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"Я внимательно слежу за обвинениями, выдвинутыми против Порошенко", - посол Великобритании Симмонс

Посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что следит за делом против экс-президента Петра Порошенко, и отметила важность профессионального и беспристрастного расследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер посла.

"Я внимательно слежу за обвинениями, выдвинутыми против Петра Порошенко. Важно, чтобы правоохранительные органы и судебная власть рассмотрели это дело, как и любое другое, независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и уважение к надлежащему процессу", - предостерегла Мелинда Симмонс.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Автор: 

Великобритания (4941) Порошенко Петр (19594) государственная измена (1534) Симмонс Мелинда (103) подозрение (485)


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Топ комментарии
+40
Хіба так можна про бізнеспартнера Вавиного хазяїна бабломойського?
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21.12.2021 18:03
+32
За Зєлєнскава галасавал?
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21.12.2021 17:49
+29
Не дочекаєтесь, зебіли.
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21.12.2021 17:57
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ну зеленая мразь успела с колошой стырить деньги приватбанка,нкуэто же считается,правильно?И зейчай этот ******* с колошой деребанят деньги с будивныцтва
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21.12.2021 19:30 Ответить
Так стоп.Уважаемые зебилы
1.Порошенко не главнокомандующий
2.Никуда он не збежал),это зебики такую херню запустили.
3.Голосовал ты за зелю,ибо мозгов у тебя нет
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21.12.2021 19:15 Ответить
, розумію щл нлвачок... правила форуму почитай.
А як не даси ради, то я адміну підкажу за яким пунктом і що тут за матюки буває.
Нє, просто для "закон один для всіх", нє?
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21.12.2021 20:45 Ответить
У вас на подоляковій ботофермі сьогодні запарка.Понаднормові чим отримуєте - презервативами чи локшиною швидкого приготування?
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21.12.2021 21:11 Ответить
Після того що ви, зебіляче кодло, утнули з Україною, твоє скавучання не цікавить.
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22.12.2021 13:28 Ответить
Штатовские СМИ:"Дело политическое и скорей всего на днях состоится телефонный разговор Байдена и Порошенко,который задействует свои дружеские связи с президентом США")нда,зекрысы очень не дальновидны...
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21.12.2021 19:21 Ответить
Да, главное иметь нужные связи.
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21.12.2021 19:25 Ответить
Байден не будет больше об ЭТО мазаться, не мечтай.
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21.12.2021 19:37 Ответить
Они будут наблюдать,как ученые за бабуинами в Африке.Бабуинам не обьяснить,не понять их
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21.12.2021 19:42 Ответить
Об зекрысу Байден и не мазался -зекрыса сама на него дела заводила,чтоб Трамп выиграл...помнишь,зесрань)
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21.12.2021 19:51 Ответить
Накопление кеце отражается в лице.
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21.12.2021 19:25 Ответить
Пятый уже ФСЁ!
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21.12.2021 19:33 Ответить
А шо там с антимонопольным? А то про сына, по стопам бати не идет, махлюет.
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21.12.2021 19:44 Ответить
Тебе один хрен сидеть на бутылке вечно
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21.12.2021 21:48 Ответить
ПОРОХ ЖМОТ И БЗДУН!!!
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21.12.2021 21:22 Ответить
Не дав тобі кахвєтку посмоктати? ))))))
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21.12.2021 22:39 Ответить
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