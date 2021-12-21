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Кандидат на должность главы САП Синюк просит отсрочить конкурс для принятия решения в апелляции ОАСК

Кандидат на должность главы САП Синюк просит отсрочить конкурс для принятия решения в апелляции ОАСК

Комиссия по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры начала финальный этап конкурса – собеседование с кандидатами на должности руководителя САП и его заместителя, а также руководителя пятого отдела этого ведомства.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

Кандидат на должность главы САП Андрей Синюк просит не рассматривать его на эту кандидатуру и отсрочить конкурс для принятия решения в апелляции ОАСК. Сама комиссия хотела взять перерыв на 30 минут, чтобы ознакомиться с решением, только что поступившим в комиссию ОАСК, но Драго Кос предложил проводить собеседование.

Андрей Синюк, действующий прокурор Офиса генерального прокурора. "Он является лицом в Офисе генпрокурора. Есть определенные опасения, что на него может оказаться определенное влияние и попытки с ним договориться... О том, что его будут протягивать, завышая ему баллы", - говорит юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурсная комиссия по избранию руководителя САП начала заседание

Ранее Окружной административный суд г. Киева отменил порядок работы конкурсной комиссии по избранию руководителя САП, что вызвало опасения относительно перенесения заседания конкурсной комиссии. Решение суд мотивировал тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16 июля 2015 года ответчик по делу - Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в САП, была лишена полномочий на принятие обжалуемого Порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы.

Никто из присутствующих на заседании конкурсной комиссии пока не поднял вопроса о возможности перенесения заседания комиссии из-за решения суда об отмене порядка работы комиссии.

Как сообщалось, собеседования кандидатов на должность руководителя САП были запланированы на 21 декабря 2021 года, после чего конкурсная комиссия должна была определиться с победителем.

Автор: 

конкурс (1142) САП (2062) Окружной админсуд Киева (399) Синюк Андрей (5) Офис Генпрокурора (2463)


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21.12.2021 13:27 Ответить
Подковерная возня с новыми силами...Не мытьем,так катаньем...Эх,эти движения,да в нужном направлении,но,увы,рожденные ползать летать не смогут...
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21.12.2021 13:36 Ответить
В таком случае Украине нужно пригласить разместить ядерное оружие США а Сумской области.
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21.12.2021 13:30 Ответить
Існують певні побоювання, що на нього може здійснюватись певний вплив і спроби з ним домовитись, - говорить https://suspilne.media/173217-glavu-sap-znovu-ne-obrali-u-comu-pricina/ юристка Центру протидії корупції Олена Щербан


та ти шо? Побоювання? Прям не ЦПК а ООН с глубокой обеспокоеностью.
Раніш сходу всіх собак на Петю вішали а тепер обеспокоєни, ...ля..
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21.12.2021 13:31 Ответить
Якщо сьогодні не оберуть, то вважай переміг Єрмак/Татаров всіх послів G7 і громадянське суспільство...
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21.12.2021 13:32 Ответить
Якщо Синюа просить не розглядати його кандидатуру і почекати апеляції, то логічним було б його прохання частково задовільнити: кандидатуру не розглядати, рішення апеляції не чекати. Це було б справедливо. 😊 І наче не відмовили, і на повідку не пішли.
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21.12.2021 13:53 Ответить
Зекоманда нездатна нігде і ніколи чисто виграти.
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21.12.2021 14:27 Ответить
 
 