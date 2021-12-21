Нам нужны от США долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности, а не устные заверения, - Путин
Юридически обязывающим гарантиям в сфере безопасности с американской стороны верить нельзя, но России нужно хоть что-то большее, чем простые устные заверения.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нам нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии. Мы с вами хорошо знаем - даже этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что США легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными, объясняя чем-либо или вообще ничем не объясняя", – утверждает он.
Топ комментарии
+33 rock-n-roll
показать весь комментарий21.12.2021 13:39
+27 Злий Грицько
показать весь комментарий21.12.2021 13:39
+23 Andrey Shevchenko #387516
показать весь комментарий21.12.2021 13:41
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Потом поговорим о безопасности.
бо це території України -
фактично, юридично та конституційно !
Він мабуть забув за них.
Он подписан и ратифицирован парламентами обеих стран
Там обе стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность
друг друга
У него вообще армии нет и никто почему то не нападает. Шо ж с расеюшкой не так, что все ее завевать хотят?
На обратной стороне Будапештского меморандума.....
Тепер питання вже не в Україні і її важливості для Заходу. Домовитися не вийде через те, що для західних (і американських, і європейських) політиків переговори з РФ щодо розподілу зон впливу у Європі тепер стали ще токсичнішими. А отже, вони і не розпочнуться.
Хотілки путіна:
- Альянс відмовляється вважати Росію противником, переглянувши документи НАТО, де зафіксований статус РФ як потенційного противника (ст.3 у проєкті договору між РФ та державами НАТО)
- Альянс має письмово взяти зобов'язання більше не розширюватися. Взагалі. Це стосується не лише України, та наша держава згадана окремо (ст.6).
- Держави НАТО мають припинити вести будь-яку військову діяльність на території України, а Росія такого зобов'язання не бере. Те саме стосується інших держав Східної Європи, Кавказу, Центральної Азії тощо (ст.7).
- США та Західна Європа мають вивести війська з території східних членів НАТО і матимуть право переміщувати туди військові потужності тільки за згоди РФ (ст.4).
У обмін на цей набір поступок Росія зобов'язується не вважати НАТО противником.
https://bin.ua/top/272116-putin-na-vsyu-golovu-pochemu-rossijskij-ultimatum.html
США: Vi dayote garantii nenapadeniya na Ukrainu?
Россия: Мы не даем гарантий ненападения на Украину.
Украинцы: Кхе… Так ми і не спрашували. Бо у вас не гарантії, а вєрблюжа моча… в смислє - ненадійні.США: Nam eto ne podhodit. Ukraina dolzhna perestat opasatsja napadeniya v janvare.Украинцы: Та ми не опасаємось, то ж вже після свят.
Россия: Требуем от США отвести войска НАТО от границ Беларуси и вернуться к ситуации 1997 года!
НАТО (увеличивает контингент): Legko.
ДНР/ЛНР: Да, требуем НАТО отвести войска!
ЗСУ: Рота закрий. Байрактар залетить.
Россия: Между прочим, у нас самая сильная армия в мире.
ЗСУ: Шо там корвєт "іздоватий"? Догорає?
Россия: Блин, ну сколько раз можно говорить: "Проворный" он, "Проворный"!
Российские СМИ: Пожар охватил 800 квадратных метров корабля.
Украинские СМИ: (готовятся к Новому Году, поэтому им по).
Германия: Ми есть хотеть Норд Стрим цвай!США: Vashi igri s Russia stavyat pоd ugrozu princip NATO kak ******** soyuza protiv Imperii Zla.
Лукашенко: НАТО, да, НАТО! Все натовцы говорят, шо беларусская армия - самая сильная в Ев…
ЗСУ: Бггг. А якщо противник буде озброєний? Ви ж тока проти мітінгующих поки що воювали…
Германия (обижается, что не вводят Nord Stream-2): Ви есть не льюбите великую германскую нацию!
Франция: Ля рюсс надо дружить!
Украинцы: жаба гадюку. Круз, давай.
Сенатор Круз из США (вводит санкции на Nord Stream-2): Legko.
Украинские СМИ (просыпаются): Аааа, РФ нападе на Україну!
Британия (вводит боевой корабль в Черное море): Not on my shift.
Российские СМИ: Армия и Флот России сильны как никогда!
Украинцы: Шо там "Кузнєцов", дочінілі? А новий лєдокол "Арктіка" шо, так і болтається біля Африки з нанувшимся двіглом? І це НАТО ще навіть не наступає.
Россия: Зато наших войск на Донбассе нет.
Ростовский суд: Есть.
Российские СМИ: ******…
Украинские СМИ: Українці не ******* читати. Тому здебільшого, отримавши тисячу гривень на є-Підтримку, витратять її не на книги, а на якесь кіно.
Украинцы (обваливают сайты книжных магазинов): Легко.
Российские СМИ: И о погоде. В Москве холодно, в Магадане мерзко, в Питере - эээ… дымно
PS: Моржовая звизда, а где твои гарантии???
Який сенс Америці брати на себе якісь зобов'язання, якщо московія в любому випадку свою частину договору порушить за першої ж можливості(дивіться 500-літню історію московитів)
Что там с Будапештским меморандумом, казлина ты гебнявая???
На обратной стороне. Они просто не читали!