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Новости
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Абсолютный рекорд за всю историю торгов: цена газа в Европе превысила $2000 за 1 тыс. куб. м

Абсолютный рекорд за всю историю торгов: цена газа в Европе превысила $2000 за 1 тыс. куб. м

Спотовая цена газа в Европе превысила $2000 за тысячу кубометров. Очередной рост начали фиксировать на фоне информации об остановке и развороте в реверсе трансконтинентального газопровода Ямал-Европа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты.ICTV" со ссылкой на биржу ICE Futures.

Также на цену голубого топлива повлияло падение ветрогенерации в регионе. Это абсолютный рекорд за всю историю торгов (предыдущий зафиксирован в начале октября этого года).

Российский Газпром не заказывал на газовые сутки вторника транзит по газопроводу Ямал-Европа, поэтому он остановился и перешел в реверсный режим – газ идет с запада на восток.

Кроме того, в Европе сильно снизилось производство электроэнергии из возобновляемых источников. В понедельник, 20 декабря, вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии составил всего 9,4%, тогда как за предыдущую неделю (с 13 по 19 декабря) средний показатель был на уровне 13,7% при максимуме в воскресенье – 20%.

Также читайте: Украина намерена увеличить добычу природного газа до 23-25 ​​млрд. куб. м в год за 3-4 года, - заместитель главы ОП Шурма

Нынешний уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг отметки 59,57% от их максимальной вместимости. Как свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe, это на 16,3 процентных пункта ниже среднего значения за последние пять лет.

Автор: 

Газ (10223) Европа (1841)


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Топ комментарии
+22
Да здравствуют "надёжные и предсказуемые партнёры" 😂😂😂
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21.12.2021 14:23
+20
Давно пора ЕС отказаться от газа из РФ, это положительное скажется на его цене
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21.12.2021 14:20
+14
Ну и кто тут орал против зеленой энергии, где эти ******** ?
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21.12.2021 14:23
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21.12.2021 14:42 Ответить
Наверно смеются над анекдотом, где меркель только об одной мысли про руских солдат насрала в парадном
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21.12.2021 14:51 Ответить
Скорее над новой, рекордной, ценой на газ в ЕС.
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21.12.2021 15:39 Ответить
Хтіли,газ напряму,без сховищ? Їжте,аж повилазьте...
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21.12.2021 14:43 Ответить
Господи ! До чого тут хоч сховища -їх у Європі - Україні не снилося (( але вони на половину заповнені ((
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21.12.2021 15:27 Ответить
Й,до чого? Без резервування,дійсно:-до чого,й навіщо сховища...?
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21.12.2021 15:31 Ответить
Ти , видно, чудний , почитай хто резервує прокачку а потім щось пиши ...
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21.12.2021 15:37 Ответить
Кому ты объясняешь ? Там мозгов, как у ракушки...
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21.12.2021 15:32 Ответить
Выражаю Европе глубочайшую озабоченность
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21.12.2021 14:44 Ответить
Это значит, что нам они продадут за примерно 2200. Ну так как, озаботился?
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21.12.2021 14:48 Ответить
Кому,вони потрібні,Дебіли
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21.12.2021 15:25 Ответить
Уважаемый Вальдемар!
Глубочайшую ещё рано. Пока просто озабоченность. Глубочайшую будем уже после 3000 баксов за 1 тыс
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21.12.2021 19:08 Ответить
🥳
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21.12.2021 14:47 Ответить
А в США газ по 130 дол
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21.12.2021 14:48 Ответить
Мы платим тридцать баксов в месяц. Правда, не пользуемся хитером; в Лос Анжелесе все еще тепло.))
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21.12.2021 15:01 Ответить
так в Калифорнии обогрев конденционерами а гарячая вода от газовой колонки
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21.12.2021 15:07 Ответить
Ну і тобі від цього легше стало ? Там і бензин дешевший аніж у тебе , при трішки більшій ЗП ((
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21.12.2021 15:30 Ответить
Меркель, тепло ли тебе, девица; тепло ли тебе, красавица? Шлюха **********...
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21.12.2021 14:50 Ответить
Норвегия закрыла дырки ГрязьПрома...Миллер вентиль прикрутил не заполняя газохранилища Европы в Германии и Голландии,чем ловко воспользовалась Норвежская компания "GASSCO" увеличив суточную добічу газа до 370 млн.кубиков в сутки... РАБссия сама себя обосрала...Норвегия Ті Лучшая!!!
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21.12.2021 14:51 Ответить
и шо там реверсом пойдёт из Европы на *********? окорочка будут в трубу запихивать)))))))))))))))) связались с ******)) теперь не плакайте
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21.12.2021 14:52 Ответить
Газ входит и замечательно выходит!

https://www.youtube.com/watch?v=b_tdqGM4_sE
https://www.youtube.com/watch?v=b_tdqGM4_sE

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21.12.2021 15:19 Ответить
ЄС має щиро дякувати завербованому КГБ німецькому агенту Меркель за нинішні ціни на газ і на залежність Європи від рашистських газових труб.
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21.12.2021 14:59 Ответить
Анналена Бербок глава МИД Германии каже шо сертификация Северного потопа Путлера отложена до осени 2022 года...бедная РАБссия.... ОБСЕРОН по полному тарифу...
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21.12.2021 14:59 Ответить
Норвегия подтвердила готовность запустить в работу еще 4 скважины ранее закосервированные,тем самым суточная добыча газа возрастет до 410-420 млн.кубиков......Путтлер па любасу догонить Норвегию...
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21.12.2021 15:08 Ответить
Давайте, улыбайтесь ***** шире, европейские подстилки.
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21.12.2021 15:09 Ответить
Запуск Норвежского газогогона Baltsc Pipe Норвегия Польша Украина Литва Чехия запланирован на 2022 год...все идет по плану
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21.12.2021 15:15 Ответить
Барыга (РФ) держит наркомана (Европу) на коротком поводке, и лупит время от времени под хвост кирзовым сапогом , дабы помнил ,кто его(её) хохяин. Жалкое зрелище, на самом деле
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21.12.2021 15:16 Ответить
касапи дуже хитрі, будуть газ в дирку в землі закачувати, а потів викачувати, знов закачувати і знову викачувати. Хрен їх збагнеш чого вони хочуть
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21.12.2021 15:17 Ответить
Почекайте доки ***** заповнить газом ПП-2, тоді у нього кінчаться ємкості і ціни поповзуть до низу.
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21.12.2021 15:17 Ответить
Це,коли зима скінчиться?
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21.12.2021 15:20 Ответить
Бинго,фрау меркельшмит! Зайдите в офис газпрома за премией
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21.12.2021 15:18 Ответить
Гегемония РАБссии на гозовом рынке закончилась чуваки... Хор Александрова вызывайте...стадо баранов...КГБшных сами себя нае.... и
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21.12.2021 15:20 Ответить
" розворот у реверс трансконтинентального газопроводу Ямал-Європа Джерело "
в россии с приходом 20 и более градусных морозов в европейскую часть уже самой газа не хватает, в январе уже будут и срузкие мерзнуть
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21.12.2021 15:21 Ответить
До,того,ж прокачування газу по 30ти гр. Морозах,цікаве зайняття
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21.12.2021 15:33 Ответить
хоть тут мы "обогнали" Европу - у нас цена на газ перешагнула 2.000$ еще пару дней назад!!!!!
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21.12.2021 15:22 Ответить
..и это хйло ещё не запустило свою вундервафлю, свой Северный Поток - основу газовой камеры Европы..
походу, 73%ные продажные жлобы-дебилы есть не только в Украине..(
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21.12.2021 15:24 Ответить
Фишка в чем газогона из Норвегии Baltic Pipe?Четыре ветки которые вы видите на схеме идут в страны Балтии через Литву Латвию и Эстонию...центральная ветка через Польшу Украину Румынию Болгарию...третья ветка через Словакию и Чехию в центр Европы...умный чувак придумал.... для РАБссии вонючки кинжал в сердце... летом посмеемся с Крыс Путлера когда запустят Газогон...
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21.12.2021 15:26 Ответить
Общей мощностью 10 млрд кубов.
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21.12.2021 15:51 Ответить
Только у Норвегии нет пока газа для его заполнения. А если и будет позже, то там пропускная способность только 10 млрд. в год.
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21.12.2021 17:16 Ответить
https://site.ua/arkadiy.babchenko Аркадий Бабченко

https://site.ua/arkadiy.babchenko/void-zelyonogo-klouna-iy5o41x Войд Зелёного Клоуна .

Украина объявила тренировочную мобилизацию из-за угрозы вторжения российских войск. Проведена проверка работоспособности военкоматов, проверено наличие железнодорожного транспорта, исправность путей, дорог и подъездов. На Тернопольщине в селе Великий Глибочок размещены дополнительно десять отрядов территориальной обороны. Шестьсот тысяч ветеранов призваны в резерв. На границу с Беларусью отправлены восемь механизированных бригад. Гособоронзаказ увеличен втрое. Закупки пального и касок для армии возросли в десять раз. Жители Киева, Чернигова, Харькова и Мариуполя мобилизованы в трудармию и роют противотанковые рвы вокруг своих городов. Киев пополняет запасы продовольствия в бомбоубежищах. РНБО не выходит из кабинета уже неделю. Совещания с главами штабов стран членов НАТО проходят в режиме нон-стоп. На Банковой не протолкнуться из-за делегаций США, Великобритании, Канады. Достигнута договоренность о немедленной поставке летального оружия в случае вторжения со всеми. Через Керченский пролив готовится еще один проход с десантом депутатов ПАСЕ на борту. Верховный главнокомандующий на линии разграничения провел…
А, ну, да. Стоп. О чем это я.
Что ты вообще несешь, дедуля, в своих розовых мечтах.
Что ты несешь, наивный.

Служба безопасности заявляет, что угля на четыре недели. Газ бьет все исторические рекорды и пересекает отметку в 1700. Тимошенко подписывала по триста, напомню - так, для сравнения цен и понимания ситуации. Россия концентрирует войска, выдвигает ультиматум и грозит войной. Беларусь заявляет о готовности разместить у себя ядерное оружие. Госдеп предупреждает граждан США отказаться от поездок в Украину. Эпидемия на уровне стране третьего мира. МВФ дает деньги уже просто так, не требуя уже никаких реформ, лишь бы не было коллапса, дефолта, суданского голода, цунами, саранчи, четырех всадников и мора. И миллионов так пяти - десяти - двадцати беженцев, но уже не за морем, а прямо на границе.

Депутаты Рады уходят на каникулы.
Верховный Главнокомандующий выписывает подозрение Порошенко.
За закупку угля, что примечательно.
Ирония, что ты делаешь, а-ха-ха, прекрати.

Ощущение даже не паузы. Ощущение… Пустоты. Одного большого великого ничто. Войд Зелёного Клоуна. Семьдесят три процента световых лет звенящего Нихуя.
Писать не о чем. Писать бессмысленно уже.

Писать о том, как украинская власть во время угрозы оккупации в очередной раз обосралась так, что опять отстирывать штаны на весь мир, не хочется уже совершенно. Тут и без меня желающих вагон. Один Гордон чего стоит. Побежал впереди планеты всей. «Теперь Зеленского будут мочить вообще все, кому не лень, даже Гордон - этот в первых рядах побежит, вот увидите. Собственно, уже побежал». Месяц назад написано. Предсказуемый, как валенок. Ваш Дед.
Хочется писать о достижениях украинской власти, которые вызывали бы гордость за страну, спокойную уверенность за армию и испанский стыд мы бы знали только из Википедии, но…
А, ладно. Чего уж там.

«Судилище уклонистов над возродившим армию главнокомандующим во время войны - это разрушение общества. Разрушение морали. Разрушение нации.
И дело не в Порошенко.
Дело в самой этой схеме.
Капитулирующие перед врагом уклонисты судят сражавшегося главкома.
Уничтожение смыслов».
Это год назад написано.

Сейчас весь мир запестрит заголовками, что в Украине опять начались политические преследования оппонентов. Это в голове Зеленского, возможно, эта ахинея и является пидозрой и лежит в области уголовного права - хотя на самом деле, лежит она в области оваций и мелочной мести - а для всего мира это будет воспринято однозначно как политические репрессии. Без вариантов.
Война, экономический крах, политические репрессии…
И вот баварский бюргер Фриц Кнопке просыпается, наливает себе кофе, открывает газету, и и понимает, что в его представлении между Россией и Украиной, в принципе, теперь нет нихера никакой разницы.
Это мы понимает эту разницу. А он уже нет.
И он перестает понимать, почему в таком случае он должен платить за газ 2000 евро. Почему надо блокировать «Северный Поток».
А, главное, почему надо будет отправлять наших солдат умирать за эту Украину.

Президент Соединенных Штатов Америки слушает утренний брифинг референтов, слышит про пидозру Порошенко, затем слышит, как вместо брифинга в овальном кабинете начинает звенеть одно большое украинское Ни...уя, смотрит на календарь, видит, что до очередного раунда драки с Путиным за Украину осталось два дня, и думает - а мне-то оно нахер, собственно, надо?

Узурпатор запоребрикового Улуса открывает бумажные папочки, принесенные ему Сурковым - или кто там у них сейчас, Кириенко - читает, улыбается, смотрит на флажки на карте, которые обозначают батальонно-тактические группы его орков, расставленные вокруг границы, и ждущие приказа, и никак не может понять, почему ему не надо отдавать приказ и не надо вторгаться в эту страну при таких невероятно благоприятных раскладах для вторжения.

А ты сидишь и понимаешь, что влиять на эти процессы ты никак уже не можешь.
Ни ты, ни страна, ни сорок миллионов украинцев.
Все вышло на новую стадию.
Писать не о чем. Писать бессмысленно уже.

Можно только сидеть и ждать, что там, над нашими головами, решат взрослые дяди про нашу же страну.
О чем там про Украину договорятся Байден с Путиным.
Сольют нас или не сольют.
И смотреть, как мячик «Украина» летает над нашими головами от стороны к стороне.
И ждать, где он упадет.
А мы сидим, утираем зеленые сопли, и смотрим.
И влиять на это ты уже никак не можешь.
Влиять на это мы все уже теперь никак не можем.
Как же я вас сейчас ненавижу, херовы голосовальщики по приколу…
Доброе утро.
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21.12.2021 15:28 Ответить
Злякали! Я,навіть подумав,що з глузду з'їхав,й живу не в тій,країні!!! Й,усе проспав. Дегенерати-недегенерати; покидьки-непокидьки... Розбудили,трясьця,їх матерям...
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21.12.2021 15:39 Ответить
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21.12.2021 16:02 Ответить
В магазине появилась кольбаса "Путлерская" 2 000 долларов за кг...бери не хочу... рядом стоит ларек с украинским салом по 80 гривен за кг...купю кил 10...20...мало ли чего... Крысе мавзолейной взбредет в голову....мысля о дохлом Сссре...
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21.12.2021 15:39 Ответить
Европе надо соскакивать с газовой углы хутина.
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21.12.2021 15:45 Ответить
Вони що вирішили компенсувати Росії витрати на ПП-2 авансом ще до його відкриття?
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21.12.2021 16:01 Ответить
2000 это ниочем.Это цена,за которую предлагают купить в данный момент,но не факт,что ктото купит и главное ,какой обьем.При наличии хранилищ можна закупить газ по более выгодной цене))Цель новости-подготовить стадо к повышению тарифов на газ,особенно газ собственной добычи,при его себестоимости 1000грн))
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21.12.2021 16:10 Ответить
Закон, который ДОЛЖНЫ знать в Европе:
Чем дольше ласкаешь 3,14дараса, тем глубже он тебе засовывает.
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21.12.2021 16:14 Ответить
А где газовозы из Штатов ? Они же обещали завалить Европу дешевым СПГ
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21.12.2021 16:20 Ответить
В Азию вестимо уплыли.
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21.12.2021 16:36 Ответить
а за це треба сказати дякую бідонy
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21.12.2021 16:53 Ответить
А немцы спокойно себе покупают по 230 и перепродают лохам по 2000 ))
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21.12.2021 17:17 Ответить
В ЕС средняя цена по прямым договорам с газпромом 300 у.е., а для лохов перепродажа 2000 у.е. на типа европейском рынке, вся Европа ржот с украинских политиков. В феврале будет не весело, а то и раньше. Для себя в ЕС хорошие цены, а для лохов 2000 у.е. будет. И кто рам сильно орал о перспективах зеленой энергетики в ЕС, провалилась в основном зеленка. В разработке новые технологии, когда летом на специальных панельях из СО2 и воды будет генерироватся метан, на крайняк водород и т.д. и летом будут его закачивать в хранилища, а зимой использовать - это будущее альтернативной энергетики.
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21.12.2021 17:25 Ответить
Такое впечатление,что кремль сейчас раздает взятки в Германии что бы не запускали СП-2 как можно дольше.
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21.12.2021 17:56 Ответить
2161 доллар за 1000 кубов в 18:00 на TTF. Чегой-та будет!
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21.12.2021 18:10 Ответить
Кто заранее позаботился - греется за 250-300, а "попрыгунья стрекоза" плачет от 2000-2500. Если так дальше пойдет - к февралю будет все 4000 (жаль, нельзя ставки делать)
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22.12.2021 08:57 Ответить
Как на не работающей трубе "Северный поток! -
заработать миллиарды !

Учись , студент !
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22.12.2021 14:01 Ответить
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