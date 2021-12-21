Когда журналисты заглядывают депутатам в телефоны - это копание в грязном белье, это некрасиво, - Арахамия

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призывает журналистов не заглядывать в телефоны депутатов. Но выступает против закрытия кулуаров второго этажа Верховной Рады для представителей прессы.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на пресс-конференции во вторник.

"Мы уже привыкли, что вы там есть. Нам будет грустно вас там не видеть. Но я действительно не слышал о таком обсуждении", - отметил нардеп.

Арахамия подчеркнул, что за два года работы "слуги народа" побывали в разных парламентах мира. "Я вам честно скажу, что я категорически против такого копания в грязном белье, когда большие камеры заглядывают в телефоны. Это просто некрасиво. Ни в одной стране мира такого нет. В последний раз я видел даже удочку с микрофоном, которую спустили вниз, чтобы записать кулуарные переговоры. Я не знаю, кто именно это делал, но это позор", - заметил он.

Читайте также: Кива не смог лишить журналиста Мокрика аккредитации в ВР

Отвечая на уточняющий вопрос, поддерживает ли он установку на третьем этаже ложи прессы стекол, чтобы фотографы не могли снимать, политик заявил: "Не знаю, стекло - не стекло, но я за то, чтобы иметь хотя бы какую-то неформальную договоренность такого не делать. Потому что тогда давайте делать это на равных условиях.