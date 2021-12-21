Нам нужны от США долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности, а не устные заверения, - Путин

Юридически обязывающим гарантиям в сфере безопасности с американской стороны верить нельзя, но России нужно хоть что-то большее, чем простые устные заверения.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нам нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии. Мы с вами хорошо знаем - даже этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что США легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными, объясняя чем-либо или вообще ничем не объясняя", – утверждает он.

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