В скором времени мы откроем новые посольства во многих странах, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал открытие новых украинских посольств во многих странах мира.

Об этом он заявил на конференции руководителей иностранных дипломатических учреждений Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы усиливаем свое дипломатическое присутствие и в скором времени откроем новые посольства во многих странах", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинские дипломаты должны трансформировать свою работу там в "конкретные экономические, социальные и иногда политические дивиденды".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стремимся разблокировать мирный процесс, вернуть Крым, достичь членства в ЕС и получить очень четкую временную перспективу от НАТО, - Зеленский

Также президент пообещал, что готов лично посещать ключевые столицы, где будут открыты новые посольства, и проводить переговоры с лидерами этих стран.