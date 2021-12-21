Тимошенко - Порошенку: Треба проходити всі суди і доводити, що твоя позиція чесна

Народна депутатка України, лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко порадила п’ятому президенту України Петру Порошенку, якому 20 грудня було оголошено про підозру у державній зраді, не тікати з України, а намагатися довести свою невинуватість.

Свои рассуждения политик озвучила в прямом эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

Тимошенко напомнила, что и сама при режиме Януковича пережила политические репрессии "в самом худшем варианте".



"Я хочу дать несколько очень важных советов. Первое: если он верит в свою правоту и если в душе и сердце у него все спокойно, нельзя никуда уезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если ты чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле, у себя дома. Проходить все правосудные, неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честна", – подчеркнула Тимошенко.



Политик добавила, что осознает: добиться справедливости в украинских судах вряд ли удастся, однако нужно пройти все судебные инстанции и дойти до Европейского суда по правам человека.

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"И потому советую Петру Алексеевичу набраться мужества, уверенности, смелости, если он считает, что он прав, пусть идет вперед и доказывает это. Это нужно и для него, и для страны", – подытожила Юлия Тимошенко.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий.

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Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис Генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко.