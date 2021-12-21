УЗ удалось остановить в шаге от пропасти и вывести в прибыль, - Кубраков

Вместо убытков на 8 млрд гривен, которые грозили Укрзализныце в 2021 году, перевозчик заканчивает этот год с прибылью. Это стало возможным за счет начала реализации на железной дороге проектов программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и проведения структурных преобразований.

Об этом в Facebook заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков со ссылкой на отчет ВСК по вопросам Укрзализныци.

"За короткое время нашей команде удалось восстановить финансовую устойчивость компании и показать первые результаты "Большой стройки" на железной дороге", - написал Кубраков.

В частности, в этом году уже были электрифицированы первые маршруты и запланированы еще несколько десятков. Новые поезда уже начали курсировать в южных и восточных областях. Также осуществляется проектирование станций Киевского пригородного экспресса и маршрутов в других регионах Украины.

По словам министра, кризис в УЗ проявился после уплаты предыдущим менеджментом Укрзализныци долгов Сбербанка России в полном объеме без реструктуризации и обжалования в суде. После этого СНБО создал Антикризисный штаб в УЗ на базе Мининфраструктуры.

Уже первые решения штаба позволили предотвратить дефолт УЗ.

Так, из цепочки поставок электроэнергии для перевозчика были устранены компании-посредники, что позволило сэкономить более 4 млрд грн.

Вторым решением стало повышение тарифов на грузовые перевозки, за счет чего доходы УЗ в этом году увеличились на 2 млрд грн, а в следующем принесут еще 12 млрд.

"Это решение было непопулярным, его пытались обжаловать в судах, но системный бизнес понимает – повышение тарифов необходимо для того, чтобы Укрзализныця имела ресурсы на восстановление", - объяснил министр.

Средства от повышения тарифов необходимы перевозчику для модернизации путевого хозяйства и обновления парка вагонов, средний возраст которых сегодня составляет 29 лет.

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Также в компании проходит реформирование системы управления в соответствии с принципами Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). Уже объявлен конкурс на руководящие должности и в ближайшее время новый состав Наблюдательного совета должен начать процесс отбора правления.

"УЗ удалось остановить в шаге от пропасти, более того – заложен фундамент до системного обновления, как инфраструктуры, так и подвижного состава", - подытожил Кубраков.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил о начале формирования новой украинской железной дороги в рамках программы "Большая стройка".