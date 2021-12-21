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Шойгу заявив, що американські ЧВК готують на сході України провокації із хімічними компонентами

Шойгу заявив, що американські ЧВК готують на сході України провокації із хімічними компонентами

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокации с химическими веществами на востоке Украины.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє RT.

Шойгу отметил, что установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населённых пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области Украины.

По его словам, сотрудники ЧВК США оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах. Также они готовят украинские силы специальных операций и радикальные вооружённые группировки к активным боевым действиям.

"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Также Шойгу рассказал о наращивании военного присутствия США у российских границ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам нужны от США долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности, а не устные заверения, - Путин

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны заявил, что Москва хотела бы получить юридические, а не устные гарантии безопасности от США.

Автор: 

россия (95413) США (26506) Шойгу Сергей (712) Донбасс (26955) Минобороны рф (925) ССО (525)


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Топ комментарии
+58
Тобто, рф має наміри застосувати якісь хімічні компоненти на території України, переклавши провину за це на когось ще. Ясно, понятно
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21.12.2021 13:48
+38
Все знают, что эти рашисты-фашисты в Сирии вытворяли... а именно бомбили мирных жителей и убивали химоружием женщин и детей!!!
Мы имеем дело с ультра-людоедами, мракобесами, врагами рода человечесского!!!
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21.12.2021 13:59
+33
Когда из Раши приходит подобная информация.. То сразу же понимаешь что именно от них следует ждать..Вероятна химическая атака ГРУ-ФСБ организованная против "шахтеров и трактористов" с последующим приходом "армии освободительницы". ( История ведь помнит и "нападение могучей Финляндии на несчастный СССР", и "агрессивной Польши на миролюбивую Германию" и т.д и т.п.) Да мир ничему не научился из страшных событий 1933-1945.. и опять наступил на те же грабли в 1992- 2021. Не вняли словам римского сенатора Катона Старшего " Карфаген должен быть разрушен".
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21.12.2021 13:55
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Цей ТУПОГОЛОВИЙ МОНГОЛ вважає себе нащадком ЧИНГІЗХАНА))))
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21.12.2021 15:46 Ответить
В РФ приписывают врагу то, что сами хотят сделать. Переводим: РФ планирует проести химическую атаку на горячо "любимых" ею жителей Авдеевки, сделав виновной за это Украину.
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21.12.2021 15:56 Ответить
А,може на Воронеж?
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21.12.2021 19:30 Ответить
просто мордор Россия ищет повод, наверное, надо ждать какой-то гадости от них!

а Шойгу признался в подготовке терракта с химическим оружием. Как это они делали в Сирии.. травили и уничтожали мирное население.
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21.12.2021 20:18 Ответить
так, так, все точно так буде, а потім Україна почне "бамбіть варонєж"....
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21.12.2021 15:57 Ответить
і чуть не забув - мацква буде в "радіААктівний пЄпєЛ"
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21.12.2021 15:58 Ответить
Коль заявляют, то следует ждать провокации с использованием хим. оружия именно от них и обвинить в этом Украину и мифические штатовские ЧВК, якобы присутствующие на территории Украины.
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21.12.2021 16:04 Ответить
Тувинец хитрый, он кокс не нюхает, тувинец мухоморы жрет.
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21.12.2021 16:06 Ответить
Обычная кгбэшная провокация для оправдания своих преступлений. Мы все это знаем.
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21.12.2021 16:09 Ответить
Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти...
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21.12.2021 16:15 Ответить
Ну вот и отлично! Раз ЧВК американские, то когда Воронеж протравят дихлофосом - все претензии к США.
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21.12.2021 16:17 Ответить
Вот так и в Германии колбасило местное руководство в 38-39-м.
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21.12.2021 16:22 Ответить
Воскресные зарисовки времяпровождения
министра Шойгу

Он брел в бреду тропинками тайги,
Вдихая дым отборной чуйськой "дури".
Взывал: - Когда помоют сапоги,
Мои бойцы в днепровых вод лазури?!

Он спотыкался, падал, полз вперед,
Боялся не успеть к беде трагической!
Уверен был, что защитит народ
От страшной провокации химической!
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21.12.2021 16:24 Ответить
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21.12.2021 16:38 Ответить
Старый воровской прием:
Кто громче всех кричит "держи вора", сам вор.
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21.12.2021 16:44 Ответить
О! Олєнєвод хоче лугандонцям хімічну атаку організувати. Бімбами сцикотно, а хімічна зброя руками «американських бандерівців» саме те. Мабуть так вони і будуть позбавлятися цього баласту на Сході.
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21.12.2021 16:53 Ответить
Та шо твориться ? Неужели полководцу не доложили чем именно они травить собираются? Или н прочитать не сумел? Трудно азиату скрепный дается.
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21.12.2021 16:54 Ответить
Значит, русские готовят провокацию для получения повода "защиты мирного населения"
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21.12.2021 17:01 Ответить
Это Американская визитка Яроша.
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21.12.2021 17:06 Ответить
Значит террористы из кремля собираются сделать провокацию на оккупированой части украинского Донбасса.
Всё делают, как в Сирии хотят. Сам траванут, а потом скажу это украинцы, ...либо хотят спровоцировать масштабную войнушку на Донбассе.
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21.12.2021 17:28 Ответить
дебилы...Выкатили Западу мощный ультиматум по всем фронтам, но не удержались и нагадили еще по маленькому перед дверью...С2H5OH там в канистрах, что еще...
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21.12.2021 17:40 Ответить
Диви яке кончене.
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21.12.2021 17:40 Ответить
шаман. фото в студию. покажи **** снимки с космоса нарисуй хоть шизу идиот
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21.12.2021 18:19 Ответить
Сраный шаман грибов объелся
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21.12.2021 18:42 Ответить
таке враження що казли задумали якусь провокацію, з застосуванням хімічної зброї.
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21.12.2021 18:45 Ответить
казингабович совсем мозгами поехал --- надо в тайгу на рыбалку с ****** поехать . на лошадях покататься . оленей пострелять --- может отпустит . а если нет . то до лукашенки у бульбафюрера есть рецепт саюзного гасударства ..новаго.. и навека
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21.12.2021 18:50 Ответить
В ноябре 1939 года Советы из артиллерии обстреляли свои позиции при этом погибло несколько солдат Красной Армии...Советское правительство в этом обвинило Финскую армию так началась Финская война. Сегодня кремль вынашивает план начала военного вторжения в Украину что то подобное с применением химического оружия ВСУ на Донбассе...
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21.12.2021 19:03 Ответить
вся информация кремляди для внутренне российского пользования.
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21.12.2021 19:05 Ответить
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21.12.2021 19:05 Ответить
Кацапи збираються розпочати війну проти України. Вісім років агресії а зброї проти )(уйла в Україні досі нема.
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21.12.2021 19:10 Ответить
Во дурень! Цистерны с неустановленной жидкостью то цистерны с брагой и боярой. Ни один яд на кацапа так уверенно не действует,как они.
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21.12.2021 19:30 Ответить
бла-бла. Невстановлені пвк , невстановлені хімічні компоненти
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21.12.2021 20:28 Ответить
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21.12.2021 21:07 Ответить
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21.12.2021 21:30 Ответить
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