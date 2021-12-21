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Новости Происшествия
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Бердянск (404) минирование (1408) школа (2890) эвакуация (1759) Запорожская область (2260)

В Бердянске неизвестный "заминировал" 11 школ: террорист требует 100 тыс. грн, учащиеся и педагоги эвакуированы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Бердянске неизвестный

В Бердянске (Запорожская область) правоохранительные органы ищут взрывчатку одновременно в 11 школах города после анонимного сообщения в полицию о минировании. Учащиеся и сотрудники школ эвакуированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Согласно сообщению полиции, начиная с вечера 20 декабря в полицию Бердянска начали поступать сообщения от неизвестного о минировании местных учебных заведений.

По данным полиции, вначале аноним информировал о взрывчатке, заложенной в трех школах. Позже поступили аналогичные сообщения о минировании еще девяти местных учебных заведений.

При этом телефонный террорист потребовал 100 тыс.грн, чтобы избежать взрывов.

Следственно-оперативные группы, взрывотехнические и кинологические службы выехали по указанным адресам. По состоянию на 10.00 вторника обследовано четыре из одиннадцати школ. Взрызовоопасных предметов не найдено.

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Учащиеся и сотрудники учебных заведений эвакуированы.

Правоохранительные органы продолжают обследование остальных школ и прилегающих к ним территорий.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 259 УК Украины (Заведомо неправдивое сообщение об угрозе опасности граждан).

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
100000 гривень???????
це явно якесь п,яне або обкурене чмо.
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21.12.2021 12:35
+3
Найти и всю сумму по гривне ему в зад запихать .
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21.12.2021 12:34
+2
Что то не вяжется. Написано что заминировал 11. Сначала 3 а потом еще 9..
3+9=12
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21.12.2021 12:31
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Знов контрольна в молодшій школі?
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21.12.2021 12:29 Ответить
Что то не вяжется. Написано что заминировал 11. Сначала 3 а потом еще 9..
3+9=12
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21.12.2021 12:31 Ответить
какой министр МВД такие и "террористы".
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21.12.2021 13:06 Ответить
Жодної хвантазії в "терориста" - 11 шкіл за 3,5 тис. баксів може "замінувати" лише п'ятикласник ))
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21.12.2021 12:32 Ответить
За такі мінування має бути довічне покарання.
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21.12.2021 12:33 Ответить
Вечная контрольная
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21.12.2021 12:51 Ответить
Найти и всю сумму по гривне ему в зад запихать .
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21.12.2021 12:34 Ответить
Обов"язково металевими!
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21.12.2021 12:39 Ответить
100000 гривень???????
це явно якесь п,яне або обкурене чмо.
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21.12.2021 12:35 Ответить
***** підігрують! Питання, навмистно, чи по дупоголов"ю?!
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21.12.2021 12:38 Ответить
пукин проверяет оперативное реагирование на южных рубежах
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21.12.2021 12:43 Ответить
Найти,посадить на бочку з порохом,пущай політае!
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21.12.2021 12:43 Ответить
сами минируют,сами и ищут..ну надо же пипл держать в напряжении.
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21.12.2021 12:45 Ответить
ох менты ему наваляют когда словят )))) телефон в жопу забьют )))
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21.12.2021 12:46 Ответить
Думаешь по телефону звонят с такими сообщениями?
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21.12.2021 13:00 Ответить
по пейджеру?
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21.12.2021 13:05 Ответить
Голубиной почтой.
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21.12.2021 13:12 Ответить
думаю что придурок который просит 100к гривен, врядли вкурсе что такое ИП телефония.
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21.12.2021 15:05 Ответить
Так саме і Пиня дзвонив - вимагав, щоб Україна в НАТО не вступала
В дурці що, день відкритих дверей?
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21.12.2021 12:47 Ответить
с северной кореи может - ищи-свищи.
а повышение зряплат - вот, вот, мы же ищем и собачек юзаем...
смешно просто. скажем, кто то был бы начальником - это ему в "плюс" - работает типо
правда... ну да, погоны потом тяжелее будут, но и бабло более лучше
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21.12.2021 12:47 Ответить
поймать и вставить петарду.
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21.12.2021 12:53 Ответить
Прошлый раз требовал 2 ляма. . Попускается?
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21.12.2021 12:59 Ответить
Нарізати років 20 без УДЗ, показово осудити - бабуся пошепче!
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21.12.2021 13:04 Ответить
не тот пошел террорист...
он шо, Таврию себе купить хочет?
надо как в кино - миллион долларов и вертолёт до Ростова.
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21.12.2021 13:04 Ответить
С ним нужно сесть за стол переговоров и сойтись где то пасередине. Тоесть не 100тыс а 50тыс дайте ему чтобынебылавайны. И всем остальным то же.
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21.12.2021 13:12 Ответить
Вот, кстати, на юго-востоке ( Бердянске, в том числе ) надо в первую очередь передавить московских попов и сопутствующие им структуры. Эта совдеповская ссанина всегда была одним из основных источников заразы. Они катастрофически теряют паству, поэтому готовы на всё, даже под хвост дать козломордым))
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21.12.2021 13:21 Ответить
Это наверное самое большое число, которое знают террористы.
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21.12.2021 13:22 Ответить
 
 