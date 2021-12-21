Посольство США о деле Порошенко: Важно, чтобы процесс основывался не на политических мотивах
Посольство США обнародовало заявление по делу против пятого gрезидента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. В Посольстве США отметили недопустимость политического преследования лидера оппозиционной партии.
"Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах", - говорится на странице Посольства в твиттере , передает Цензор.НЕТ.
Как известно, ранее появилось подобное заявление Посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс.
"Я внимательно слежу за обвинениями, выдвинутыми против Петра Порошенко. Важно, чтобы правоохранительные органы и судебная власть рассмотрели это дело, как и любое другое, независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и уважение к надлежащему процессу", - предостерегла Мелинда Симмонс.
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.
Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
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На самом деле посольства выдали дежурные отписки. Даже озабоченность не выразили. Дипломатия цивилизованных стран не предусматривает вмешательства в дела правоохранительных органов других государств.
Кстати, посольство США в Грузии выдало почти слово в слово такой же твит по поводу ареста Саакашвили.
Сторонникам Порошенко не стоит питать иллюзий. Если виновность 5 президента будет доказана в украинском суде, никто на Западе за него впрягаться не будет.
Вам на шарієвську чи мураєвську помийки треба, там ваші недорозвинені браття.
Фольга трєщала, рєпал шоколад,
І замєтала вафєльная крошка.
А в Україні все пішло на лад.
Його посадять. Подождіть нємножко.
"Я внимательно слежу за обвинениями, выдвинутыми против Петра Порошенко. Важно, чтобы правоохранительные органы и судебная власть рассмотрели это дело, как и любое другое, независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и уважение к надлежащему процессу", - предостерегла Мелинда Симмонс. Источник: \\\\\\\\\\\\\\\
ребятки, тут была декларация..........
и да - хер кто дочитал до конца эти все фирмы и прочие маетки, но думаю что .... ну что-что - жуй.те харачто.
ну, і про зєлю теж. Але будьмо послідовними.
1. Это палытические преследования
2. Это палытическая репрессия
3. Мы ничего не знали, нас обманули.
Четко же все написано. Зачем манипулировать?
так это было уже.