В Бердянске неизвестный "заминировал" 11 школ: террорист требует 100 тыс. грн, учащиеся и педагоги эвакуированы
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Бердянске (Запорожская область) правоохранительные органы ищут взрывчатку одновременно в 11 школах города после анонимного сообщения в полицию о минировании. Учащиеся и сотрудники школ эвакуированы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Согласно сообщению полиции, начиная с вечера 20 декабря в полицию Бердянска начали поступать сообщения от неизвестного о минировании местных учебных заведений.
По данным полиции, вначале аноним информировал о взрывчатке, заложенной в трех школах. Позже поступили аналогичные сообщения о минировании еще девяти местных учебных заведений.
При этом телефонный террорист потребовал 100 тыс.грн, чтобы избежать взрывов.
Следственно-оперативные группы, взрывотехнические и кинологические службы выехали по указанным адресам. По состоянию на 10.00 вторника обследовано четыре из одиннадцати школ. Взрызовоопасных предметов не найдено.
Учащиеся и сотрудники учебных заведений эвакуированы.
Правоохранительные органы продолжают обследование остальных школ и прилегающих к ним территорий.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 259 УК Украины (Заведомо неправдивое сообщение об угрозе опасности граждан).
Пожалуйста, подождите...
3+9=12
це явно якесь п,яне або обкурене чмо.
В дурці що, день відкритих дверей?
а повышение зряплат - вот, вот, мы же ищем и собачек юзаем...
смешно просто. скажем, кто то был бы начальником - это ему в "плюс" - работает типо
правда... ну да, погоны потом тяжелее будут, но и бабло более лучше
он шо, Таврию себе купить хочет?
надо как в кино - миллион долларов и вертолёт до Ростова.