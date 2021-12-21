В ОРДЛО наблюдается массовое перебрасывание военной техники из России и усиление проверок местного населения, - правозащитник Лисянский

Россия по ночам перебрасывает военную технику в ОРДЛО, а патрули активнее проверяют военные билеты у местных жителей.

Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы", передает Цензор.НЕТ.

В последнее время Россия увеличивает свое военное присутствие на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Если раньше военная техника проезжала иногда даже по центральным улицам городков, то теперь перебрасывание вооружения стало еще более масштабным. А передвижение происходит в ночное время суток.

"Военная техника проходит по оккупированной части каждую ночь, о чем сообщают наши мониторы. При этом активизировались патрули – проверяют на улице наличие военных билетов, а тех, у кого их не было, отправляют в участок. Это говорит, что масштабные военные действия могут начаться в зависимости от политической обстановки", – говорит Лисянский.

О подготовке к более активной войне говорят и ряд других факторов, например, перебои в почтовых доставках так называемой "Почты Донбасса".

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