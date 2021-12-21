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Новости Силовики
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ГБР подозревает чиновников Черниговского горсовета в махинациях во время тендеров на ремонт дорог. ФОТО

ГБР подозревает чиновников Черниговского горсовета в махинациях во время тендеров на ремонт дорог. ФОТО

ГБР провело обыски в коммерческих структурах, аффилированных с председателем Черниговского городского совета. По данным следствия, их деятельность координировалась из одного офисного центра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следователи проверяют причастность должностных лиц Черниговского городского совета к растрате и присвоению бюджетных средств во время проведения ремонта дорог в областном центре. Отмечается, что сделка проводилась совместно со служащими подконтрольного управлению жилищно-коммунального хозяйства и ряда частных структур.

По версии ГБР, в 2021 году Управление жилищно-коммунального хозяйства Черниговского горсовета провело 4 тендера на проведение ремонтных работ дорожного покрытия на сумму более 350 миллионов гривен. При закупках должностные лица умышленно создавали неконкурентные условия, по результатам которых победителем становилась определенная компания.

"Компания-победитель" заказывала некачественную асфальтобетонную смесь на двух местных заводах, связанных с руководством Черниговского горсовета, по искусственно завышенным ценам. Это привело к проведению некачественного ремонта дорог и бюджетных потерь", – говорится в сообщении.

ГБР подозревает чиновников Черниговского горсовета в махинациях во время тендеров на ремонт дорог 01

Следственно-оперативная группа ГБР во время обысков изъяла:

  • черновую финансово-хозяйственную отчетность;
  • печати 31 общества, подтверждающие управление компаниями из центра;
  • 1,6 миллионов гривен и 60 тыс. долларов США.

Проводятся профильные экспертизы для установления качества выполненных работ.

ГБР подозревает чиновников Черниговского горсовета в махинациях во время тендеров на ремонт дорог 02

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ГБР подозревает чиновников Черниговского горсовета в махинациях во время тендеров на ремонт дорог 03

Открыто уголовное производство по факту совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью и служебным положением, что повлекло тяжелые последствия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

Автор: 

правоохранительные органы (2970) силовики (2798) Чернигов (884) Атрошенко Владислав (78) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+3
Мер не підтримує Клоуна, тому звісно знайдуть порущення. Це на великому крадівництві все в порядку.
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21.12.2021 17:44
+2
мер криминал легализовавшийся во-власти, и давно должне сидеть , независимо от того кого он "підтримує"
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21.12.2021 18:21
+1
В Николаеве поделились и никаких нарушений. Арахамия патронирует.
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21.12.2021 18:12
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Мер не підтримує Клоуна, тому звісно знайдуть порущення. Це на великому крадівництві все в порядку.
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21.12.2021 17:44 Ответить
мер криминал легализовавшийся во-власти, и давно должне сидеть , независимо от того кого он "підтримує"
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21.12.2021 18:21 Ответить
Мер вошел в партию «УДАР»
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21.12.2021 18:35 Ответить
Мэр Атрошенко придумал Велике крадивництво еще задолго до клоуна. Обкатал схему так сказать. А клоун ее просто присвоил и поставил на поток.

Причем Атрошенко говорит плебсу что это он у Киева бабло выбил ахаха.

Плебс же не знает что в 2015 прошла реформа децентрализации, и деньги стали оставаться в регионах
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21.12.2021 22:09 Ответить
В Николаеве поделились и никаких нарушений. Арахамия патронирует.
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21.12.2021 18:12 Ответить
мг, а то типа об этом (махинациях) ни кто не знал, дання активизация связанна всего-лишь с тем что мер Че начал целоваться с Кличко - загонят в стойло, что б знал свое место и дальше мутить бабки будет
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21.12.2021 18:20 Ответить
У кого-то велике крадивництво идёт полным ходом и ничего. Не под той крышей работают😁😁
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21.12.2021 21:25 Ответить
Вы не понимаете. Мэр Чернигова Атрошенко придумал "Велике крадивництво" в масштабе города еще когда это не было мейнстримом

А теперь для ЗЕ он просто конкурент
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21.12.2021 22:05 Ответить
Деньги на таком масштабном строительстве будут пытаться своровать. Тут уж, как говорится, сам бог велел) Ничего ж подобного, до этого, за 30лет! Поэтому радует, що ловят . И пусть будет так дальше!
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21.12.2021 23:13 Ответить
Должны сажать независимо от политических предубеждений. С какой бы партии не был, если украл, то должен сесть в тюрьму!
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21.12.2021 23:17 Ответить
 
 