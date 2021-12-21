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Новости Агрессия России против Украины Война
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В ОРДЛО наблюдается массовое перебрасывание военной техники из России и усиление проверок местного населения, - правозащитник Лисянский

В ОРДЛО наблюдается массовое перебрасывание военной техники из России и усиление проверок местного населения, - правозащитник Лисянский

Россия по ночам перебрасывает военную технику в ОРДЛО, а патрули активнее проверяют военные билеты у местных жителей.

Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы", передает Цензор.НЕТ.

В последнее время Россия увеличивает свое военное присутствие на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Если раньше военная техника проезжала иногда даже по центральным улицам городков, то теперь перебрасывание вооружения стало еще более масштабным. А передвижение происходит в ночное время суток.

"Военная техника проходит по оккупированной части каждую ночь, о чем сообщают наши мониторы. При этом активизировались патрули – проверяют на улице наличие военных билетов, а тех, у кого их не было, отправляют в участок. Это говорит, что масштабные военные действия могут начаться в зависимости от политической обстановки", – говорит Лисянский.

О подготовке к более активной войне говорят и ряд других факторов, например, перебои в почтовых доставках так называемой "Почты Донбасса".

Читайте также: Оккупанты на Донбассе минуют приближенные к линии столкновения участки, маскируют позиции и устанавливают муляжи военной техники, - разведка

Автор: 

армия РФ (19123) россия (95418) Донбасс (26955) техника (1734) Лисянский Павел (96)


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Топ комментарии
+16
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21.12.2021 17:53
+13
Ты бурят? Как я рад!



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21.12.2021 17:09
+10
Ми також раді смаженим бурятом.
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21.12.2021 17:19
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Ты бурят? Как я рад!



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21.12.2021 17:09 Ответить
Ми також раді смаженим бурятом.
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21.12.2021 17:19 Ответить
етаму буряту разрішилі гаваріть па русскі і вот рєзультат...
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21.12.2021 17:43 Ответить
Недожаренный, надо термитным напалмом, тада лущее зажарицца.
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21.12.2021 17:46 Ответить
а массовый отказ от долларов под подушками не планируецца ???
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21.12.2021 17:10 Ответить
хіба вони знають що таке долар?
В параші навіть долара не бачили, бо неможна на нього навіть дивитись, заборонено..
Тугрики, знають, фуфлі- знають, а долар - ні
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21.12.2021 17:18 Ответить
Концлагерь Путлера проверяет наличие рююскага Мира типа говна в Сарае Комендантский час усиливаецца...
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21.12.2021 17:49 Ответить
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21.12.2021 17:53 Ответить
Значит кремль мутит войнушку на Донбассе и в планах кремля расширить территорию Дыры в пределах границ донецкой и луганской обл.. и отрезать от Азов моря, как и предупреждала еще в начале октября разведка Украины. Тут нужно быть готовым дать по хотелкам оккуппантам, на январь, - и февраль месяц все может начаться.

Росія в Криму скликає всіх військовозобов'язаних на 20 січня, - Чубаров
Російська окупаційна адміністрація Криму наказала всім військовозобов'язаним під розпис прибути 20 січня у зазначені місця.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/rosiya-v-krimu-sklikaye-vsih-viyskovozobov-yazanih-na-20-sichnya-chubarov-20122021-446461
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21.12.2021 17:55 Ответить
Это на основании бреда от этого Лисянского? Мне процитировать отдельные моменты бреда? Или- вы сами прочитаете?
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21.12.2021 17:58 Ответить
От як по Лисичанську та Сеєеродонецьку почне летіти..от тоді і будемо визначатись..брєд то чи ні!!!
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21.12.2021 18:10 Ответить
Ага! Отпишитесь мне, в Мариуполь.
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21.12.2021 18:11 Ответить
Если это бред Лисянського, чего ты так разнервничался , истеришь тут, расслабься ...успокойся выпей чаю, либо по крепче накати.))
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21.12.2021 18:42 Ответить
Есть причина. Мне не нравится, если кто-то, выдвигая свою версию, опирается на бред. И всё.
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21.12.2021 18:44 Ответить
А я повторяю, для спамящих тупых кретинов: Лисянский бредит. И- не единожды. Зачем? А это у него поинтересуйтесь.
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21.12.2021 18:27 Ответить
какая военная кампания зимой?? зачем эти "дохлые кошки"??
Зебильная власть успешно уничтожает Украину и без внешнего участия, а для отвлечения внимания и используются всякие "ковиды" и "вторжения"...
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21.12.2021 17:56 Ответить
Битва за Дебальцево проходила зимой. С танковыми клиньями и прочими атрибутами. Рашка не Древний Рим. Они зимой тоже могут воевать.
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21.12.2021 18:20 Ответить
Ликвидация Дебальцевского котла просто не могла не состояться! Это был реальнейший котел, который Генштаб сотворил собственными натруженными руками. Вспоминая конфигурацию этого бреда, я не верил собственным глазам!
И очень попрошу: не надо убеждать меня в какой-то супер угрозе окружения Донецка, Горловки... Это был бред, изначальный, который завершился так, как и должен был завершиться. А именно: разгромом.
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21.12.2021 18:25 Ответить
Спакойствие, только спакойствие(С)
В этой ветке дискуссии обсуждается возможность воевания рашкой зимой. Я привёл аргумент, что это уже случалось. Не вижу причины, почему это не может случиться опять.
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21.12.2021 18:28 Ответить
Понял. Ответствую: не может. И в следующем году не может. И далее- не может. Это состояние- навсегда. Оно всех устраивает, как мне очевидно.
Тут я просто обязан сказать: к сожалению! Я умру, а не увижу развязки всего этого кошмара. При этом- я умру от старости, а не от барановируса.
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21.12.2021 18:32 Ответить
Но почему не может? Какие тому предпосылки? Танки перестанут зимой ездить а пушки стрелять? Или ***** станет жалко, что подконтрольное ему мясо мёрзнет в окопах?
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21.12.2021 18:34 Ответить
А потому, что я уже написал: этот кошмар всех устраивает. Точнее так: Всех, с большой буквы. А пыль, типа меня- никто не спросит- устраивает или нет.
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21.12.2021 18:37 Ответить
Это утверждение тоже сомнительно. Катать войска туда-сюда дорого, держать Крыматорий с войсками и без воды - тоже дорого. Плюс какие-никакие, но всётаки санкции. Уровень жизни кацапов тоже катится всё ниже. Плюс ************* Зели рано или поздно закончится, а там ещё лотерея кого мудрый нарид выберет.
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21.12.2021 18:42 Ответить
А тут всё сомнительно. Всё настолько сомнительно, что я уже задумался: можэ переволочь домой самогонный аппарат, из гаража? Бо если так и пойдет дело, то придется реально экономить бабло... корм для котов дешеветь не собирается.
Потому, я не стану спорить, меня не переубедить. Я помню своего гениального капитана-пакистанца, который 9 мая 2014 сказал мне: "Андреа, успокойся, за вас взялась Америка, как ранее- за нас. Потому, это у вас, как минимум лет на 15-20"(с).
Я ему тогда не поверил... А вот теперь- верю всецело!
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21.12.2021 18:50 Ответить
Тоесть это Америка взялась а не Рашка? И Украина отделялась от СССР убивая, грабя и насилуя всё на своём пути, как это делали пакистанцы (хотя и индусы там вроде тоже не отставали)?
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21.12.2021 18:57 Ответить
Я процитировал, по-честному. Повторяю: я ему тогда не поверил. А теперь- верю. И- всё.
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21.12.2021 18:58 Ответить
Ну дак не надо быть пакистанцем, чтоб догадаться, что война между Украиной и рашкой, которая длится триста лет, не может закончиться быстро. У рашки чего-то нехватило, чтоб опять поглотить Украину. У Украины нет сил и средств (а главное - желания) отбить обратно захваченные територии. Создалась патовая ситуация, которая может разрешиться только в случае если какое-то из внешних условий может резко поменяться. И это условия поменялось - избрали Зелю, который просрал армию, экономику и международные отношения. Ну ещё ковид, но он бахнул одинаково что на рашку, что на Украину. У ***** сейчас окно возможностей и будет странно, если он этим окном не воспользуется.
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21.12.2021 19:26 Ответить
Он им не воспользуется, вне всякого сомнения. Его эта херь тоже устраивает, судя по всему. Всегда можно своему народонаселению срань вылить соловьёвско/киселевскую, в уши. Потому, так и будем жить... Жаль, нет выбора. Придется жить херово и достаточно долго.
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21.12.2021 19:35 Ответить
Надо брать пример с Израиля. Они уже пол века живут в окружении смертельных врагов. И ничего. Процветают.
Я где-то читал одну мысль как у них это получилось. В общем после войны такого государства как Израиль, в общем-то не было. Уже не помню точно кто определил, что вот тот кусок пустыни теперь будет для евреев родной землёй на радость окружающим арабам. И у мирового еврейства (включая выживших в Европе а также сваливших из СССР) было два варианта куда свалить: в сытую богатую Америку или поднимать землю обетованную из песка на зло арабам. И соответственно те, кто хотел спокойной жизни уже сейчас - ломанулись в США, а толпа энтузиастов и патриотов будущего госудасртва - в Израиль. Дальше там приводилось мнение, что если бы все ехали только в Израиль, то они бы проиграли бы первую же стычку и были бы благополучно вырезаны. Параллели с Украиной и её проблемами вполне очевидны
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22.12.2021 01:14 Ответить
рашка давно получила плацдарм для постоянного подогрева и дестабилизации ситуации в Украине и вести полномасштабную военную кампанию им нет смысла...
а вот нашим зебикам, как раз очень выгодно накачивать тему "***** введэ", дабы отвлекать народ от внутренних проблем и от тех бесчинств и беззакония, которые они творят сами разрушая страну эффективней любых внешних врагов
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21.12.2021 18:34 Ответить
Тогда давайте разделим вопрос на два: в военной и политической плоскости. С военной точки зрения я продолжаю утверждать, что кацапы вполне могут рыпнуться и сил там нагнано достаточно для вполне взрослой войнушки.
Если вы считаете, что с политической точки зрения они это делать не будут... ну может быть. Хотя с точки зрения логики им и Крым с ОТСОСом захватывать не надо было.
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21.12.2021 18:37 Ответить
Посмотрите видео, очень реалистично. ИМХО

https://www.youtube.com/watch?v=vnW6xF8MDc8&list=LL&index=4 Сработал принцип домино. Всё это продлится до 2026-го года. Андрей Фурсов
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21.12.2021 18:41 Ответить
только не надо сразу плеваться, потому, что это российский ученый и историк...
критики российской власти и Путина в его лекциях тоже предостаточно...
посмотрите и другие его вещи и многое сразу станет на свои места...
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21.12.2021 18:45 Ответить
Я досмотрел до пользы изучения Марскизма-Ленинизма в вузах и выключил. Такой дикий набор штампов, шо капец. Удивительно, что он ещё рептилоидов с Нубиру не приплёл.
С точки зрения теории заговора чувак конечно излагает хорошо, но мне как-то не зашло.
В любом случае спасибо за ссылку.
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21.12.2021 19:29 Ответить
Російський боксер Іса Чанієв після http://sport.ua/uk/news/567063-rubka-do-krovi-berinchik-pobedil-chanieva-i-zashchitil-poyas-wbo-international поразки від Дениса Берінчика поділився враженнями від виступу в Україні.

«Вперше виступав в Україні та Києві. У такій гостинній країні та місті я ніколи не був. До мене підходили і фоткалися, самі українці казали, що вболівають за мене. До того, як я приїхав в Україну, мені вони писали, що вболівають за мене. Дуже гостинна країна та місто, я просто був у шоці. Я не очікував такого», - сказав Чанієв.
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21.12.2021 18:02 Ответить
Игра на нервах. Чтоб НАТО было сговорчивей.
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21.12.2021 18:17 Ответить
И приговор по МН17 не такой жёсткий, так как по последнему всей верхушке с главнокомандующим писта
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21.12.2021 19:08 Ответить
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21.12.2021 19:29 Ответить
А нахера тут слова Лисянського, котрий навіть тут не проживає?! Які нахер "патрулі"??! Які відправлення до дільниць??!

Єдине, що дійсно було на минулому тижні - дзвінки з місцевих "військоматів" на кхталт "а где вы сейчас находитесь, на работе?". Зрозуміло, що ситуація півняча, але на який хер розповсюджувати відверті казки про сірого бичка з "патрулями, що ловлять по вулицях"???!!!
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21.12.2021 19:28 Ответить
а зеля тешит себя мыслью что он может о что-то получить в переговорах с куйлом, да у него и аргументов никаких нет, цемаха отдали, вагнеровцев слили... теперь он может договариваться только об условиях капитуляции... не надо его пускать на переговоры, а то раз поехал, ему сразу же формулу впарили
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21.12.2021 22:09 Ответить
Принципиального значения не имеет что происходит там---зачем знать это? Ведь ясно с 2014г! Имеет значение только одно---что подобное происходит здесь? Ответ---НИЧЕГО!
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21.12.2021 22:54 Ответить
 
 