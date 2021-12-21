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Похолодание увеличило потребление электроэнергии в Украине, но есть еще значительный резерв мощности, - Галущенко

Похолодание увеличило потребление электроэнергии в Украине, но есть еще значительный резерв мощности, - Галущенко

Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины из-за похолодания увеличилось во вторник на 1 ГВт – до 22,5 ГВт, но страна располагает необходимыми резервами мощностей.

В этом заверил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"При таком потреблении на сегодняшний день мы фактически имеем значительный резерв мощности в энергосистеме, чтобы обеспечить (потребителей. - Ред.) соответствующим объемом электроэнергии", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Также читайте: "Веерных отключений" электроэнергии в Украине нет, - Шмыгаль

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2163) Галущенко Герман (257)


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Топ комментарии
+8
Значительный резерв - это полупустые склады угля и спущенная вода !?
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21.12.2021 15:13
+8
,Які резерви???? Атомні електростанції працюють на піку своєї потужності. Якщо хоч один енергоблок не доведи Боже вилитить, то замінити його нічим. В резерві нічого нема. Вугільні склади тес пусті. І то ще холодів не було. Якщо вдарять морози від - 10 - 20. Буде колапс. Нам треба Господа Бога молити щоб зима була тепла, тоді можливо і будуть якісь резерви. Зеленський зі своєю бандою довели за два роки країну до колапсу. Він пожиттєво сидіти має.
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21.12.2021 15:40
+6
Докерувалысь ЗЕбилы
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21.12.2021 15:18
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Кличко сказал - Кличко сделал.
В Киеве идёт напряженная борьба со снегом.

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21.12.2021 15:07 Ответить
Правда, он обещал "посыпать снегом" (с), но потом передумал и решил, что крыть асфальтом будет эффективнее.
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21.12.2021 15:11 Ответить
Зедебилоид,ты хотел там оставить яму до весны?
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21.12.2021 15:18 Ответить
И коммуникации ремонтировать я предлагаю только зимой.
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21.12.2021 15:31 Ответить
Ты зедебил ,для начала написал бы,что это аварийный ремонт на месте провала дорожного покрытия и земли,который мешал проезду автотранспорта. Это зедебилы зимой закупают уголь для тец и газ когда он стоит 1800 долларов.
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21.12.2021 16:02 Ответить
Зедебилам мозги.
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21.12.2021 16:11 Ответить
Умеют у нас деньги в асфальт закатывать. А потом жалуются что мы сдали крым патамушта у нас небыла денех на армию. Откуда спрашивается у нас тогда столько военных пенсионэров и хенералов, на пенсии которых выделяются миллиарды из бюджета если у нас армии небыло?
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21.12.2021 15:14 Ответить
Потому что нету никакой чести мундира, разве что об него можно ноги вытереть. Привыкли бывшие силовики: мусора, сбвушники и ахфицеры вотку жрать, да девак трахать в саунах. А как война то пусть роботяги с заводов идут их жопы защищать
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21.12.2021 16:01 Ответить
"У мене есть 2 заступника, 4 з яких два мiсяцi лежать в кабiнетi мiнiстр iв..."
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21.12.2021 20:59 Ответить
Хоть бы одно гавно, сорвавшее подготовку энергетики к зиме посадили???!!!
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21.12.2021 15:09 Ответить
Интересно как там ваша *зельоная енергетика*,за которую вы платите Ахметке в 10-ти кратном размере в безветренную погоду с зазыпанными снегом солнечными панелями и коротким световым днем?
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21.12.2021 15:09 Ответить
Сам понял, что спросил ?
Если нет э/энергии, то счетчик не клацает !
Откуда взялась цифра 10-ть ?
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21.12.2021 15:12 Ответить
Откуда взялась цифра 10-ть? Енергия АЕС стоит около 45-50 копеек. Ахметов продает нам свою *зельоную енергетику* (хотя не факт что он нам впаривает енергию со своих ТЕС по цене зельоной) по 5-6грн. Сам считай
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21.12.2021 15:18 Ответить
Значительный резерв - это полупустые склады угля и спущенная вода !?
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21.12.2021 15:13 Ответить
Докерувалысь ЗЕбилы
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21.12.2021 15:18 Ответить
Чому "докерувалсь"??? Именно так изначально и было задумано, ослабить Украина любыми доступными способами, а потом ее сдать и они с этой задачей (ослабления страны) отлично справляются. Я думаю и сдача уже не за горами. ((
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21.12.2021 16:36 Ответить
а зато АЄС есть, вот так вот Ахметка сказала...
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21.12.2021 15:29 Ответить
победа зеленых впечатляют.. может даже свет не будут выключать!
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21.12.2021 15:40 Ответить
,Які резерви???? Атомні електростанції працюють на піку своєї потужності. Якщо хоч один енергоблок не доведи Боже вилитить, то замінити його нічим. В резерві нічого нема. Вугільні склади тес пусті. І то ще холодів не було. Якщо вдарять морози від - 10 - 20. Буде колапс. Нам треба Господа Бога молити щоб зима була тепла, тоді можливо і будуть якісь резерви. Зеленський зі своєю бандою довели за два роки країну до колапсу. Він пожиттєво сидіти має.
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21.12.2021 15:40 Ответить
Одесса ,под видом ремонта проводятся веерные отключения .по пол города. С 7 утра до 8 вечера. У мня на районе уже было 8раз.
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21.12.2021 15:42 Ответить
Интересно кто в этот новый год будет без света? Рулетка!
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21.12.2021 15:43 Ответить
Кінча Заспа?
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21.12.2021 16:02 Ответить
Ты что говоришь! Провокатор! Морда сепарская!!! Какая Кiнча Заспа?! Козин, конечно же! Там государственные зраднiки окопались и жируют!
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21.12.2021 18:00 Ответить
За останні 20 років не пам'ятаю, щоб були якісь проблеми з е/е. В 90-х пам'ятаю відключення. Докерувались, зелені бандити.
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21.12.2021 15:52 Ответить
похолодание? в декабре? да вы шутите? ))) такого не должно было ну никак случиться ...да???
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21.12.2021 15:55 Ответить
Дык зима-то, не предупредив слуг урода, нагрянула внезапно.
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21.12.2021 16:38 Ответить
Атомная энергетика работает только ночью...,в остальное время суток педали крутят иные энергетики...,для поддержки частоты 50 герц и 220 вольт в сети...
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21.12.2021 15:55 Ответить
атомная энергетика работает стабильно и днем и ночью, не пиши ерунды
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21.12.2021 15:57 Ответить
Вчера говорил со спецом в этом сфере в Ютьюбе... потому и написал так...не парься..
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21.12.2021 16:00 Ответить
Сейчас в Харькове минус 9 снежок лежит ляпотааааааааа...
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21.12.2021 15:57 Ответить
а зачем тогда с беларуси импорт?
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21.12.2021 15:59 Ответить
Можна вірити. ПроХвесіонал, винагороджений міністерським портфелем за зинщення "Еенергоатому", в інтересаї Ігорьвалерієвича.

Герман Галущенко - З травня 2020 року по 29 квітня 2021 року - віце-президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC НАЕК «Енергоатом» .

11 вересня 2020
Трейдер Коломойського купив електроенергію "Енергоатому" дешевше за ринкову ціну


22.12.20
"Энергоатом" продал рекордный объем электроэнергии фирме Коломойского

11 БЕРЕЗНЯ 2021
"Енергоатом" завершила 2020 рік із чистим збитком 4,8 мільярда


Герман Галущенко- міністр енергетики України з https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 29 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021

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21.12.2021 16:00 Ответить
Как легко обогреть комнату 20 кв.метров? 10 секций биметал заливаете маслом Олейна,вкручиваете тэн "Аристон" на 1,5 квт и грейте свое дупло час....процедуру можно повторить вечером...
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21.12.2021 16:06 Ответить
Оливковое еxtra virgin с такой задачей справится гораздо лучше.
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21.12.2021 16:43 Ответить
Со вчерашнего дня свет вырубают - точнее вырубается сам (мощности не хватает), а еще и морозов хороших не было - самое время вспоминать 90 -ые...Завтра топаю на рынок - куплю китайский аккумуляторный фонарь и буду томиться долгими зимними холодными вечерами и вспоминать "незлим тихим словом" зедебильную шоблу Вы сделали это вместе - чтоб вам руки отсохли за ваш выбор!!!
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21.12.2021 19:49 Ответить
 
 