Каждому близкому родственнику погибшего в катастрофе МН17 должно быть выплачено 40 тыс. евро, – генпрокурор Нидерландов

Обвинение в судебном процессе по делу о сбитом МН17 считает, что сумма, которая должна быть выплачена каждому, у кого в этой катастрофе погиб родной и близкий человек, должна составить 40 тысяч евро.

Об этом заявила генеральный прокурор Биргит ван Руссел (Birgit van Roessel), выступая в обвинительным заключением во вторник в судебном процессе, который проходит в Схипхоле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Супругу, официально зарегистрированному партнеру погибшего и близкому партнеру, который жил вместе (с погибшим - ред.), детям, родителям, опекунам сумма компенсации должна составить 40 тыс. евро", - заявила генпрокурор.

Ван Руссел продолжила, что второй категории, к которой относятся дети и родители, которые не жили вместе с погибшим, должно быть выплачено по EUR35 тысяч, а третьей категории, к которой относятся братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, дяди и тети, племянники и семьи супругов, которые проживали с погибшим – EUR30 тыс.

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"Эта сумма применяется к каждому, кто потерял близкого. В иске, который мы передадим суду завтра, мы конкретизируем по каждой категории, кто к какой категории относится. В случае, если родные потеряли нескольких близких, может быть разрешено умножение этой суммы (на количество погибших)", - добавила генпрокурор.

Она также сообщила, что следствие считает необходимым передать обломки сбитого Боинга Малазийским авиалиниям, равно как и кабину пилотов, которая была реконструирована для восстановления картины повреждений.

"В отношении обломков ракеты, которая принадлежала российской армии, то они должны быть конфискованы. Ракета официально не принадлежала обвиняемому Гиркину. Это была ракета российских Вооруженных сил, и она может быть конфискована, потому что российские вооруженные силы знали, что Гиркин и другие обвиняемые используют ракету, чтобы сбивать самолеты", - считает обвинение.

Как ожидается, в среду прокурор объявит свое требование приговора четырем обвиняемым - трем гражданам РФ и одному гражданину Украины: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко. Все четверо привлекаются к ответственности за то, что стали причиной крушения рейса MH17, в результате которого погибли 298 пассажиров, что наказуемо ст.168 Уголовного кодекса и за убийство 298 пассажиров рейса MH17, что наказуемо ст.289 Уголовного кодекса.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

24 сентября в судебном комплексе "Схипхол" закончился девятый блок слушаний по делу о трагедии МН17.