ОАСК в решении относительно конкурса на главу САП ссылается на несуществующую норму закона. Это преступление, – Жернаков

Судья ОАСК Огурцов (по которому САП представляет обвинение в деле "пленок Вовка") в решении конкурса по избранию руководителя САП применяет закон, которого нет.

Об этом пишет в фейсбуке координатор Общественного совета добродетели, председатель правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, сообщает Цензор.НЕТ.

"ОАСК, отменяя положение о проведении конкурса на САП, ссылается на НЕСУЩЕСВУЮЩУЮ норму закона. Вот так просто - взяли и использовали редакцию, которая с 2015 года не действует. Это не просто неправосудное решение - это преступление", - заявил он.

"Вчера на сайте президента написали, что решение "будет детально проанализировано на соответствие требованиям закона". Сегодня такой анализ появился. Все очень и очень понятно. Судья Огурцов (по которому, кстати, САП представляет обвинение в деле "пленок Вовка") тупо применяет закон, которого нет", - подчеркнул он.

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"Так вот. Если только эту схему не внедряют совместно ОП и ОАСК, то сегодня же должна появиться соответствующая оценка на сайте президента, а так же призыв органам правопорядка расследовать такие действия судей. По крайней мере, такова была реакция на решение Верховного Суда в пользу Тупицкого, когда он судился с президентом. А ГБР открыло дело в отношении судей буквально через пару дней после решения. Ну и, конечно же, должен быть призыв президента безотлагательно принять законопроект о ликвидации ОАСК, который в своей самодеятельности зашел так далеко, что подставляет всю страну и лично президента перед президентом важнейшего союзника безопасности - США. Только знаете - что-то мне подсказывает, что никакой такой реакции не будет", - подытожил Жернаков.