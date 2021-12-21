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Когда журналисты заглядывают депутатам в телефоны - это копание в грязном белье, это некрасиво, - Арахамия

Когда журналисты заглядывают депутатам в телефоны - это копание в грязном белье, это некрасиво, - Арахамия

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призывает журналистов не заглядывать в телефоны депутатов. Но выступает против закрытия кулуаров второго этажа Верховной Рады для представителей прессы.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на пресс-конференции во вторник.

"Мы уже привыкли, что вы там есть. Нам будет грустно вас там не видеть. Но я действительно не слышал о таком обсуждении", - отметил нардеп.

Арахамия подчеркнул, что за два года работы "слуги народа" побывали в разных парламентах мира. "Я вам честно скажу, что я категорически против такого копания в грязном белье, когда большие камеры заглядывают в телефоны. Это просто некрасиво. Ни в одной стране мира такого нет. В последний раз я видел даже удочку с микрофоном, которую спустили вниз, чтобы записать кулуарные переговоры. Я не знаю, кто именно это делал, но это позор", - заметил он.

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Отвечая на уточняющий вопрос, поддерживает ли он установку на третьем этаже ложи прессы стекол, чтобы фотографы не могли снимать, политик заявил: "Не знаю, стекло - не стекло, но я за то, чтобы иметь хотя бы какую-то неформальную договоренность такого не делать. Потому что тогда давайте делать это на равных условиях.

Автор: 

ВР (29233) депутат (3312) журналистика (3289) Арахамия Давид (988)


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Топ комментарии
+62
А,за держаані гроші,в публічному місці,*********,це Кгасіва?
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21.12.2021 18:39
+48
А навіщо цей збоченець тягне до Ради брудну білизну?! На роботі треба займатися роботою.
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21.12.2021 18:41
+38
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21.12.2021 18:42
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лицемер..
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22.12.2021 08:28 Ответить
А договариваться с проститутками, вместо принятия Законов - Это геройство?
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22.12.2021 09:15 Ответить
Ви так обісрали свою зелену "білизну", що за тисячі кілометрів штиняє!!!
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22.12.2021 10:17 Ответить
коли бракує розуму краще мовчати ніж говорити..
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22.12.2021 10:40 Ответить
красивый обозвался...
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22.12.2021 14:32 Ответить
Щоб ніхто не копався в твоїй брудній білизні, потрібно її вчасно міняти і вчасно прати. Гігієна . Чули? Понабирали засранців замість депутатів - такий дух стоїть, що журналісти на верхньому ярусі вже не витримують.
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19.01.2022 17:22 Ответить
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