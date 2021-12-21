В начале года в Киеве впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности, - Стефанишина
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина анонсировала, что в начале 2022 года в Киеве впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности.
"Мы ожидаем, что в начале 2022 года пройдут международные НАТОвские учения по вопросам кибербезопасности. Они пройдут в Украине, непосредственно в Киеве… Я горжусь тем, что Украина впервые станет страной, которая примет все страны Альянса, все команды", - сказала Стефанишина на брифинге "Годовые итоги по ЕС и НАТО" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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"В криптовалюте хорошо разбираетесь?"
"Кибербезопасность" говорите ... "НАТО" говорите ... Ню, ню.
Пост был про СБУ и "киберзащиту"