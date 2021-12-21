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Конкурс на главу САП – стыд всемирного масштаба. Двое членов комиссии дали Клименко минимум баллов, потому что якобы не успели задать вопрос, - основатель StateWatch Леменов

Конкурс на главу САП – стыд всемирного масштаба. Двое членов комиссии дали Клименко минимум баллов, потому что якобы не успели задать вопрос, - основатель StateWatch Леменов

Двое членов конкурсной комиссии по избранию руководителя САП намеренно ставили минимальное количество баллов детективу НАБУ Александру Клименко и максимальное - прокурору Андрею Синюку.

Об этом сообщил в фейсбуке основатель организации StateWatch, адвокат Александр Леменов, передает Цензор.НЕТ.

"Конкурс на главу САП – стыд всемирного масштаба. Особенно позиция двух членов комиссии, ставивших минимальное количество баллов детективу НАБУ Клименко и максимальное прокурору Синюку. Обоснование таких оценок было на уровне плинтуса – "я не успел задать вопрос, поэтому ему 1 балл в целом". Ох и стыд…", - отметил он.

Конкурс на главу САП – стыд всемирного масштаба. Двое членов комиссии дали Клименко минимум баллов, потому что якобы не успели задать вопрос, - основатель StateWatch Леменов 01

Читайте также: Кандидат на должность главы САП Синюк просит отсрочить конкурс для принятия решения в апелляции ОАСК

Автор: 

Комиссия (147) конкурс (1142) САП (2062) Леменов Александр (45)


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Топ комментарии
+25
Да вся зеленая власть стыд и срам, им не привыкать шкварчать.
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21.12.2021 17:45
+16
Я б на місці ЄС і США вже ввів би санкції проти тих двох членів, щоб іншим було не повадно так чинити.
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21.12.2021 17:46
+10
Позор и правление Зеленского, как близнецы братья !
При том голубые, хоть и зелёные по цвету......
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21.12.2021 18:01
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Да вся зеленая власть стыд и срам, им не привыкать шкварчать.
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21.12.2021 17:45 Ответить
Я б на місці ЄС і США вже ввів би санкції проти тих двох членів, щоб іншим було не повадно так чинити.
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21.12.2021 17:46 Ответить
и вы верили в конкурс в какие то баллы..да ОНИ "Рабы Египта" ХРИСТА РАСПЯЛИ РУКАМИ РИМЛЯН!!!!! вы не забыли про это........ а в том -что они ублюдки и подонки и повели себя как дешевые куртизанки и шуллеры и кинули потом через 53 года наплевав на все заботы и каждодневной кормежки на халяву..... и обвинили...в этом виноватым-- самого!!! БОГА.... а тут послать на ......и в.... Европу США Украину.... Ой!это что для НИХ было какой то проблемой .....они уже себя видять в зассаной и вонючей Рашке ...смоктаты и облызаты сморченное самому вяликому ПУ...это их мечта жизни, начиная с кловуна Вовы.... короче ТОЛЬКО К СТЕНКЕ ИЛИ НА ПЕРЕКЛАДИНУ...
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21.12.2021 18:58 Ответить
Було таке. Чув у прямій трансляції, доречі, дуже поганої якості.
Тут пан або пропав. Команда Татарова-Портнова працює
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21.12.2021 17:51 Ответить
Тащать на важливу посаду свого, хоч і не повністю татаро-єрмаковського. Але все-одно свого.
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21.12.2021 17:55 Ответить
ще дуже довго у нас буде правити бабло та "беспредел".... узаконені гопники ...
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21.12.2021 17:59 Ответить
Очень жалко что это малоросийское б@дло, будет снова сидеть и ждать когда им другие лусше делать будут.
Помогаем нашей Армии!
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21.12.2021 18:00 Ответить
Позор и правление Зеленского, как близнецы братья !
При том голубые, хоть и зелёные по цвету......
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21.12.2021 18:01 Ответить
та вже у всьому ми сором всесвіинього масштабу:

з президента - ху@вого рояліста,

з европейських цін на продукти і зарплатню на рівні зімбабве,

з дурного населення, що вірить у чіпи біллагейтса та боїться уколів - хоч при сссері кололи усім що можливе

з того, що олігархи сміються дурнуватим в очі з своїх телеканалів, жирують та будують дороги під свої крутезні автівки
з найбільших пвідсотків по кредитах
з того, що плачуться про низьку народжуваність - але найбідніші сім`ї - де більше однієї дитини
з того, що депутати ходять у раду або "порєшать" свої питання, а найголовнішими законами було знизити налоги для ігорнного бізнесу, обгрунтувати своє подвійне громадянство та дозволити купувати землю чужинцям
з окружного суду Київа, який може винести рішення на підставі вигаданих підстав
з інфляції, яка більша за відсотки в банку
за будівництво єлітних квартир у найбіднішій країні Європи
за допомогу держави олігархів для підтримки своїх набудованих для відмиву грошей спортивних залів
за націоналістів, які звучали голосно та чітко а зараз сидять та невідсвічують
за найсмішніший квартал який влучно шутив при Порошенко а зараз не знає що й сказати, щоб не образити образливого, вразливого пів шостого від президент
з президента, який боїться ворога, що вбиває захисників - назвати ВОРОГОМ а вигадує якусь ту сторону
з президента , який відкрито називає свою країну шльондрою!
а більш усього сміються з того, що наче б то більшість громадян вважають що до цього непричетні, розмовляють мовою ворога, дисляться фільми ворога та ходять на концерти артистів ворога!
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21.12.2021 18:06 Ответить
Це вони іще на перерві? Начеб-то 15 зв. уже пройшло.
Думаю, що ситуація така. Якщо по балах все-таки перемагає Клименко татаровські члени комісії не з!являться, якщо Синютка, то прийдуть.
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21.12.2021 18:12 Ответить
Не этот ли фрукт агитировал за Зеленского?
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21.12.2021 18:15 Ответить
це називається не сором всесвітнього масштабу це просто дибільна країна де купляється і продається абсолютно все будь-яке рішення будь-якого суду, рішення будь-якої комісії і т.д. і т.п.
і поки народ будь-яку продажну суку не розірве на куски через 5 хвилин після того як те рішення буде прийняте, то в цій країні нічого і ніколи не зміниться.
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21.12.2021 18:17 Ответить
Клименко - Синютка 246:229
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21.12.2021 18:26 Ответить
Але рішення не прийнято! Зелені, як завжди проти! Вони не вміють рахувати!
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21.12.2021 18:30 Ответить
Будуть з Офісом ГП погоджувати, напевно доступ до державної таємниці хочуть скасувати!
Не хочуть затвердити математичні результати!
Ганьба!
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21.12.2021 18:38 Ответить
Вместе с Зеленский придется выметать весь тот мусор, что он поназначал на разные должности!
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21.12.2021 18:40 Ответить
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21.12.2021 18:52 Ответить
А Зе хоть в курсе происходящих неподобств? Недовольные были ,есть и будут.Демократия рождается в муках...Ну , до полуночи еще уйма времени.Странно ,президенту пеняют,а президент не влияет.Влияют шабунины.На чьи деньги эти тунеядцы живут?
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21.12.2021 18:57 Ответить
в муках абстиненции
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21.12.2021 19:06 Ответить
Зеле не до проблем страны, он - в наркотическом тумане, и вообще он устал - ему нужно срочно отдохнуть на курортах. А готовили конкурс фактический и.о.президента Ермак со своей ФСБ-шной сворой во главе с Татаровым и Портновым.
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21.12.2021 19:09 Ответить
Той Синяк - кандидат от влади на попередньому екзамені з Права отриав мінімальні оцінки. Та його все одно протащили до фінального етапу.
Один шанс що інші члени комісії- іноземніне підпишуть протокол. Прийдетьсяще разпроводити співбесіду.
Зе вже зубами вгрізається , щоб лишитися при владі і не сісти і своїхне посадили .
Сором. Але його прихилиники про це навідь не знають -вони сидять тільки в Тік-Току чи дивляться "квартал" та "Сватів".
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21.12.2021 19:07 Ответить
Це не просто ганьба, це комедія. Пані Бусол взагалі не має ніяких моральних принципів. Сподіваюся, що після цього відбору її більше ніколи і нікуди не запросять. А її виставляння оцінок не просто по нулям Клименку, а максимально можливі придумані мінуси. Навіть в школі немає такого балу як мінус. А у неї є. Так само того діда справа з його дурнуватими питаннями і претензіями, щоб всіма способами завалити Клименка. Ну ладно, він уже старий, не соображає. Здавалося б, уже немає варіантів завалити конкурс. Вони придумали, тупо не голосують.
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21.12.2021 19:21 Ответить
Дивлюся це дійство. Пані Коваль просто дурку включила... Такої комедії ще не бачив.
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21.12.2021 19:25 Ответить
А ЧЛЕНЫ камисиси Зелёные?
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21.12.2021 20:50 Ответить
Зєля - *****.....
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21.12.2021 20:57 Ответить
"сором всесвітнього масштабу" - це зеленскій гніда президент!
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21.12.2021 23:08 Ответить
 
 