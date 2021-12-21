Похолодание увеличило потребление электроэнергии в Украине, но есть еще значительный резерв мощности, - Галущенко

Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины из-за похолодания увеличилось во вторник на 1 ГВт – до 22,5 ГВт, но страна располагает необходимыми резервами мощностей.

В этом заверил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"При таком потреблении на сегодняшний день мы фактически имеем значительный резерв мощности в энергосистеме, чтобы обеспечить (потребителей. - Ред.) соответствующим объемом электроэнергии", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

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