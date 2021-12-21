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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Оккупанты на Донбассе минуют приближенные к линии столкновения участки, маскируют позиции и устанавливают муляжи военной техники, - разведка

Оккупанты на Донбассе минуют приближенные к линии столкновения участки, маскируют позиции и устанавливают муляжи военной техники, - разведка

Командование российских оккупационных войск на ВОТ ДЛО активизировало проведение инженерных работ по совершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Фейсбуке.

В частности, по данным украинской разведки, в районах дислокации передовых подразделений оборудуют ложные замаскированные позиции с учетом сезонных смен местности, устанавливают дополнительные муляжи вооружения и военной техники для введения в заблуждение командования Объединенных сил и провоцирования открытия огня.

Кроме того, оккупанты продолжают минировать участки местности, приближенные к линии столкновения, с использованием запрещенных международными конвенциями (договорами) противопехотных мин типа ПОМ-2, ПМН-2, ОЗМ-72, МОН, что повышает угрозу местному гражданскому населению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Донбассе провели тренировку по приведению подразделений войск РФ в высшую степень боевой готовности, - разведка

Оккупанты на Донбассе минуют приближенные к линии столкновения участки, маскируют позиции и устанавливают муляжи военной техники, - разведка 01

Автор: 

Минобороны (9305) разведка (4171) Донбасс (26955) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+7
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21.12.2021 14:42
+3
В Украине хоронят своих воинов защитников с почестями. Совершено по-другому хоронят в России. В России с 1 февраля вводят стандарт срочного захоронения трупов своих бандитов в военное время. В качестве примера в документе показано, как в течение 72 часов правильно захоронить 1000 человек. В документе также опубликованы графические материалы рытья котлована для братских могил. Никто не собирается отправлять трупы на родину в Россию, зароют как собаку в придорожной яме без всяких там почестей. А на родину кацапским матерям полетят бумажки, что, мол, так и так погиб. На родине тоже не сильно будут убиваться, даже будут стыдиться вспоминать, кому нужно вспоминать бандита.
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21.12.2021 15:09
+3
хм.. а зачем минировать перед атакой? Может там минирование такое же настоящее, как и установленные муляжи техники?
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21.12.2021 15:10
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...Чекістан, звісно, мріє знов відгородитись од світу і "окуклітца", як за часів СРСР, але технології не дозволять. Навіть ******* КНР, ідеальна держава з Орвелового "1984", не є для світу цілком непрозорою. Можна, звичайно, всередині країни взяти за зразок Північну Корею і розповідати по ТБ своїм кріпакам, ніби в Україні також (як, відтепер, в Росії) нема Посольства США (ну бо як же стерпіти, що хохли собі спокійно оформляють візи в Києві на Сирці, а російським "хозяєвам жизні" треба буде тепер https://gazeta.ua/articles/world-life/_derzhdep-ssa-vidnis-rosiyan-do-bezdomnih-nacionalnostej/1056913 по візу США добиватися аж у Варшаву , куди росіян ще й не впускають через ковід!) - але обманювати американські супутники надувними танками, як це робив СРСР за Брежнєва-Андропова, вже не вийде. Можливості для блефу різко скоротилися. - https://gazeta.ua/blog/55963/u-rosiyi-teper-nepristojno-bagato-po-narostayuchij-stayetsya-katastrof
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21.12.2021 14:42 Ответить
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21.12.2021 14:42 Ответить
Таким танкам и Джавелины не страшны.

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21.12.2021 14:45 Ответить
Бить вас и бить...
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21.12.2021 14:59 Ответить
минируйте минируйте каждый метр)) пьяные якуты 1 января разминируют
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21.12.2021 14:59 Ответить
Минирование? За 4 дня до начала агрессии?
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21.12.2021 15:02 Ответить
А чому ні? Якщо ті с.ки планують відкрите вторгнення то не обов'язково прямо звідти. Це перше. Якщо планують ракетні удари - друге. Не обов'язково ж вдарять там. Поки наші лінії оборони знаходяться там - їм не обов'язково лізти в лоб.
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21.12.2021 15:12 Ответить
Ну-да... ну-да... маскируются. Это ж понятно. А Макдональдс в Мариуполе строится... Не маскируясь.
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21.12.2021 15:15 Ответить
А, Зеляді,ремонтують для вбивць шляхи...
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21.12.2021 15:07 Ответить
В Украине хоронят своих воинов защитников с почестями. Совершено по-другому хоронят в России. В России с 1 февраля вводят стандарт срочного захоронения трупов своих бандитов в военное время. В качестве примера в документе показано, как в течение 72 часов правильно захоронить 1000 человек. В документе также опубликованы графические материалы рытья котлована для братских могил. Никто не собирается отправлять трупы на родину в Россию, зароют как собаку в придорожной яме без всяких там почестей. А на родину кацапским матерям полетят бумажки, что, мол, так и так погиб. На родине тоже не сильно будут убиваться, даже будут стыдиться вспоминать, кому нужно вспоминать бандита.
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21.12.2021 15:09 Ответить
хм.. а зачем минировать перед атакой? Может там минирование такое же настоящее, как и установленные муляжи техники?
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21.12.2021 15:10 Ответить
Скорее всего они могут пойти со стороны Крыма. Ведь крысчанам, а точнее военным базам параши нужна вода. Они понимают, что могут обгадиться с нападением, но постараются, чтоб была вода.
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21.12.2021 15:19 Ответить
Готуються до війни.
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21.12.2021 15:16 Ответить
Минирование, муляжи техники... эти конченные реально думают, что мы наступать будем?!
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21.12.2021 15:18 Ответить
Минируют от встречных ударов , нельзя быть сильным везде одновременно , не хватит сил перейти в наступление по всей линии соприкосновения ,всегда есть возможность нанесения контрудара в стык наступающим с дальнейшим окружением вот и минируют хотя не факт что даже в местах минирования нельзя пойти в атаку могут оставить проходы для атакующих . Вообще в случае ширкомасштабного наступления необходимо менять тактику , позиционная война и даже маневренная по образцу второй мировой неизбежно приведет к поражению, более действенным будет тактика маневренных соединений удар, отход нанесение максимального урона , при этом выключается и нивелируется преимущество в авиации , да у нас не горы , но бригадный принцип формирований позволяет это делать максимально эффективно . Атакуют - отступи , сманеврируй ударь там где не ждут и снова отступи и снова ударь но уже в другом месте , Зима выбрана для наступления не случайно нет растительности нет укрытия от авиации нет возможности скрытого маневрирования , и здесь будет правильней наносить встречные удары с прорывом обороны и захватом критически важных обьектов , без их удержания а только нанесение максимального ущеба и быстрый отход, не давать возможности окружить и здесь во главу угла становится логистика (обеспечение топливом боеприпасами эвакуация раненых и тд ) задача армии РФ захватить территорию и ее удержать , а наша задача нанести максимальные потери в людях и технике и при этом сохранить своих. Скажете что так можно отступать до Днепра и Киева , можно и если необходио то и нужно но если на каждый км положат по 100 человек то потом удерживать то что они займут будет не кому и не чем главное не дать всяким посредникам потом нас убедить заключить Минск 8 . Второй и пожалуй самый главный вопрос а готовы ли мы сам к такому развитию событий
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21.12.2021 16:01 Ответить
Великий військовоначальник, маршал диванних військ, цікаво, а чому ти не на Донбасі? Не впроваджуєш там свою тактику і стратегію?
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21.12.2021 17:39 Ответить
100 членовегов на 1 км это 10 т напалму - детский лепет, 1000 моторыл минимум.
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21.12.2021 17:43 Ответить
 
 