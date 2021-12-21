ГБР подозревает чиновников Черниговского горсовета в махинациях во время тендеров на ремонт дорог. ФОТО
ГБР провело обыски в коммерческих структурах, аффилированных с председателем Черниговского городского совета. По данным следствия, их деятельность координировалась из одного офисного центра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следователи проверяют причастность должностных лиц Черниговского городского совета к растрате и присвоению бюджетных средств во время проведения ремонта дорог в областном центре. Отмечается, что сделка проводилась совместно со служащими подконтрольного управлению жилищно-коммунального хозяйства и ряда частных структур.
По версии ГБР, в 2021 году Управление жилищно-коммунального хозяйства Черниговского горсовета провело 4 тендера на проведение ремонтных работ дорожного покрытия на сумму более 350 миллионов гривен. При закупках должностные лица умышленно создавали неконкурентные условия, по результатам которых победителем становилась определенная компания.
"Компания-победитель" заказывала некачественную асфальтобетонную смесь на двух местных заводах, связанных с руководством Черниговского горсовета, по искусственно завышенным ценам. Это привело к проведению некачественного ремонта дорог и бюджетных потерь", – говорится в сообщении.
Следственно-оперативная группа ГБР во время обысков изъяла:
- черновую финансово-хозяйственную отчетность;
- печати 31 общества, подтверждающие управление компаниями из центра;
- 1,6 миллионов гривен и 60 тыс. долларов США.
Проводятся профильные экспертизы для установления качества выполненных работ.
Открыто уголовное производство по факту совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью и служебным положением, что повлекло тяжелые последствия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет.
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Причем Атрошенко говорит плебсу что это он у Киева бабло выбил ахаха.
Плебс же не знает что в 2015 прошла реформа децентрализации, и деньги стали оставаться в регионах
А теперь для ЗЕ он просто конкурент