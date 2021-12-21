Россия снова угрожает Западу силой в случае размещения инфраструктуры НАТО в Украине и Грузии: Такие "действия не останутся безнаказанными"

Россия ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Украине и Грузии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Российскую газету", об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля за вооружениями Константин Гаврилов.

По словам Гаврилова, альянс регулярно проводит учения вблизи российских границ и совершает полеты над Прибалтикой и Черным морем.

Он также заявил, что "действия Запада по вопросам безопасности России больше не будут оставаться безнаказанными".

"Лиса больше не будет лазить в курятник, - подчеркнул Гаврилов, - потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав".

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Ранее на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Гаврилов заявил, что Москва даст военный ответ НАТО в случае, если альянс продолжит наступление на "больные точки" страны. Он добавил, что Запад будет вынужден серьезно отнестись к предложениям России по гарантиям безопасности.