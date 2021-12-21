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Новости Политика Украины
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Зеленский (16627) посольство (1046)

В скором времени мы откроем новые посольства во многих странах, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В скором времени мы откроем новые посольства во многих странах, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал открытие новых украинских посольств во многих странах мира.

Об этом он заявил на конференции руководителей иностранных дипломатических учреждений Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы усиливаем свое дипломатическое присутствие и в скором времени откроем новые посольства во многих странах", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинские дипломаты должны трансформировать свою работу там в "конкретные экономические, социальные и иногда политические дивиденды".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стремимся разблокировать мирный процесс, вернуть Крым, достичь членства в ЕС и получить очень четкую временную перспективу от НАТО, - Зеленский

Также президент пообещал, что готов лично посещать ключевые столицы, где будут открыты новые посольства, и проводить переговоры с лидерами этих стран.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+31
Мільярд дерев вже висадив. Тепер відкриватиме мільярд посольств.
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21.12.2021 12:17
+26
На які шиші ?
Хто платитиме оренди і роботу послів та штат ?
Капець який..
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21.12.2021 12:16
+24
Просто не всех шутов из 95-го квартала трудоустроили на хлебные места!
а на концерты этого балагана уже никто не ходит...
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21.12.2021 12:29
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На які шиші ?
Хто платитиме оренди і роботу послів та штат ?
Капець який..
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21.12.2021 12:16 Ответить
Платити будуть ФОПи та інші лохи.))
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21.12.2021 12:28 Ответить
Просто не всех шутов из 95-го квартала трудоустроили на хлебные места!
а на концерты этого балагана уже никто не ходит...
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21.12.2021 12:29 Ответить
То малося на увазі на Альфа-Центавра, Нібіру, Нарнії та інших схожих країнах і планетах. Там безкоштовно. Умова - буйна фантазія. Тобто це щось схоже на 4 тонни баксів для педагогів і мільярд дерев для всіх.
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21.12.2021 12:39 Ответить
Боюсь воно хоче відкрити посольства України в днр лнр придністровї і осетії. І то вже не жарти. Воно повністю хворе на голову.
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21.12.2021 13:13 Ответить
он правильно говорит.
правда платить будем - Ты))
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21.12.2021 12:40 Ответить
Вони готують легальні точки для драпу з України в час "Ч"
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21.12.2021 13:35 Ответить
Гроші на посольства візьмемо у Луча Коростильов з розробки ракети ПВО
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21.12.2021 14:56 Ответить
Мільярд дерев вже висадив. Тепер відкриватиме мільярд посольств.
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21.12.2021 12:17 Ответить
Жопу начало сильно припекать у **********, когда понял, что посадка Пороха ведет к дестабильзации на фоне развернутого у границ мордорского контингента. Вот и верещит про тыщи посольств, возврат Крыма, членство в ЕС и т.д. Вангую, что вскорости будет анонсирована высадка украинских космонавтов на Марс. Если горючее высокооктановое подгонят из-за поребрика.
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21.12.2021 12:38 Ответить
Оно вообще в адеквате?! Весь цивилизованный мир тыкает его носом в высочайшую вероятность войны с мордором,пора говорить о всеобщей мобилизации, а оно,б@@дь, про какие-то посольства! Невменяемое чмо!!!
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21.12.2021 12:51 Ответить
Да. Ще треба Порошенка посадить, бо він десь у Європі допомогу в НАТО для нас просить.
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21.12.2021 12:52 Ответить
в смысле где то но приютят?
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21.12.2021 12:17 Ответить
В Омане открыл уже, Вова?
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21.12.2021 12:17 Ответить
На берегу Оманского залива. Топчаны уже закупили, остались сущие пустяки, зонтики прикупить и нанять аборигенов для обилечивания.
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21.12.2021 12:31 Ответить
З Оману надійшли патужні інвестиції із чотирма нулями:

00,00 🤣🤣🤣
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21.12.2021 14:58 Ответить
Кокс пробиває дах!
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21.12.2021 12:18 Ответить
Дома сиди. И жди своего личного каштана,с лучшим видом на Киев.
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21.12.2021 12:18 Ответить
Поганить каштан из за какого то наркомана хватит ему и столба в подворотне с видом на мусорку
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21.12.2021 13:49 Ответить
І переїдемо в них жити
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21.12.2021 12:20 Ответить
У в"язниці ти відкриєш свою дупу
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21.12.2021 12:22 Ответить
А старі куди подіне?
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21.12.2021 12:23 Ответить
С таким главкомом, смотри чтобы Путин их не открыл.
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21.12.2021 12:25 Ответить
Де,гроші Зін...
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21.12.2021 12:26 Ответить
время писять...
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21.12.2021 12:26 Ответить
і це не аналізи - це роса зелена...
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21.12.2021 12:27 Ответить
в голове у тебя
совсем кукуха поехала?
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21.12.2021 12:27 Ответить
Остались сущие пустяки. Закончить посадку миллиарда деревьев, вырастить их, спилить, продать в Европе и на вырученные деньги...
В общем, бубочка строит Нью-Васюки. После очередной ширки.
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21.12.2021 12:27 Ответить
Как Вы помните, Нью-Васюки - идея афериста для развода лохов ради копеечной выгоды. Робіть висновки, панове!
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21.12.2021 13:35 Ответить
як тільки мілліард дерев посадимо =)
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21.12.2021 12:27 Ответить
Нью-Васюки,! Де Ви...?
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21.12.2021 12:27 Ответить
так тута вже - ось вони самісенькі
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21.12.2021 12:29 Ответить
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21.12.2021 12:28 Ответить
Наваканам!!!
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21.12.2021 12:28 Ответить
Велике посольвництво? Мульярд посольств, включая Марс и Юпитер?
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21.12.2021 12:30 Ответить
Сельодкі,сельодкі,сельодкі....!
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21.12.2021 12:30 Ответить
велике посольництво
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21.12.2021 12:31 Ответить
Тут ключове-*посещать столицы*
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21.12.2021 12:32 Ответить
вот все твои "посольства"
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21.12.2021 12:32 Ответить
,, Скоты" зелоха , я вижу по рассписанию идут 😡
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21.12.2021 13:46 Ответить
Очень удивляет политика Украины в отношении посольств зарубежом .

считаю , что надо сделать опрос украинцев через СМИ ( а не через посольства) о качестве работы.

часто слышу : что в посольствах не общаются держаной мовою даже с посетителями ,И в посольства попадают далеко не патриоты , а скорее по блату и это тоже тема обсуждения в украинском обществе должна присутствовать , бо едут за зарплатой и жизнью за рубежом.

В ТО ЖЕ время все удивляются почему так мало европеец информирован о ВОЙНЕ В УКРАИНЕ , О МАЙДАНЕ, О БОЛЬШОЙ СТРАНЕ УКРАИНА . Нет в Украине никаких программ пропаганды Украины за рубежом и это обидно .
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21.12.2021 12:33 Ответить
Почему то канадская диаспора украинцев и фестивали и выставки устраивает в Канаде. В Европе постоянно проживает не менее 5 млн украинцев и никому они не нужны - только один вороватый Гетьманцев все пытается наложить лапу на ввоз в Украину 16 млрд евро в год от заробитчан , не понимая ПО ДУРИ СВОЕЙ , что заробитчане перестанут завозить и деньги не будут вливаться в украинскую экономику
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21.12.2021 12:37 Ответить
Зважте, пані, власні слова:
Канадська діаспора влаштовує івенти. Тобто діє самостійно як громада і як суб'єкт. А в Європі проживають (окремі) українці, які громади не утворюють, суб'єктом не є, і тому нікому не потрібні. Але на них нема Гетьманцева, якого обирають українці в Україні. На свою голову.
Тож, певно, не про українців в Європі треба бідкатись, а про штучний суб'єкт виборчого права, такого собі колективного виборця, який не є тотожнім українській громаді. І є суб'єктом лише один раз за електоральний цикл, який поза тим, визначає політичний ланшафт країни.
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21.12.2021 13:34 Ответить
Наверное Беня на своей яхте отправляется в кругосветное плавание. Пусть только в порты США и стран G-7 не заходит.
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21.12.2021 12:35 Ответить
У него три яхты . На какой точно он едет ? 😀😀
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21.12.2021 12:38 Ответить
Очень забавно . Им больше нечем заняться ?
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21.12.2021 12:36 Ответить
Здається він просто тягне час.
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21.12.2021 12:38 Ответить
Здається воно просто вже нічого не розуміє від наркоти...
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21.12.2021 12:42 Ответить
Посольства открыть не проблема а толку если дипломатов нет.
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21.12.2021 12:37 Ответить
Как это нет дипломатов? КИМО ежегодно выпускает 200 международников.

Просто им дороги не даёт какой-то чмырь в МИДе
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21.12.2021 12:40 Ответить
"министерству иностранных дел на работу срочно требуются послы. диплом о соответствующем образовании, как и стаж работы, не обязательны" )
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21.12.2021 12:38 Ответить
Знание языка - русский и матерный 😝
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21.12.2021 12:41 Ответить
это уже производные. главное - послов должны все знать в е@ло!
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21.12.2021 12:45 Ответить
Неправильно сформульоване поняття" ""русско-матерный"!
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21.12.2021 13:04 Ответить
Вы хотите подчеркнуть , что это один язык ? 😀😀
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21.12.2021 13:07 Ответить
Само-собою! "Русский" Пушкіна і Лермонтова - це спрощений і адаптований до угрфінсько-тюркської фонетики подніпровський діалект української мови 16 століття А "савременный русский" - це його "матєрний" варіант - мова "шарікових"
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21.12.2021 13:41 Ответить
ДыРе, ЛыРе, Палестине, Абхазии, Южной Осетии. Хуже не будит
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21.12.2021 12:38 Ответить
ізраїльскі змі(ультправий курсор) вищать що вава збирається визнати статус єрусалиму та перенести туди українське посольство(причому активно за участі посла корнійчука), інші триндять що типу торгове представництво. тож питання просте- обісрати нам тяжби по криму та ускладнити торгівельні відносини з ісламськими країнами спецзавдання нинішньої єврейської еліти??? я розумію що їм є куди втікати, заради чого жопу рвати- а нам мать його куди ? з яких це *** пір шкурні інтереси кучки кошерних рил україни стали вищими за інтереси всієї країни???
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21.12.2021 12:39 Ответить
Велика дискомунікація


Гетманцев каже, що причиною наїзду на бізнес на 1,1 млрд грн стала "дискомунікація". Я з ним абсолютно згоден щодо самого факту "дискомунікації", але не згоден з її суттю.

Очевидно, що насправді ця "дискомунікація" полягає в тому, що компанія "Сінево" "не зрозуміла сигналів податкової" і замість того, аби занести ЗеКоманді мільйонів так 50, взяла і винесла цю історію в публічне поле. Бо такі наїзди на бізнес в принципі роблять виключно для того, щоб бізнес "заніс куди і кому треба".

А потім цей брехливий лицемір Гетманцев розповідає, що "податкова у нас дуже чесна і скарг з боку бізнесу дуже мало".

І найголовніше, що жоден податківець, начальник підрозділу і керівник податкової за це не буде звільнений. Бо в розумінні ЗеКоманди, вони зробили все як треба, але кляті бариги підняли гвалт замість того, щоб "поділитися" з "чудовими" чинушами "на велике будівництво".

І шкодує Гетманцев не через те, що його орли з податкової кошмарять бізнес, а виключно через те, що ця історія стала публічною.

Oleg Petrichenko
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21.12.2021 12:40 Ответить
поц,ты хоть мобилизацию проведи наконец -какие нахрен посольства,наркоман конченый!
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21.12.2021 12:40 Ответить
Ось чого не вистачає українцям.
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21.12.2021 12:40 Ответить
через неделю все забудут что он там свистел. зелох думает что только красивыми словами и видосиками можно все сделать
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21.12.2021 12:41 Ответить
Эти "Нью Васюки " для лохов когда нибудь закончатся ???
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21.12.2021 12:41 Ответить
Перед Зелей явно поставили задачу загнать госбюджет в чёрныую дыру.
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21.12.2021 12:43 Ответить
Бюджет вже там , - друкарський станок працює цілодобово , 100% правда!

А тим часом ціни на все ростуть , так як це логічно !
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21.12.2021 13:44 Ответить
І збудуємо університет майбутнього ім.Бубачки, і повернемо українців в Україну, і знизимо тарифи, і висадимо мільярд дерев, і дамо вчителям зарплатню 4 тищі долярів і... далі за списком ЗЕобіцянок-цяцянок. Чули вже.
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21.12.2021 12:45 Ответить
А кошти на те є ? ви забезпечте хоч нині діючі посольства в провідних та в дружніх нам краінах.
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21.12.2021 12:46 Ответить
на луне и марсе ?
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21.12.2021 12:47 Ответить
я не могу слушать это хриплое у Ё бище...выворачивает...
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21.12.2021 12:49 Ответить
Та що вони нюхають та курять,господи прости.
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21.12.2021 12:50 Ответить
не за баром чи нехай щастить...
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21.12.2021 12:52 Ответить
Заяву на посаду посла хто приймае!?
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21.12.2021 13:00 Ответить
Які за Вами занимаю!
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21.12.2021 13:12 Ответить
А ще ми полетимо на Місяць.
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21.12.2021 13:08 Ответить
А вночі , полетимо на Сонце , як казав покійний Брежнєв 🤣🤣🤣
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21.12.2021 13:42 Ответить
Фантазёр...так вот о ком Евдокимов пел...
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21.12.2021 13:12 Ответить
Испортился Голобородько ... Совсем протух...
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21.12.2021 13:15 Ответить
Ой! Та не чешите мине мозг! Можно подумать оно в обозримом прошлом свежим было?
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21.12.2021 13:19 Ответить
Нехай незабуде відкрити посольство в Омані там його і єрмака гроші отримані від Патрушева. Думаю що недаремно вони тоді вдвох полетіли. А сім*ю взяв для прикриття. Судячи як він знищує Україну думаю що його там завербували спецслужби Московії (а може він вже давно був заверобованим?) Ермак вже давно працює на спецслужби Московії і всі це знають а нічого подіяти не можуть так як він під захистом Зелебобіка.
Ну як вам ті що голосували по пріколу а це ще не кінець він доб*є Україну а тоді ввійдуть війська Московії а йому дадуть героя Московії
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21.12.2021 13:29 Ответить
Для начала неплохо бы "PayPal" запустить.
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21.12.2021 13:38 Ответить
Про які нові посольства це вишкрабок зелений базікає , коли із казни все розікрали , в пенсійному фонді не вистачає грошей платити пенсіі ,
потихеньку друкують , аж гай шумить , шахтарям вже третій місяць не платять і т.д .
Отож за які шиші гулянка перебачається , для підняття особистого рейтингу ?😠
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21.12.2021 13:40 Ответить
А Зачем? И нынешние много где и никому не сдались (чинуши за валюту протирают штаны)!
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21.12.2021 13:50 Ответить
То намажте ті посольства на хліб!
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21.12.2021 14:05 Ответить
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21.12.2021 14:19 Ответить
програма приПіздєнта - Велике Посольництво
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21.12.2021 14:21 Ответить
зновуу Оман?
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21.12.2021 15:39 Ответить
 
 