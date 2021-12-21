Защита от тяжелого COVID-19 после полного курса вакцинации AstraZeneca через 15 недель падает от 86,4% до 42,2%. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Для людей, которые несколько месяцев назад прошли полный курс вакцинации препаратом Oxford-AstraZeneca, следует рассмотреть возможность введения третьей (бустерной) дозы, поскольку защита против тяжелого COVID-19 у них за это время значительно снизилась.
Результаты исследования были опубликованы в The Lancet, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Авторы проверили случаи в Бразилии и Шотландии среди взрослых (≥18 лет). Отслеживались тяжелые исходы COVID-19, начиная со второй-третьей недели после завершения прививочного курса. В Шотландии точка начала мониторинга была 19 мая 2021 года, в Бразилии – с 18 января, наблюдение продолжалось до 25 октября.
В Шотландии в когорту вошли почти 2 млн взрослых, в Бразилии – около 42,5 млн.
В Шотландии эффективность вакцины снизилась с начальных 83,7% до 75,9% через 14–15 недель после второй дозы, и до 63,7% через 18–19 недель. В Бразилии эти показатели были следующими: 86,4%, 59,7% и 42,2% соответственно.
Это показатели до появления омикрона, который "пробивает" защиту еще больше.
В Украине уже десятки тысяч людей, в том числе из групп риска и пожилых, кто получил вторую дозу AstraZeneca более чем полгода назад; то есть их защита на данный момент, вероятно, еще ниже.
Осенью из-за истечения срока годности в Украине выбросили (не пустив на бустеры и не отдав нуждающимся странам) сотни тысяч доз AstraZeneca.
Учитывая появление более заразного омикрона, распространение которого проходит взрывными темпами, Южная Корея, Британия, Таиланд и Финляндия (для групп риска) сократили интервал после второй дозы до бустера до трех месяцев, Бельгия – до четырех, Франция, Сингапур, Тайвань, Италия и Австралия – до пяти, США, ЮАР, ФРГ и другие – до полугода.
Пожалуйста, подождите...
уже не так пугает коронавирус,
как принятие новых решений по борьбе с ним
Поэтому картинку следует подписать так..."Привитый флиртует с антиваксершой"...😀
Пора взяться за настоящий бич человечества - БЕССИМПТОМНОСТЬ!
Бессимптомность передаётся любым путём, с бессимптомностью можно родиться или даже умереть, о бессимптомности можно долго не подозревать, любой опромечивый или верный шаг может привести к бессимптомности.
Вакцины от бессимптомности - главная задача. Человечество стоит на краю.
В Орловской области умерла ВИЧ-диссидентка Софья Мясковская, двое сыновей которой ранее умерли от СПИДа из-за отказа матери от их лечения. Причиной смерти самой Мясковской стала двусторонняя пневмония на фоне ВИЧ-инфекции, сообщается в группе «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети» во «ВКонтакте».
По данным группы «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети», Мясковской поставили диагноз ВИЧ во время первой беременности. В 2015 году в возрасте трех лет и десяти месяцев умер ее сын Матвей; в 2016 году умер второй сын Егор, которому было меньше года.
офигеть...
Еще показательный пример в тему:
Сентябрь 2021.
Лідер ізраїльських антивакцинаторів Хай Шаулян помер у понеділок в Медичному центрі Волфсона в ізраїльському місті Холон. Про це повідомляють ізраїльські медіа Jerusalem Post та Haaretz.
Раніше 57-річний чоловік закликав своїх підписників у соцмережах не робити вакцинацію, пише Jerusalem Post.
"Епідемії немає - вакцина є непотрібною і небезпечною", - так починався один з його дописів.
Вже у шпиталі він записав відео, в якому повідомив підписникам, що не може дихати без ШВЛ.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-58557885
короче, чипизация нужна хотя бы для того,
чтобы понять куда ездят бабушки в 6 часов утра
https://soundcloud.com/alex-stone-168750566/pravda-ob-astrazeneka
https://www.youtube.com/watch?v=swwCE8TTRHY
Вот вам на лицо еще один тест на разум народов, и кто теперь меня уверит, что евреи, это самый-самый умный народ
на планете Земляво вселенной !?!
December 21 (GMT)
349 new cases in Israel [source]
December 20
1,636 new cases in Israel [source]
December 19
705 new cases in Israel [source]
December 18
785 new cases and 2 new deaths in Israel [source]
December 17
720 new cases in Israel [source]
Чего они там сняли??
Жду ответ от великого ваксобеса)
December 21 (GMT)
349 new cases in Israel [source]
Давай тогда я пока посчитаю.
В Израиле летальность ковида
8232*100/1357476 = 0,61%
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
В Украине
93608*100/3616716 = 2,588%
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Что еще скажешь о вреде вакцинации?
Так что боясь прививок, антиваксеры похожи на ленивого мужика, который ни спортом, ни работой заниматься не хотел под предлогом "А вдруг война, а я уставший!"
Диалог между журналистом (Fraser Nelson, он редактор журнала Spectator) и руководителем группы моделирования эпидемии при британском правительстве (Graham Medley).
- Новая модель показывает до 6 тыс смертей ежедневно. Почему среди сценариев не было вариантов, в которых Омикрон менее опасен и ограничения не понадобятся?
- Потому что в таких сценариях не надо ничего делать, и лица, принимающие решения, их моделировать не просят.
Я просто применил твою же логику.
В Даний вспышка. 89% привиты но более 800 госпитализируют каждый день.
Никто ничего уже не понимает в происходящем. Одни тихо врут, другие тихо мрут.
Деградация всех и всего, и сделать вывод не может никто, кроме тех кто в деле и доле.
Вакцинация Нидерланды - как мин. одной дозой 71,8%, двумя - 65,9%, бустерной - 8,5
Украина - как мин. одной дозой 32,7%, двумя - 29,6%, бустерной - 0%.
А вот антиваксерам такое положение дел нравится.
Найди и прочти что решили на острове в Антарктиде пару-тройку дней назад эти ***** режиссеры этого коронакипиша - все ***, лавочка закрывается !!! Вирус уходит вместе с запретами т.к. это был обман изначально и им приказано вернуть ВСЕ назад !!! Но ты не забудь напоследок еще разок уколоться !!!
Безвредных вакцин не бывает !!! Любая вакцина снижает на время иммунитет поэтому нельзя прививать в разгар эпидемии или раз в 2-3 месяца.. Есть даже термин "отвлечение иммунитета". Но диванные вирусологи как ты опять будут утверждать, что это все выдумка и фейк и будете просить пруфы ! Всего доброго - и это намек на то, что с появлением вакцинации смертей стало гораздо больше, но как всегда у вас виноваты были и будут антиваксекры...
Антирабической вакциной прививают до 14 дней после заражения.
Иди, учи матчасть, диванный вирусолог.
Колоться! Колоться! Колоться!
Учи матчасть.
December 21 (GMT)
847 new cases in Israel [source]
December 20
1,636 new cases in Israel [source]
December 22 (GMT)
6,363 new cases and 301 new deaths in Ukraine [source]
December 21
6,029 new cases and 346 new deaths in Ukraine [source]