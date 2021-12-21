Конкурс на главу САП – стыд всемирного масштаба. Двое членов комиссии дали Клименко минимум баллов, потому что якобы не успели задать вопрос, - основатель StateWatch Леменов

Двое членов конкурсной комиссии по избранию руководителя САП намеренно ставили минимальное количество баллов детективу НАБУ Александру Клименко и максимальное - прокурору Андрею Синюку.

Об этом сообщил в фейсбуке основатель организации StateWatch, адвокат Александр Леменов, передает Цензор.НЕТ.

"Конкурс на главу САП – стыд всемирного масштаба. Особенно позиция двух членов комиссии, ставивших минимальное количество баллов детективу НАБУ Клименко и максимальное прокурору Синюку. Обоснование таких оценок было на уровне плинтуса – "я не успел задать вопрос, поэтому ему 1 балл в целом". Ох и стыд…", - отметил он.







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