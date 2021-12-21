Шойгу заявив, що американські ЧВК готують на сході України провокації із хімічними компонентами

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокации с химическими веществами на востоке Украины.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє RT.

Шойгу отметил, что установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населённых пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области Украины.

По его словам, сотрудники ЧВК США оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах. Также они готовят украинские силы специальных операций и радикальные вооружённые группировки к активным боевым действиям.

"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Также Шойгу рассказал о наращивании военного присутствия США у российских границ.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны заявил, что Москва хотела бы получить юридические, а не устные гарантии безопасности от США.