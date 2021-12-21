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Посольство США о деле Порошенко: Важно, чтобы процесс основывался не на политических мотивах

Посольство США о деле Порошенко: Важно, чтобы процесс основывался не на политических мотивах

Посольство США обнародовало заявление по делу против пятого gрезидента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. В Посольстве США отметили недопустимость политического преследования лидера оппозиционной партии.

"Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах", - говорится на странице Посольства в твиттере , передает Цензор.НЕТ.

Как известно, ранее появилось подобное заявление Посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс.

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"Я внимательно слежу за обвинениями, выдвинутыми против Петра Порошенко. Важно, чтобы правоохранительные органы и судебная власть рассмотрели это дело, как и любое другое, независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и уважение к надлежащему процессу", - предостерегла Мелинда Симмонс.

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Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Автор: 

Порошенко Петр (19594) США (26511) Симмонс Мелинда (103)


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Топ комментарии
+34
Іді ещьо тєлєвізара пасматрі, дєбільчік.
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21.12.2021 16:15
+27
А що свинарчуки ? Доказів так і не було знайдено, це був, як ми і попереджали, фейковий вкид під вибори, а ти повівся
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21.12.2021 16:20
+24
а вот как тьі стал такім далбайобам? В чом твой сєкрєт?
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21.12.2021 16:24
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ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА ПОРОШЕНКО! Источник:
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21.12.2021 16:30 Ответить
Не перди так громко Взорвешься
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21.12.2021 16:32 Ответить
повідомило не про політичні мотиви, а про неупереджене розслідування...це різні речі!
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21.12.2021 16:30 Ответить
Да уж. Название статьи вывихнули порядочно.

На самом деле посольства выдали дежурные отписки. Даже озабоченность не выразили. Дипломатия цивилизованных стран не предусматривает вмешательства в дела правоохранительных органов других государств.
Кстати, посольство США в Грузии выдало почти слово в слово такой же твит по поводу ареста Саакашвили.
Сторонникам Порошенко не стоит питать иллюзий. Если виновность 5 президента будет доказана в украинском суде, никто на Западе за него впрягаться не будет.
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21.12.2021 16:45 Ответить
Маленька поправочка(якщо хочете-питання), а в нас є суди?
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22.12.2021 07:21 Ответить
. Яд мудрецем запропонований прийми! Від блазня не приймай бальзаму"...
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21.12.2021 16:34 Ответить
Единственній человек во власти за кого не стідно Яценюк. Біл премьером в такой жопній период, хотле бі в том хаосе как баріга намутил. Так не, чистій, никто ему ничего не предїявляет. Слава Арсению Яценюку!
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21.12.2021 16:35 Ответить
Ну не без этого. Но врал он так нагло и бесстыже, что у меня вызывал просто восторг.
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21.12.2021 16:46 Ответить
Хлопци, а што ви на Цензорі забули?
Вам на шарієвську чи мураєвську помийки треба, там ваші недорозвинені браття.
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21.12.2021 16:55 Ответить
смотрим на развитых, камляющих 8 год одну и ту же бредятину. Где еще такой паноптикум найдешь?
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21.12.2021 20:20 Ответить
Заголовок не соответствует тексту заявления. "Важно, чтобы не было политических мотивов", а все происходило под верховенством права и "сообщить о политических мотивах"- две разные вещи. Не надо выдавать желаемое за действительное. 😂
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21.12.2021 16:36 Ответить
Не надо выдавать действительное за желаемое. Это называется дипломатия. По поводу "преследований", например, медведчука (которых нет на самом деле) США никаких заявлений не делало, а с Порошенко как бы намекнуло. Хотя, думаю, зеленая плесень сознательно хочет поссориться с США, чтоб упасть в братские объятья любимой россиюшки.
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21.12.2021 16:40 Ответить
зеЛя и его банда будут драпать кто куда..очень скоро
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21.12.2021 16:36 Ответить
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21.12.2021 16:36 Ответить
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21.12.2021 16:38 Ответить
Перепрошую! Але звідки у вас фото моїх сусідів???!!
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21.12.2021 17:31 Ответить
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21.12.2021 16:38 Ответить
Хахаха! Знову в заголовку одне - а в заявах найбільших, найвірніших і найвпливовіших партнерів України діаметрально протилежне! Бо ВСІ вони заявили, що вони ЗА розслідування, яке, звичайно, повинно бути проведено згідно з законом. ))))

Фольга трєщала, рєпал шоколад,
І замєтала вафєльная крошка.
А в Україні все пішло на лад.
Його посадять. Подождіть нємножко.
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21.12.2021 16:39 Ответить
Де тут побачили визнання політичних мотивів??? Стандартна заява США
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21.12.2021 16:39 Ответить
Ну то понятно,что зесрань и дипломатия рядом не стояли -вас сразу надо матом с ноги)
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21.12.2021 16:54 Ответить
"Я внимательно слежу за обвинениями, выдвинутыми против Петра Порошенко. Важно, чтобы правоохранительные органы и судебная власть рассмотрели это дело, как и любое другое"... и бережно довели это дело до тюрьмы.
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21.12.2021 16:40 Ответить
+100500
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21.12.2021 17:47 Ответить
Та да у нас вообще все по политическим мотивам по другим у нас не садят
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21.12.2021 16:41 Ответить
Цензор превратился в инфо помойку или школоту понабирали на работу. Это надо иметь особые навыки, что бы перекрутить смысл в 2х предложениях.
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21.12.2021 16:42 Ответить
Просто хтось вміє читати між строк, а хтось ні. Для цього потрібен інтелект
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21.12.2021 16:51 Ответить
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21.12.2021 17:25 Ответить
И нигавари! А исчо Цензор продалси пендосами НАТО!
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21.12.2021 17:22 Ответить
эх, если бы...А так...
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21.12.2021 21:56 Ответить
США повторила мои слова - расследования должны быть объективными,а не политическими. А бестолковые меня еще и осуждали.
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21.12.2021 16:45 Ответить
Тут факт в другом. США все видят и понимают. Отсюда и заявление
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21.12.2021 17:24 Ответить
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21.12.2021 16:46 Ответить
Как известно, ранее появилось подобное заявление Посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс.

"Я внимательно слежу за обвинениями, выдвинутыми против Петра Порошенко. Важно, чтобы правоохранительные органы и судебная власть рассмотрели это дело, как и любое другое, независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и уважение к надлежащему процессу", - предостерегла Мелинда Симмонс. Источник: \\\\\\\\\\\\\\\

ребятки, тут была декларация..........

и да - хер кто дочитал до конца эти все фирмы и прочие маетки, но думаю что .... ну что-что - жуй.те харачто.
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21.12.2021 16:46 Ответить
Царь хохляцкой черни,плебеев и наивных дурачков отвлекает внимание прастова нариду от крупных неприятностей в энергетике и экономике,от постоянно растущих цен и платежек с космическими суммами.И нападение Путина будет для Зеленского удачным выходом из той задницы,в которую он зарулил на своем лисапете
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21.12.2021 16:47 Ответить
все про Пораша, слово в слово

ну, і про зєлю теж. Але будьмо послідовними.
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21.12.2021 17:51 Ответить
А шо, при Порохе газ отключали?
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22.12.2021 00:54 Ответить
Ні, при пораші склади з ************ підривали.
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22.12.2021 02:09 Ответить
Так хоч ніхто не загинув. А при зе від ковіду скільки померло
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22.12.2021 23:59 Ответить
https://youtu.be/ZerHxPiwG0c ...классный видос прислали...песня Тараса Чубая...
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21.12.2021 16:50 Ответить
зебилам еды подкинули)

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21.12.2021 16:50 Ответить
Їм піся більше до вподоби. ЗЕлена бубочкина піпетка.
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21.12.2021 17:11 Ответить
Могло б*його й не сповіщати... Ми ж і самі знаємо, що зельцман - це є шмат зеленого лайна! А смердить від цього криворогорогуля, як від *уйла плєшивого!) Папа шуро підтвердить зі своєї бурси, де воно за хабарі стільки ідіотам за діпломи підписалося!
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21.12.2021 16:51 Ответить
а у меня вопрос к амэриканской амбасаде. А что там с будапештским меморандумом?
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21.12.2021 16:52 Ответить
Отослали в Мавзолей чЛенина....труп завонялся... дохлым Сссром...вместо фильтра будет
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21.12.2021 16:57 Ответить
Ты ещё Аляску взад потребуй,подкацапленое)
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21.12.2021 16:58 Ответить
Ты ***** своему вопросы задавай лаптекопытное, глядишь и поедешь на курорты магадана
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21.12.2021 17:00 Ответить
А тебе ответят оттуда обязательно, после того как ты, такой смелый и отважный, задашь вовсеуслышанье этот вопрос рашке и *****. Давай, порази нас отвагой!
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21.12.2021 17:12 Ответить
Не тот адрес ты выбрал, лапотный скрепный поносец. Спроси у своего фюрера *****.
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21.12.2021 17:14 Ответить
Ты выбираешь всяких зелёных долбо...бов во власть а виноваты США? Как там твой зеленокоричневый господин сказал " чому ми не в НАТО?"
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21.12.2021 17:17 Ответить
Дали владу закомплексованому ссикливому клоуну і зарзу почалися проблеми з правами і свободами в Україні за політичними мотивами.
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21.12.2021 16:54 Ответить
Госдеп обрсрал РАБссию час назад выступив со специальным Заявлением...
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21.12.2021 16:55 Ответить
Сожги $ в знак протеста😂🌷
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21.12.2021 17:05 Ответить
Фофудью в портки заправь,а не за народ Украины вписывайся.
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21.12.2021 17:18 Ответить
С какими такими?
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21.12.2021 17:36 Ответить
Зеля думає, що набреше американцям і європейцям, як українському наріду і брехня пройде? Та ні, американці і європейці не дивляться какаканал "1+1" і звичайно не дивилися "Сватів" і Голобородька, вони розвиваються в демократичним, правдивих суспільствах.
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21.12.2021 17:02 Ответить
Самое смешное, если бы язЕлоха посадили на пожизненно, за измену Родине, то ни у кого не возникло бы вопросов! Уверен, что его посадят таки!
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21.12.2021 17:02 Ответить
Зеленський тримає 70 охоронців біля себе абсолюний рекорд, мабуть дуже очко жим жим після всього що він творит в країні.
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21.12.2021 17:06 Ответить
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21.12.2021 17:08 Ответить
Чего то соя притормаживает. Им уже пора писать по порядку:
1. Это палытические преследования
2. Это палытическая репрессия
3. Мы ничего не знали, нас обманули.
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21.12.2021 17:06 Ответить
По ходу это ты притормозил, пока писали предыдущие 100 комментариев.
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21.12.2021 18:05 Ответить
Главная вина Порошенко ...обосрал НовоОтсосситю Путлера от Харькова до Одессы...причем по факту голыми руками....Ольга ********* свидетель...Все кто угодно...лишь бы не Порошенко...Панический страх плешивого КГБиста понимаю....сдох рюсский Мир...
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21.12.2021 17:11 Ответить
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21.12.2021 17:13 Ответить
мыролюбным планом бэээ обосрал? или двумя протоколами менцких подлецов?
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21.12.2021 17:56 Ответить
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21.12.2021 18:15 Ответить
https://youtu.be/ZerHxPiwG0c ...классное видео...
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21.12.2021 17:17 Ответить
Возможно это и затеяли чтобы с западом поссориться... Обкуренный крысеныш готовит большую зраду.
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21.12.2021 17:19 Ответить
Я голосовал за Порошенко и уверен пан Зеленский стал президентом Украины не без помощи Петра Порошенко!!! Уважаю и доверяю нашим Украинским , Президентам!!!! Уверен весь этот срач - это цирк!!! Спасибо вам!!!
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21.12.2021 17:27 Ответить
Венедиктова как бы там ни было,умная дама...не стала марать руки... ,Гончарук кстати поступил также...
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21.12.2021 17:30 Ответить
Ого! Лєщенко всю ботоферму кинув, Юлька всіх піхотинців прислала, та й Медведчуківці тут же пасуться. ;Смицький; ще ніколи десять лайків не збирав.
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21.12.2021 17:33 Ответить
Эпоха ...не бедности и я вам ничего не должен...закончится быстро...не успеете Перднуть...
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21.12.2021 17:35 Ответить
Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах.

Четко же все написано. Зачем манипулировать?
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21.12.2021 17:37 Ответить
Так то треба було ПРОЧИТАТИ І ЗРОЗУМІТИ. А кому? Там просто згадалась фамілія Порошенко -і пішло, і поїхало...
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22.12.2021 07:30 Ответить
450 млн.долларов США в этом году в помощь ВСУ могут отложить... или вообще отменить...,а зачем вам Джавелины и Стингеры,если Голобродька их отправит на Мацковию Путлеру?Какой смысл и сенс вас доставать из говна? стукачки блин...
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21.12.2021 17:41 Ответить
США и запад НЕ ОБВИНЯЮТ украинские власти в политическом преследовании.а ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ,чтобы процесс опирался не на политические подтексты.а НА УГОЛОВНЫЕ,по которым Порошенку и предъявлены обвинения.То есть.чтобы дело рассматривалось чисто в уголовном производстве без политического обвинения
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21.12.2021 17:49 Ответить
Уже одно это дипломатическое предупреждение - это желтая карточка клоунской власти.
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21.12.2021 18:07 Ответить
нужно сидеть тихо, и не трогать мыролюбца, ато ***** нападет?
так это было уже.
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21.12.2021 18:19 Ответить
Если ты не заметил, то ***** уже 8 лет как напало. Впрочем, вам, 73% до сих пор удивительно об этом узнавать.
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21.12.2021 18:43 Ответить
Страх есть самый обильный источник пороков.
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21.12.2021 18:11 Ответить
Ш М А Р К Л Я, В І Ш А Й С Я
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21.12.2021 18:17 Ответить
Як і в попередні рази, насиплять зайчикові солі на хвіст, якщо доженуть.
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21.12.2021 18:35 Ответить
У заяві сша жодного слова про наявність політичних мотивів. А є лише застереження щоб їх не було
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21.12.2021 21:18 Ответить
..так вони тільки там і є
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22.12.2021 07:32 Ответить
Следствие покажет. И особое внимание к переговорам Медвичука.
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21.12.2021 22:03 Ответить
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