В ОРДЛО наблюдается массовое перебрасывание военной техники из России и усиление проверок местного населения, - правозащитник Лисянский
Россия по ночам перебрасывает военную технику в ОРДЛО, а патрули активнее проверяют военные билеты у местных жителей.
Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы", передает Цензор.НЕТ.
В последнее время Россия увеличивает свое военное присутствие на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Если раньше военная техника проезжала иногда даже по центральным улицам городков, то теперь перебрасывание вооружения стало еще более масштабным. А передвижение происходит в ночное время суток.
"Военная техника проходит по оккупированной части каждую ночь, о чем сообщают наши мониторы. При этом активизировались патрули – проверяют на улице наличие военных билетов, а тех, у кого их не было, отправляют в участок. Это говорит, что масштабные военные действия могут начаться в зависимости от политической обстановки", – говорит Лисянский.
О подготовке к более активной войне говорят и ряд других факторов, например, перебои в почтовых доставках так называемой "Почты Донбасса".
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В параші навіть долара не бачили, бо неможна на нього навіть дивитись, заборонено..
Тугрики, знають, фуфлі- знають, а долар - ні
Росія в Криму скликає всіх військовозобов'язаних на 20 січня, - Чубаров
Російська окупаційна адміністрація Криму наказала всім військовозобов'язаним під розпис прибути 20 січня у зазначені місця.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/rosiya-v-krimu-sklikaye-vsih-viyskovozobov-yazanih-na-20-sichnya-chubarov-20122021-446461
Зебильная власть успешно уничтожает Украину и без внешнего участия, а для отвлечения внимания и используются всякие "ковиды" и "вторжения"...
И очень попрошу: не надо убеждать меня в какой-то супер угрозе окружения Донецка, Горловки... Это был бред, изначальный, который завершился так, как и должен был завершиться. А именно: разгромом.
В этой ветке дискуссии обсуждается возможность воевания рашкой зимой. Я привёл аргумент, что это уже случалось. Не вижу причины, почему это не может случиться опять.
Тут я просто обязан сказать: к сожалению! Я умру, а не увижу развязки всего этого кошмара. При этом- я умру от старости, а не от барановируса.
Потому, я не стану спорить, меня не переубедить. Я помню своего гениального капитана-пакистанца, который 9 мая 2014 сказал мне: "Андреа, успокойся, за вас взялась Америка, как ранее- за нас. Потому, это у вас, как минимум лет на 15-20"(с).
Я ему тогда не поверил... А вот теперь- верю всецело!
Я где-то читал одну мысль как у них это получилось. В общем после войны такого государства как Израиль, в общем-то не было. Уже не помню точно кто определил, что вот тот кусок пустыни теперь будет для евреев родной землёй на радость окружающим арабам. И у мирового еврейства (включая выживших в Европе а также сваливших из СССР) было два варианта куда свалить: в сытую богатую Америку или поднимать землю обетованную из песка на зло арабам. И соответственно те, кто хотел спокойной жизни уже сейчас - ломанулись в США, а толпа энтузиастов и патриотов будущего госудасртва - в Израиль. Дальше там приводилось мнение, что если бы все ехали только в Израиль, то они бы проиграли бы первую же стычку и были бы благополучно вырезаны. Параллели с Украиной и её проблемами вполне очевидны
а вот нашим зебикам, как раз очень выгодно накачивать тему "***** введэ", дабы отвлекать народ от внутренних проблем и от тех бесчинств и беззакония, которые они творят сами разрушая страну эффективней любых внешних врагов
Если вы считаете, что с политической точки зрения они это делать не будут... ну может быть. Хотя с точки зрения логики им и Крым с ОТСОСом захватывать не надо было.
https://www.youtube.com/watch?v=vnW6xF8MDc8&list=LL&index=4 Сработал принцип домино. Всё это продлится до 2026-го года. Андрей Фурсов
критики российской власти и Путина в его лекциях тоже предостаточно...
посмотрите и другие его вещи и многое сразу станет на свои места...
С точки зрения теории заговора чувак конечно излагает хорошо, но мне как-то не зашло.
В любом случае спасибо за ссылку.
«Вперше виступав в Україні та Києві. У такій гостинній країні та місті я ніколи не був. До мене підходили і фоткалися, самі українці казали, що вболівають за мене. До того, як я приїхав в Україну, мені вони писали, що вболівають за мене. Дуже гостинна країна та місто, я просто був у шоці. Я не очікував такого», - сказав Чанієв.
Єдине, що дійсно було на минулому тижні - дзвінки з місцевих "військоматів" на кхталт "а где вы сейчас находитесь, на работе?". Зрозуміло, що ситуація півняча, але на який хер розповсюджувати відверті казки про сірого бичка з "патрулями, що ловлять по вулицях"???!!!