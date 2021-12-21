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Власть хочет взять под контроль общественное вещание перед выборами, – заявление Суспільного

Власть хочет взять под контроль общественное вещание перед выборами, – заявление Суспільного

Команда Общественного вещания считает инициативу депутатов президентской фракции "Слуга народа" о создании Государственного информационного концерна телевидения и радиовещания наступлением на свободу слова и демократическое развитие нашей страны попытки вернуть вещатель под государственный контроль.

Об этом говорится в заявлении Суспільного.

"К давлению "гривной" власть добавила давление "защитой нашего информационного поля", предлагает манипуляциями и пропагандой бороться с манипуляциями и пропагандой врага", - говорится в заявлении вещателя в ответ на законодательную инициативу народного депутата из фракции "Слуга народа" Олега Дунды об образовании Государственного информационного концерна. "Ни подконтрольные государственные каналы, ни уничтожение независимого Общественного вещателя не помогут дать отпор агрессии РФ, но это может стать непреодолимым препятствием для демократического развития Украины. Инициатива г-на Дунды выглядит как попытка к следующим выборам взять под собственный контроль единственное независимое национальное медиа", — заявил глава правления Суспільного Николай Чернотицкий.

Напомним, 15 декабря в Верховной Раде зарегистрировали проект Закона Украины № 6430 "О Государственном информационном концерне телевидения и радиовещания Украины", народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда предлагает создать концерн на базе Национальной общественной телерадиокомпании Украины, Государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" и Государственного агентства Украины по вопросам кино. Фактически предлагается ликвидация Общественного вещателя, что станет нарушением гарантированного Конституцией Украины права каждого гражданина Украины на свободный доступ к информации. Ранее Суспільне сообщило о незаконном давлении со стороны Офиса президента и попытке вмешиваться в редакционную политику общественного вещателя. В частности, журналисты Суспільного обвинили в давлении советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Автор: 

общественное вещание (126) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+11
А от і знищення свободи слова, критикуєш владу - не будеш виходити в ефір взагалі
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21.12.2021 16:59
+7
Не может быть!!...И кто бы мог подумать!!...рейтинги все труднее рисовать...
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21.12.2021 17:24
+6
ГЕТЬ коротышку НЕДОПУТЛЕРА
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21.12.2021 17:47
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Правила форума Совет форумчан
Это не вариант спасения, ибо они всеравно будут досрочными.
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21.12.2021 16:50 Ответить
ГЕТЬ коротышку НЕДОПУТЛЕРА
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21.12.2021 17:47 Ответить
Хай робить на базі 1+1.
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21.12.2021 16:51 Ответить
А от і знищення свободи слова, критикуєш владу - не будеш виходити в ефір взагалі
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21.12.2021 16:59 Ответить
Не может быть!!...И кто бы мог подумать!!...рейтинги все труднее рисовать...
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21.12.2021 17:24 Ответить
Интересно, кто из "тусовки" цензора ( естественно не из тех кто подрабатывает) смотрит телевизор (в совковом понимании этого слова)?
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21.12.2021 17:57 Ответить
Я дивлюся. Фільми про мусорів наших і американських. Дуже цікаво порівнювати.
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21.12.2021 18:05 Ответить
Вопрос состоял в том, кто смотрит новостной и "експертный" бред
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21.12.2021 18:33 Ответить
Даремно ви вже аж ТАК. На Громадському "брєда" мінімум, хоча й там інколи трапляється, але зараз і його хочуть в зільоне перефарбувати, ********, чи то пак, байстрюки.
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21.12.2021 18:41 Ответить
Банальное - " Кто платит тот и музыку заказывает", " Восприятие происходящего зависит то точки нахождения наблюдателя" уже неоднократно доказано нашим телевидением.
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21.12.2021 18:50 Ответить
Це - точно, "точка обзору визначається місцем СИДІННЯ", тому то я і послався, саме, на Громадське.
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21.12.2021 19:05 Ответить
а что, тусовка цензора - это большинство избирателей?

Пресловутые "73%"(с) это преимущественно результат "из ящика".
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21.12.2021 18:07 Ответить
- місцевий зебільний блохер, до обрання нардепом - ригіонал, підприємець-забудовник в Києві. Під час Євромайдану Дунда - прихильник Януковича; як провладний підприємець забезпечував усім необхідним «тітушок». Проте йому вдалося уникнути покарання за злочини. Після Майдану Дунда подався під крила спочатку відомого рига Хомутинника, а потім під Беню Коломойського; ставши таким чином нардепом. Ну, і тут блохером.
Якщо хто побачить тут цього негідника - плюньте йому в морду. Я плюю, отримую бани... ну і що?
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21.12.2021 18:12 Ответить
Такому, как Вы рассказываете, говну не жалко и подсрачник отпустить... И по печени...
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21.12.2021 18:23 Ответить
хотелось бы освежить память порохоботам и журналистам "суспільного" ________"в 2018 году Верховная Рада для UA:Суспільне мовлення проголосовала только за 776 млн грн, что более чем вдвое меньше гарантированной законом суммы"!
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21.12.2021 18:32 Ответить
І що? Сказав "А", кажи "Б", згадуй азбуку, зільоний, згадуй.
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21.12.2021 20:17 Ответить
так и будут до конца срока строить куйловскую вертикаль
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21.12.2021 22:12 Ответить
 
 