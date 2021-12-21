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Новости Война
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В начале года в Киеве впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности, - Стефанишина

В начале года в Киеве впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности, - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина анонсировала, что в начале 2022 года в Киеве впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности.

"Мы ожидаем, что в начале 2022 года пройдут международные НАТОвские учения по вопросам кибербезопасности. Они пройдут в Украине, непосредственно в Киеве… Я горжусь тем, что Украина впервые станет страной, которая примет все страны Альянса, все команды", - сказала Стефанишина на брифинге "Годовые итоги по ЕС и НАТО" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Автор: 

НАТО (9968) военные учения (3457) кибербезопасность (673) Стефанишина Ольга вице-премьер (243)


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капец.. такие масштабные кибератаки кацапы запланировали на конец этого года, а учения по предотвращению таких атак пройдут только в следующем !!! ибо все уехали в отпуска....
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21.12.2021 14:19 Ответить
В тім МІ-6 подало звіт в якому попереджає, що ***** нападе до католицького Різдва...
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21.12.2021 14:32 Ответить
У знакомых сын закончил физтех по "кибербезопасности". Сразу после дипломирования пригласили на собеседование в СБУ в отдел киберзащиты. И знаете какой задали самый первый вопрос?
"В криптовалюте хорошо разбираетесь?"

"Кибербезопасность" говорите ... "НАТО" говорите ... Ню, ню.
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21.12.2021 16:18 Ответить
что не так с криптовалютой?
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21.12.2021 17:27 Ответить
У кого о чем болит ...
Пост был про СБУ и "киберзащиту"
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21.12.2021 18:39 Ответить
 
 