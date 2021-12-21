Похолодание увеличило потребление электроэнергии в Украине, но есть еще значительный резерв мощности, - Галущенко
Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины из-за похолодания увеличилось во вторник на 1 ГВт – до 22,5 ГВт, но страна располагает необходимыми резервами мощностей.
В этом заверил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"При таком потреблении на сегодняшний день мы фактически имеем значительный резерв мощности в энергосистеме, чтобы обеспечить (потребителей. - Ред.) соответствующим объемом электроэнергии", - сказал он на пресс-конференции во вторник.
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В Киеве идёт напряженная борьба со снегом.
Если нет э/энергии, то счетчик не клацает !
Откуда взялась цифра 10-ть ?
Герман Галущенко - З травня 2020 року по 29 квітня 2021 року - віце-президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC НАЕК «Енергоатом» .
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