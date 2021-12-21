Тимошенко - Порошенку: Треба проходити всі суди і доводити, що твоя позиція чесна
Народна депутатка України, лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко порадила п’ятому президенту України Петру Порошенку, якому 20 грудня було оголошено про підозру у державній зраді, не тікати з України, а намагатися довести свою невинуватість.
Свои рассуждения политик озвучила в прямом эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".
Тимошенко напомнила, что и сама при режиме Януковича пережила политические репрессии "в самом худшем варианте".
"Я хочу дать несколько очень важных советов. Первое: если он верит в свою правоту и если в душе и сердце у него все спокойно, нельзя никуда уезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если ты чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле, у себя дома. Проходить все правосудные, неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честна", – подчеркнула Тимошенко.
Политик добавила, что осознает: добиться справедливости в украинских судах вряд ли удастся, однако нужно пройти все судебные инстанции и дойти до Европейского суда по правам человека.
"И потому советую Петру Алексеевичу набраться мужества, уверенности, смелости, если он считает, что он прав, пусть идет вперед и доказывает это. Это нужно и для него, и для страны", – подытожила Юлия Тимошенко.
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий.
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Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис Генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2006
ЗЕ и ПО,у відставку! Досить знущатися та красти! Цирк!
Але агент російських спецслужб Порошенко замість просто послухати і зробити те,що вважае за потрібне взяв і спустив своїх поросят на ЮВТ.Які фсбешним сленгом думають змінити думку на користь Порошенко.Хибне уявлення...
Проти неї було кинуто все СБУ, МВС, Прокуратура, податкова, хряк найняв саме круте детективне агенство США, щоб знайти хоч щось, щоб посадити Тимошенко, найняв лоббістів в т.ч. Манафорта який сам про це на суді повідомив, платив мільйони, за те що її очорняли в США і в Україні, але нічого вся ця махіна не знайшля незаконного по Тимошенко і хряк по беспрєделу посадив її "за перевищення службових повноважень" тобто ні за що.
А більшість тут срущих, мають мозок розміром з волоський горіх і замість фактів, та критичного сприйняття пропаганди олігархів проти неї, верещать "Юля-фаровка" і вибирають різні сорта г_вна у президенти і тому содять по вуха у своєму посліді і плачутся чому так все погано довкола.
Зря ее после Майдана выпустили---должна была сидеть, пока ее грабительский контракт действовал!
На стороне КАКОГО народа эта ботоксная лживая тварь?
Дешевая популистка, твоя жулька! Пусть внуков няньчит---больше с нее никакого толку!
Какую конфетку можно слепить без денег? Как у вас на параше, из говна?
Порох сделал МАКСИМУМ за свою каденцию!
А зеленое дешевое чмо, прийдя на готовое, с растущей экономикой, НИЧЕГО не сделало, все убило на корню---оборонзаказ не выполнен два года, зарплата в ВСУ не поднималась ни разу за два года, нового вооружения нет, питание --г-но, ни одного броника нового, ни одной каски за два года! опять волонтеры( включая Пороха) на своем горбу все тащат на фронт!
Так, что заткнуться нужно тебе, дешевка!
расскажи про сделаное, что аж в Ирпень остановили?
Кому , конечно, и кобыла невеста, а жулька хорошо выглядит)))
Выглядит она отвратительно, особенно при ближайшем рассмотрении: рожа ботоксом переколота--ничего не движется, губы филерами переколоты, перекошены--типичная утка, шея старая, задница --чисто еврейская--необъятная)))
Именно благодаря Майдану это чмо выпустили, и выпустили ее абсолютно зря--пожалели, а сидеть , тварь, должна была долго по справедливости: и за контракт, и за срач с Ющенко, и за Лазаренко, и за долги ее ЕСУ--420 млн баксов, повешенные на Украину.
Продолжать могу долго--у меня к ней счет большой!
ВАНА може виглядіть "супершикарно" однак сутність її як "спекулянтки риночної" не зміниться - вона продовжить триматься за владу з однією метою - набить собі кишеню! А на людей що приносять державі гроші їй "насрать"!
Пояснюю для "дурних овець":
1) В чинному українському законодавстві діє "презумпція невинуватості" - на даний час я не бачу НІ ОДНОГО вироку суду, за яким Порошенко визнаний винним у вчиненні злочину!
2) Згідно з чинним законодавством , людина , що звинувачується у вчиненні злочину , не зобов"язана доводить свою невинуватість Навпаки : доведення вини - ОБОВ"ЯЗОК правоохоронних органів!
3) При тій масі "дурі", у вигляді сотні "кримінальних справ", які ГБР , на вимогу Банкової , "висмоктує з пальця", найкращий варіант для Порошенка - відмовиться давать свідчення , що прямо гарантовано чинним законодавством України Про цю відмову цілком може повідомить слідству і його адвокат (Правильно людина написала, що Порошенко не зобов"язаний сидіть постійно на сходах прокуратури в очікуванні - що ще придумають у Венедіктової , щоб завадить йому займаться політичною діяльністю) Навіщо давать в руки слідчому інформацію про напрями захисту? Щоб дать можливість слідчим "підстрахуваться і цим полегшить їм роботу? Краще почекать , поки вони "зляпають" чегову "дурь" і викличуть його на ознайомлення зі справою, а потім завалить слідство клопотаннями про допит свідків , витребування документів та інших доказів і "розвалить "справу"(У розумних слідчих прислів"я є : "Не винувать адвоката в тому що справа у суді не устояла - це твоя "недоработка" І не адвокат - "****", а ти - "дурень"!"
1. Юля не драпала из страны и добровольно пошла под арест.
2. Юля могла выйти в любой момент, стоило ей только договориться с братвой
(т.е. методичкой про её освобождение турчиновым и министром экономики порошенко можете подтереться где сами хотите)
Какой это раз Порошенко бежит из страны от грозного Зе-провосудия, если это - ************** дело против него?
Йому треба Новорічні відгульдебасити з власним виводком Лондонських патріотів. Хоча друге не виключає перше.
Порох вернется, когда сочтет нужным, а не когда хотят зебилы
Жуем далее... Дерево срезанное для дров 18 . 2 тысч грн.
Один гриб, без разрешения 75 гривен.
жук богомол - 58 гр.
трава лечебная - 30 гривен за цветок,
ягоды - 378 гривен за кг.
орехи - 1154 гр за кг
один карась в пруду - 83 гривны
жаба - 130 гр.
жук-навозник аж 22 гривны !
Вот это улучшение жизни Украинцев ! Земля -продана , теперь и за жаб взялись !