Украинский воин ранен, российские войска обстреляли позиции ВСУ возле Широкиного и Марьинки, - пресс-центр ОС
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 обстрела позиций ВСУ, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В направлении Широкиного враг вел огонь из стрелкового оружия. Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.
"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
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