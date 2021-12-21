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ОАСК в решении относительно конкурса на главу САП ссылается на несуществующую норму закона. Это преступление, – Жернаков

ОАСК в решении относительно конкурса на главу САП ссылается на несуществующую норму закона. Это преступление, – Жернаков

Судья ОАСК Огурцов (по которому САП представляет обвинение в деле "пленок Вовка") в решении конкурса по избранию руководителя САП применяет закон, которого нет.

Об этом пишет в фейсбуке координатор Общественного совета добродетели, председатель правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, сообщает Цензор.НЕТ.

"ОАСК, отменяя положение о проведении конкурса на САП, ссылается на НЕСУЩЕСВУЮЩУЮ норму закона. Вот так просто - взяли и использовали редакцию, которая с 2015 года не действует. Это не просто неправосудное решение - это преступление", - заявил он.

"Вчера на сайте президента написали, что решение "будет детально проанализировано на соответствие требованиям закона". Сегодня такой анализ появился. Все очень и очень понятно. Судья Огурцов (по которому, кстати, САП представляет обвинение в деле "пленок Вовка") тупо применяет закон, которого нет", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК остановил конкурс на главу САП по иску экс-детектива НАБУ Кареева, проводившего обыски в "Приватбанке" по заявлению депутатов с орбиты Коломойского, - Савчук

"Так вот. Если только эту схему не внедряют совместно ОП и ОАСК, то сегодня же должна появиться соответствующая оценка на сайте президента, а так же призыв органам правопорядка расследовать такие действия судей. По крайней мере, такова была реакция на решение Верховного Суда в пользу Тупицкого, когда он судился с президентом. А ГБР открыло дело в отношении судей буквально через пару дней после решения. Ну и, конечно же, должен быть призыв президента безотлагательно принять законопроект о ликвидации ОАСК, который в своей самодеятельности зашел так далеко, что подставляет всю страну и лично президента перед президентом важнейшего союзника безопасности - США. Только знаете - что-то мне подсказывает, что никакой такой реакции не будет", - подытожил Жернаков.

ОАСК в решении относительно конкурса на главу САП ссылается на несуществующую норму закона. Это преступление, – Жернаков 01

Автор: 

САП (2062) Окружной админсуд Киева (399) Жернаков Михаил (50)


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Топ комментарии
+10
Гопота в Генпрокуратуре (в деле Порошенко) и гопота в ОАСК (в деле САП) пишет, как под шаблон:
в неустановленном месте, в неустановленный час, неустановленными лицами....по несуществующему Закону.....
Это просто ОПГ какое-то !
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21.12.2021 17:09
+7
Самое смешное в этой ситуации, что в 2015 году Холдницкого избирали по этой же процедуре, и тогда тоже конкурс обжаловали в том же ОАСК, но эти упыри тогда не обнаружили ничего противоправного и иск отклонили.
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21.12.2021 17:44
+6
Подумаеш!
Законом туда, законом сюда.....
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21.12.2021 17:24
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Гопота в Генпрокуратуре (в деле Порошенко) и гопота в ОАСК (в деле САП) пишет, как под шаблон:
в неустановленном месте, в неустановленный час, неустановленными лицами....по несуществующему Закону.....
Это просто ОПГ какое-то !
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21.12.2021 17:09 Ответить
Хто у нас судову рехворму проводив? А мав час, мав надхнення- чого тепер скаржитися?
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21.12.2021 17:12 Ответить
Нет защиты от человеческой глупости, особенно если эта глупость поощряется. У нас потрясающая конституция, но её никто не выполняет уже 15 лет.
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21.12.2021 17:18 Ответить
Реформи робляться не за рік і не за два. Часу на проведення судової реформи якраз і не було. Реформували тільки Верховний суд. Реформу б продовжувати, але хто буде продовжувати - безграмотне збіговисько випадкових людей? Вибрати голову ДБР не можуть третій рік і антикорупційного прокурора два роки, в Енергоатомі виконуючий обов'язки третій рік, міністр охорони здоров'я четвертий за два роки і т.д.
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21.12.2021 17:54 Ответить
Піночет провів реформи за 2 місяці
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21.12.2021 20:14 Ответить
Тіло,все заточувало,на власне царювання. Воно,маніакально,невірило,що царювання небуде. Як,то кажуть:- За,що боролося,на те,й,напоролося. Хоч,холуї,й тріщать,що воно - українець.
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21.12.2021 18:12 Ответить
Ну, то посадіть його.
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21.12.2021 17:11 Ответить
Так там усі "судді" такі само.
І в інших "судах" такі ж.
Порушення закону суддями - типове явище.
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21.12.2021 18:21 Ответить
Той, що писав рішення суду, тепер буде аналізувати це рішення. І чого можна очікувати?
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21.12.2021 17:12 Ответить
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21.12.2021 17:18 Ответить
хочузепіроженое, хачуземароженное!
https://www.youtube.com/watch?v=5N9xt7v1IZA
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21.12.2021 17:22 Ответить
Подумаеш!
Законом туда, законом сюда.....
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21.12.2021 17:24 Ответить
один грамотій на 4 каналі просторікував, що судову реформу тормозив Порох, Гість в студії його поправив, що це був міністр юстиції петренко. але грамотій просто махнуву рукою і сказав буквально - та то таке.
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21.12.2021 17:43 Ответить
какая разница, сказал президент... и этим замечательным принципом стали пользоваться все, кому не лень..., например наш чудо-суд ОАСК..., какая разница, чем они там руководствуются, может даже положениями упк соседнего государства, лишь бы решение было "правильным" и полезным для них...., и за которое хорошо платят...
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21.12.2021 17:44 Ответить
Самое смешное в этой ситуации, что в 2015 году Холдницкого избирали по этой же процедуре, и тогда тоже конкурс обжаловали в том же ОАСК, но эти упыри тогда не обнаружили ничего противоправного и иск отклонили.
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21.12.2021 17:44 Ответить
Чого вони всі йще в ОАСК? Тримають для себе.
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21.12.2021 17:47 Ответить
дибільна країна в якій якесь нікчемне, антинародне і антиукраїнське ОАСК з її смердючими уродами-суддями, чи керівничку-суку підзаборну головуючу комісії по відбору прокурора САП на замовлення ворогів України портянки і єрмилки можуть запросто цілу країну з усім народом макати в гівно поки не отримають потрібний для себе результат а значить і потрібний результат для олігархів-виродків які продовжують керувати країною.
а весь, так званий патріотичний бомонд країни готовиться воювати з вкрай обнаглівшим ху.йлом, яке воювати?!?! коли продажне ОАСК може заборонити будь-що в цій країні за банальні гроші.
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21.12.2021 17:54 Ответить
Більше не голосуй за Голобородька або за принципом "аби не Порошенко" і гірше не буде. І життя налагодиться, правда, не так швидко як тобі хочеться
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21.12.2021 17:59 Ответить
при рошенку було добре життя? Кожен наступний президент гірший за попереднього. Це діагноз деградуючому розумово суспільству
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21.12.2021 20:17 Ответить
"Закон як дишло- куди повернеш,туди й вийшло". За такою схемою працюють у нас тіпа правоохоронні органи.
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21.12.2021 18:05 Ответить
 
 