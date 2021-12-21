Стремимся разблокировать мирный процесс, вернуть Крым, достичь членства в ЕС и получить очень четкую временную перспективу от НАТО, - Зеленский. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинская дипломатия должна трансформироваться с целью достижения всех амбициозных целей Украины.
Об этом заявил сегодня на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Мы стремимся как можно скорее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе, вернуть Крым, достичь членства в ЕС в ближайшие годы, получить очень четкую временную перспективу от НАТО. Очень конкретную. И хотим ее получить в 2022 году. Для достижения всего этого нам нужна еще и креативность. Надо искать все возможные пути для достижения этого", – отметил президент.
"Мы не должны ждать, пока кто-то решит что-нибудь за нас, а сами искать и предлагать новые форматы", - добавил он, призвав дипломатов предлагать новые идеи.
"Еще нужна амбициозность идей, мыслей. Следует избавиться от пессимистического мышления, избавиться от комплекса страны третьего мира", - обратился Зеленский к собравшимся на конференции послов.
"У нас огромный потенциал. Украина нужна Европе, а не наоборот... Не бедный родственник, который где-то у кого-то просит, а сильная страна. Это заметно", - продолжил президент.
Пожалуйста, подождите...
эта гнида на врага работает.
Хай воюють без касок і броніків. "Я вам ничего не должен"
Неадекватний олбодоб....
Крим воно поверне.. Воно !
Європа нам остаточно відмовить, втомившись від цього придурка. Тоді воно скаже - нас не взяли кляті соросята, вертаємось в обійми расєюшки.
только порох мог добиваться конкретных результатов всего за один срок, стабилизация страны, безвиз, томос. зеле такое не по зубам, от слова никогда
ВЕРНИТЕ ПОРОШЕНКО!!
- настойчиво и грубо, без церемоний..
Порошенко бы со слезами на глазах просил бы и умолял..
Но мне сам тон понравился сейчас - без соплей и слез как у Порошенко..
"Пожалуйста, выведите ваши войска из Украины - я очень прошу - пожалуйста" - фу блд, как вспомнишь..
Це ж вже було - інвестиційний клондайк і няні, зарплати вчителів по $4000, виступ з заявою про арешт вбивць Шеремета і інвестиції з Оману, міл'ярд дерев за три роки, Нью-Васюки і "на Марсі будуть яблуні цвісти". Скільки фантазії і "лапші на вуха лохів" народжується за допомогою білого порошку з Латинської Америки.
В Перу нашли связанную веревками 800-летнюю мумию…
Не развязывайте, ради бога! Только не в этом году!
"А для этого предлагаем начать с того, что Украина избавится от Президента с пессимистическим мышлением, который продолжает удерживать Украину в странах третьего мира", - дружно ответили послы