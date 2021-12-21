РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9484 посетителя онлайн
Новости
2 819 18

Экономический паспорт – это популизм, который обернется для бюджета большими потерями, – нардеп

Экономический паспорт – это популизм, который обернется для бюджета большими потерями, – нардеп

По мнению Цымбалюка, введение "экономического паспорта украинца" будет свернуто после смены власти.

Экономический паспорт украинца – это популистская программа, которую свернут после того, как президент сменится, однако изъятых на нее из бюджета средств никто не вернет. Об этом заявил народный депутат из фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк.

"Мне кажется, что это чистый политический популизм. Президент и его команда в последнее время предлагают что-то, чтобы любой ценой делать видимость, выполняемую предвыборные обещания. Но мы не ОАЭ и не Норвегия. Мы не те государства, где есть на самом деле что-то похожее ", – сказал Цымбалюк.

По его словам, эта программа дискриминирует детей по возрасту, ведь распространяется только на детей, рожденных с 2019 года. Кроме того, она не предусматривает механизмы защиты средств, которые будут аккумулироваться на счетах, от инфляции, поэтому они через несколько лет просто обесценятся.

"Чтобы эти деньги за 18 лет сохранились каким-то образом, нужно, чтобы не менее 10-12% годовых они зарабатывали. В противном случае их съест инфляция", - отметил Цымбалюк.

По убеждению депутата, эта программа будет свернута после смены власти – как нереалистичная и наносящая вред экономике.

"После кто бы ни пришел, они однозначно будут более профессиональными. Они проанализируют и вынуждены будут такой проект свернуть. Но эти народные средства, которые будут использованы для раскрутки этой идеи, уже никто никогда не вернет в бюджет", - пояснил Цымбалюк.

Напомним, 6 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети могут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.

Ранее народный депутат Нина Южанина заявила, что экономический паспорт – это, прежде всего, пиар-проект президента, который должен стимулировать украинцев переизбрать действующего президента на второй срок. В свою очередь, инвестиционный аналитик Сергей Фурса заявил, что такая идея не может быть реализована в Украине, ведь приведет лишь к значительному наращиванию государственного долга, разбалансированию бюджета и кризису платежей.

Автор: 

Цымбалюк Михаил (8) экономический паспорт (13)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Економичный паспорт это впервую очередь расчитано на зе-лохов!!!
показать весь комментарий
21.12.2021 16:08
+9
"Після хто б не прийшов, вони однозначно будуть більш фаховими."
Навіть якщо провести вибори в зоопарку і виберуть макак, ті будуть більш фаховими ніж зелена шобла.
показать весь комментарий
21.12.2021 16:10
+9
Мабуть в Польщі воно працює, тому що там Зеленського нема?
показать весь комментарий
21.12.2021 16:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Економичный паспорт это впервую очередь расчитано на зе-лохов!!!
показать весь комментарий
21.12.2021 16:08 Ответить
"Після хто б не прийшов, вони однозначно будуть більш фаховими."
Навіть якщо провести вибори в зоопарку і виберуть макак, ті будуть більш фаховими ніж зелена шобла.
показать весь комментарий
21.12.2021 16:10 Ответить
В Польщі впроваджено схожі речі. Називаються "капіталовкладення працівників". Все це чудово працює і ніхто "зрада" не верещить. "Економічний паспорт" - чудова справа.
Але ворогам Зеленського треба верещати, бо він ще не раз викличе у них істерику.
показать весь комментарий
21.12.2021 16:11 Ответить
Мабуть в Польщі воно працює, тому що там Зеленського нема?
показать весь комментарий
21.12.2021 16:16 Ответить
Экономический паспорт от зелебобы и капиталовложения работников (PPK) - это разные вещи. Разберитесь сначала в вопросе, а потом уже пишите комментарии.
показать весь комментарий
21.12.2021 16:37 Ответить
Не заморачивайтесь, "гонтарева", оно вам не надо, займитесь физическим трудом. Сможете купить себе шоколадную фигурку, пустую внутри.
показать весь комментарий
21.12.2021 16:54 Ответить
Всегда приятно смотреть как зелебобик обосрётся, а потом оправдывается. Продолжайте, не останавливайтесь
показать весь комментарий
21.12.2021 17:07 Ответить
Я давно пишу , что Гетьманцев придурок- теоретик 😀😀😀
показать весь комментарий
21.12.2021 16:11 Ответить
Пускай Зеля вместе с Ермаком и Арахамией себе в задницу засунут эти паспорта. В такое тяжелое время эта лишняя выкачка денег с бюджета никому ненужна.
показать весь комментарий
21.12.2021 16:12 Ответить
Паспорт це добре. На цю суму просто менше вкрадуть і менше потрапить в західні банки
показать весь комментарий
21.12.2021 16:15 Ответить
та ні, це якраз дуже вишуканий спосіб вкрасти
показать весь комментарий
21.12.2021 16:19 Ответить
Ну уже никто не стесняется говорить,что зекрысе которой срок не светит)
показать весь комментарий
21.12.2021 17:04 Ответить
зебил в ожидании экономического паспорта

показать весь комментарий
21.12.2021 17:04 Ответить
"однако изъятых на нее из бюджета средств никто не вернет."

Воооот!
показать весь комментарий
21.12.2021 17:06 Ответить
показать весь комментарий
21.12.2021 17:07 Ответить
объясните этому "депутату", что по ДОБЫЧЕ И ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗА, ТИТАНА, УРАНА, ГЕРМАНИЯ, МАРГАНЦА, ГРАФИТА, , Украина входит в ТОП-10 МИРОВЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
показать весь комментарий
21.12.2021 18:51 Ответить
Германий не производит, так же как и кремний...
показать весь комментарий
21.12.2021 20:02 Ответить
Действительно- такой паспорт есть - субсидия - удостоверение нищего
показать весь комментарий
21.12.2021 20:00 Ответить
 
 