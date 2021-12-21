Россия не исключает размещения на территории Беларуси ядерного оружия, если США и НАТО откажутся обсуждать "гарантию безопасности", - МИД РФ
Если США и НАТО откажутся обсуждать с Россией ее предложения по "гарантиям безопасности", будут рассматриваться все возможные варианты ответных действий, многое зависит от реакции западных стран.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя возможность разместить в Беларуси ядерное оружие.
"Все вопросы рассматриваются в комплексе. Мы слышали такие предложения со стороны наших белорусских союзников. Все варианты будут рассматриваться, но многое, как я уже сказал, будет зависеть от той реакции, которую мы ожидаем получить от США и блока НАТО", - сказал Руденко.
Напомним, ранее Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что Минск предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.
Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда заявил, что высказывания Лукашенко следует воспринимать как предупреждение Западу.
На прошлой неделе глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия из-за угроз со стороны НАТО.
Также напомним, что 15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашении о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позже ведомство опубликовало документ.
Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_Мурманска
Ну от тепер майте ядерні бомби в Білорусії і висловлюйте занепокоєння!
Є іще мобільні (залізничні, на важких тягачах того ж самого білоруського виробництва).
Треба бити у відповідь. Не ядерною зброєю - іншими способами. ВСІМА іншими способами. Треба згадати, як зник СЕРЕСЕР, і креативно застосувати весь досвід, методи, засоби. Все буде як треба.
А світу треба, щоб на місці Рашки було 50-80 суверенних неядерних країн, демократичних і самостійних. І тоді настане святий спокій. Росія - це рак, який нищить цивілізацію, поки його не виріжуть.
И мы будем жить намного дольше, чем проживёт Рашка. Так что впереди тебя ждёт много интересного.
Анекдоти про путінську педофілію, чи кремлівську **********
та наркоманію також зроблять свою справу.
Напівпорожній холодильник довершить діло.
это- переоснащение части баллистических ракет Trident, на которые вместо ядерного заряда ставятся четыре управляемых боеголовки с обычной взрывчаткой, на высоте около 600 км, в верхней точке баллистической параболы, они, отделяются от носителя и через 20-30 минут поражают цель на земле на скорости до 20 000 км/ч, что почти в 15 раз больше скорости звука,
это и сверхзвуковые крылатые ракеты
летающие не по баллистической траектории, и не фиксирующиеся средствами слежения противоракетной обороны....вследствии чего их запуск- не приведет к автоматическому обмену ядерными ударами
это и так называемое «оружие ближнего космоса» - аппаратов, которые выводятся в космос в течение 30-40 минут...
размещённые на них кинетические боеголовки позволяют поразить любую цель на поверхности Земли на скорости 10-20 тыс. км/ч, при этом подобные снаряды можно вообще не оснащать взрывчаткой: столкновение с объектом весом несколько десятков килограммов на гиперзвуковой скорости даёт разрушения, сравнимые с последствиями полутонны обычной взрывчатки...
всё это может использоваться для удара по ядерным объектам других стран
реализация программ в рамках Prompt Global Strike выведот США на новый уровень в сфере стратегических наступательных вооружений и даёт возможность избежать даже частичного ответного удара и победить в глобальной войне ...
паРаше практически нечего противопоставить новому виду вооружений, т.к. разработки гиперзвуковых носителей там находятся в зачаточном состоянии, а об орбитальном оружии речь вообще не идёт....
представляете если такая болванка -нежданчик упадёт фуйлу прямо на темя в кремле...
Привет сатане и воеводам, тож на боевом дежурстве уже, уже как 40 - 50 лет...
А так можно было?
так мультики грозніе будуд? Скинешь ссыль? еще поржом, всем форумом!!!!!!!!!!!!!!!!
дне Тихого и Атлантического океанов.
Они еще могут перерезать все Атлантические оптиковолоконные кабели спецсвязи стратегического командования USA. И интернет падет.
Не зря Илон МАСК запускает сотни инетовских спутников.
а ми - до раю! Як чесні люди та вояки!!!!!
Ты же как мученик попадёшь прямо в рай, а мы - просто сдохнем!
До Вашингтона ваши железяки не достанут.
Напугали ежа татуированной джоппой.
Нам их тупо подсовывают.
этот кравчук уже 4 месяца в рениамации .
Скоро ответит за все ...
Еще за Швейцарскую "хатынку" ..
Но Западу не очень-то надо на него давить. Если пережмут, то кто его знает как будет.
Нельзя на Беларусь больше давить чем на мосКОВИЮ, которая есть намного бОльшим злом. А то получаются двойные стандарты. Легко маленьких обижать.
Делая сильные экономические санкции на Беларусь, обедняя народ, можно загнать ее в состав мосКОВИИ. Ведь в мосКОВИИ все хорошо, газ нефть покупают. Беларусы, которые считают себя почти одним народом с московитами могут позавидовать. Я раньше думал, что Запад умнее.
И ежу понятно, что передвижение пусковой на 300 км нухрена стратегически не даст.
А ЯО в Белоруссии - это мечта Лукашенки - поскольку тогда Расия гарантированно будет его защищать!