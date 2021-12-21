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ОАСК остановил конкурс на главу САП по иску экс-детектива НАБУ Кареева, проводившего обыски в "Приватбанке" по заявлению депутатов с орбиты Коломойского, - Савчук

ОАСК остановил конкурс на главу САП по иску экс-детектива НАБУ Кареева, проводившего обыски в

Затягиванием с конкурсом на руководителя САП глава Офиса Президента Андрей Ермак пытается рассорить Украину с западными партнерами.

Об этом пишет в Фейсбуке глава Совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Человек на фото - бывший глава второго подразделения детективов НАБУ - Александр Кареев. Почему бывший? Потому что Совет общественного контроля НАБУ в далеком 2019-м сделала свою работу. Кареев вел дело "Приватбанка" и вместо обысков у Коломойского устраивал обыски в головном офисе "Приватбанка" + эти обыски проходили в рамках криминальных производств, зарегистрированных депутатами из орбиты Коломойского (Дубининым и Куприем). РГК НАБУ это очень не понравилось. Мы инициировали дисциплинарное расследование по работе детектива, по итогу которого дисциплинарная комиссия таки пришла к выводу, что Карееву стоит покинуть ряды НАБУ", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурсная комиссия по избранию руководителя САП начала заседание

"Вчера ОАСК "остановил" выборы на главу Специальной Антикоррупционной Прокуратуры (САП). САП - это прокуратура для НАБУ. Они выполняют "процессуальное руководство" над работой детективов. То есть подписывают им обыски, прослушки, проекты подозрений и так далее. Детектив без прокурора - делать толком ничего не может. Второй важный момент - прокурор представляет дело в суде. НАБУ только собирает доказательства для прокурора. Поэтому НАБУ и называется "орган досудебного расследования". Как только дело отдали в суд - все, там НАБУ уже нет. От того насколько грамотно прокуроры САП предоставят доказательства вины подозреваемого в суде (ВАКС) и зависит - посадят коррупционера или нет. Соответственно, теперь вы понимаете, насколько критичным является наличие руководителя в САП… 15 месяцев идет конкурс! 15 долбаных месяцев комиссия не может выбрать главу САП. Для сравнения - главу Бюро Экономической Безопасности выбрали меньше чем за месяц! (хоп-ха!)", - добавил он.

"Конкурсная комиссия (по отбору главы САП. - Ред.) делится на 2 части - 7 человек делегирует Верховная Рада (команда зе), а 4 человека делегируют западные партнеры (иностранцы). У "иностранцев" - блокирующий пакет. В результате конкурса (в котором принимали участие десятки кандидатов) "команда зе" выбивала нормальных кандидатов, а "иностранцы" выбивали ОПУшных кандидатов. На сегодня (21.12.2021), конкурс находится на завершающем этапе. В финале осталось два человека. Это: детектив НАБУ - Александр Клименко (он вел дело Татарова, кстати), прокурор Офиса Генерального прокурора - Андрей Синюк (кандидат от Венедиктовой. По баллам лидирует - Александр Клименко. Остался последний этап - собеседование. Фактически, чтобы Синюку победить, нужно чтобы комиссия (вся) поставила по нулям Клименко, а максимальные оценки - Синюку. Только тогда он сможет победить. В реальности же, такого не будет (так как иностранцы точно поставят больше 0 Клименко). Соответственно, с очень большой долей вероятности можно сказать что Клименко - выигрывает конкурс", - подчеркнул Савчук.

"Комиссия это знает и Офис Президента это знает. Все это знают. Потому что делают члены "Команды Зе" в комиссии? Правильно – тупо НЕ ПРИХОДЯТ на заседание! Болеют, кино смотрят, настроения у них нет. МЕСЯЦАМИ не ходят на заседание", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о победителе конкурса на руководителя САП должно быть принято сегодня: любое промедление будет означать согласие Зеленского с ОАСК, - Шабунин

"Вчера ОАСК сказал, что "у конкурсной комиссии нет полномочий выбирать руководителя САП". Как вы думаете, кто же был этим чертом, который побежал в ОАСК останавливать конкурс на главу САП? ... Кареев? - БИНГО! Тот самый детектив, которого мы выгнали из НАБУ. Вот он на фото собственной персоной. Понятное дело, что Александр не по своей личной инициативе побежал ("не корысти ради, а токмо волею пославшей мя Ермаком и Татаровым"). Понятное дело, что таким образом Зеленский хочет надавить на конкурсную комиссию, чтобы выбрали не Клименко, а Синюка. Типа "или мой кандидат пройдет, или вообще конкурса не будет". Я думаю, вы понимаете, как наши западные партнеры относятся к Украине после вчерашнего решения ОАСКа... Суда который УЖЕ 8 МЕСЯЦЕВ Зеленский обещает лично разрушить. Даже законопроект в Раду подал! Как неотложный! 8 месяцев не могут "вынести в зал" на голосование! Неотложный, ага. Лично у меня есть ОЧЕНЬ ПРОСТОЕ объяснение тому, что сейчас происходит. Мы об этом уже второй год говорим - Ермак - российский шпион. И его задача - рассорить Украину и запад. Чтобы западу было наплевать на Украину (потому что мы их постоянно кидаем). Это очень выгодно Путину, это очень выгодно России. И Кареев - это "ручки" Ермака и Команды Зеленського. Именно его руками мы сейчас и рушим наши отношения с западными партнерами", – подытожил Савчук.

Автор: 

НАБУ (4219) Коломойский Игорь (1791) САП (2062) Ермак Андрей (1259) Офис Президента (1796) Окружной админсуд Киева (399) Татаров Олег (366) Савчук Марк (2)


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Топ комментарии
+10
тобі не соромно людям в очі дивитися, гнида? Ці гроші, за які ти тут лижеш зелені задниці, вкрадені в армії та медицини. Виродок.
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21.12.2021 13:35
+6
От вам і зеленський.
Чесна людина беніто коломойського.
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21.12.2021 13:21
+6
Жертва зглвалтування?
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21.12.2021 13:33
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От вам і зеленський.
Чесна людина беніто коломойського.
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21.12.2021 13:21 Ответить
Зеленський не розуміється на цих тонких матеріях. Йому б пику скарлючити, чи на піаніно мурку без штанів збацати. Власне, як і його симпатикам, що лишились.
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21.12.2021 14:33 Ответить
Портнов рулит судами как ни в чем не бывало.
Ишак видимо так ничего и не понял.
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21.12.2021 13:24 Ответить
А чего ему бояться?????????? Быдло радостно приветствует беню!
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21.12.2021 13:26 Ответить
Якась дика маячня. Офіс Президента України Володимира Олександровича Зеленського і він сам мало не щоденно проводять зустрічі і самміти з партнерами України, підписано дев'ять документів з країнами-чоенами Євросоюзу про вступ України в цю безальтернативну для нас організацію, підписано хартію про особливе партнерство зі США - а тут хтось пише таке, що на голову не налазить, бо хоче і надалі пропихувати у владу "адвокатів" порошка.
Не вийде. Відповість кожен.
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21.12.2021 13:26 Ответить
Жертва зглвалтування?
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21.12.2021 13:33 Ответить
ні, він наслідок злигання жаби та мавпи
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21.12.2021 14:11 Ответить
Травма при родах мабуть
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21.12.2021 16:23 Ответить
тобі не соромно людям в очі дивитися, гнида? Ці гроші, за які ти тут лижеш зелені задниці, вкрадені в армії та медицини. Виродок.
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21.12.2021 13:35 Ответить
Гнида, кожну свою копійку я заробив, заробляю і зароблятиму власною працею і розумом, нікого не дурячи, не танцюючи під чужі дудки, , а ти як було ницим лакеєм, так і залишилося.
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21.12.2021 13:41 Ответить
Щоб тебе перевернуло, курво .
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21.12.2021 14:14 Ответить
Тобі того ж вдвоє швидше.
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21.12.2021 14:20 Ответить
разом з твоєми випердками, курво .
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21.12.2021 14:25 Ответить
Гидота, не буду заперечувати, що гнида сама собі заробляє.
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21.12.2021 16:29 Ответить
т.е. ты топишь за клоуна пархатого обрезанного гаденыша который случайно попал в чужое кресло? а ты знаешь мудак, что президентом, депутатом или министром в израиле может быть только еврей?
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21.12.2021 14:43 Ответить
Откровенный саботаж реформы коломойшей, под котррым находится комуняка зе, следовательно, надо немедленно убирать от власти крота зе, иначе Украине кранты.
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21.12.2021 13:37 Ответить
Страну просрали в 2019, когда за нелоха проголосовали, а всё остальное это уже мелочи, хуже не будет, ахаха, а теперь просто отдадут кацапам

Нелох играет роль патриота, а по факту всё делается наоборот
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21.12.2021 14:02 Ответить
- Ми його смітьом! - заверещали зебілі і почали навипередки змітати крихти хліба зі столу - йшов третій рік кінця епохи бідності і початок епохи злиднів
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21.12.2021 14:14 Ответить
у Украины единственный выход-нападение рашки.
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21.12.2021 14:06 Ответить
Країна котиться у прірву! При владі ставленники кацапів, які відкрито працюють виключно на шкоду державі! Чому немає патріотів, які знешкодять цю сволоту??!!! Ходити на собачі шоу по телеканалах і заробляти цим гроші може досить?? Може потрібно серйозно взятись за цих виродків?
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21.12.2021 14:59 Ответить
 
 