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Новости Политика Украины
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Зеленский (16627) Порошенко (19353) Варшава (173) подозрение (251)

Порошенко: Я вернусь в Украину в первой половине января. Это переход "красных линий". За это придется отвечать. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко опубликовал видео, в котором рассказал, что сегодня и завтра находится в Варшаве для проведения международных встреч. Также он заверил, что вернется в Украину в первой половине января.

Соответственное видео он опубликовал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, сегодня и завтра мы работаем в Варшаве. Есть многочисленные встречи с польскими и европейскими политиками, которые посвящены формированию мощной коалиции для поддержки Украины и противодействия России, которая сконцентрировала у наших границ более чем 100-тысячный военный контингент", - рассказал Порошенко.

Он поблагодарил Польшу за поддержку.

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"Мне передают поздравления из Офиса Президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, чтобы я остался в Европе. Я не дам им такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января, по своему графику, а не по графику мощного сценариста видосиков господина Зеленского", - подчеркнул политик.

Порошенко объяснил такие действия со стороны Зеленского падением рейтинга президента и "невозможностью ничего предложить обществу".

"Мы поговорим, как только я вернусь, о государственной измене и содействии и финансировании терроризма", - добавил он.

"Предъявление подозрения главе государства в государственной измене, финансировании терроризма, содействии террористическим организациям – это переход "красных линий". Это уже не шутки. Шутки закончились. За это придется отвечать. Но потом, потому что сейчас кто-то должен быть умнее. Сейчас мы должны объединиться и спасти Украину, и отразить российскую агрессию", - резюмировал Порошенко.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+112
Вова, твой дом тюрьма!
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21.12.2021 11:59
+94
У владі через одного росіяни, на телебаченні стартує новий сезон сватів, у голови ОПУ бізнес з Ротенбергами,
а людині, яка дала Україні асоціацію з ЄС, безвіз, армію, та Томос оголошують підозру у держзраді.😡
У зелених потвор буде горіти земля під ногами, за таке відверте знущання над людиною 😠
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21.12.2021 12:02
+65
Слава Гетьману Украины!!!
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21.12.2021 12:00
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О!!! От сиволобого уже охрана сбежала, сам себя снимает?
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21.12.2021 20:24 Ответить
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21.12.2021 20:26 Ответить
Порох поїхав з сімєю. Повернеться після нового року.Зе -команда знала про плани Пороха , тому так і зробила , щоб зіпсувати йому відпустку та звинувачувати його в ухиленні від правосуддя.
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21.12.2021 20:33 Ответить
Можна по рiзному вiдноситись до Порошенка, але зараз коли орда кацапська стоить на кордонi, ця Зешобла знайшла крайнього у вcix бiдах!!!
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21.12.2021 20:38 Ответить
Петиных котлов и 23 перемирий не хватает?
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21.12.2021 20:45 Ответить
У пороха "краснолинейная" терминология такая же, как и у его хозяина.
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21.12.2021 20:43 Ответить
Закон України Про боротьбу з тероризмом

Розділ III
ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Стаття 11-1.

Включення фізичних осіб, юридичних осіб та організації до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організації з такого переліку ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА РІШЕННЯМ СУДУ.
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21.12.2021 20:56 Ответить
Закон України про боротьбу з терроризмом
Розділ VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УЧАСТЬ У ТЕРОРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ


Стаття 25. Відповідальність за сприяння терористичній діяльності

Керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, зокрема:

надавали або збирали кошти безпосередньо чи опосередковано

З НАМІРОМ використання їх для вчинення терористичних актів чи кримінальних правопорушень терористичної спрямованості;



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21.12.2021 21:00 Ответить
Каким образом покупка угля для страны происходила с З НАМІРОМ використання сего для вчинення террористичних актів???
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21.12.2021 21:03 Ответить
Он уголь покупал у сепаров, а те эти деньги платили боевикам.
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21.12.2021 21:52 Ответить
Офисы этих угольных компаний были в Украине, в Украине же деньги и оставались.
Заррлата работникам шахт перечислялась на карточку, с которой можно было получить деньги, опять же, только на подконтрольной территории Украины.
Что Вас так пердолит от Порошенко, уважаемая? Жить не дает?
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25.12.2021 17:10 Ответить
Для нужд металлургов и энергетиков Украина в 2020 году импортировала 17 млн т угля на $1,7 млрд и 62% из этого объема - из России. По словам Андрея Геруса, главы энергетического комитета Верховной Рады, четверть украинских ТЭС полностью зависят от российского угля. Запрет не касается коксующегося угля, который используется в металлургии.

https://forbes.ua/ru/news/rossiya-prekratila-postavki-uglya-v-ukrainu-chetvert-tes-strany-ostalis-bez-topliva-v-nachale-otopitelnogo-sezona-chem-eto-grozit-01112021-2696
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21.12.2021 20:51 Ответить
"Предъявление подозрения главе государства в государственной измене, финансировании терроризма, содействии террористическим организациям - это переход "красных линий" Источник: https://censor.net/ru/n3306395 Подозреваемый начал косить на манию величия? Порохоботы, расскажите наконец своему божку, что он уже 2.5 года как не глава государства.
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21.12.2021 20:58 Ответить
расскажи свое мамке, что у нее вылупился зебилятор с мозгом устрицы
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21.12.2021 23:33 Ответить
Расскажите своему зеленому божку,что он уже 2года как през и должен отвечать за все в стране , а не кивать до сих пор на папередников.
Чем Петро мешает Бубочке?

Или это классика - плохому танцору все мешает
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27.12.2021 13:12 Ответить
"Предъявление подозрения главе государства в государственной измене, в связи со сдачей антитеррористической операции против вагнеровцев должна состояться в недалеком будущем.

Подозреваемый начал косить , под дурачка, выставляя вопрос покупки украинского угля для украинцев преступлением, чтобы отмазаться от сдачи российской террористической организации путенгу.

Не выйдет.
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21.12.2021 21:11 Ответить
Зе-лупу пiд трибунал!
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21.12.2021 21:15 Ответить
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21.12.2021 22:53 Ответить
ну не дарма ж , переляканий , за кордон чкурнув ...))
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21.12.2021 21:40 Ответить
69 , голубки, ваше все
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21.12.2021 23:34 Ответить
Він не косить під дурачка -він ним є.
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22.12.2021 06:59 Ответить
Зеленым с перепугу не стоит показывать себя еще дурнее, чем они есть на самом деле.

Все же все видят, как бы они не изгалялись
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21.12.2021 21:16 Ответить
Запитали про Порошенка. А воно вже слова сказати не може - його вже під вечір накрило, розмазало і розплющило.
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21.12.2021 21:36 Ответить
Это не алкаш петро! У петра сила воли есть набухаться и самому в камеры лезть)
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21.12.2021 21:55 Ответить
Ну если Петро алкаш, то тогда я испанский летчик.
И он еще и не наркоман...
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24.12.2021 04:12 Ответить
Це його кисла пика , коли йому сказали що Порошенко пообіцяв повернутись в Україну . ! .
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21.12.2021 21:55 Ответить
Точно. Прямо как конфликт Саакашвили и Порошенко.
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22.12.2021 11:36 Ответить
где хочешь, говорит, найду и горло перережу (с)...)))
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21.12.2021 22:03 Ответить
А вернётся ли Гетьман? Время покажет )
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21.12.2021 22:06 Ответить
Вы про четыре повестки зеленскому?
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21.12.2021 22:30 Ответить
А чего не пять повесток?
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21.12.2021 22:39 Ответить
решили,что бесполезно. Да и нах такое сцыкливое чмо в армии нужно,памперсов не напасешься. А ты на бубочку дрочишь, или молишься?
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21.12.2021 23:36 Ответить
вернеться, він не таке сцикло, як зеленопупенко. І відповість...тільки не всім його відповіді будуть "как бальзам на душу".. піждьомс-с
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22.12.2021 07:03 Ответить
Всё верно говорите Вы. Пусть быстрее возвращается, его ведь многие ждут .
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25.12.2021 00:31 Ответить
Это многоходовочка! Да, Офис Президента работает на Россию. Но почему? Их заставил Порошенко!!! От же предатель!!!
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21.12.2021 22:14 Ответить
Да-да работает. прийти к власти и отдать приказ на отвод добробатов в 14м.,после утопить их в котлах и по горячему подписать минские соглашения, сидя на потоках угля с ордло и трубі медведчука с лозунгами про армию, веру и мову кормить лехторат
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21.12.2021 22:30 Ответить
судячи з фотомонтажу, Федор Петров 44bc4cd4 - це касап
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22.12.2021 00:48 Ответить
Да, вон бубочка дал приказ: в атаку! Чмонька, самому не тошно?
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21.12.2021 23:42 Ответить
Хоть сам определись - добробаты отвели или в котлах утопили?
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21.12.2021 23:45 Ответить
Чувствуется как тебе вера и мова поперек горла стоит
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24.12.2021 04:14 Ответить
не тот просто дырявый с глубокой развальцовкой, тут есть еще твоих, так , что приголубят, не боись
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21.12.2021 23:38 Ответить
Возвращайся Петро, без тебя нет реальной оппозиции. Скучно!
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21.12.2021 22:49 Ответить
...токо , дядя Петя, не голодуй 50 суток, это не полезно!
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22.12.2021 05:24 Ответить
Давай Алексеич, возвращайся, гони эту всю мразь зелёную, которая грабит Украину и её народ. Успехов тебе!
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21.12.2021 23:07 Ответить
Петя имитирует бурную деятельность за границей.
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21.12.2021 23:18 Ответить
да, не то, что ты очком крутишь, куда ему
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21.12.2021 23:39 Ответить
Просто ему на Мальдивах отдохнуть нужно хорошенько перед боевыми действиями с москалями.
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22.12.2021 00:06 Ответить
Убежал что б русские в плен в Киеве не взяли
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22.12.2021 11:37 Ответить
под ляк зебилов на ветку нагнал немеряно. Чмоньки, вам хоть за внеуточные доплачивают?
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21.12.2021 23:40 Ответить
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22.12.2021 00:22 Ответить
Петро Порошенко у Варшаві: ПДЧ в НАТО для України - це найкраща санкція проти Путіна, яка може бути застосована вже зараз





План дій щодо членства в НАТО для України є найкращою санкцією проти Росії, яка може бути застосована вже зараз. Про це п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив у Варшаві під час виступу на Міжнародній безпековій конференції «Росія - Україна - НАТО: ескалація напруження на східному фланзі».



«План дій щодо членства в НАТО для України має бути прийнятий вже в наступному році в Мадриді в червні. Я до речі, хочу нагадати, що План дій щодо членства в НАТО Польщі був також прийнятий у Мадриді», - зазначив Порошенко.



«Це буде найкраща санкція, перемога вільного світу і нищівна поразка Путіна. Бо ніякі Будапештські меморандуми безпеку не гарантують. Єдиним інструментом безпеки є НАТО», - переконаний Порошенко.



«Зараз де-факто Путін намагається повернути Ялту - із зонами впливу, із заборонами руху по НАТО. І він публічно висуває ці ультиматуми. Ми не будемо питати дозволу в Путіна, чи маємо ми право і можливість бути членами НАТО, чи ні. Це залежить виключно від НАТО і від українського народу. І ми маємо дати зараз дуже жорстку відповідь, яку Путін точно почує», - наголошує Петро Порошенко.
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22.12.2021 00:45 Ответить
Обнищал - на оператора денег уже нет и на празднички по забугорьям весь в трудах на благо родины аки пчела. Заодно передал и тайный пароль-отзыв Путину про "Красные линии... Жму руку/абнимаю и Паехали, @б твою мать!"
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22.12.2021 00:53 Ответить
Твою
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24.12.2021 04:15 Ответить
Бредишь ты, парень.
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25.12.2021 17:13 Ответить
... с Днём Токаря, товарищи! Ибо Электрический Ток выступает залогом экономического развития страны! И наряду с Днём Потокера /был в этом ударном году в 12 день Сентября/, ибо Газовый Поток тоже выступает залогом экономического развития, страна встаёт с колен. На работе сегодня нужно поднять граненные стаканы за успех воплощения в жизнь Закона Ома!!!
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22.12.2021 05:22 Ответить
Петро Олексійович , ніколи вас не поважав , а своєю жадібністю і ненажерливістю викликали у людей таку відразу що їм здалося що навіть ЗЕ вже буде кращим , але зараз тим що ви звалили на свята за кордон ще і підтвердили що ви жалюгідне сцикло.
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22.12.2021 07:33 Ответить
Про жадібнисть поподробнее.

Столько, сколько Петро помог Армии и медикам, никто не помог.

А зюзики исключительно за счет Украины прибарахляются как не в себя.
В турборежиме
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24.12.2021 04:19 Ответить
станом на 14 грудня уряд закупив пального для Міноборони 29% від потреби.
Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%

Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!


чтоб ни один танк, БТР или БМП хохлов не выехали . всем в боксах и ждать нашего освободительного похода на малороссию. чтоб все было готово!
Ермака слушаться беспрекословно.
исполнять! пшел вон!



.
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22.12.2021 17:06 Ответить
Ла - Путина
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24.12.2021 04:23 Ответить
"La commedia è finita" !
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25.12.2021 17:55 Ответить
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