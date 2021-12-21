ОАСК остановил конкурс на главу САП по иску экс-детектива НАБУ Кареева, проводившего обыски в "Приватбанке" по заявлению депутатов с орбиты Коломойского, - Савчук

Затягиванием с конкурсом на руководителя САП глава Офиса Президента Андрей Ермак пытается рассорить Украину с западными партнерами.

Об этом пишет в Фейсбуке глава Совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Человек на фото - бывший глава второго подразделения детективов НАБУ - Александр Кареев. Почему бывший? Потому что Совет общественного контроля НАБУ в далеком 2019-м сделала свою работу. Кареев вел дело "Приватбанка" и вместо обысков у Коломойского устраивал обыски в головном офисе "Приватбанка" + эти обыски проходили в рамках криминальных производств, зарегистрированных депутатами из орбиты Коломойского (Дубининым и Куприем). РГК НАБУ это очень не понравилось. Мы инициировали дисциплинарное расследование по работе детектива, по итогу которого дисциплинарная комиссия таки пришла к выводу, что Карееву стоит покинуть ряды НАБУ", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурсная комиссия по избранию руководителя САП начала заседание

"Вчера ОАСК "остановил" выборы на главу Специальной Антикоррупционной Прокуратуры (САП). САП - это прокуратура для НАБУ. Они выполняют "процессуальное руководство" над работой детективов. То есть подписывают им обыски, прослушки, проекты подозрений и так далее. Детектив без прокурора - делать толком ничего не может. Второй важный момент - прокурор представляет дело в суде. НАБУ только собирает доказательства для прокурора. Поэтому НАБУ и называется "орган досудебного расследования". Как только дело отдали в суд - все, там НАБУ уже нет. От того насколько грамотно прокуроры САП предоставят доказательства вины подозреваемого в суде (ВАКС) и зависит - посадят коррупционера или нет. Соответственно, теперь вы понимаете, насколько критичным является наличие руководителя в САП… 15 месяцев идет конкурс! 15 долбаных месяцев комиссия не может выбрать главу САП. Для сравнения - главу Бюро Экономической Безопасности выбрали меньше чем за месяц! (хоп-ха!)", - добавил он.

"Конкурсная комиссия (по отбору главы САП. - Ред.) делится на 2 части - 7 человек делегирует Верховная Рада (команда зе), а 4 человека делегируют западные партнеры (иностранцы). У "иностранцев" - блокирующий пакет. В результате конкурса (в котором принимали участие десятки кандидатов) "команда зе" выбивала нормальных кандидатов, а "иностранцы" выбивали ОПУшных кандидатов. На сегодня (21.12.2021), конкурс находится на завершающем этапе. В финале осталось два человека. Это: детектив НАБУ - Александр Клименко (он вел дело Татарова, кстати), прокурор Офиса Генерального прокурора - Андрей Синюк (кандидат от Венедиктовой. По баллам лидирует - Александр Клименко. Остался последний этап - собеседование. Фактически, чтобы Синюку победить, нужно чтобы комиссия (вся) поставила по нулям Клименко, а максимальные оценки - Синюку. Только тогда он сможет победить. В реальности же, такого не будет (так как иностранцы точно поставят больше 0 Клименко). Соответственно, с очень большой долей вероятности можно сказать что Клименко - выигрывает конкурс", - подчеркнул Савчук.

"Комиссия это знает и Офис Президента это знает. Все это знают. Потому что делают члены "Команды Зе" в комиссии? Правильно – тупо НЕ ПРИХОДЯТ на заседание! Болеют, кино смотрят, настроения у них нет. МЕСЯЦАМИ не ходят на заседание", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о победителе конкурса на руководителя САП должно быть принято сегодня: любое промедление будет означать согласие Зеленского с ОАСК, - Шабунин

"Вчера ОАСК сказал, что "у конкурсной комиссии нет полномочий выбирать руководителя САП". Как вы думаете, кто же был этим чертом, который побежал в ОАСК останавливать конкурс на главу САП? ... Кареев? - БИНГО! Тот самый детектив, которого мы выгнали из НАБУ. Вот он на фото собственной персоной. Понятное дело, что Александр не по своей личной инициативе побежал ("не корысти ради, а токмо волею пославшей мя Ермаком и Татаровым"). Понятное дело, что таким образом Зеленский хочет надавить на конкурсную комиссию, чтобы выбрали не Клименко, а Синюка. Типа "или мой кандидат пройдет, или вообще конкурса не будет". Я думаю, вы понимаете, как наши западные партнеры относятся к Украине после вчерашнего решения ОАСКа... Суда который УЖЕ 8 МЕСЯЦЕВ Зеленский обещает лично разрушить. Даже законопроект в Раду подал! Как неотложный! 8 месяцев не могут "вынести в зал" на голосование! Неотложный, ага. Лично у меня есть ОЧЕНЬ ПРОСТОЕ объяснение тому, что сейчас происходит. Мы об этом уже второй год говорим - Ермак - российский шпион. И его задача - рассорить Украину и запад. Чтобы западу было наплевать на Украину (потому что мы их постоянно кидаем). Это очень выгодно Путину, это очень выгодно России. И Кареев - это "ручки" Ермака и Команды Зеленського. Именно его руками мы сейчас и рушим наши отношения с западными партнерами", – подытожил Савчук.