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В скором времени мы откроем новые посольства во многих странах, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский анонсировал открытие новых украинских посольств во многих странах мира.
Об этом он заявил на конференции руководителей иностранных дипломатических учреждений Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы усиливаем свое дипломатическое присутствие и в скором времени откроем новые посольства во многих странах", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что украинские дипломаты должны трансформировать свою работу там в "конкретные экономические, социальные и иногда политические дивиденды".
Также президент пообещал, что готов лично посещать ключевые столицы, где будут открыты новые посольства, и проводить переговоры с лидерами этих стран.
Топ комментарии
+31 Ksenia VB
показать весь комментарий21.12.2021 12:17
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+24 Рома Маестро
показать весь комментарий21.12.2021 12:29
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Пожалуйста, подождите...
Хто платитиме оренди і роботу послів та штат ?
Капець який..
а на концерты этого балагана уже никто не ходит...
правда платить будем - Ты))
00,00 🤣🤣🤣
совсем кукуха поехала?
В общем, бубочка строит Нью-Васюки. После очередной ширки.
считаю , что надо сделать опрос украинцев через СМИ ( а не через посольства) о качестве работы.
часто слышу : что в посольствах не общаются держаной мовою даже с посетителями ,И в посольства попадают далеко не патриоты , а скорее по блату и это тоже тема обсуждения в украинском обществе должна присутствовать , бо едут за зарплатой и жизнью за рубежом.
В ТО ЖЕ время все удивляются почему так мало европеец информирован о ВОЙНЕ В УКРАИНЕ , О МАЙДАНЕ, О БОЛЬШОЙ СТРАНЕ УКРАИНА . Нет в Украине никаких программ пропаганды Украины за рубежом и это обидно .
Канадська діаспора влаштовує івенти. Тобто діє самостійно як громада і як суб'єкт. А в Європі проживають (окремі) українці, які громади не утворюють, суб'єктом не є, і тому нікому не потрібні. Але на них нема Гетьманцева, якого обирають українці в Україні. На свою голову.
Тож, певно, не про українців в Європі треба бідкатись, а про штучний суб'єкт виборчого права, такого собі колективного виборця, який не є тотожнім українській громаді. І є суб'єктом лише один раз за електоральний цикл, який поза тим, визначає політичний ланшафт країни.
Просто им дороги не даёт какой-то чмырь в МИДе
Гетманцев каже, що причиною наїзду на бізнес на 1,1 млрд грн стала "дискомунікація". Я з ним абсолютно згоден щодо самого факту "дискомунікації", але не згоден з її суттю.
Очевидно, що насправді ця "дискомунікація" полягає в тому, що компанія "Сінево" "не зрозуміла сигналів податкової" і замість того, аби занести ЗеКоманді мільйонів так 50, взяла і винесла цю історію в публічне поле. Бо такі наїзди на бізнес в принципі роблять виключно для того, щоб бізнес "заніс куди і кому треба".
А потім цей брехливий лицемір Гетманцев розповідає, що "податкова у нас дуже чесна і скарг з боку бізнесу дуже мало".
І найголовніше, що жоден податківець, начальник підрозділу і керівник податкової за це не буде звільнений. Бо в розумінні ЗеКоманди, вони зробили все як треба, але кляті бариги підняли гвалт замість того, щоб "поділитися" з "чудовими" чинушами "на велике будівництво".
І шкодує Гетманцев не через те, що його орли з податкової кошмарять бізнес, а виключно через те, що ця історія стала публічною.
Oleg Petrichenko
А тим часом ціни на все ростуть , так як це логічно !
Ну як вам ті що голосували по пріколу а це ще не кінець він доб*є Україну а тоді ввійдуть війська Московії а йому дадуть героя Московії
потихеньку друкують , аж гай шумить , шахтарям вже третій місяць не платять і т.д .
Отож за які шиші гулянка перебачається , для підняття особистого рейтингу ?😠