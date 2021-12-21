Россия не исключает размещения на территории Беларуси ядерного оружия, если США и НАТО откажутся обсуждать "гарантию безопасности", - МИД РФ

Если США и НАТО откажутся обсуждать с Россией ее предложения по "гарантиям безопасности", будут рассматриваться все возможные варианты ответных действий, многое зависит от реакции западных стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя возможность разместить в Беларуси ядерное оружие.

"Все вопросы рассматриваются в комплексе. Мы слышали такие предложения со стороны наших белорусских союзников. Все варианты будут рассматриваться, но многое, как я уже сказал, будет зависеть от той реакции, которую мы ожидаем получить от США и блока НАТО", - сказал Руденко.

Напомним, ранее Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что Минск предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.

Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда заявил, что высказывания Лукашенко следует воспринимать как предупреждение Западу.

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На прошлой неделе глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия из-за угроз со стороны НАТО.

Также напомним, что 15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашении о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позже ведомство опубликовало документ.

Договором, обнародованным российской стороной, предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР и не являющихся членами НАТО.