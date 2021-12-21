Шойгу заявив, що американські ЧВК готують на сході України провокації із хімічними компонентами
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокации с химическими веществами на востоке Украины.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє RT.
Шойгу отметил, что установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населённых пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области Украины.
По его словам, сотрудники ЧВК США оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах. Также они готовят украинские силы специальных операций и радикальные вооружённые группировки к активным боевым действиям.
"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Также Шойгу рассказал о наращивании военного присутствия США у российских границ.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны заявил, что Москва хотела бы получить юридические, а не устные гарантии безопасности от США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а Шойгу признался в подготовке терракта с химическим оружием. Как это они делали в Сирии.. травили и уничтожали мирное население.
министра Шойгу
Он брел в бреду тропинками тайги,
Вдихая дым отборной чуйськой "дури".
Взывал: - Когда помоют сапоги,
Мои бойцы в днепровых вод лазури?!
Он спотыкался, падал, полз вперед,
Боялся не успеть к беде трагической!
Уверен был, что защитит народ
От страшной провокации химической!
Кто громче всех кричит "держи вора", сам вор.
Всё делают, как в Сирии хотят. Сам траванут, а потом скажу это украинцы, ...либо хотят спровоцировать масштабную войнушку на Донбассе.