Защита от тяжелого COVID-19 после полного курса вакцинации AstraZeneca через 15 недель падает от 86,4% до 42,2%. ИНФОГРАФИКА

Для людей, которые несколько месяцев назад прошли полный курс вакцинации препаратом Oxford-AstraZeneca, следует рассмотреть возможность введения третьей (бустерной) дозы, поскольку защита против тяжелого COVID-19 у них за это время значительно снизилась.

Результаты исследования были опубликованы в The Lancet, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Авторы проверили случаи в Бразилии и Шотландии среди взрослых (≥18 лет). Отслеживались тяжелые исходы COVID-19, начиная со второй-третьей недели после завершения прививочного курса. В Шотландии точка начала мониторинга была 19 мая 2021 года, в Бразилии – с 18 января, наблюдение продолжалось до 25 октября.

В Шотландии в когорту вошли почти 2 млн взрослых, в Бразилии – около 42,5 млн.

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В Шотландии эффективность вакцины снизилась с начальных 83,7% до 75,9% через 14–15 недель после второй дозы, и до 63,7% через 18–19 недель. В Бразилии эти показатели были следующими: 86,4%, 59,7% и 42,2% соответственно.

Это показатели до появления омикрона, который "пробивает" защиту еще больше.

В Украине уже десятки тысяч людей, в том числе из групп риска и пожилых, кто получил вторую дозу AstraZeneca более чем полгода назад; то есть их защита на данный момент, вероятно, еще ниже.

Осенью из-за истечения срока годности в Украине выбросили (не пустив на бустеры и не отдав нуждающимся странам) сотни тысяч доз AstraZeneca.

Учитывая появление более заразного омикрона, распространение которого проходит взрывными темпами, Южная Корея, Британия, Таиланд и Финляндия (для групп риска) сократили интервал после второй дозы до бустера до трех месяцев, Бельгия – до четырех, Франция, Сингапур, Тайвань, Италия и Австралия – до пяти, США, ЮАР, ФРГ и другие – до полугода.