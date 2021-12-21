Порошенко: Я вернусь в Украину в первой половине января. Это переход "красных линий". За это придется отвечать. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко опубликовал видео, в котором рассказал, что сегодня и завтра находится в Варшаве для проведения международных встреч. Также он заверил, что вернется в Украину в первой половине января.
Соответственное видео он опубликовал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера, сегодня и завтра мы работаем в Варшаве. Есть многочисленные встречи с польскими и европейскими политиками, которые посвящены формированию мощной коалиции для поддержки Украины и противодействия России, которая сконцентрировала у наших границ более чем 100-тысячный военный контингент", - рассказал Порошенко.
Он поблагодарил Польшу за поддержку.
"Мне передают поздравления из Офиса Президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, чтобы я остался в Европе. Я не дам им такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января, по своему графику, а не по графику мощного сценариста видосиков господина Зеленского", - подчеркнул политик.
Порошенко объяснил такие действия со стороны Зеленского падением рейтинга президента и "невозможностью ничего предложить обществу".
"Мы поговорим, как только я вернусь, о государственной измене и содействии и финансировании терроризма", - добавил он.
"Предъявление подозрения главе государства в государственной измене, финансировании терроризма, содействии террористическим организациям – это переход "красных линий". Это уже не шутки. Шутки закончились. За это придется отвечать. Но потом, потому что сейчас кто-то должен быть умнее. Сейчас мы должны объединиться и спасти Украину, и отразить российскую агрессию", - резюмировал Порошенко.
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Розділ III
ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Стаття 11-1.
Включення фізичних осіб, юридичних осіб та організації до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організації з такого переліку ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА РІШЕННЯМ СУДУ.
Розділ VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УЧАСТЬ У ТЕРОРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 25. Відповідальність за сприяння терористичній діяльності
Керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, зокрема:
надавали або збирали кошти безпосередньо чи опосередковано
З НАМІРОМ використання їх для вчинення терористичних актів чи кримінальних правопорушень терористичної спрямованості;
Заррлата работникам шахт перечислялась на карточку, с которой можно было получить деньги, опять же, только на подконтрольной территории Украины.
Что Вас так пердолит от Порошенко, уважаемая? Жить не дает?
https://forbes.ua/ru/news/rossiya-prekratila-postavki-uglya-v-ukrainu-chetvert-tes-strany-ostalis-bez-topliva-v-nachale-otopitelnogo-sezona-chem-eto-grozit-01112021-2696
Чем Петро мешает Бубочке?
Или это классика - плохому танцору все мешает
Подозреваемый начал косить , под дурачка, выставляя вопрос покупки украинского угля для украинцев преступлением, чтобы отмазаться от сдачи российской террористической организации путенгу.
Не выйдет.
Все же все видят, как бы они не изгалялись
И он еще и не наркоман...
План дій щодо членства в НАТО для України є найкращою санкцією проти Росії, яка може бути застосована вже зараз. Про це п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив у Варшаві під час виступу на Міжнародній безпековій конференції «Росія - Україна - НАТО: ескалація напруження на східному фланзі».
«План дій щодо членства в НАТО для України має бути прийнятий вже в наступному році в Мадриді в червні. Я до речі, хочу нагадати, що План дій щодо членства в НАТО Польщі був також прийнятий у Мадриді», - зазначив Порошенко.
«Це буде найкраща санкція, перемога вільного світу і нищівна поразка Путіна. Бо ніякі Будапештські меморандуми безпеку не гарантують. Єдиним інструментом безпеки є НАТО», - переконаний Порошенко.
«Зараз де-факто Путін намагається повернути Ялту - із зонами впливу, із заборонами руху по НАТО. І він публічно висуває ці ультиматуми. Ми не будемо питати дозволу в Путіна, чи маємо ми право і можливість бути членами НАТО, чи ні. Це залежить виключно від НАТО і від українського народу. І ми маємо дати зараз дуже жорстку відповідь, яку Путін точно почує», - наголошує Петро Порошенко.
Столько, сколько Петро помог Армии и медикам, никто не помог.
А зюзики исключительно за счет Украины прибарахляются как не в себя.
В турборежиме
Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%
Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!
чтоб ни один танк, БТР или БМП хохлов не выехали . всем в боксах и ждать нашего освободительного похода на малороссию. чтоб все было готово!
Ермака слушаться беспрекословно.
исполнять! пшел вон!
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