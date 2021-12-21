Власть хочет взять под контроль общественное вещание перед выборами, – заявление Суспільного

Команда Общественного вещания считает инициативу депутатов президентской фракции "Слуга народа" о создании Государственного информационного концерна телевидения и радиовещания наступлением на свободу слова и демократическое развитие нашей страны попытки вернуть вещатель под государственный контроль.

Об этом говорится в заявлении Суспільного.

"К давлению "гривной" власть добавила давление "защитой нашего информационного поля", предлагает манипуляциями и пропагандой бороться с манипуляциями и пропагандой врага", - говорится в заявлении вещателя в ответ на законодательную инициативу народного депутата из фракции "Слуга народа" Олега Дунды об образовании Государственного информационного концерна. "Ни подконтрольные государственные каналы, ни уничтожение независимого Общественного вещателя не помогут дать отпор агрессии РФ, но это может стать непреодолимым препятствием для демократического развития Украины. Инициатива г-на Дунды выглядит как попытка к следующим выборам взять под собственный контроль единственное независимое национальное медиа", — заявил глава правления Суспільного Николай Чернотицкий.

Напомним, 15 декабря в Верховной Раде зарегистрировали проект Закона Украины № 6430 "О Государственном информационном концерне телевидения и радиовещания Украины", народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда предлагает создать концерн на базе Национальной общественной телерадиокомпании Украины, Государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" и Государственного агентства Украины по вопросам кино. Фактически предлагается ликвидация Общественного вещателя, что станет нарушением гарантированного Конституцией Украины права каждого гражданина Украины на свободный доступ к информации. Ранее Суспільне сообщило о незаконном давлении со стороны Офиса президента и попытке вмешиваться в редакционную политику общественного вещателя. В частности, журналисты Суспільного обвинили в давлении советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.