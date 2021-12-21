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УЗ удалось остановить в шаге от пропасти и вывести в прибыль, - Кубраков

Вместо убытков на 8 млрд гривен, которые грозили Укрзализныце в 2021 году, перевозчик заканчивает этот год с прибылью. Это стало возможным за счет начала реализации на железной дороге проектов программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и проведения структурных преобразований.

УЗ удалось остановить в шаге от пропасти и вывести в прибыль, - Кубраков 01

Об этом в Facebook заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков со ссылкой на отчет ВСК по вопросам Укрзализныци.

"За короткое время нашей команде удалось восстановить финансовую устойчивость компании и показать первые результаты "Большой стройки" на железной дороге", - написал Кубраков.

В частности, в этом году уже были электрифицированы первые маршруты и запланированы еще несколько десятков. Новые поезда уже начали курсировать в южных и восточных областях. Также осуществляется проектирование станций Киевского пригородного экспресса и маршрутов в других регионах Украины.

По словам министра, кризис в УЗ проявился после уплаты предыдущим менеджментом Укрзализныци долгов Сбербанка России в полном объеме без реструктуризации и обжалования в суде. После этого СНБО создал Антикризисный штаб в УЗ на базе Мининфраструктуры.

Уже первые решения штаба позволили предотвратить дефолт УЗ.

Так, из цепочки поставок электроэнергии для перевозчика были устранены компании-посредники, что позволило сэкономить более 4 млрд грн.

Вторым решением стало повышение тарифов на грузовые перевозки, за счет чего доходы УЗ в этом году увеличились на 2 млрд грн, а в следующем принесут еще 12 млрд.

"Это решение было непопулярным, его пытались обжаловать в судах, но системный бизнес понимает – повышение тарифов необходимо для того, чтобы Укрзализныця имела ресурсы на восстановление", - объяснил министр.

Средства от повышения тарифов необходимы перевозчику для модернизации путевого хозяйства и обновления парка вагонов, средний возраст которых сегодня составляет 29 лет.

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Также в компании проходит реформирование системы управления в соответствии с принципами Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). Уже объявлен конкурс на руководящие должности и в ближайшее время новый состав Наблюдательного совета должен начать процесс отбора правления.

"УЗ удалось остановить в шаге от пропасти, более того – заложен фундамент до системного обновления, как инфраструктуры, так и подвижного состава", - подытожил Кубраков.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил о начале формирования новой украинской железной дороги в рамках программы "Большая стройка".

Автор: 

ВСК (458) Укрзализныця (2745) Кубраков Александр (222) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+8
ну, і в якому з офшорів та "прірва" припаркована?
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21.12.2021 14:19
+6
какой зелёный бред...
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21.12.2021 14:20
+4
Как мне говорил мой друг экономист ! Поставьте мне задачу и я составлю любой отчет ! хоть убыточный хоть прибыльный! Без проблем! Выводим все стройки в инвестиции и у вас нет зартат! Красота!
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21.12.2021 14:22
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Правила форума Совет форумчан
ну, і в якому з офшорів та "прірва" припаркована?
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21.12.2021 14:19 Ответить
- Однако для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. А технику этого дела вы знаете? Может быть, у вас в чемодане запрятан походный несессер с набором отмычек? Выбросьте из головы! Это типичное пижонство, грабить бедную вдову. (с)
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21.12.2021 14:47 Ответить
Крадивныцтво очень тяжело остановить.
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21.12.2021 14:19 Ответить
какой зелёный бред...
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21.12.2021 14:20 Ответить
А че бред? Очень даже нормальный прогиб... Плюс нужно же как то оправдать новогодний корпоратив УЗ и подарки на несколько лярдов...
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21.12.2021 14:23 Ответить
73% пипла схавает...
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21.12.2021 14:24 Ответить
Как мне говорил мой друг экономист ! Поставьте мне задачу и я составлю любой отчет ! хоть убыточный хоть прибыльный! Без проблем! Выводим все стройки в инвестиции и у вас нет зартат! Красота!
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21.12.2021 14:22 Ответить
Емм, при Бальчуну і перші роки після нього УЗ була прибуткова... Хто ж її угробив, а?
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21.12.2021 14:23 Ответить
Та що ти не кажеш..Зелене ***** врятувало УЗ...В такі казки можуть повірити лише ЗЕдепутати
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21.12.2021 14:28 Ответить
Героїчно врятувало після того, як ледь не угробило??
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21.12.2021 14:46 Ответить


А вы знаете ! Что по этому поводу сказал глава Офиса Президента Маккрона? Нет?
А глава офиса Президента Байдена?
Тоже нет?
Ну тогда вы наверное знаете что сказал глава Офиса Канцлера Германии! Что тоже нет!!!
Ну тогда вы ничего не знаете о политике 95+!!!
И Вам здесь нехрен делать!
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21.12.2021 14:38 Ответить
да да удалось вся железка раком стоит , грузов набрали , деньги взяли а довезти хер могут где этих **** специалистов берут
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21.12.2021 14:42 Ответить
⚠ «Успіхи» АТ «Укрзалізниця» - міф чи реальність?

На засіданні ТСК з питань Укрзалізниці 17 грудня 2021 року одноголосно прийнято рішення щодо звернення до Кабінету міністрів України з вимогою не продовжувати контракт з Головою правління АТ «Укрзалізниця» Олександром Камишіним.

📨 Відповідний лист з обґрунтуванням сьогодні направлено голові Уряду.

Підстави:
🔘невиконання Указів Президента України;

🔘невиконання Планів Уряду;

🔘не виконано затверджені Урядом показники фінансового плану компанії на 2021 рік;

🔘не виконано жодного з 71 доручення проміжного Звіту ТСК;

🔘провалено реалізацію частини Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію з ЄС;

🔻15,0 млрд грн очікується ******/Кабміном затверджено 19,3 млрд грн;

🔻55-60% виконання плану капітальних інвестицій у 2021 році;

🔻1,5 млрд. грн. доходу від продажу непрофільних та надлишкових активів затверджено у фінплані Урядом/на кінець листопада укладено договорів на 83,6 млн. грн.;

🔻3,6 млрд. грн. запланований чистий прибуток/очікується 250 млн. грн., за рахунок «бухгалтерських маніпуляцій» та непідвищення заробітних плат залізничникам.

Пояснення маніпулятивного прибутку:

🔴 непідвищення заробітних плат працівникам Укрзалізниці на 10% з 1 жовтня 2021 року додало +1,05 млрд. грн. до кінця року до чистого прибутку;

🔴 перенесення переоцінки основних засобів Укрзалізниці на 2022 рік додало +3,0 млрд. грн. до чистого прибутку за ІІ півріччя 2021 року;

🔴 позитивна курсова різниця по відношенню до іноземних валют +1,6 млрд грн до чистого прибутку.

БЕЗ БУХГАЛТЕРСЬКИХ МАНІПУЛЯЦІЙ ТА ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ УЗ ПРОДЕМОНСТРУВАЛА Б, ЗА ПІДСУМКАМИ 2021 РОКУ, 8 МЛРД ГРН ЗБИТКУ.

При цьому:

📌вантажообіг залізничного транспорту у січні-жовтні 2019 року становив 152520,1 млн. т/км, у 2021 році лише 147948,9 млн. т/км.

📌станом на листопад 2021 року, щоденно на мережі залізниць України залишаються кинутими та відставленими 300 вантажних поїздів;

📌середньодобовий пробіг завантаженого піввагона у листопаді впав до мінімуму за останні 3 роки 109 км/доба. Швидкість зерновоза у жовтні становила 126 км/доба;

ВИСНОВКИ РОБІТЬ САМІ!
ВСЕ ЦЕ ТА БАГАТО ІНШОГО БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО У КІНЦЕВОМУ ЗВІТІ ТСК!

Вважаю, що «виробнича практика» таких стажерів та їхні експерименти і маніпуляції у державній компанії Укрзалізниця дуже дорого обходяться народу
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21.12.2021 14:49 Ответить
олилуя!

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21.12.2021 14:50 Ответить
Слухати дебілів - себе не поважати...
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21.12.2021 15:00 Ответить
А хто ж ту залізницю у прірву штовхав, 2,5 роки???
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21.12.2021 15:14 Ответить
керівництву премію, терміново
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21.12.2021 15:26 Ответить
....с отрицательным знаком как у виртуальных достижений.
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21.12.2021 15:33 Ответить
Если Зеля врёт как сивый мерин врёт на всю страну, то почему бы руководству УЗ не сделать того же самого, за бесплатно?
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21.12.2021 15:31 Ответить
А может еще проще? Сирожу Лещенко убрали из набсовета УЗ?
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21.12.2021 16:23 Ответить
Уже и поездом никуда не уехать. Зеля угробил всю зализнычю. Вот при Петре алексееиче были поезда. за 2 часа от Херсона до Киева, а сейчас. Да порохоботва?
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21.12.2021 16:45 Ответить
Напоминаем: Недо РОСЛь Сергеев


"Укрзалізниця" у 2019 році збільшила чистий прибуток майже в 15 разів

"Укрзализныця" в 2019 году https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/29/659955/ получила 2,988 млрд грн чистой прибыли.

Укрзализныця https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/9/672846/ получила 12 миллиардов убытка в 2020 году.
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21.12.2021 18:49 Ответить
А почему забыл : "Укрзализныця" в 2019 году получилаhttps://www.epravda.com.ua/news/2020/04/29/659955/ 2,988 млрд грн чистой прибыли - это в 14,7 раз больше, чем в 2018 году (203,85 млн гривен).
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22.12.2021 12:19 Ответить
Ну подскажи!
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22.12.2021 20:42 Ответить
 
 