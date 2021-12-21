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Новости
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Инвестиционная привлекательность Украины падает из-за долговых скандалов в "зеленой" энергетике, - инвесторы

Инвестиционная привлекательность Украины падает из-за долговых скандалов в

Инвестиционная привлекательность Украины падает из-за продолжительных скандалов по выплате долгов в секторе возобновляемой энергетики и дискриминации отдельных производителей.

Об этом сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация, пишет Обозреватель.

Как отмечается, согласно результатам опроса European Business Association, интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины во второй половине 2021 года снизился – до 2,73 балла из 5 возможных, хотя еще в первой половине 2021 года он составил 2,84 балла. В опросе приняли участие 92 директора крупнейших международных и украинских компаний.

"Таким образом, кризис в энергетике влияет и на другие сектора экономики, что имеет негативное влияние на инвестиционный климат Украины. Именно поэтому обеспечение стабильных выплат производителям из ВИЭ и соблюдение государством взятых на себя обязательств является ключевым не только для разрешения энергетического кризиса, но и и повышение инвестиционной привлекательности Украины в целом", - отмечают в УВЭА.

Кроме того, сообщается, что руководители крупнейших международных и украинских компаний определили ключевые барьеры, сдерживающие развитие бизнес-климата. Топ-3 вызова остались неизменными: слабая судебная система (87% опрошенных), высокий уровень коррупции (85%), а также теневая экономика (76%). Среди других преград развития инвестклимата директора называют также и энергетический кризис.

Как сообщалось, в ноябре НЭК "Укрэнерго" за счет размещения целевых "зеленых" еврооблигаций привлекла 825 млн долларов у европейских инвесторов, включая ЕБРР.

13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства.

Компания инициировала уголовный процесс в Украине и Великобритании в отношении должностных лиц ГП "ГарПок" и правительства из-за вмешательства в процесс распределения целевого кредита от ЕС.

ДТЭК ВИЭ официально сообщило руководство "ГарПока" об уголовном преступлении, которое он совершает.

По оценкам главы энергетического направления "Национального союза юристов" Александра Трофимца, действия руководства ГарПока являются прямым нарушением украинского законодательства, что влечет за собой неотвратимость уголовного наказания.

Автор: 

инвестиции (1163) альтернативная энергетика (123)


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Топ комментарии
+4
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21.12.2021 15:27
+2
Радістка Кет@AikPosta

https://twitter.com/AikPosta/status/1473236215025520652 3 ч





А як вам сюжет, коли РФ закриває експорт свого вугілля та перевізку казахського - і в цей час гинуть 100 шахтарів у Кузбасі?
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21.12.2021 15:32
+2
І знову підстилки Рижого заскиглили.
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21.12.2021 15:33
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Зелю никогда не интересовала инвестиционная привлекательность Украины, да и вообще эта страна.
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21.12.2021 15:23 Ответить
І знову підстилки Рижого заскиглили.
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21.12.2021 15:33 Ответить
Инвесторы все никак не нажрутся, пока у украинца в кармане будет хоть одна гривна!
Вот их голодающие лица!
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21.12.2021 20:34 Ответить
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21.12.2021 15:27 Ответить
Та какие, к чёрту, долговые скандалы?
Тут война в субботу начинается.
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21.12.2021 15:27 Ответить
Кто в партизаны, а кто - за кордон.
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21.12.2021 15:47 Ответить
Не-не не ! все по очереди, сначала ПУТЧ!!!
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21.12.2021 15:44 Ответить
Путч отменили, как нерентабельную трату денег накануне войны.
Зачем тратить свои, если за тебя это сделают другие.
А ахметка своё не упустит.
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21.12.2021 15:50 Ответить
Ты не станок-ты станочище.Но занять свое привычное место на сайте,придется😂🌷
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21.12.2021 16:06 Ответить
Радістка Кет@AikPosta

https://twitter.com/AikPosta/status/1473236215025520652 3 ч





А як вам сюжет, коли РФ закриває експорт свого вугілля та перевізку казахського - і в цей час гинуть 100 шахтарів у Кузбасі?
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21.12.2021 15:32 Ответить
задолбали эти инвесторы - все инвестируют и инвестируют а народ все нищает и нищает...
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21.12.2021 15:33 Ответить
Для того й інвестують...
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21.12.2021 15:34 Ответить
Ахмета нужно посадить. Задолбал козел.
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21.12.2021 15:38 Ответить
Угольные шахты закрыть немедленно....хватить засирать атмосферу....сортов Ковида развелось больше чем сортов сраного угля...
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21.12.2021 15:42 Ответить
Эти иностранные зелёные инвесторы - наши делки, зарегистрировавшие свои фирмы за рубежом и вкладывающие бабло в СЭС. Почему? А потому , что выхлоп там сумасшедший. Спасибо Вите и Пете за это. А вот в реальное производство что-то вкладывать они не торопятся. Нах такие инвесторы? Что они развивают? Ничего.
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21.12.2021 15:43 Ответить
Тут принцип- краще з умним загубить, чим з дурним знайти!
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21.12.2021 15:49 Ответить
В шотландском Эдинбурге Украина подписала в этом году важный международный документ...,и его выполнять надо...а не фигней страдать...если хотите жить в нормальной стране...,а если в Мусорнике Путлера и Лукашеску...то ваше право...жить в говне всегда "почетно"...
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21.12.2021 15:50 Ответить
ну, нічєво, нічєво
нада ж как-та Ігорь Валєріча отблагодаріть за свойо прєзідєнтство!
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21.12.2021 15:53 Ответить
та ладно. вот прямо только из-за этих долгов? а ********** братва рядом с границей и само ботоксное ***** способствует инвестициям. и если бы не эти проклятые "зеленые" долги, Украину просто засыпали бы инвестициями...
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21.12.2021 16:08 Ответить
Со следующего года Евросоюз ликвидирует "зеленую" энергетику, она становится такой же, как и вся остальная энергетика. Инвестиций это тоже касается.
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21.12.2021 17:20 Ответить
Инвестции и воры Коломойский, Пинчук и примкнувший к ним Ахметов. Президент Transship Group Иванов об инвестклимате в Украине: "Отсюда бегут все, кто может" /Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов/ Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике /В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил рекордные 868 млн долл./ Не советую эстонцам инвестировать в Украину, - президент Кальюлайд.
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21.12.2021 18:16 Ответить
Отправьте Ахметова в ОРДЛО - пусть там ведет свой зеленый бизнес, на родине, там ему все заплатят!
А нам их мошенническая схема ни к чему!
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21.12.2021 20:43 Ответить
Від тієї "зеленої енергетики" Україні лише збитки.
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21.12.2021 21:06 Ответить
 
 