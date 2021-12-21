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Новости Война
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Украинский воин ранен, российские войска обстреляли позиции ВСУ возле Широкиного и Марьинки, - пресс-центр ОС

Украинский воин ранен, российские войска обстреляли позиции ВСУ возле Широкиного и Марьинки, - пресс-центр ОС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 обстрела позиций ВСУ, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В направлении Широкиного враг вел огонь из стрелкового оружия. Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

Автор: 

обстрел (26995) ранение (3379) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Бубочці не до цього. Не заважайте Ваві відволікати увагу від колоборантів і ворогів, призначених у владу та воювати з Порохом.
Швидкого одужання нашому захисникові.
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21.12.2021 17:39 Ответить
А надо с размахом, как пеця? Иловайск, Дебальцево?
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21.12.2021 20:18 Ответить
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!
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21.12.2021 18:21 Ответить
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21.12.2021 19:39 Ответить
 
 