська еліта, живе і навчає своїх дітей на Заході....
Воювати треба за свою землю американською зброєю.
Якраз добра нагода поквитатися з довбойобами.
ЦЕ ВЕЛИКИЙ МІФ, ЩО ПРОСТИЙ МОСКАЛЬ ВОЮЄ ЗА ІМПЕРІЮ....МОСКАЛЬ ВОЮЄ ЩОБ ТРОХИ ПОМАРОДЕРИТИ І ВІДЖАТИ ЧУЖОГО ...
Берлін45, віджаті вєлікі і погланьовані німкені,...швейні Зінґер і німецькі акардеони в кожній русскій ізбі...
Грузія2008...Унітази, тєлікі і коври на танках ..
Донецьк2014...розграбоване МЕТРО, зупинені автівки на дорозі...коли господарів, тупо викидали із автівок....
У великій війні з кацапським голодранцем, буде все по іншому... Хто має, що захищати....БІЗНЕС, ЯКЕСЬ МАЙНО..той буде ПАРТИЗАНИТИ...Хто не має, що захищати...плюне і змириться з окупацією...
Сам подумай, чи нормальна людина, піде війною на свого сусіда? В чужі міста? На чужі території?
Це повинна бути АРМІЯ ГРАБІЖНИКІВ, ГВАЛТІВНИКІВ ТА МАРОДЕРІВ...
А знайти Путіну, 200К відморожених замкадишів, на велику Росію, де офіційно тільки мільйон засуджених?...передіти їх у форму ЗС РФ? Це простіше простого.... Йди ГРАБУЙ, ГВАЛТУЙ, КАЛІЧ...та пів Росії таких назбирається...
Тому у нас виникає слушне питання...ХІБА МОЖУТЬ ЦІ ЛЮДИ НАПАСТИ НА УКРАЇНУ?
А РОСІЯ РІЗНА... Є москвичі, а є голодранці-замкадиші...
В Україні також економічна криза, але чим відрізняється УКРАЇНСЬКИЙ ІВАН, від РУССКОГО ІВАНА? Нема копійчинИ, наш Іван взяв і поїхав на заробітки.... Москаль ніколи не поїде на заробітки, тим більше ґарувати на інших...він вважаєте це нижче власної гідності... Він буде бухати і тунеядити у власному Омску, Томску, Барнаула, грабувати сусіда і виставляти магазини, але ніколи працювати... Тому москалів практично немає на заробітках в ПОЛЬЩІ, НІМЕЧЧИНІ, ФРАНЦІЇ, ЧЕХІЇ на відміну від білорусів та українців....
Тому назбирати 1-2 млн. голодранців-замкадишів і нагнати їх на Україну для грабунку, для русского Генштабу це не проблема...Цим Москва вбиває двох зайців ... НАКАЗУЄ УКРАЇНУ...І одночасно УТИЛІЗОВУЄ ВЕЛИКУ КІЛЬКІСТЬ ДЕКЛАСОВАНИХ ЗАМКАДИШІВ, ЯКІ МОЖУТЬ рано чи пізно ПІТИ БУНТОМ НА СИТУ МОСКВУ!!!!
Щоб не псував Новий Рік.
А може досить воювати на території України,переносьте вже бойові дії на мокшанську територію!!!
Дві світові війни пройшлися по цій багатостраждальній землі.Понад 90% економіки РФ це всього два міста знищуйте їх та забудьте про глобальну загрозу безпеки збоку російських фашистів.
"Вован Вованыч, у меня тут со времён Вьетнама завалялась пара-тройка железнодорожных составов с цистернами "Эйджент-Орандж", от партизан хорошо помогает, продам не дорого".
Вобщем все то чего клоун не делает.
Топливо в этом году не закупалось. Его осталось 17% от нормы мирного времени.
Байден, чому мы не в нато?