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Зеленский о конференции с послами: Это не съезд политбюро ЦК. Должен быть новый диалог, а не сухие отчеты

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о конференции с послами: Это не съезд политбюро ЦК. Должен быть новый диалог, а не сухие отчеты

Президент Украины Владимир Зеленский, открывая конференцию руководителей иностранных дипломатических учреждений Украины, заявил о необходимости построить качественно новый диалог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Зеленского на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

По его словам, это должен быть новый диалог, а не сухие отчеты.

"Наш разговор будет такой семейный и предметный. Это искренний, открытый диалог. Не просто доклад. Не съезд политбюро ЦК", - заявил он.

Также он отметил, что лучшей оценкой работы украинских послов будет достигнутый результат в партнерстве Украины со странами, куда они делегированы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В скором времени мы откроем новые посольства во многих странах, - Зеленский

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
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21.12.2021 12:45
+12
В политбюро не было съездов! Только заседания!
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21.12.2021 12:53
+11


Аркадий Бабченко

Войд Зелёного Клоуна.





Украина объявила тренировочную мобилизацию из-за угрозы вторжения российских войск. Проведена проверка работоспособности военкоматов, проверено наличие железнодорожного транспорта, исправность путей, дорог и подъездов. На Тернопольщине в селе Великий Глибочок размещены дополнительно десять отрядов территориальной обороны. Шестьсот тысяч ветеранов призваны в резерв. На границу с Беларусью отправлены восемь механизированных бригад. Гособоронзаказ увеличен втрое. Закупки пального и касок для армии возросли в десять раз. Жители Киева, Чернигова, Харькова и Мариуполя мобилизованы в трудармию и роют противотанковые рвы вокруг своих городов. Киев пополняет запасы продовольствия в бомбоубежищах. РНБО не выходит из кабинета уже неделю. Совещания с главами штабов стран членов НАТО проходят в режиме нон-стоп. На Банковой не протолкнуться из-за делегаций США, Великобритании, Канады. Достигнута договоренность о немедленной поставке летального оружия в случае вторжения со всеми. Через Керченский пролив готовится еще один проход с десантом депутатов ПАСЕ на борту. Верховный главнокомандующий на линии разграничения провел…
А, ну, да. Стоп. О чем это я.
Что ты вообще несешь, дедуля, в своих розовых мечтах.
Что ты несешь, наивный.

Служба безопасности заявляет, что угля на четыре недели. Газ бьет все исторические рекорды и пересекает отметку в 1700. Тимошенко подписывала по триста, напомню - так, для сравнения цен и понимания ситуации. Россия концентрирует войска, выдвигает ультиматум и грозит войной. Беларусь заявляет о готовности разместить у себя ядерное оружие.
Депутаты Рады уходят на каникулы.
Верховный Главнокомандующий выписывает подозрение Порошенко.
За закупку угля, что примечательно.
Ирония, что ты делаешь, а-ха-ха, прекрати.

Ощущение даже не паузы. Ощущение… Пустоты. Одного большого великого ничто. Войд Зелёного Клоуна. Семьдесят три процента световых лет звенящего Нихуя.
Писать не о чем. Писать бессмысленно уже.

Писать о том, как украинская власть во время угрозы оккупации в очередной раз обосралась так, что опять отстирывать штаны на весь мир, не хочется уже совершенно. Тут и без меня желающих вагон. Один Гордон чего стоит. Побежал впереди планеты всей. «Теперь Зеленского будут мочить вообще все, кому не лень, даже Гордон - этот в первых рядах побежит, вот увидите. Собственно, уже побежал». Месяц назад написано. Предсказуемый, как валенок. Ваш Дед.
Хочется писать о достижениях украинской власти, которые вызывали бы гордость за страну, спокойную уверенность за армию и испанский стыд мы бы знали только из Википедии, но…
А, ладно. Чего уж там.

«Судилище уклонистов над возродившим армию главнокомандующим во время войны - это разрушение общества. Разрушение морали. Разрушение нации.
И дело не в Порошенко.
Дело в самой этой схеме.
Капитулирующие перед врагом уклонисты судят сражавшегося главкома.
Уничтожение смыслов».
Это год назад написано.

Сейчас весь мир запестрит заголовками, что в Украине опять начались политические преследования оппонентов. Это в голове Зеленского, возможно, эта ахинея и является пидозрой и лежит в области уголовного права - хотя на самом деле, лежит она в области оваций и мелочной мести - а для всего мира это будет воспринято однозначно как политические репрессии. Без вариантов.
Война, экономический крах, политические репрессии…
И вот баварский бюргер Фриц Кнопке просыпается, наливает себе кофе, открывает газету, и и понимает, что в его представлении между Россией и Украиной, в принципе, теперь нет нихера никакой разницы.
Это мы понимает эту разницу. А он уже нет.
И он перестает понимать, почему в таком случае он должен платить за газ 2000 евро. Почему надо блокировать «Северный Поток».
А, главное, почему надо будет отправлять наших солдат умирать за эту Украину.

Президент Соединенных Штатов Америки слушает утренний брифинг референтов, слышит про пидозру Порошенко, затем слышит, как вместо брифинга в овальном кабинете начинает звенеть одно большое украинское Нихуя, смотрит на календарь, видит, что до очередного раунда драки с Путиным за Украину осталось два дня, и думает - а мне-то оно нахер, собственно, надо?

Узурпатор запоребрикового Улуса открывает бумажные папочки, принесенные ему Сурковым - или кто там у них сейчас, Кириенко - читает, улыбается, смотрит на флажки на карте, которые обозначают батальонно-тактические группы его орков, расставленные вокруг границы, и ждущие приказа, и никак не может понять, почему ему не надо отдавать приказ и не надо вторгаться в эту страну при таких невероятно благоприятных раскладах для вторжения.

А ты сидишь и понимаешь, что влиять на эти процессы ты никак уже не можешь.
Ни ты, ни страна, ни сорок миллионов украинцев.
Все вышло на новую стадию.
Писать не о чем. Писать бессмысленно уже.

Можно только сидеть и ждать, что там, над нашими головами, решат взрослые дяди про нашу же страну.
О чем там про Украину договорятся Байден с Путиным.
Сольют нас или не сольют.
И смотреть, как мячик «Украина» летает над нашими головами от стороны к стороне.
И ждать, где он упадет.
А мы сидим, утираем зеленые сопли, и смотрим.
И влиять на это ты уже никак не можешь.
Влиять на это мы все уже теперь никак не можем.
Как же я вас сейчас ненавижу, херовы голосовальщики по приколу…
Доброе утро.
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21.12.2021 13:00
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Правила форума Совет форумчан
Вот в этом я с ним согласен .
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21.12.2021 12:44 Ответить
Какой диалог?!
Что послы должны определить куда движется страна на политической арене, формируя стратегию? Или они должны воплощать стратегию?
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21.12.2021 12:49 Ответить
Мі вам нічєго нє далжні.
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21.12.2021 12:51 Ответить
А про що це він? Який такий діалог з наперсточником? От західні партнери йому про запуск САП, а він їм про що? Це ото теплий діалог? Сімейний?
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21.12.2021 13:16 Ответить
Після цих слів відбулося наступне:
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21.12.2021 13:22 Ответить
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21.12.2021 12:45 Ответить
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21.12.2021 12:50 Ответить
Саме так, друже.
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21.12.2021 13:34 Ответить
сухі звіти нагадали:
- посли, шо ми там пили вчора після конференції?
- сухе вино.
- а чого в мене зранку штани мокрі?
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21.12.2021 12:51 Ответить
Назвіть хоч одну вдалу справу зеленського
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21.12.2021 12:51 Ответить
Неплохой пианист он
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21.12.2021 13:05 Ответить
Їшацюра він. І ще й хвіст підіймає... На кого , дебіле???
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21.12.2021 15:16 Ответить
В политбюро не было съездов! Только заседания!
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21.12.2021 12:53 Ответить
Так воно ж дебільне. Не знає. Як його на совкові порівняння тягне.
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21.12.2021 12:58 Ответить
пусть ватный папаша его коммунист подскажет!
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21.12.2021 13:04 Ответить
Вова, Ростов не резиновый!
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21.12.2021 12:53 Ответить
а судя по тому как ему хлопали в раде, таки это политбюро цк...
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21.12.2021 12:53 Ответить
видно в свое время крепко фестивалили в Москве, да так что не могут сорваться с Кукана.
в свое время покойный сенатор Маккейн выкупил видео, где Трампушка в 2013 году фестивалил в гостиннице и орошал золотым дождем головы беспечных москвичей и москвичек, выкупил чтобы спасти честь президента.
Рейховцы пока не выставили на торга фестивали другого
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21.12.2021 12:56 Ответить
Брехун і провокатор. В бан, мерзота. В тебе в одному реченні дві брехні.
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21.12.2021 13:07 Ответить
о как
осталось определиться кто же у нас "корейский ученый" - беня или *****

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21.12.2021 12:56 Ответить
зеля думает что увещеваниями можно что-то решить. с куйло уже заглянул в глаз и договорился...
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21.12.2021 12:57 Ответить
Президент Зеленский очень тонкий дипломат и опытный политик. Такие качества ему надарила природа
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21.12.2021 12:59 Ответить
Шкода що тобі нє надаріла, хвора ти людина.
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21.12.2021 13:08 Ответить
интересно с КЕМ Зеленский хочет перезагрузить дипломатию? Одного кулебы не хватит на всё.а такие профессионалы как Зеркаль не приняли предложений войти в команду...Вот и нужно с осторожностью отнестись к таким порывам зеленского.назначение на должности коллег по "хохотунчикам",их кумовей и кузенов уже показал негативный результат работы команды Зеленского.Хотя и правильно выбран курс на "смелые заявления" и смелое обращение к "глубоко обеспокоенным" западным друзьям.но работать-то всё равно нужно профессионалами.а их в команде зеленского "кот наплакал"..и это вовсех сферах.а не только в дипломатии.
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21.12.2021 12:59 Ответить
ну диалог это когда ты с бабой в постели...а с послами даже беседы не получится,ибо посол-это посланец,то есть тот кого посылают с определённой целью,для продвижения интересов государства в другой стране. по простому,посол человек без мозгов,он собака на привязи,что сказали,то и делает.
тогда на кой х-й этот цирк? ну разве для очередного видосика...
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21.12.2021 12:59 Ответить


Аркадий Бабченко

Войд Зелёного Клоуна.





Украина объявила тренировочную мобилизацию из-за угрозы вторжения российских войск. Проведена проверка работоспособности военкоматов, проверено наличие железнодорожного транспорта, исправность путей, дорог и подъездов. На Тернопольщине в селе Великий Глибочок размещены дополнительно десять отрядов территориальной обороны. Шестьсот тысяч ветеранов призваны в резерв. На границу с Беларусью отправлены восемь механизированных бригад. Гособоронзаказ увеличен втрое. Закупки пального и касок для армии возросли в десять раз. Жители Киева, Чернигова, Харькова и Мариуполя мобилизованы в трудармию и роют противотанковые рвы вокруг своих городов. Киев пополняет запасы продовольствия в бомбоубежищах. РНБО не выходит из кабинета уже неделю. Совещания с главами штабов стран членов НАТО проходят в режиме нон-стоп. На Банковой не протолкнуться из-за делегаций США, Великобритании, Канады. Достигнута договоренность о немедленной поставке летального оружия в случае вторжения со всеми. Через Керченский пролив готовится еще один проход с десантом депутатов ПАСЕ на борту. Верховный главнокомандующий на линии разграничения провел…
А, ну, да. Стоп. О чем это я.
Что ты вообще несешь, дедуля, в своих розовых мечтах.
Что ты несешь, наивный.

Служба безопасности заявляет, что угля на четыре недели. Газ бьет все исторические рекорды и пересекает отметку в 1700. Тимошенко подписывала по триста, напомню - так, для сравнения цен и понимания ситуации. Россия концентрирует войска, выдвигает ультиматум и грозит войной. Беларусь заявляет о готовности разместить у себя ядерное оружие.
Депутаты Рады уходят на каникулы.
Верховный Главнокомандующий выписывает подозрение Порошенко.
За закупку угля, что примечательно.
Ирония, что ты делаешь, а-ха-ха, прекрати.

Ощущение даже не паузы. Ощущение… Пустоты. Одного большого великого ничто. Войд Зелёного Клоуна. Семьдесят три процента световых лет звенящего Нихуя.
Писать не о чем. Писать бессмысленно уже.

Писать о том, как украинская власть во время угрозы оккупации в очередной раз обосралась так, что опять отстирывать штаны на весь мир, не хочется уже совершенно. Тут и без меня желающих вагон. Один Гордон чего стоит. Побежал впереди планеты всей. «Теперь Зеленского будут мочить вообще все, кому не лень, даже Гордон - этот в первых рядах побежит, вот увидите. Собственно, уже побежал». Месяц назад написано. Предсказуемый, как валенок. Ваш Дед.
Хочется писать о достижениях украинской власти, которые вызывали бы гордость за страну, спокойную уверенность за армию и испанский стыд мы бы знали только из Википедии, но…
А, ладно. Чего уж там.

«Судилище уклонистов над возродившим армию главнокомандующим во время войны - это разрушение общества. Разрушение морали. Разрушение нации.
И дело не в Порошенко.
Дело в самой этой схеме.
Капитулирующие перед врагом уклонисты судят сражавшегося главкома.
Уничтожение смыслов».
Это год назад написано.

Сейчас весь мир запестрит заголовками, что в Украине опять начались политические преследования оппонентов. Это в голове Зеленского, возможно, эта ахинея и является пидозрой и лежит в области уголовного права - хотя на самом деле, лежит она в области оваций и мелочной мести - а для всего мира это будет воспринято однозначно как политические репрессии. Без вариантов.
Война, экономический крах, политические репрессии…
И вот баварский бюргер Фриц Кнопке просыпается, наливает себе кофе, открывает газету, и и понимает, что в его представлении между Россией и Украиной, в принципе, теперь нет нихера никакой разницы.
Это мы понимает эту разницу. А он уже нет.
И он перестает понимать, почему в таком случае он должен платить за газ 2000 евро. Почему надо блокировать «Северный Поток».
А, главное, почему надо будет отправлять наших солдат умирать за эту Украину.

Президент Соединенных Штатов Америки слушает утренний брифинг референтов, слышит про пидозру Порошенко, затем слышит, как вместо брифинга в овальном кабинете начинает звенеть одно большое украинское Нихуя, смотрит на календарь, видит, что до очередного раунда драки с Путиным за Украину осталось два дня, и думает - а мне-то оно нахер, собственно, надо?

Узурпатор запоребрикового Улуса открывает бумажные папочки, принесенные ему Сурковым - или кто там у них сейчас, Кириенко - читает, улыбается, смотрит на флажки на карте, которые обозначают батальонно-тактические группы его орков, расставленные вокруг границы, и ждущие приказа, и никак не может понять, почему ему не надо отдавать приказ и не надо вторгаться в эту страну при таких невероятно благоприятных раскладах для вторжения.

А ты сидишь и понимаешь, что влиять на эти процессы ты никак уже не можешь.
Ни ты, ни страна, ни сорок миллионов украинцев.
Все вышло на новую стадию.
Писать не о чем. Писать бессмысленно уже.

Можно только сидеть и ждать, что там, над нашими головами, решат взрослые дяди про нашу же страну.
О чем там про Украину договорятся Байден с Путиным.
Сольют нас или не сольют.
И смотреть, как мячик «Украина» летает над нашими головами от стороны к стороне.
И ждать, где он упадет.
А мы сидим, утираем зеленые сопли, и смотрим.
И влиять на это ты уже никак не можешь.
Влиять на это мы все уже теперь никак не можем.
Как же я вас сейчас ненавижу, херовы голосовальщики по приколу…
Доброе утро.
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21.12.2021 13:00 Ответить
"О чем там про Украину договорятся Байден с Путиным"

Вообще это это не играет роли.
Пентагона там, на переговорах, не будет, и это все что нужно знать.
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21.12.2021 13:37 Ответить
ООООООООООООго!
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21.12.2021 13:04 Ответить
Засралось кругом бєніне....а тепер тільки гЄ+гЄ
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21.12.2021 13:05 Ответить
А вы знаете ! Что по этому поводу сказал глава Офиса Президента Маккрон? Нет?
А глава офиса Президента Байдена? Тоже нет?
Ну тогда вы наверное знаете что сказал глава Офиса Канцлера Германии!
Ну тогда вы ничего не знаете о политике !!!
И Вам здесь нехрен делать!
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21.12.2021 13:06 Ответить
А що посли стоячи не аплодували? На перепідготовку в СН,
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21.12.2021 13:11 Ответить
Шкода не знайшов фото сімейної вечері вови з батьками. Аміг би підписати: "Наша розмова буде така сімейна та предметна. Це щирий, відкритий діалог. Не просто доповідь. Не з'їзд політбюро ЦК" Джерело: https://censor.net/ua/n3306405
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21.12.2021 13:11 Ответить
придурок
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21.12.2021 13:12 Ответить
Пане Романе, до "придурка" не дотягує. Звичайний мудак.
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21.12.2021 15:21 Ответить
після твого знущання-вихріпу в раді "не з'їзд політбюро" звучить особливо глумливо...
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21.12.2021 13:14 Ответить
Весь цей кагал НЕОБХІДНО терміново арештувати і привести до вдали «комітет спасіння»! Або ввести парламентську республіку! У вас там є залишки навіть не здорового глузду, а хоча б інстинкту самозбереження!? Рускі солдати не «братушкі» із фільмів, так само як і Зеленський не Голобородько!!!!
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21.12.2021 13:14 Ответить
Україна і е, за Консітуціею, парламеньско-президеньська республіка.
a тут прийшов зелено-криворогатий гегемон - і все пішло в сраку...
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21.12.2021 13:20 Ответить
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21.12.2021 13:16 Ответить
Дипломаты у нас какие то не брезгливые. Встречаются со всяким отребьем из подворотни и прочими отбросами криворожскими.
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21.12.2021 13:17 Ответить
Ага. Даёшь блек-джек с 95-м кварталом
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21.12.2021 13:19 Ответить
А о чем с ними вообще можно толковать? Они себя считают особой привилегированной кастой (с эксклюзивными паспортами), я бы вообще сократил дипкорпус до минимума, оставил бы посольства (а кое-где только консульства) в особо важных для Украины странах, а остальных сократил бы, имущество распродал! Пусть МИД работает онлайн по удаленке, нет проблем выдавать визы электронные, а то и по прилету или приезду в пунктах пересечения границы (для многих стран)! ДАРМОЕДОВ и БЕЗДЕЛЬНИКОВ и так достаточно в стране, зачем их еще и за рубежом держать!?
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21.12.2021 13:45 Ответить
на концерт Кварталу сходи, придурок, як тобі скучні звіти послів.
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21.12.2021 14:27 Ответить
"Не съезд политбюро ЦК"

ПЛЕНУМ ЦК КПСС, скоморох криворожский!

ПЛЕНУМ - есть такое слово.
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21.12.2021 14:29 Ответить
Пані Ольго, то що ж Ви юриста-пісюніста так...
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21.12.2021 15:23 Ответить
Очень я, знаете ли, не люблю предателей.
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22.12.2021 05:20 Ответить
Навчися сам два слова зв'язувати до купи щоб був якийсь сенс...Торчок.
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21.12.2021 15:33 Ответить
Ой вэй! вовико себя возомнил оратором. На славнозвісній прессухе оно ж ни одну мысль не смогло сформулировать и закончить. О чем можно разговаривать с долбо..бом?!
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21.12.2021 15:59 Ответить
Так Лєонід Ільіч виглядав адекватніше за Зєлю
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21.12.2021 17:19 Ответить
Зеля неграмотный поц - политбюро ЦК не проводило съездов а только совещания. Съезд был высшим форумом всех коммуняк. Не знаю вовик где ты историю учил, но тебе двойка! А ещё какой то там партией руководит…. Ничем от агрохимии не отличается..
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21.12.2021 17:30 Ответить
 
 