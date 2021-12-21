УЗ удалось остановить в шаге от пропасти и вывести в прибыль, - Кубраков
Вместо убытков на 8 млрд гривен, которые грозили Укрзализныце в 2021 году, перевозчик заканчивает этот год с прибылью. Это стало возможным за счет начала реализации на железной дороге проектов программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и проведения структурных преобразований.
Об этом в Facebook заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков со ссылкой на отчет ВСК по вопросам Укрзализныци.
"За короткое время нашей команде удалось восстановить финансовую устойчивость компании и показать первые результаты "Большой стройки" на железной дороге", - написал Кубраков.
В частности, в этом году уже были электрифицированы первые маршруты и запланированы еще несколько десятков. Новые поезда уже начали курсировать в южных и восточных областях. Также осуществляется проектирование станций Киевского пригородного экспресса и маршрутов в других регионах Украины.
По словам министра, кризис в УЗ проявился после уплаты предыдущим менеджментом Укрзализныци долгов Сбербанка России в полном объеме без реструктуризации и обжалования в суде. После этого СНБО создал Антикризисный штаб в УЗ на базе Мининфраструктуры.
Уже первые решения штаба позволили предотвратить дефолт УЗ.
Так, из цепочки поставок электроэнергии для перевозчика были устранены компании-посредники, что позволило сэкономить более 4 млрд грн.
Вторым решением стало повышение тарифов на грузовые перевозки, за счет чего доходы УЗ в этом году увеличились на 2 млрд грн, а в следующем принесут еще 12 млрд.
"Это решение было непопулярным, его пытались обжаловать в судах, но системный бизнес понимает – повышение тарифов необходимо для того, чтобы Укрзализныця имела ресурсы на восстановление", - объяснил министр.
Средства от повышения тарифов необходимы перевозчику для модернизации путевого хозяйства и обновления парка вагонов, средний возраст которых сегодня составляет 29 лет.
Также в компании проходит реформирование системы управления в соответствии с принципами Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). Уже объявлен конкурс на руководящие должности и в ближайшее время новый состав Наблюдательного совета должен начать процесс отбора правления.
"УЗ удалось остановить в шаге от пропасти, более того – заложен фундамент до системного обновления, как инфраструктуры, так и подвижного состава", - подытожил Кубраков.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил о начале формирования новой украинской железной дороги в рамках программы "Большая стройка".
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А вы знаете ! Что по этому поводу сказал глава Офиса Президента Маккрона? Нет?
А глава офиса Президента Байдена?
Тоже нет?
Ну тогда вы наверное знаете что сказал глава Офиса Канцлера Германии! Что тоже нет!!!
Ну тогда вы ничего не знаете о политике 95+!!!
И Вам здесь нехрен делать!
На засіданні ТСК з питань Укрзалізниці 17 грудня 2021 року одноголосно прийнято рішення щодо звернення до Кабінету міністрів України з вимогою не продовжувати контракт з Головою правління АТ «Укрзалізниця» Олександром Камишіним.
📨 Відповідний лист з обґрунтуванням сьогодні направлено голові Уряду.
Підстави:
🔘невиконання Указів Президента України;
🔘невиконання Планів Уряду;
🔘не виконано затверджені Урядом показники фінансового плану компанії на 2021 рік;
🔘не виконано жодного з 71 доручення проміжного Звіту ТСК;
🔘провалено реалізацію частини Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію з ЄС;
🔻15,0 млрд грн очікується ******/Кабміном затверджено 19,3 млрд грн;
🔻55-60% виконання плану капітальних інвестицій у 2021 році;
🔻1,5 млрд. грн. доходу від продажу непрофільних та надлишкових активів затверджено у фінплані Урядом/на кінець листопада укладено договорів на 83,6 млн. грн.;
🔻3,6 млрд. грн. запланований чистий прибуток/очікується 250 млн. грн., за рахунок «бухгалтерських маніпуляцій» та непідвищення заробітних плат залізничникам.
Пояснення маніпулятивного прибутку:
🔴 непідвищення заробітних плат працівникам Укрзалізниці на 10% з 1 жовтня 2021 року додало +1,05 млрд. грн. до кінця року до чистого прибутку;
🔴 перенесення переоцінки основних засобів Укрзалізниці на 2022 рік додало +3,0 млрд. грн. до чистого прибутку за ІІ півріччя 2021 року;
🔴 позитивна курсова різниця по відношенню до іноземних валют +1,6 млрд грн до чистого прибутку.
БЕЗ БУХГАЛТЕРСЬКИХ МАНІПУЛЯЦІЙ ТА ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ УЗ ПРОДЕМОНСТРУВАЛА Б, ЗА ПІДСУМКАМИ 2021 РОКУ, 8 МЛРД ГРН ЗБИТКУ.
При цьому:
📌вантажообіг залізничного транспорту у січні-жовтні 2019 року становив 152520,1 млн. т/км, у 2021 році лише 147948,9 млн. т/км.
📌станом на листопад 2021 року, щоденно на мережі залізниць України залишаються кинутими та відставленими 300 вантажних поїздів;
📌середньодобовий пробіг завантаженого піввагона у листопаді впав до мінімуму за останні 3 роки 109 км/доба. Швидкість зерновоза у жовтні становила 126 км/доба;
ВИСНОВКИ РОБІТЬ САМІ!
ВСЕ ЦЕ ТА БАГАТО ІНШОГО БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО У КІНЦЕВОМУ ЗВІТІ ТСК!
Вважаю, що «виробнича практика» таких стажерів та їхні експерименти і маніпуляції у державній компанії Укрзалізниця дуже дорого обходяться народу
"Укрзалізниця" у 2019 році збільшила чистий прибуток майже в 15 разів
"Укрзализныця" в 2019 году https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/29/659955/ получила 2,988 млрд грн чистой прибыли.
Укрзализныця https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/9/672846/ получила 12 миллиардов убытка в 2020 году.