Стремимся разблокировать мирный процесс, вернуть Крым, достичь членства в ЕС и получить очень четкую временную перспективу от НАТО, - Зеленский. ВИДЕО

Украинская дипломатия должна трансформироваться с целью достижения всех амбициозных целей Украины.

Об этом заявил сегодня на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Мы стремимся как можно скорее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе, вернуть Крым, достичь членства в ЕС в ближайшие годы, получить очень четкую временную перспективу от НАТО. Очень конкретную. И хотим ее получить в 2022 году. Для достижения всего этого нам нужна еще и креативность. Надо искать все возможные пути для достижения этого", – отметил президент.

"Мы не должны ждать, пока кто-то решит что-нибудь за нас, а сами искать и предлагать новые форматы", - добавил он, призвав дипломатов предлагать новые идеи.

"Еще нужна амбициозность идей, мыслей. Следует избавиться от пессимистического мышления, избавиться от комплекса страны третьего мира", - обратился Зеленский к собравшимся на конференции послов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во многих процессах Украина вынуждена догонять. Не принимаем тезис о ЕС через 30 лет, а НАТО когда-то там, - Зеленский

"У нас огромный потенциал. Украина нужна Европе, а не наоборот... Не бедный родственник, который где-то у кого-то просит, а сильная страна. Это заметно", - продолжил президент.