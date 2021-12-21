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Нам нужны от США долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности, а не устные заверения, - Путин

Нам нужны от США долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности, а не устные заверения, - Путин

Юридически обязывающим гарантиям в сфере безопасности с американской стороны верить нельзя, но России нужно хоть что-то большее, чем простые устные заверения.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нам нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии. Мы с вами хорошо знаем - даже этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что США легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными, объясняя чем-либо или вообще ничем не объясняя", – утверждает он.

Читайте: Путин угрожает НАТО военными действиями в случае размещения сил Североатлантического союза в Украине

Автор: 

путин владимир (31224) россия (95413) США (26506)


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Топ комментарии
+33
Выведи войска из Крыма, Донбасса, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.
Потом поговорим о безопасности.
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21.12.2021 13:39
+27
Хто б патякав про юридичні домовленості тільки не *****!
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21.12.2021 13:39
+23
про Будапештский меморандум не хочет вспомнить ?
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21.12.2021 13:41
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Хто б патякав про юридичні домовленості тільки не *****!
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21.12.2021 13:39 Ответить
...о, на спіну опрокінулся і ножкамі сучіт
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21.12.2021 13:49 Ответить
Дайте придурки Будапешт #2 пусть дефективный успокоится...сколь было самой прашкой нивелирования договоров..юридические гарантии тебе Х.ло Бог и не не даст. Убогий страшно когда Бог отбирает разум страшно видно все на примере Путина больной наркоман онкология Марит в своих галлюниках....
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21.12.2021 14:07 Ответить
Выведи войска из Крыма, Донбасса, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.
Потом поговорим о безопасности.
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21.12.2021 13:39 Ответить
Всі розуміють, що ерефія дурку ганяє перед початком 3 світової і начинають підтанцьовувати. А може вже пора щось вимкнути їм на пару днів? Чи будуть чекати поки вони дійдуть до Берліну?
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21.12.2021 13:46 Ответить
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21.12.2021 13:40 Ответить
Гниль , какие тебе гарантии ? Освободи от своих обезьян Крым и Донбасс .
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21.12.2021 13:40 Ответить
нах с Криму та Донбасу кацапня,
бо це території України -
фактично, юридично та конституційно !
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21.12.2021 13:40 Ответить
а не пошёл бы педофил путенин строго на йух... вместе с его кацапщиной...
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21.12.2021 13:41 Ответить
про Будапештский меморандум не хочет вспомнить ?
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21.12.2021 13:41 Ответить
Его двойник , тройник .., читать не умеет .
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21.12.2021 13:42 Ответить
На оборотній стороні виписані гарантії!
Він мабуть забув за них.
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21.12.2021 17:01 Ответить
Ну да, это же США "нарушили" Будапештский меморандум, а не расея.
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21.12.2021 13:41 Ответить
Подождите, подождите. Где-то тут бумажка была.. Щас все юридически оформим. Что тут написано? Бу-да-пе.. ме-мо-ра... Ладно, на обратной стороне всё запишем юридически.
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21.12.2021 13:41 Ответить
Меморандум - це мета , ніяких юридичних правил там немає.
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21.12.2021 15:38 Ответить
Зато есть Большой договор о дружбе 1997 года
Он подписан и ратифицирован парламентами обеих стран
Там обе стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность
друг друга
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21.12.2021 18:42 Ответить
Апочему не требует гарантий, например, Тринидад?
У него вообще армии нет и никто почему то не нападает. Шо ж с расеюшкой не так, что все ее завевать хотят?
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21.12.2021 13:42 Ответить
каждый супостат замыслил отжать себе пентхаус в "Chruschtschowka" гденить в Усть-************* - других резонов нет..
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21.12.2021 14:23 Ответить
Будапештський меморандум х"йлу підійде?
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21.12.2021 13:42 Ответить
Я буде на англійській пішов на х...й?
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21.12.2021 13:43 Ответить
А ти начебто не знаєш - fuck you!
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21.12.2021 13:46 Ответить
Я хотів, щоб це сказали Ви.)
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21.12.2021 13:59 Ответить
А в чому сенс??? Самому шо соромно
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21.12.2021 14:04 Ответить
воно ангельську не розуміє. краще німецькою - "Fick dich".
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21.12.2021 13:48 Ответить
ДАС ист фантастиш або - яух тобі у рот путлєр!!!
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21.12.2021 13:55 Ответить
Думаю было бы неплохо, чтобы США дали такие гарантии!
На обратной стороне Будапештского меморандума.....
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21.12.2021 13:44 Ответить
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21.12.2021 13:44 Ответить
больной на голову человек.... личинка зла
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21.12.2021 13:45 Ответить
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21.12.2021 13:46 Ответить
Ти кремлівське 150 сантиметрове х....ло згадай, як твоя недокраїна давала гарантії Україні при відмові від ядерної зброї, забезпечити її захист. На відміну від інших підписантів, цю угоду і порушила.ПНХ , і, в кому бидло мокшанське.
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21.12.2021 13:46 Ответить
Перш за все, відтепер немає жодної реальної загрози, що РФ переконає Захід "здати Україну" та домовитися про щось на кшталт розподілу Європи. Це і раніше не було аж надто реальним, але тепер цей варіант абсолютно виключений. Ба більше, дії РФ дедалі більше свідчать, що і вона сама не вірить у таку можливість та власноруч спалює шляхи для переговорів на цю тему.

Тепер питання вже не в Україні і її важливості для Заходу. Домовитися не вийде через те, що для західних (і американських, і європейських) політиків переговори з РФ щодо розподілу зон впливу у Європі тепер стали ще токсичнішими. А отже, вони і не розпочнуться.
Хотілки путіна:

- Альянс відмовляється вважати Росію противником, переглянувши документи НАТО, де зафіксований статус РФ як потенційного противника (ст.3 у проєкті договору між РФ та державами НАТО)

- Альянс має письмово взяти зобов'язання більше не розширюватися. Взагалі. Це стосується не лише України, та наша держава згадана окремо (ст.6).

- Держави НАТО мають припинити вести будь-яку військову діяльність на території України, а Росія такого зобов'язання не бере. Те саме стосується інших держав Східної Європи, Кавказу, Центральної Азії тощо (ст.7).

- США та Західна Європа мають вивести війська з території східних членів НАТО і матимуть право переміщувати туди військові потужності тільки за згоди РФ (ст.4).

У обмін на цей набір поступок Росія зобов'язується не вважати НАТО противником.
https://bin.ua/top/272116-putin-na-vsyu-golovu-pochemu-rossijskij-ultimatum.html
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21.12.2021 13:46 Ответить
Если Штаты пойдут на какие-то письменные договорённости с этими дикими медведями, то это это будет обозначать только исключительно согласие с дальнейшей имперской агрессией раши против всех. Молчали в платочек в Молдове, отбеспокоились в Грузии, отмолчались в Украине - и это без всяких письменных сговоров. А с подобным сговором раша просто совсем ахереет, это будет просто картбланш для них.
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21.12.2021 13:47 Ответить
Тю підпишіть з кацапами Будапеський меморандум
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21.12.2021 13:48 Ответить
а взамен он обязуется не нападать на сша? это как договор с банком в анекдоте, я не даю в долг, а банк не торгует семечками...
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21.12.2021 13:49 Ответить
гарантії вимагає той ,хто раніше сам публічно давав гарантії того що Крим недоторкана територія України..
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21.12.2021 13:50 Ответить
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21.12.2021 13:50 Ответить
- Обиратель емель русских. - Вы хотели сказать "собиратель земель русских"? - Нет.
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21.12.2021 13:53 Ответить
Я бы на месте Байдена собрал всех (включая и Украину) опять именно в Будапеште, подписал предложенный путлером меморандум и….. на следующий же день принял Украину в НАТО. Т.е. на.б а л куйла сильно и жорстко, так же как он сам это делать умеет.
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21.12.2021 13:51 Ответить
Российские СМИ: Тарам-пам-пам. Добрый вечер, это новости. Сразу о главном: прошли переговоры США и России…
США: Vi dayote garantii nenapadeniya na Ukrainu?
Россия: Мы не даем гарантий ненападения на Украину.
Украинцы: Кхе… Так ми і не спрашували. Бо у вас не гарантії, а вєрблюжа моча… в смислє - ненадійні.США: Nam eto ne podhodit. Ukraina dolzhna perestat opasatsja napadeniya v janvare.Украинцы: Та ми не опасаємось, то ж вже після свят.
Россия: Требуем от США отвести войска НАТО от границ Беларуси и вернуться к ситуации 1997 года!
НАТО (увеличивает контингент): Legko.
ДНР/ЛНР: Да, требуем НАТО отвести войска!
ЗСУ: Рота закрий. Байрактар залетить.
Россия: Между прочим, у нас самая сильная армия в мире.
ЗСУ: Шо там корвєт "іздоватий"? Догорає?
Россия: Блин, ну сколько раз можно говорить: "Проворный" он, "Проворный"!
Российские СМИ: Пожар охватил 800 квадратных метров корабля.
Украинские СМИ: (готовятся к Новому Году, поэтому им по).
Германия: Ми есть хотеть Норд Стрим цвай!США: Vashi igri s Russia stavyat pоd ugrozu princip NATO kak ******** soyuza protiv Imperii Zla.
Лукашенко: НАТО, да, НАТО! Все натовцы говорят, шо беларусская армия - самая сильная в Ев…
ЗСУ: Бггг. А якщо противник буде озброєний? Ви ж тока проти мітінгующих поки що воювали…
Германия (обижается, что не вводят Nord Stream-2): Ви есть не льюбите великую германскую нацию!
Франция: Ля рюсс надо дружить!
Украинцы: жаба гадюку. Круз, давай.
Сенатор Круз из США (вводит санкции на Nord Stream-2): Legko.
Украинские СМИ (просыпаются): Аааа, РФ нападе на Україну!
Британия (вводит боевой корабль в Черное море): Not on my shift.
Российские СМИ: Армия и Флот России сильны как никогда!
Украинцы: Шо там "Кузнєцов", дочінілі? А новий лєдокол "Арктіка" шо, так і болтається біля Африки з нанувшимся двіглом? І це НАТО ще навіть не наступає.
Россия: Зато наших войск на Донбассе нет.
Ростовский суд: Есть.
Российские СМИ: ******…
Украинские СМИ: Українці не ******* читати. Тому здебільшого, отримавши тисячу гривень на є-Підтримку, витратять її не на книги, а на якесь кіно.
Украинцы (обваливают сайты книжных магазинов): Легко.
Российские СМИ: И о погоде. В Москве холодно, в Магадане мерзко, в Питере - эээ… дымно
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21.12.2021 13:51 Ответить
Раз обезъяна заскулила о гарантиях,значит у нее кончились возможности давления.Нужно просто не обращать внимание и консолидироваться над укреплением обороноспособностей Украины. Загружать ее оружием по самые гланды. - Обзъяна сглотнет ))
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21.12.2021 13:52 Ответить
*****, тебе в пору требовать гарантий что в твоей камере не будет маньяков педофилов, маленькая собачка всегда щенком кажется. А ты, он чего захотел...
PS: Моржовая звизда, а где твои гарантии???
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21.12.2021 13:54 Ответить
Их там были! Тем временем на суде в Нидерландах по делу сбитого российским "Буком" "Боинга" https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%9D17?src=hashtag_click #МН17 защита обвиняемого признала, что в июле 2014 года на Донбассе находились военные 53-й зенитно-ракетной бригады Российской Федерации из состава оккупационных войск РФ.
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21.12.2021 13:55 Ответить
***** надо какая-то бумажка,чтоб перед своим убогим быдлом похвастаться и обосновать их жалкое существование.Типа:"Вы в нищете потому,что все ресурсы у нас идут на борьбу с НАТО.И мы успешно боремся.Не верите?А вот вам бумажка".
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21.12.2021 13:57 Ответить
Бандит-кримінальник, представляючи кладовище народів-недорозвалившуся недоімперію, вимагає від когось договорів-гарантій і при тому самі навіть не планують їх дотримуватись.

Який сенс Америці брати на себе якісь зобов'язання, якщо московія в любому випадку свою частину договору порушить за першої ж можливості(дивіться 500-літню історію московитів)
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21.12.2021 13:59 Ответить
"Долгосрочная юрідічєскі об'язивающая гарантія" - то вирок Гаазького трибуналу стосовно пуцина і його шойгу, тобто шобли. З довічним терміном.
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21.12.2021 14:01 Ответить
***** так говорит, что ему уже кто-то дал устные заверения. Ему уже открыто Столтенберг сказал, что НАТО ложили *** на их шантаж. Так что, кацапчики, ждите дальше, а воды в крым не будет, разве что, козлмордая кровь по нему туда потечёт.
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21.12.2021 14:02 Ответить
ПЗДЦ !!! И это сказал плешивый питор который порвал Будапештские соглашения и не соблюдал ни один подписанный договор - ни по РМСД, ни по открытому небу, и т.д.. Поэтому США и другие выходили из договоров поскольку Хутин их на практике не выполнял !!! Таких пистаболов-балоболов как кремлевская моль даже трудно вспомнить в истории среди глав государств которые были !!! Потому что таких ублюдков еще НЕ БЫЛО, этот единственный дебило-уникум.. НАХ
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21.12.2021 14:14 Ответить
Ну да, зная как бывает с меморандумами нужно теперь требовать юридических гарантий)))
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21.12.2021 14:17 Ответить
Ми з вами добре знаємо - навіть цьому не можна вірити, жодним юридичним гарантіям,
Что там с Будапештским меморандумом, казлина ты гебнявая???
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21.12.2021 14:28 Ответить
какие гарантии могут быть для *****? только дорога накуй.
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21.12.2021 14:44 Ответить
Пошліть йому рулончик Обухівської, має вистачити.
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21.12.2021 15:10 Ответить
Путлер звиздит как дышит, а дышит часто
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21.12.2021 15:14 Ответить
Так давайте мы вам напишем .....меморандум и.....подпишем его...в Будапеште! Успокоились?
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21.12.2021 15:39 Ответить
Так они там и написаны!
На обратной стороне. Они просто не читали!
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21.12.2021 17:06 Ответить
 
 