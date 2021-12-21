Оккупанты на Донбассе минуют приближенные к линии столкновения участки, маскируют позиции и устанавливают муляжи военной техники, - разведка

Командование российских оккупационных войск на ВОТ ДЛО активизировало проведение инженерных работ по совершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Фейсбуке.

В частности, по данным украинской разведки, в районах дислокации передовых подразделений оборудуют ложные замаскированные позиции с учетом сезонных смен местности, устанавливают дополнительные муляжи вооружения и военной техники для введения в заблуждение командования Объединенных сил и провоцирования открытия огня.

Кроме того, оккупанты продолжают минировать участки местности, приближенные к линии столкновения, с использованием запрещенных международными конвенциями (договорами) противопехотных мин типа ПОМ-2, ПМН-2, ОЗМ-72, МОН, что повышает угрозу местному гражданскому населению.

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