РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12009 посетителей онлайн
Новости Экономика
11 313 18
ТЭС (239) Бурштынский энергоостров (2)

После 2 недель предоставления аварийной помощи Польше Украина запросила ее у Словакии

Новости Цензор.НЕТ Экономика

После 2 недель предоставления аварийной помощи Польше Украина запросила ее у Словакии

Украина получила аварийную помощь из энергосистемы Словакии в ночь с 20 на 21 декабря для покрытия потребления в Бурштынском энергоострове.

Об этом сообщила пресс-служба Бурштынской ТЭС.

Временная поддержка со Словакии была получена на период устранения дефектов на энергоблоке №7. По состоянию на утро энергоблок подключен к сети и несет нагрузку 140 МВт. Всего на Бурштынской ТЭС работает 10 из 11 энергоблоков с нагрузкой 1327 МВт.

20 декабря компания "ДТЭК Западэнерго" прекратила оказывать аварийную помощь энергосистеме Польши, переориентировав все доступные блоки Добротворской ТЭС на покрытие потребления внутри Украины.

Напомним, потребители Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей интегрированы в общую энергосистему со странами Европейского Союза. Украина является нетто-экспортером электричества в страны ЕС.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+8
А вот и успехи твоей "сверхдержавы" паРашки...
показать весь комментарий
21.12.2021 11:42
+7
казали ж дурневі - не чіпай нічого, іди шаурму рубай,
богданів облизуй - ні понесло дурня в президенти...
показать весь комментарий
21.12.2021 11:49
+4
показать весь комментарий
21.12.2021 11:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все як завжди... останнім часом.
показать весь комментарий
21.12.2021 11:25 Ответить
Якій,сволоті,що грабує бюджет,невистачає,там ел.енергії?
показать весь комментарий
21.12.2021 11:32 Ответить
показать весь комментарий
21.12.2021 11:42 Ответить
А вот и успехи твоей "сверхдержавы" паРашки...
показать весь комментарий
21.12.2021 11:42 Ответить
показать весь комментарий
21.12.2021 11:47 Ответить
***** ************** из **********! Ты заблудилось, здесь боярой не поят!!! Здесь, разве что, СМку тебе в очко и то проблематично, у тебя там бутылкой занято !
показать весь комментарий
21.12.2021 11:51 Ответить
казали ж дурневі - не чіпай нічого, іди шаурму рубай,
богданів облизуй - ні понесло дурня в президенти...
показать весь комментарий
21.12.2021 11:49 Ответить
Так нарід вирішив! Поржати взбрикнулося.
показать весь комментарий
21.12.2021 12:09 Ответить
ой не в той степ, коникі ви мої до безтями рідні, взбрикуете
показать весь комментарий
21.12.2021 12:17 Ответить
Поки взбрикуємо, доки й живі СЛАВА УКРАЇНІ !
показать весь комментарий
21.12.2021 12:35 Ответить
Героям Слава!
Смерть ворогам!
Україна - понад усе!
Так було, так е і так буде до віку!
показать весь комментарий
21.12.2021 12:42 Ответить
амінь !!!
показать весь комментарий
21.12.2021 13:00 Ответить
с 20 на 21 декабря начались похолодания, не представляю что будет через пару дней при -15 градусах
показать весь комментарий
21.12.2021 11:58 Ответить
Осел оманский-янелох боденько пускал слюну, что мол все хорошо, турбины крутятся, тарифы стоят, отключений нет, корабли плывут. Парашенка через свои каналы зраду разгоняет. Конечно, любой здравомыслящий человек, не мог к этой болтовне относиться с доверием. Но суть в другом. Как можно, будучи Президентом Украины, постоянно себя так опускать, своим нескончаеммым враньем. Что это, такое врожденное качество,, быть всегда гондоном? Жалкое существо.
показать весь комментарий
21.12.2021 14:00 Ответить
 
 