Кандидат на должность главы САП Синюк просит отсрочить конкурс для принятия решения в апелляции ОАСК

Комиссия по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры начала финальный этап конкурса – собеседование с кандидатами на должности руководителя САП и его заместителя, а также руководителя пятого отдела этого ведомства.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

Кандидат на должность главы САП Андрей Синюк просит не рассматривать его на эту кандидатуру и отсрочить конкурс для принятия решения в апелляции ОАСК. Сама комиссия хотела взять перерыв на 30 минут, чтобы ознакомиться с решением, только что поступившим в комиссию ОАСК, но Драго Кос предложил проводить собеседование.

Андрей Синюк, действующий прокурор Офиса генерального прокурора. "Он является лицом в Офисе генпрокурора. Есть определенные опасения, что на него может оказаться определенное влияние и попытки с ним договориться... О том, что его будут протягивать, завышая ему баллы", - говорит юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурсная комиссия по избранию руководителя САП начала заседание

Ранее Окружной административный суд г. Киева отменил порядок работы конкурсной комиссии по избранию руководителя САП, что вызвало опасения относительно перенесения заседания конкурсной комиссии. Решение суд мотивировал тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16 июля 2015 года ответчик по делу - Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в САП, была лишена полномочий на принятие обжалуемого Порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы.

Никто из присутствующих на заседании конкурсной комиссии пока не поднял вопроса о возможности перенесения заседания комиссии из-за решения суда об отмене порядка работы комиссии.

Как сообщалось, собеседования кандидатов на должность руководителя САП были запланированы на 21 декабря 2021 года, после чего конкурсная комиссия должна была определиться с победителем.