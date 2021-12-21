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Новости Политика Украины
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дипломатия (1432) Зеленский (16627) переговоры (4648) членство в НАТО (1222) членство в ЕС (779) Донбасс (26928)

Стремимся разблокировать мирный процесс, вернуть Крым, достичь членства в ЕС и получить очень четкую временную перспективу от НАТО, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинская дипломатия должна трансформироваться с целью достижения всех амбициозных целей Украины.

Об этом заявил сегодня на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы стремимся как можно скорее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе, вернуть Крым, достичь членства в ЕС в ближайшие годы, получить очень четкую временную перспективу от НАТО. Очень конкретную. И хотим ее получить в 2022 году. Для достижения всего этого нам нужна еще и креативность. Надо искать все возможные пути для достижения этого", – отметил президент.

"Мы не должны ждать, пока кто-то решит что-нибудь за нас, а сами искать и предлагать новые форматы", - добавил он, призвав дипломатов предлагать новые идеи.

"Еще нужна амбициозность идей, мыслей. Следует избавиться от пессимистического мышления, избавиться от комплекса страны третьего мира", - обратился Зеленский к собравшимся на конференции послов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во многих процессах Украина вынуждена догонять. Не принимаем тезис о ЕС через 30 лет, а НАТО когда-то там, - Зеленский

"У нас огромный потенциал. Украина нужна Европе, а не наоборот... Не бедный родственник, который где-то у кого-то просит, а сильная страна. Это заметно", - продолжил президент.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+44
Армию укрепляй, чмо гундосое ! Мирный процесс оно разблокирует.... Или освободи место настоящему главнокомандующему, что бы это не значило.
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21.12.2021 12:02
+22
Говна тебе на лопате теперь.
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21.12.2021 12:02
+22
***** F16 и Пэтриоты требуй какой нах. мирный процесс. США уже обьявили 4й уровень опасности. Шо оно курит.
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21.12.2021 12:07
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Говна тебе на лопате теперь.
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21.12.2021 12:02 Ответить
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21.12.2021 12:19 Ответить
Армию укрепляй, чмо гундосое ! Мирный процесс оно разблокирует.... Или освободи место настоящему главнокомандующему, что бы это не значило.
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21.12.2021 12:02 Ответить
Схоже на передвиборні мантри. Але язиком ляпати - не мішки ворочати.
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21.12.2021 12:03 Ответить
остапа понесло хочу чтобы фсе! забористая дурь в резиденции Гута
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21.12.2021 12:05 Ответить
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21.12.2021 12:06 Ответить
***** F16 и Пэтриоты требуй какой нах. мирный процесс. США уже обьявили 4й уровень опасности. Шо оно курит.
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21.12.2021 12:07 Ответить
он сам пэтриот и знает, что F12 это максимум, что он когда либо видел на клаве ))
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21.12.2021 12:44 Ответить
На клаве там только черные и белые клавиши. И по ним положено бить тем органом, который на зелохторот класть удобно.
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21.12.2021 12:59 Ответить
Ты точно не лох, дипломат ты наш?
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21.12.2021 12:08 Ответить
С бодуна...
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21.12.2021 12:09 Ответить
"Фантазёр, ты меня называла... "
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21.12.2021 12:09 Ответить
За все хорошее без конкретики-вот такая цель за столько делаем, не лучше дурь всякую будем нести без сроков, такое комсорги могли по 3 часа задвигать.
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21.12.2021 12:09 Ответить
та, пля - касок и броников нет. Если призывать пополнение - то его одеть не во что.
эта гнида на врага работает.

Хай воюють без касок і броніків. "Я вам ничего не должен"
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21.12.2021 12:26 Ответить
Він якийсь відірваний від життя.
Неадекватний олбодоб....
Крим воно поверне.. Воно !
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21.12.2021 12:15 Ответить
Он для публики мелет всякую чушь, а в тайне всё делает, чтобы российские войска пезпрепятственно по хорошим дорогам дошли до Киева.
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21.12.2021 12:15 Ответить
Ну да, посадити Пороха, викликати майдан, консерва зелена робить що каже куратор під аплодисменти зелебобіків
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21.12.2021 13:36 Ответить
Беги вова, беги...
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21.12.2021 12:16 Ответить
Мирный процесс с ордой ? Зеля , это не разборки в гримёрке "квартала" . Это страна , Украина .
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21.12.2021 12:16 Ответить
Підарасік вершить судьби Миру. Створю Світ за ___ днів
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21.12.2021 12:19 Ответить
О,мама міа? Сельодкою,об'їлося? Яке прагнуче?
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21.12.2021 12:17 Ответить
Дурачек все никак не уймется. Уже доурегулировались придурки. Скоро так до Киева дойдем с вашими мирными планами
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21.12.2021 12:17 Ответить
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21.12.2021 12:18 Ответить
А знаєте чим закінчиться ?
Європа нам остаточно відмовить, втомившись від цього придурка. Тоді воно скаже - нас не взяли кляті соросята, вертаємось в обійми расєюшки.
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21.12.2021 12:18 Ответить
100% Вся эта его трепатня только для того нужна, чтоб потом сказать "Ну а что, я же хотел как лучше, всё говорил правильно". Проблема только в том, что его фактические действия сильно расходятся с тем, что он вещает.
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21.12.2021 12:49 Ответить
Все делается в соответствии с планами Путина! Кому еще не ясно?! Офисом президента руководит Кремль. И хватит о Зеленском - надо думать, как спасти страну и спастись самим!
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21.12.2021 13:54 Ответить
Удивительно, но для патриотов у Зеленского есть только воодушевляющие слова. А дела все наоборот в пользу пророссийских избирателей и их приходится постоянно останавливать только протестами. Почему так?
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21.12.2021 12:18 Ответить
гляди копита не позбивай
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21.12.2021 12:19 Ответить
Пока не будет реальной борьбы с коррупцией, пока Беня, (и ему подобные), будет получать преференции и получать тендеры по блату, зарабатывая огромные бабки, при нищенских пенсиях и зарплатах простых Украинцев, пока на ключевых государственных (силовых) должностях будут Гогилашвили и Будановы, ты, Зе, можеш только мечать о вступлении в НАТО и ЕС
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21.12.2021 12:22 Ответить
Зебил накануне войны открыть дело против Пороха. Ты же падло его мизинца не стоишь. Спецом подрывает настроение в армии. Для того чтобы воевать надо вас вначале арестовать за гос измену
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21.12.2021 12:22 Ответить
Цю падлюку теба, хоча-б за кордоном під час візитів треба перевіряти на наркоту, якщо українськи дебіли надали йому вседозволеність і безкарність в Україні.
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21.12.2021 13:03 Ответить
зеля дальше хотелок так и не пошел, хотелки воплощать нужно уметь...
только порох мог добиваться конкретных результатов всего за один срок, стабилизация страны, безвиз, томос. зеле такое не по зубам, от слова никогда
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21.12.2021 12:24 Ответить
Чим вімірюється "прагнення" хріпатого?
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21.12.2021 12:25 Ответить
свистеть - не мешки ворочать...
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21.12.2021 12:27 Ответить
Ви може й прагнете, але скоріше то Голобородько прагне, а ось ви - Зеленський і Ко руйнуєте Україну як державу, можливо просто виконуєте завдання.
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21.12.2021 12:28 Ответить
Що він несе ? рашиська расея погрожує повномаштабною війною ,а гарант навіть у'явлення немає що необхідно робити ,але чого можна чекати від того хто чотири рази ухилявся від призову в армію ,а в 2014 році давав концерт в окупованій Горлівці , як і не одноразово в росіі.
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21.12.2021 12:29 Ответить
Бла-бла-бла...
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21.12.2021 12:32 Ответить
Не блаблабла.Пытается помочь путину создать казус-белли,у рашки пока не очень получается.Надо воинственные заявления делать,чтобы что-то вымучить.
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21.12.2021 12:36 Ответить
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21.12.2021 12:42 Ответить
войну закончил,бедность победил... в общем обещаю обещать!
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21.12.2021 12:42 Ответить
ОДНА ВОДА - НИОЧЁМ...
ВЕРНИТЕ ПОРОШЕНКО!!
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21.12.2021 12:44 Ответить
Объясните кто-то ***********, что стоя раком в сторону Раисси Крым не вернуть. Он уже развел войска, усилил мир. Результат мы видим.
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21.12.2021 12:50 Ответить
вот чем мне иногда нравится наш Зеля, это тем что режет правду - матку , может и под коксом..
- настойчиво и грубо, без церемоний..

Порошенко бы со слезами на глазах просил бы и умолял..
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21.12.2021 12:52 Ответить
А на мою думку, зелена шмаркля завжди бреше, за прикладом свого кремлівського кумира.
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21.12.2021 12:58 Ответить
я же не сказал что он делает то что говорит - скорее наоборот
Но мне сам тон понравился сейчас - без соплей и слез как у Порошенко..
"Пожалуйста, выведите ваши войска из Украины - я очень прошу - пожалуйста" - фу блд, как вспомнишь..
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21.12.2021 13:08 Ответить
Чувак живе на іншій планеті. Реально. Страшно це все.
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21.12.2021 12:53 Ответить
"Ще потрібна амбітність ідей, думок. "
Це ж вже було - інвестиційний клондайк і няні, зарплати вчителів по $4000, виступ з заявою про арешт вбивць Шеремета і інвестиції з Оману, міл'ярд дерев за три роки, Нью-Васюки і "на Марсі будуть яблуні цвісти". Скільки фантазії і "лапші на вуха лохів" народжується за допомогою білого порошку з Латинської Америки.
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21.12.2021 12:56 Ответить
ну а що? члєнство на піаніно нєлох асвоіл. наступний крок члєнство на НАТО
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21.12.2021 12:58 Ответить
это хорошоНо для этого нужны профессионалы.а не "коллеги по Кварталу" ,их члены семьи и кумовья.
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21.12.2021 13:02 Ответить
Дайте йому накінець піаніно: нехай займеться улюбленим ділом.
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21.12.2021 13:02 Ответить
зараз у нього улюблена справа грати х.. по наших головах
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21.12.2021 18:13 Ответить
Все і зразу, ідіот. Але для цього треба хоч щось робити, крім самовихваляння.
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21.12.2021 13:04 Ответить
Интересно,как он собирается избежать оплаты счета на кассе?
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21.12.2021 13:07 Ответить
флот авианосцев проси ... ато както мелочно потребовал
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21.12.2021 13:21 Ответить
Хвора особа, наркозалежна,керує 40млн.нацією😕
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21.12.2021 13:22 Ответить
я боюсь, что это "финт ушами" из области прогффесора. 1) сначала потребовать нереального и подождать пока откажут 2) развести руками .. сказать "нуемое"... и коль в нато не пускают поехать "просить" таежный союз. Знаем - один уже проходил .. до ростова допроходил
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21.12.2021 13:24 Ответить
Пусть отдают не только Крым но и мост.
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21.12.2021 13:24 Ответить
«Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса»...Голда Меир, премьер-министр Израиля о переговорах с арабами...евреи же мудрый народ, как же эта "мудрость" пролетела мимо этого олигофрена, даже не царапнув))
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21.12.2021 13:32 Ответить
возможно, он специально эту "мудрость" выпускает из вида?
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21.12.2021 14:43 Ответить
Так він не єврей! Він жидяра криворогульна!
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21.12.2021 17:45 Ответить
Там була єврейка Голда і єврейський народ. У нас єврей Зеленський бачить інший компроміс: "українцям я нічого не должєн, я должєн своім дєткам, мамє-папє, ну может бить Бєні. Світ такий великий, пошлі ви всі в сраку із своєю Україною"
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21.12.2021 18:12 Ответить
Зеленский обыкновенный балабол и трепач , путь в Евросоюз , НАТО лежит через выполнение обязательств , и первое это честный конкурс на главу САП , о чем Зеленский клялся перед Байденом , а сейчас этот конкурс оборачивается грандиозным скандалом перед западными партнерами.
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21.12.2021 14:10 Ответить
Боюся, що цього і добивається наш ВАЗелін: Захід махне на нас рукою - живіть як знаєте. Цього і вимагає рашка, щоб ми залишилися один на один з нею. Оманський договорняк?
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21.12.2021 18:07 Ответить
***
В Перу нашли связанную веревками 800-летнюю мумию…
Не развязывайте, ради бога! Только не в этом году!
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21.12.2021 14:30 Ответить
лол, пока Порошенко в Варшаве решает эти вопросы, Зеленский только трындит демагогию - если агрессор не хочет мира и вернуть Крым, как он собирается разблокировать мирный процесс и возвращать Крым кроме как капитуляцией?
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21.12.2021 14:42 Ответить
"Раденький що дурненький"© Українське прислів'я
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21.12.2021 15:31 Ответить
яка мета цього форуму послів? погуляти за державний кошт? гроші дівати нікуди, нічого не розумію,
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21.12.2021 18:03 Ответить
это алиби. выборы сап сорваны
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21.12.2021 20:24 Ответить
...передоз...
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21.12.2021 19:50 Ответить
Когда ты уже сдохнешь от передоза, чмо зеленое?
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22.12.2021 00:17 Ответить
Космонавт.Нагадив скрізь ,до кого їздив і чого касався,розвалив все що можно,їздив на зустріч з Патрушевим в Оман,завалив єкономіку ,зробив ручними суди,мвс,прокуратуру,дбр і ще щось варнякає.Знов перенюхало...
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22.12.2021 10:30 Ответить
Следует избавиться от пессимистического мышления, избавиться от комплекса страны третьего мира", - обратился Зеленский к собравшимся на конференции послов.

"А для этого предлагаем начать с того, что Украина избавится от Президента с пессимистическим мышлением, который продолжает удерживать Украину в странах третьего мира", - дружно ответили послы
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22.12.2021 15:36 Ответить
 
 