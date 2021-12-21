В начале года в Киеве впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности, - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина анонсировала, что в начале 2022 года в Киеве впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности.

"Мы ожидаем, что в начале 2022 года пройдут международные НАТОвские учения по вопросам кибербезопасности. Они пройдут в Украине, непосредственно в Киеве… Я горжусь тем, что Украина впервые станет страной, которая примет все страны Альянса, все команды", - сказала Стефанишина на брифинге "Годовые итоги по ЕС и НАТО" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: США и Великобритания помогают Украине подготовиться к кибератаке со стороны РФ, - The New York Times