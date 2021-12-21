Необходимо расширить соглашение о ЗСТ с ЕС и Канадой и финализировать процесс его подписания с Турцией, - Зеленский

Украина нацелена на укрепление торгового партнерства с рядом перспективных стран.

Об этом заявил сегодня на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Меньше политики, больше экономики. Именно экономика и общий экономический интерес укрепляют политическое партнерство между странами. Украинской продукции за рубежом должно становиться больше ежедневно. Мы должны расширить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, с Канадой, с Израилем. Финализируем, очень в это верю, ЗСТ с Турцией. Хотелось бы это сделать в начале следующего года, когда состоится визит президента Турции Эрдогана в Украину", - отметил президент.

Также он отметил необходимость либерализации торговли с США, Японией и другими перспективными торговыми партнерами.

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