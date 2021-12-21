Конкурс на главу САП: победителя нет, больше всего баллов - у детектива НАБУ Клименко

Комиссия по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявила рейтинг кандидатов на должность главы ведомства и его заместителя, а также руководителя пятого отдела.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Комиссия утвердила, что детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов для должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов для занятия должности заместителя руководителя САП. Но голосовать за это не стала.

Итак, победители конкурса есть, но технически не утверждены результаты - комиссия не набрала достаточного количества голосов для утверждения проекта решения. Четыре члена комиссии не дали за это свои голоса.

Глава комиссии Екатерина Коваль предложила перенести заседание на другой день, чтобы согласовать некоторые документы с Офисом генпрокурора. Но другие члены комиссии выступили против этой инициативы и настаивали на объявлении результатов именно сегодня.

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