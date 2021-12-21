Путин угрожает НАТО военными действиями в случае размещения сил Североатлантического союза в Украине

РФ готова принимать военно-технические меры в случае приближения НАТО к российским границам, заявил российский президент Владимир Путин.

Об этом он заявил на коллегии Минобороны по итогам года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем принимать адекватные военно-технические меры, на недружественные шаги жестко реагировать", - сказал Путин.

Путин также выразил удивление расширением НАТО на восток после холодной войны, несмотря на почти союзнические отношения Москвы и Запада того времени.

"Если инфраструктура НАТО будет двигаться дальше и появится в Украине, подлетное время ракет сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия – до 5", – заявил президент РФ.

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