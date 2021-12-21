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Новости За рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
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Грузия (4343) протест (5752) Саакашвили (3299)

Саакашвили призвал сторонников продолжить протесты до победного конца: Для меня все ясно – или смерть, или свобода. Выход один – непрерывная борьба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Саакашвили призвал сторонников продолжить протесты до победного конца: Для меня все ясно – или смерть, или свобода. Выход один – непрерывная борьба

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, которому во вторник исполняется 54 года, через социальные сети призвал своих сторонников активизировать борьбу против действующих властей и не прекращать ее до победного конца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для меня все ясно - или смерть, или свобода. Выход только один - неустанная борьба и уличные протесты, борьба вокруг и внутри государственных органов, что обязательно принесет результат. Только такие действия заставят их (действующие власти Грузии, – ред.) начать диалог с нами и назначить настоящие выборы", - написал Саакашвили в соцсетях.

Сторонники Саакашвили во вторник вечером намерены провести митинг на проспекте Руставели с требованием освобождения из заключения своего лидера. В Тбилиси для участия в митинге уже направились оппозиционеры из регионов.

Поздно ночью около двух десятков наиболее преданных сторонников поздравили Саакашвили с днем рождения у военного госпиталя в Гори и под возгласы "Миша! Миша!" запустили в небо бумажные шары с зажженными свечками. Саакашвили их услышал и через решетку окна своей палаты также призвал их к борьбе.

Также читайте: У Саакашвили наблюдается потеря памяти из-за пыток и насилия, - Ясько

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили потерял сознание, после чего его перевели в реанимацию.

Позже бывшего президента Грузии перевезли в военный госпиталь в город Гори, поскольку его самочувствие ухудшилось. Там Саакашвили прекратил голодовку.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
Нафіг ти кому треба.
Вже верне від вас- галасливих наркоманів.
Тьху.
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21.12.2021 11:35
+8
Може й так. Але добре, що Саакашвілі нема в Україні. Він сам себе перетворив на блазня.
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21.12.2021 11:52
+7
Пристрельте вже хтось цього укурка.
До речі, майже мільйон зарплатні щомісяця йому так і капає.
Так само як ф його хвойда Яько отримує зарплатню, сидячи в Грузії.
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21.12.2021 11:59
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Правила форума Совет форумчан
Нафіг ти кому треба.
Вже верне від вас- галасливих наркоманів.
Тьху.
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21.12.2021 11:35 Ответить
а вы откуда знаете нужен он кому то в Грузии или нет?
- пишите лучше про Ковид в котором вы разбираетесь как доктор наук - инфекционист - на каждой странице форума по этой теме..
Вот я например не решаюсь, вот мне например знакомые грузины говорят, что Грузия скатывается в совковую вату, воровство, казнокрадство - что там все больше появляется ваты за дружбу с Московией
- что бы как раньше ездить на Московию, принимать еще больше от туда туристов - что бы богатеть за их счет - что бы как при СССР было у них "Сдачи не надо - угощаю тебя Наташа"
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21.12.2021 11:44 Ответить
Може й так. Але добре, що Саакашвілі нема в Україні. Він сам себе перетворив на блазня.
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21.12.2021 11:52 Ответить
здесь согласен
Украине он пользы не принес
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21.12.2021 11:55 Ответить
В Україні ті ж самі тенденції, і в цьому є заслуга самого Саакашвілі. Це називається корисна ідіотія.
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21.12.2021 11:59 Ответить
Свідки Секти Святої жЮлі, а слабо вам разом зі своєю інвалідкою прорвати кордон Грузії, як ви український проривали?
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21.12.2021 12:01 Ответить
а як до цього Сракашвілі? це все американські бабки, американський дрючок над головою міхі і Каха Бендукідзе
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21.12.2021 13:10 Ответить
"Не мала баба клопоту - купила порося"...
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21.12.2021 11:41 Ответить
Какое это порося? Это хряк. КНУР.
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21.12.2021 11:49 Ответить
їж вже падло-шантажіст, стомив.
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21.12.2021 11:47 Ответить
Опять оно к чему то призывает. А ************ ясько говорила что его пытают, мучают и он в обмороках от голода.
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21.12.2021 11:48 Ответить
Пристрельте вже хтось цього укурка.
До речі, майже мільйон зарплатні щомісяця йому так і капає.
Так само як ф його хвойда Яько отримує зарплатню, сидячи в Грузії.
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21.12.2021 11:59 Ответить
Че Гевара из Грузии...
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21.12.2021 12:00 Ответить
Саакашвілі,розраховував,на сценарій 'Повернення Ілліча'?
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21.12.2021 12:00 Ответить
Міхо, ну що це таке...Вже майже почали забувати про тебе...Якого біса ти знову виліз?
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21.12.2021 12:01 Ответить
Грузия уникальная страна...вне ее живет 5 млн. грузинов,в самой Грузии 3
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21.12.2021 12:02 Ответить
як й у гордій Вірменії)
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21.12.2021 13:12 Ответить
Походу для всех смерть Сааки была бы лучшим выходом. Даже для его сторонников.
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21.12.2021 12:03 Ответить
скажу більше - навіть і для нього, поки його авторитет остаточно в гівно не скотився)
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21.12.2021 13:12 Ответить
Вся банда РСДРП чЛенина ездила к фюреру в Париж Женеву и Берлин...вопрорс простой откуда баблосы?царь Николашка бросал с барского плеча или его родной брат Кайзер Вильгельм отстегивал ?Изучая в молодости биографию этого негодяя,пришел к выводу...Пруссия и РАБссия это одна страна...
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21.12.2021 12:11 Ответить
я аж прослезился потужный высер
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21.12.2021 12:12 Ответить
Миша держись. Революция до победы!
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21.12.2021 13:31 Ответить
Правильно заявил. А подбарыжники и подкацапники кукарекают против Михо хором.
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21.12.2021 14:53 Ответить
Что, в 95 вакансия есть, что так стараешься? Ты смешишь не юмором, а глупостью.
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21.12.2021 15:23 Ответить
а ты подбарыжник, или подкацапник? или оба сразу?
хорошо ты само себе как всегда лишь о себе "Что, в 95 вакансия есть, что так стараешься? Ты смешишь не юмором, а глупостью."
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21.12.2021 15:27 Ответить
У тебя понос букаф и запор мысли.
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21.12.2021 17:18 Ответить
Якщо перекласти те, що сказав ******, то звучить так - "боріться за те, щоб мене звільники аж до своєї смерті..."
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21.12.2021 15:25 Ответить
 
 