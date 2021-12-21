ОАСК в решении относительно конкурса на главу САП ссылается на несуществующую норму закона. Это преступление, – Жернаков
Судья ОАСК Огурцов (по которому САП представляет обвинение в деле "пленок Вовка") в решении конкурса по избранию руководителя САП применяет закон, которого нет.
Об этом пишет в фейсбуке координатор Общественного совета добродетели, председатель правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, сообщает Цензор.НЕТ.
"ОАСК, отменяя положение о проведении конкурса на САП, ссылается на НЕСУЩЕСВУЮЩУЮ норму закона. Вот так просто - взяли и использовали редакцию, которая с 2015 года не действует. Это не просто неправосудное решение - это преступление", - заявил он.
"Вчера на сайте президента написали, что решение "будет детально проанализировано на соответствие требованиям закона". Сегодня такой анализ появился. Все очень и очень понятно. Судья Огурцов (по которому, кстати, САП представляет обвинение в деле "пленок Вовка") тупо применяет закон, которого нет", - подчеркнул он.
"Так вот. Если только эту схему не внедряют совместно ОП и ОАСК, то сегодня же должна появиться соответствующая оценка на сайте президента, а так же призыв органам правопорядка расследовать такие действия судей. По крайней мере, такова была реакция на решение Верховного Суда в пользу Тупицкого, когда он судился с президентом. А ГБР открыло дело в отношении судей буквально через пару дней после решения. Ну и, конечно же, должен быть призыв президента безотлагательно принять законопроект о ликвидации ОАСК, который в своей самодеятельности зашел так далеко, что подставляет всю страну и лично президента перед президентом важнейшего союзника безопасности - США. Только знаете - что-то мне подсказывает, что никакой такой реакции не будет", - подытожил Жернаков.
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в неустановленном месте, в неустановленный час, неустановленными лицами....по несуществующему Закону.....
Это просто ОПГ какое-то !
І в інших "судах" такі ж.
Порушення закону суддями - типове явище.
https://www.youtube.com/watch?v=5N9xt7v1IZA
Законом туда, законом сюда.....
а весь, так званий патріотичний бомонд країни готовиться воювати з вкрай обнаглівшим ху.йлом, яке воювати?!?! коли продажне ОАСК може заборонити будь-що в цій країні за банальні гроші.