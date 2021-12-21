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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Каждому близкому родственнику погибшего в катастрофе МН17 должно быть выплачено 40 тыс. евро, – генпрокурор Нидерландов

Каждому близкому родственнику погибшего в катастрофе МН17 должно быть выплачено 40 тыс. евро, – генпрокурор Нидерландов

Обвинение в судебном процессе по делу о сбитом МН17 считает, что сумма, которая должна быть выплачена каждому, у кого в этой катастрофе погиб родной и близкий человек, должна составить 40 тысяч евро.

Об этом заявила генеральный прокурор Биргит ван Руссел (Birgit van Roessel), выступая в обвинительным заключением во вторник в судебном процессе, который проходит в Схипхоле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Супругу, официально зарегистрированному партнеру погибшего и близкому партнеру, который жил вместе (с погибшим - ред.), детям, родителям, опекунам сумма компенсации должна составить 40 тыс. евро", - заявила генпрокурор.

Ван Руссел продолжила, что второй категории, к которой относятся дети и родители, которые не жили вместе с погибшим, должно быть выплачено по EUR35 тысяч, а третьей категории, к которой относятся братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, дяди и тети, племянники и семьи супругов, которые проживали с погибшим – EUR30 тыс.

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"Эта сумма применяется к каждому, кто потерял близкого. В иске, который мы передадим суду завтра, мы конкретизируем по каждой категории, кто к какой категории относится. В случае, если родные потеряли нескольких близких, может быть разрешено умножение этой суммы (на количество погибших)", - добавила генпрокурор.

Она также сообщила, что следствие считает необходимым передать обломки сбитого Боинга Малазийским авиалиниям, равно как и кабину пилотов, которая была реконструирована для восстановления картины повреждений.

"В отношении обломков ракеты, которая принадлежала российской армии, то они должны быть конфискованы. Ракета официально не принадлежала обвиняемому Гиркину. Это была ракета российских Вооруженных сил, и она может быть конфискована, потому что российские вооруженные силы знали, что Гиркин и другие обвиняемые используют ракету, чтобы сбивать самолеты", - считает обвинение.

Как ожидается, в среду прокурор объявит свое требование приговора четырем обвиняемым - трем гражданам РФ и одному гражданину Украины: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко. Все четверо привлекаются к ответственности за то, что стали причиной крушения рейса MH17, в результате которого погибли 298 пассажиров, что наказуемо ст.168 Уголовного кодекса и за убийство 298 пассажиров рейса MH17, что наказуемо ст.289 Уголовного кодекса.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

24 сентября в судебном комплексе "Схипхол" закончился девятый блок слушаний по делу о трагедии МН17.

Автор: 

компенсации (479) Нидерланды (1575) прокуратура (5008) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371)


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Топ комментарии
+15
Даже Каддафи больше заплатил за взорваный боинг!
Кацапский газ не пахнет, да?
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21.12.2021 18:17
+11
рахунок має йти на мільйони на одну людину... а ці 40 тисяч - цє якесь посміховисько над загиблими...
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21.12.2021 18:29
+7
Є така штука як арешт майна. Може не признавати, але рішення суду буде виконано.
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21.12.2021 18:18
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Правила форума Совет форумчан
Вы думаете Пуйло что то признает? Наивные.
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21.12.2021 18:12 Ответить
Є така штука як арешт майна. Може не признавати, але рішення суду буде виконано.
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21.12.2021 18:18 Ответить
Согласен, но это для людей, а не для варваров.
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21.12.2021 18:21 Ответить
папуасів питати ніхто не буде - виплатять аж загуде !

але сума надто мала !
надзвичайно !
з за-срашки треба лупити по міліону і то мало буде !!!!
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22.12.2021 00:00 Ответить
А что там ***** обвинение предьявляют?
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21.12.2021 18:22 Ответить
40тыс евро - годовой бюджет Лугандона, одумайтесь))
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21.12.2021 18:16 Ответить
якась несерйозна сума. Щось наплутали. 12 млн. за всіх убієнних.
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21.12.2021 18:16 Ответить
Кожному близькому родичу загиблого!!! Читайте уважно! "Чоловіку (дружині), офіційно зареєстрованому партнеру загиблого та близькому партнеру, який жив разом (із загиблим - ІФ), дітям, батькам, опікунам сума компенсації має становити EUR40 тис.", - заявила генпрокурор.
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21.12.2021 18:24 Ответить
Не знал что в Нидерландах такая дешевая человеческая жизнь. Имеешь 40 тыс... можно замочить кого угодно - муж, жен, ребенка....
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21.12.2021 18:17 Ответить
Насколько помню поначалу речь шла о 10 млн за каждого. Россияне славно поработали.
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21.12.2021 21:55 Ответить
Даже Каддафи больше заплатил за взорваный боинг!
Кацапский газ не пахнет, да?
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21.12.2021 18:17 Ответить
Интересно тот дигинират с фото уже кормит червей или еще бегает по дмбабве
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21.12.2021 18:20 Ответить
А хто повинен платити?
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21.12.2021 18:24 Ответить
Буде смішно якщо не кацапстан, а лугандон
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21.12.2021 18:33 Ответить
Зі статті не зрозуміло хто саме.
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21.12.2021 18:45 Ответить
так і ***** може виторгувти на газ чи ще щось свою "невинуватість" крайній роблять Лугандон то на їх території сталось, а кацапи скажуть -То все Гіркін, а Бук заблукав
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21.12.2021 19:03 Ответить
рахунок має йти на мільйони на одну людину... а ці 40 тисяч - цє якесь посміховисько над загиблими...
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21.12.2021 18:29 Ответить
значит судье откатили
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22.12.2021 00:18 Ответить
Как думаете, а не может быть связанно возможное нападение на Украину с судом по MH17? Процесс как раз на финише, фигуранты известны, а ***** выторговывает "невиновность" в обмен не ненападение? Мы то не знаем о чем договариваются по закрытым каналам первые лица.
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21.12.2021 18:30 Ответить
Государства и терробразования не упоминаются. Тогда к кому выставят счёт?
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21.12.2021 18:40 Ответить
Так отож. Толерантность она такая толерантность ...
Не зря, когда Германия "толерантнит" перед рашкой, они всегда в свои компаньоны Нидерланды берут. А тут такая неприятность с Боингом ... Они уже тянут как могут с этим процессом ... Наверное надеялись, что виновные от старости умрут.
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21.12.2021 18:54 Ответить
По 400 евро за кило, прости Господи. Цена жизни. Конец света.
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21.12.2021 18:46 Ответить
А платитиме звичайно ж Україна?
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21.12.2021 18:47 Ответить
Можуть і таке "вчудити", збили ж літак на території України.
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21.12.2021 19:06 Ответить
40 кЕвро? Вы серьёзно? За жизнь человека?Терпилы европейские...
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21.12.2021 19:12 Ответить
Да, при таких РАСЦЕНКАХ дядя Вова ****** готов хоть каждый день по БОИНГУ валить.
****** Голландские, для Вас жизнь собственных граждан нихера не стоит по сравнению с возможностью и дальше ********** ТЮЛЬПАНЧИКИ продавать.
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21.12.2021 22:11 Ответить
у кого в этой катастрофе погиб родной и близкий человек, должна составить 40 тысяч евро. Источник:
всего-то...Так дешево оценена жизнь...Для "среднего" европейца это годовой заработок...
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22.12.2021 00:08 Ответить
Как дёшево родственничков продают.
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22.12.2021 00:14 Ответить
маловато. справедливо надо удесятерить сумму.
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22.12.2021 00:46 Ответить
 
 