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Новости Экономика
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Зеленский (16627) Турция (3238) Эрдоган (823) ЗСТ (538)

Необходимо расширить соглашение о ЗСТ с ЕС и Канадой и финализировать процесс его подписания с Турцией, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Необходимо расширить соглашение о ЗСТ с ЕС и Канадой и финализировать процесс его подписания с Турцией, - Зеленский

Украина нацелена на укрепление торгового партнерства с рядом перспективных стран.

Об этом заявил сегодня на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Меньше политики, больше экономики. Именно экономика и общий экономический интерес укрепляют политическое партнерство между странами. Украинской продукции за рубежом должно становиться больше ежедневно. Мы должны расширить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, с Канадой, с Израилем. Финализируем, очень в это верю, ЗСТ с Турцией. Хотелось бы это сделать в начале следующего года, когда состоится визит президента Турции Эрдогана в Украину", - отметил президент.

Также он отметил необходимость либерализации торговли с США, Японией и другими перспективными торговыми партнерами.

Также читайте: Украина и Турция могут подписать долгожданное соглашение о свободной торговле в начале 2022 года, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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*меньше политики,больше экономики* Вова какого ...............тебе сиделось в квартале????????? стучал бы дальше по клавишам........ну хоть прикольно было.....
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21.12.2021 12:22 Ответить
То питання не Вові, то питання мудрому наріду.
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21.12.2021 12:27 Ответить
народ народом. хотя *без лоха и жизнь плоха* , *ему покажешь медный грош.и делай с ним что хоч*,к сожалению сработало
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21.12.2021 12:31 Ответить
Дебил. "Меньше про войну, больше про бабло".
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21.12.2021 12:25 Ответить
"Прєстіж крєпчаєт, дєнь ото дня неупинно вовьінаєтся процент жиров у маслі..." (с)
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21.12.2021 12:26 Ответить
слышь, дурень, а тебе, ведь, прилетит.
https://www.youtube.com/watch?v=S-aHuyVXjdQ
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21.12.2021 12:26 Ответить
чувак оторванный от реальности. с его новыми лицами из квартала как бы не потерять то что есть...
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21.12.2021 12:29 Ответить
зеленый мечтатель... а кто все это делать будет
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21.12.2021 12:29 Ответить
надо все поручить дерьмаку... потому что МИД Украины не способен делать ничего...
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21.12.2021 12:54 Ответить
 
 