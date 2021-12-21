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Тимошенко - Порошенку: Треба проходити всі суди і доводити, що твоя позиція чесна

Тимошенко - Порошенку: Треба проходити всі суди і доводити, що твоя позиція чесна

Народна депутатка України, лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко порадила п’ятому президенту України Петру Порошенку, якому 20 грудня було оголошено про підозру у державній зраді, не тікати з України, а намагатися довести свою невинуватість.

Свои рассуждения политик озвучила в прямом эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

Тимошенко напомнила, что и сама при режиме Януковича пережила политические репрессии "в самом худшем варианте".

"Я хочу дать несколько очень важных советов. Первое: если он верит в свою правоту и если в душе и сердце у него все спокойно, нельзя никуда уезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если ты чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле, у себя дома. Проходить все правосудные, неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честна", – подчеркнула Тимошенко.

Политик добавила, что осознает: добиться справедливости в украинских судах вряд ли удастся, однако нужно пройти все судебные инстанции и дойти до Европейского суда по правам человека.

Читайте: Порошенко: Я вернусь в Украину в первой половине января. Это переход "красных линий". За это придется отвечать. ВИДЕО

"И потому советую Петру Алексеевичу набраться мужества, уверенности, смелости, если он считает, что он прав, пусть идет вперед и доказывает это. Это нужно и для него, и для страны", – подытожила Юлия Тимошенко.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий.

Также читайте: Подозрение Порошенко незаконно, это и есть настоящий государственный переворот, - адвокат Новиков

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис Генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петр (19594) Тимошенко Юлия (24590) подозрение (485)


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Топ комментарии
+69
14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины в ходе совместного заседания всех палат решением 42 из 48 судей закрыл «газовое» дело Юлии Тимошенко
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21.12.2021 14:38
+65
В тім вона не звалила, як непохитний криголам, і трималась гідно... Готуйте клітчасту ковдру... Я добре пам'ятаю коли похєрили контракт з ПАР і почали гнати вугілля з т.з. ОРДЛО вагонами РЖД! І є інфа, що кеш оплачєнцам СБУ возила! Добровольці намагались цьому завадити та Криголам їх забивав донбацькими мусорами начолі з аброськіним, на якому клейма ніде ставити - сєпар!
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21.12.2021 14:43
+63
ботокс ніяк не заважає їй залишатись розумних досвідченим політиком за всі роки незалежної України.
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21.12.2021 14:45
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Страница 6 из 6
Скоріше сивочолий намагається відмити себе, але щось не дуже виходить. У вас не дуже щось виходить у всіх токсичні та одноманітні коментарі. Дивно, що вас так тригерить Тимошенко. Чи вам байдуже проти кого писати, головне щоб написати який гетьман хороший, а це не так)
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22.12.2021 14:37 Ответить
Пройшовши через такі муки та несправедливість, насправді може дати пораду Порошенку. Сильна жінка!
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21.12.2021 16:57 Ответить
В 2015 році Йуля разом із іншими ляшками розвалила парламентську коаліцію, бо треба було проводити болісні реформи для України, щоб вижити. Але їй це не потрібно, бо хочеться знову вибратися у владу. Порох, Кролик, Гройсман пішли на необхідні перетворення, хоча знали, що наш мудрий нарід проголосує за дешевий газ і халяву, а не за реформи.
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21.12.2021 17:20 Ответить
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21.12.2021 17:28 Ответить
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21.12.2021 16:58 Ответить
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21.12.2021 17:30 Ответить
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21.12.2021 17:34 Ответить
І свиночолий, і Вова Шлагбаум, який 2014р. за нього голосував, напевно сидітимуть колись разом. Але лише тоді, коли мине пора кишенькових генпрокурорів
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21.12.2021 17:01 Ответить
Годный совет! А то будет такое, как с Януковичем. А Юлия Владимировна молодец! Несмотря на то, через что ей пришлось пройти, сейчас, с высоко поднятой головой, идет дальше!
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21.12.2021 17:01 Ответить
А через що вона таке пройшла?
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21.12.2021 17:05 Ответить
вона так переживала за Лазаренка, так переживала. Потім цей Ющенко весь час плутався під ногами разом із своїм дружком Порошенко, заважав проводити суперреформи, що аж МВФ не давав кредити. А потім з )(уйлом так важко домовлялася за найвищу ціну на газ в Європі і найдешевшу прокачку, і теж так переживала. І безгрошів'я, чоловік в еміграції. Потім ці застінки, темні каземати і катування
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21.12.2021 17:27 Ответить
Ти ще не набрехався?
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21.12.2021 17:33 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ю. Єхануров (який у 2006 р. був прем'єр-міністром) розповідав восени 2007 року, що в 2006 році з самого початку був націлений на коаліцію з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 «Партією регіонів» і вів про це переговори - за дорученням президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. Ющенка :
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2006
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21.12.2021 19:03 Ответить
шо тимошенко шо петрушеко - клещуки присосашиеся до влады и успешно вот уж как 30 лет набивают себе карманы. мудрый нарід их всегда вибірает
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21.12.2021 17:03 Ответить
Юлия Владимировна не заслужила этого хейта, она хороший политик и сильный лидер!
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21.12.2021 17:04 Ответить
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21.12.2021 17:06 Ответить
Вона популістка, політик, а не державник. У неї на першому місці особисте і вона у владі, а не влада як інструмент для перетворень країни на благо всіх. Вона не може працювати в команді - згадайте 2015 рік. Закони, від яких залежали правильні реформи проходили з великими труднощами.
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21.12.2021 17:32 Ответить
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21.12.2021 17:36 Ответить
Тимошенко як раз хороший політик, дбає про народ. А от Порошенко зрадник та махінатор. Ви писали про рефрми, так що там на рахунок судової реформи, реформи поліції? Чому Порошенко саботував багато важливих реформ? Ну тепер як виявилося він ще в на війні разом з Медведчуком заробляв, можливо через це він його канали не закрив?
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22.12.2021 14:54 Ответить
це жарт, я так розумію....
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25.01.2022 11:46 Ответить
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21.12.2021 17:40 Ответить
Да, недалеких хватает. Быдлологика. Да и Юле пора уточнить - она секс-символ или политик, стоящий насмерть за Украину.
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21.12.2021 18:25 Ответить
Треба діяти негайно, щоб повернути Україні мир та спокій та нормальне життя
ЗЕ и ПО,у відставку! Досить знущатися та красти! Цирк!
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21.12.2021 21:49 Ответить
Он к этому не привык. Это не лозунги и обецянки-цяцянки кидать - из-за которых его и бортанули и бросились в объятия артиста.
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21.12.2021 18:23 Ответить
Всі боягузи одразу покидають свою країну, щоб десь переховуватись і думають, що їм це зійде з рук. А ні, не буде такого! Все вірно говорить Тимошенко, за вчинки потрібно відповідати!
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21.12.2021 18:54 Ответить
Так що вирішило шановне панство? Повертатись Пороху як радить Юлька-варофка, чи таки сидіти за бугром?
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21.12.2021 19:11 Ответить
Проти Тимошенко тоді були політичні переслідування, від Януковича та його партії. А проти Порошенка справжня справа, бо під час війни заробляти на ній гроші це підлість та протизаконно, тим паче що доказів вдосталь. Я не здивуюся якщо він не приїде в Україну.
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22.12.2021 14:09 Ответить
кто сейчас на войне деньги зарабатывает, опять Порошенко?)))
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26.04.2022 20:19 Ответить
Юлія Володимирівна запропонувала Порошенко вести себе гідно в цій сутаціі.

Але агент російських спецслужб Порошенко замість просто послухати і зробити те,що вважае за потрібне взяв і спустив своїх поросят на ЮВТ.Які фсбешним сленгом думають змінити думку на користь Порошенко.Хибне уявлення...
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21.12.2021 19:12 Ответить
Той барижний сцикун, розуміючи, що це тільки вхопили за ниточку яка потягне за собою цілий клубок його злочинів, втік як тільки запахло жареним на відміну від Тимошенко, яку хоч як хряк намагався витиснути з країни всіляко залякуючи, нікуди не тікала, а впевнено боролась с підкацапником януковочом його подєлніками ахмєтками, коломойшами та фірташами.
Проти неї було кинуто все СБУ, МВС, Прокуратура, податкова, хряк найняв саме круте детективне агенство США, щоб знайти хоч щось, щоб посадити Тимошенко, найняв лоббістів в т.ч. Манафорта який сам про це на суді повідомив, платив мільйони, за те що її очорняли в США і в Україні, але нічого вся ця махіна не знайшля незаконного по Тимошенко і хряк по беспрєделу посадив її "за перевищення службових повноважень" тобто ні за що.
А більшість тут срущих, мають мозок розміром з волоський горіх і замість фактів, та критичного сприйняття пропаганди олігархів проти неї, верещать "Юля-фаровка" і вибирають різні сорта г_вна у президенти і тому содять по вуха у своєму посліді і плачутся чому так все погано довкола.
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21.12.2021 19:33 Ответить
Більшість тут сліпі цуценята, зробили собі кумира мля...
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21.12.2021 20:16 Ответить
Юля - це щасливемайбутнє, вона неодноразово доводила, що здатна змінити все на краще!
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21.12.2021 21:50 Ответить
Правильно сказала!!!!
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21.12.2021 20:14 Ответить
Юля руками блазня намагається позбутися реального конкурента . Тобто вони обєднали свої зусилля в боротьбі проти Пороха.
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21.12.2021 20:23 Ответить
гетьман сам себе дискредитирует, при чем тут Тимошенко к его алчности и жадности. Он сам себя загнал в такое положения работая с Медведчуком и зарабатывая на этом. Или у вас и в этом Тимошенко виновата?
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22.12.2021 14:26 Ответить
Кількість юлеботів у цих коментах - вражає!
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24.12.2021 15:35 Ответить
Юлія Тимошенко - це надзвичайно сильний політик! Я навіть назвала б її найсильнішою жінкою-політиком в історії України. Вона робить усе заради добробуту українців!
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21.12.2021 21:47 Ответить
Старая ботоксная хвойда, путинская подстилка жулька, решила давать советы Президенту! смешно
Зря ее после Майдана выпустили---должна была сидеть, пока ее грабительский контракт действовал!
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21.12.2021 23:51 Ответить
Ви це про Петра Олексійовича? Це якраз він підстилка путіна. Нагадати хто розкрадав укроборонпром чи хто розвалив судову реферму? Чи хто може Авакова привів на посаду? Тимошенко завжди на стороні народу, не те що цей зрадник.
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22.12.2021 14:15 Ответить
Ну нагадай мадам кушнир, кто создал армию почти с нуля с 14 года, кто реформировал Верховный суд, кто создал Антикоррупционный суд невже жулька-воровка?
На стороне КАКОГО народа эта ботоксная лживая тварь?
Дешевая популистка, твоя жулька! Пусть внуков няньчит---больше с нее никакого толку!
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22.12.2021 21:01 Ответить
Про армию закройтесь, ботва по 4 грн. За 5 лет можно было натовскую конфетку слепить из армии, а не из фабрик рошен на россии
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23.12.2021 20:26 Ответить
Само закройся, дешевый бот-нулевка !
Какую конфетку можно слепить без денег? Как у вас на параше, из говна?
Порох сделал МАКСИМУМ за свою каденцию!
А зеленое дешевое чмо, прийдя на готовое, с растущей экономикой, НИЧЕГО не сделало, все убило на корню---оборонзаказ не выполнен два года, зарплата в ВСУ не поднималась ни разу за два года, нового вооружения нет, питание --г-но, ни одного броника нового, ни одной каски за два года! опять волонтеры( включая Пороха) на своем горбу все тащат на фронт!
Так, что заткнуться нужно тебе, дешевка!
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24.12.2021 00:40 Ответить
кажи ботва, что слепили за 2.5 года?))

расскажи про сделаное, что аж в Ирпень остановили?
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26.04.2022 20:23 Ответить
Згадай, коли Юлька була премьером, за короткий період довела країну до ручки. Хоча.., кого я згадати просю. Ти вже стопудов забув за кого в 19 -му голосував. А якщо і помнеш, то не признаєшся.
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23.12.2021 11:40 Ответить
Вы редкое хамло. Тимошенко шикарно выглядит, и явно таких обзывательств не заслуживает. А вышла она не просто "после Майдана", а после того, как янукович сбежал и утратил свое влияние, потому что обвинения приятнуты за уши и сфабрикованы.
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22.12.2021 14:59 Ответить
не тебе, жулебот-нулевка-пахомова, вешать на меня ярлыки! Глупое хамло здесь ты!
Кому , конечно, и кобыла невеста, а жулька хорошо выглядит)))
Выглядит она отвратительно, особенно при ближайшем рассмотрении: рожа ботоксом переколота--ничего не движется, губы филерами переколоты, перекошены--типичная утка, шея старая, задница --чисто еврейская--необъятная)))
Именно благодаря Майдану это чмо выпустили, и выпустили ее абсолютно зря--пожалели, а сидеть , тварь, должна была долго по справедливости: и за контракт, и за срач с Ющенко, и за Лазаренко, и за долги ее ЕСУ--420 млн баксов, повешенные на Украину.
Продолжать могу долго--у меня к ней счет большой!
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22.12.2021 21:11 Ответить
Коли в Україні перевели діловодство на державну мову мені випало підбирать діловодів для свого керівництва Пройшло через мене з десятків два кандидаток І що помітив - чим більш "нафранчене" - тим тупіше Але ж нам потрібна не "коза в бантиках" що буде сидіть на колінах у начальника і друкувать одним пальчиком по три рядки на годину! В результаті мене відсторонили від підбору і взяли свою Ну і "отримали"! Я "скрипів зубами" змушував по три рази передруковувать документи а на мене скаржилися що я "придираюся"! А коли я пішов у відпустку усе і "вилізло" - зробили документ з такою кількістю помилок та ще й з "негативними юридичними наслідками" для в/ч - що "жах"! Командир з н/ш отримали догану від командувача а в"ч ще й понесла фінансові збитки!
ВАНА може виглядіть "супершикарно" однак сутність її як "спекулянтки риночної" не зміниться - вона продовжить триматься за владу з однією метою - набить собі кишеню! А на людей що приносять державі гроші їй "насрать"!
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23.12.2021 08:36 Ответить
Баба юля - збитий льотчик, ну хоч на чомусь має попіаритись)))
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22.12.2021 09:13 Ответить
Презумпция невиновности (лат. praesumptio innocentiae) - один из основополагающих принципов судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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22.12.2021 10:50 Ответить
Ну хіба так можна, дорослому чоловіку, поважній людині, втікати від своєї відповідальності? Вірно Юлія Володимирівна сказала, підтримую! Потрібно залишитись і нести відповідальнсть, якою б вона не була, а не як останній боягуз дряпати з країни!
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22.12.2021 11:02 Ответить
Дурепа,зелена шобла кожен день "відкриває справу"..Пороху треба сидіти на сходах прокутатури і чекати чергової дурні?
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22.12.2021 11:07 Ответить
Я дивлюся - ВАНА ботоферму відновила? Раз сюди налетіла ціла отара "овець"? "З"їсти - не з"їмо, але лайном завалимо і масою затопчемо!"
Пояснюю для "дурних овець":
1) В чинному українському законодавстві діє "презумпція невинуватості" - на даний час я не бачу НІ ОДНОГО вироку суду, за яким Порошенко визнаний винним у вчиненні злочину!
2) Згідно з чинним законодавством , людина , що звинувачується у вчиненні злочину , не зобов"язана доводить свою невинуватість Навпаки : доведення вини - ОБОВ"ЯЗОК правоохоронних органів!
3) При тій масі "дурі", у вигляді сотні "кримінальних справ", які ГБР , на вимогу Банкової , "висмоктує з пальця", найкращий варіант для Порошенка - відмовиться давать свідчення , що прямо гарантовано чинним законодавством України Про цю відмову цілком може повідомить слідству і його адвокат (Правильно людина написала, що Порошенко не зобов"язаний сидіть постійно на сходах прокуратури в очікуванні - що ще придумають у Венедіктової , щоб завадить йому займаться політичною діяльністю) Навіщо давать в руки слідчому інформацію про напрями захисту? Щоб дать можливість слідчим "підстрахуваться і цим полегшить їм роботу? Краще почекать , поки вони "зляпають" чегову "дурь" і викличуть його на ознайомлення зі справою, а потім завалить слідство клопотаннями про допит свідків , витребування документів та інших доказів і "розвалить "справу"(У розумних слідчих прислів"я є : "Не винувать адвоката в тому що справа у суді не устояла - це твоя "недоработка" І не адвокат - "****", а ти - "дурень"!"
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23.12.2021 09:04 Ответить
Ботофермные, пару платочков на подтирание ваших сопелек
1. Юля не драпала из страны и добровольно пошла под арест.
2. Юля могла выйти в любой момент, стоило ей только договориться с братвой
(т.е. методичкой про её освобождение турчиновым и министром экономики порошенко можете подтереться где сами хотите)
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22.12.2021 11:33 Ответить
Правильно радила Юлія Тимошенко, залишитись і довести діло до кінця, але напевно є багато чого приховувати Порошенку, раз втікає, як і попередні керівники...
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22.12.2021 11:54 Ответить
ЗАДАЧА:
Какой это раз Порошенко бежит из страны от грозного Зе-провосудия, если это - ************** дело против него?
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22.12.2021 12:04 Ответить
Коли я особисто опинилася в скруті, то мені було дуже важливо, хто мене підтримує, дає добре слово та пораду. Порада, може і не потрібна, але увага дуже важлива! Молодець Тимошенко, що висловила свою позицію з цього приводу і не лишилася осторонь.
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22.12.2021 12:25 Ответить
Почитала коменти. Це просто жах. Народ позбавлений почуття сорому, злий і агресивний. На абсолютно людяні речі з боку Тимошенко, пушуть безглузді звинувачення на її адресу. Люди, доки ми самі так себе поводимо, то і відношення до нас таке ж саме. Все дзеркально...
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22.12.2021 12:41 Ответить
Гугл-транслет купи, потвора біла. Купи хоч один на всю свою ботоферму
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23.12.2021 03:16 Ответить
Тимошенко в отличие от других все правильно делает и она единтвенная кто про народ думает и делает что-то чтобы помочь другим. При ней тарифы в несколько раз не выростали и жить было лучше.
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22.12.2021 13:50 Ответить
Фу. Слишком организованный, интенсивный и шаблонный негатив в комментариях, потому сложно их всерьёз воспринимать. Просто поток спама. Модераторам надо хорошенько почистить коменты от злобных проплаченцев.
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22.12.2021 14:02 Ответить
Странно видеть такое в комментах, видимо сивочелый ботов подключил, чтобы себя хоть как-то отмыть. Но люди то все знают и мозг есть у многих. За Тимошенко не было замечено никакого сотрудничества с врагами после 2014 года. Тогда как порох откровенно подыгрывал и зарабатывал на этом.
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22.12.2021 14:20 Ответить
Тыкало, здесь только жулькины боты(вроде тебя) и зебилоботы---и все они нулевки вчерашние, отметь)))---остальные в ветке реальные форумчане
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24.12.2021 00:47 Ответить
А в чому вона не права щодо цієї ситуації? Порошенко наробив багато чого, нехай тепер відповідає за свої дії, а не тікає як боягуз. В цьому питанні повністю підтримую Тимошенко.
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22.12.2021 14:32 Ответить
Порох наробив багато чього хорошого для страны и отвечать ему не за что! В отличие от вашей воровки и зебила-клептомана)))
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24.12.2021 00:49 Ответить
Та ні, Порох не засцяв... Мабуть...
Йому треба Новорічні відгульдебасити з власним виводком Лондонських патріотів. Хоча друге не виключає перше.
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24.12.2021 13:34 Ответить
Всем абынеюлям читать внимательно и думать - https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpremier.ba.org.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR26RlUh7lsJygpCcWEr58Ty66mLIwjxlMYfZ2EHPXpsCaNsE9JRxBpSzAk&h=AT2keH7dc7HMhRCFE3XZjdrPbzOVq7Y6VBcXNJ2yyee6koZEuSrSSnSosLqVcGcj6Xtf9E2vw700r9TRThYvonFeUcF2uiV6gFGNagtJExY69ycLMNu-vknTJZ94RaSSjHWaPw https://premier.ba.org.ua/
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22.12.2021 14:51 Ответить
Какой-какой премьер толстопопая? Самый мерзкий и брехливый премьер-- это жулька и азиров, жулька, пожалуй даже хуже
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24.12.2021 00:51 Ответить
Зелень уже не знает где пидозры на Пороха накопать, уже даже такую липу шьют что своя в доску Венедиктова с первым замом решили не мараться)) Что зебилье на эту тему отреагирует кроме баек про самые справедивые суды в Украине))) ???
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22.12.2021 20:47 Ответить
Рашеноботики, передавайте голубями совет хетьману "набраться мужества" ежедневно, авось и наберется
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23.12.2021 20:30 Ответить
Зесунь себе в ... свои советы)))
Порох вернется, когда сочтет нужным, а не когда хотят зебилы
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24.12.2021 00:52 Ответить
Расценки распроданной природы , принятые Каб. Мином на заседании 23 декабря 2021 года
Жуем далее... Дерево срезанное для дров 18 . 2 тысч грн.
Один гриб, без разрешения 75 гривен.
жук богомол - 58 гр.
трава лечебная - 30 гривен за цветок,
ягоды - 378 гривен за кг.
орехи - 1154 гр за кг

один карась в пруду - 83 гривны
жаба - 130 гр.
жук-навозник аж 22 гривны !
Вот это улучшение жизни Украинцев ! Земля -продана , теперь и за жаб взялись !
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24.12.2021 13:12 Ответить
Юля, Юля... Так боролась против Яныка, а сейчас Бенина подстилка. Если Беня скажет, то и с Портным поцелуется...
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24.12.2021 21:04 Ответить
Так портняжка ее кадр--он из партии"роди*на"
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25.12.2021 03:03 Ответить
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