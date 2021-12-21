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Конкурс на главу САП: победителя нет, больше всего баллов - у детектива НАБУ Клименко

Конкурс на главу САП: победителя нет, больше всего баллов - у детектива НАБУ Клименко

Комиссия по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявила рейтинг кандидатов на должность главы ведомства и его заместителя, а также руководителя пятого отдела.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Комиссия утвердила, что детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов для должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов для занятия должности заместителя руководителя САП. Но голосовать за это не стала.

Итак, победители конкурса есть, но технически не утверждены результаты - комиссия не набрала достаточного количества голосов для утверждения проекта решения. Четыре члена комиссии не дали за это свои голоса.

Глава комиссии Екатерина Коваль предложила перенести заседание на другой день, чтобы согласовать некоторые документы с Офисом генпрокурора. Но другие члены комиссии выступили против этой инициативы и настаивали на объявлении результатов именно сегодня.

Читайте также: Конкурс на главу САП – стыд всемирного масштаба. Двое членов комиссии дали Клименко минимум баллов, потому что якобы не успели задать вопрос, - основатель StateWatch Леменов

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конкурс (1142) САП (2062)


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Топ комментарии
+21
Одно из условий безвиза - независимый прокурор САП. Надо с завтрашнего дня отменить безвиз да и всё. Какой смысл в этом дурдоме
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21.12.2021 19:21
+19
Шабунин, ну теперь до тебя дошло, зе-банат тупорылый?
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21.12.2021 19:22
+15
Бананова республіка в центрі Європи...стид і позор.
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21.12.2021 19:27
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Коваль, ****, бабло відробляє....
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21.12.2021 19:21 Ответить
Уже будет избран при новой власти, с этой делов не будет.
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21.12.2021 19:21 Ответить
Зеле -импичмент ! ВР- Майдан !
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21.12.2021 20:08 Ответить
Одно из условий безвиза - независимый прокурор САП. Надо с завтрашнего дня отменить безвиз да и всё. Какой смысл в этом дурдоме
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21.12.2021 19:21 Ответить
у тебя его и так нет.
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21.12.2021 19:22 Ответить
в смысле нет? у меня как раз биометрический паспорт и куча там отметок о пересечении границ. Но если Офис президента мухлюет, то Европа должна отменить безвиз
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21.12.2021 19:25 Ответить
і кому від цього буде краще ....
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21.12.2021 19:37 Ответить
І у першу чергу для представників зеленої влади, членів їхніх родин, а також ботів Банкової, що пишуть під різними, зокрема польськими прапорами, підробляючи на пасквілях авторства Подоляка.
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21.12.2021 19:40 Ответить
просто по тобi нe видно що ти украiнка
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21.12.2021 19:40 Ответить
Надо всем этим зеленым уродам запретить въезд в США и ЕС. Чтобы сами со своими шлюхами отдыхали, тратили награбленные у народа деньги и лечились в каком-нибудь Мухосранске.
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21.12.2021 21:40 Ответить
Господи, сколько зеленых набежало вдруг на порохоЦензорНЕТе! Та Петро за безвиз был готов свой живот положить, будучи президентом, а вы такую черную неблагодарность показываете! Безвиз - в Биробиджан, на х..!
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22.12.2021 08:06 Ответить
Шабунин, ну теперь до тебя дошло, зе-банат тупорылый?
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21.12.2021 19:22 Ответить
як цікаво, оаск не ліквідував порошенко а винуватий у цьому шабунін. шизофренія наше все.
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21.12.2021 19:45 Ответить
порох тобі в голову насрав, ботік
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21.12.2021 20:14 Ответить
ти в голову тільки їси зелене гімно, зе-біл=)
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21.12.2021 20:16 Ответить
Ще раз, для всіх дебілів: судова реформа - процес не одномоментний.
Судова реформа триває роками. Хоча би з практики проведення таких реформ у наших західних сусідів.
З-за Порошенка реформа зачепила суди двох вищих інстанцій та створення антикорсуду. Реформу другої та першої (до якої належить ОАСК) судових інстанцій належало робити вже наступникам; але тут "кінь не валявся" з березня 2019-го року.
Втямив, ?
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21.12.2021 20:16 Ответить
Звичайно не одномоментний, якщо врахувати що тобі ой як треба суддя вовк зі своїм оаском який прийме будь яке рішення. Не дарма ця мразота на записах казала що продавалась раніше, продасться і зеленському.

Звичайно не одномоментний, якщо роками виходити з заявами "в нас всі суди антикорупційні, тому ніяких спецсудів не треба".

Звичайно не одномоментний, якщо треба протягнути свою людинку в сап та набу, тоді можна і рік обирати.

Так що засунь свій менторський тон собі у сраку - я все розумію і все пам'ятаю, втямив?
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21.12.2021 20:36 Ответить
подивіться хто на це *****.во, на цю срану пародію.... , в цій країні все продано, здано і злито
лише одне запитання - на який хер патріоти ходять на всякі ток-шоу коли портянка і єрмилка приймуть будь-яке рішення і скасують будь-яке рішення в країні.
ті козли судом ОАСК відмінять чинити спротив проти ***.ла, тоді про шо балакати
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21.12.2021 19:25 Ответить
Зробили безвіз разом!
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21.12.2021 19:26 Ответить
похороним бeзвiз разом
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21.12.2021 19:41 Ответить
Бананова республіка в центрі Європи...стид і позор.
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21.12.2021 19:27 Ответить
Безвиз надо отменить! Только всем чинушам, все кто на гос. службе от мента до клоуна должны получать визу!!!
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21.12.2021 19:32 Ответить
Позорище, два совковых старых пердуна сидят что-то бубнят, забивают своим пердежом дисскусию.... Позорище несусветное
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21.12.2021 19:33 Ответить
Це перетягування джгута... 5х5. Позорище на весь світ!!!
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21.12.2021 19:34 Ответить
серед членів комісії від портянки одні дибіли і свині, продажні виродки тупо виконують замовлення
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21.12.2021 19:35 Ответить
Навроцький, - красава! молотит зе-банатов в хвост и в гриву=)
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21.12.2021 19:36 Ответить
Дайте тому діду копня і нехай іде додому...
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21.12.2021 19:40 Ответить
Международники проголосовали,а назначенные от власти нет.О какой Европе изрыгают зе со своими официальными лицами.Им до Европы как до луны.И ещё без стыда президент ставит сроки о вступлении в ЕС и НАТО,при этом обвиняя запад.
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21.12.2021 19:51 Ответить
Черговий "бєспредел" Зе-команди -махінації з САП.
ВРАЖАЄ ТЕ , як багато лохів73 ,не дивлячись на кричущі антидержавні дії блазня все ще підтримують його . ЗАШКВАР!! ЗЕБІЛИ !!! Цей "духовний лідер" 4 рази відкосив від армії , насміхався з українства , та свідомо провалив операцію вангеровців !!! І це ще далеко не всі його "заслуги ". А борцуни Лещенко , Наєм , та всі свободівці мовчать собі в тряпочку або навіть підтримують блазня.
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21.12.2021 19:51 Ответить
А ти конкретно, як протестуєш?
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21.12.2021 20:04 Ответить
Тільки один Порох може безповоротно зупинити цю "зелену плісняву" на чолі зі зрадником клоуном!
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21.12.2021 20:08 Ответить
В чому проблема, коли 246 більше 229?! Клименко - переможець! Єдина проблем в зекоманди, бо Клименко вів справу Татарова.
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21.12.2021 19:55 Ответить
Если завтра, значит ждут когда занесут бабло.
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21.12.2021 19:59 Ответить
завтра, - значит никогда. Зеленому дураку Татаров в уши налил, что Байден поду угрозой русского вторжения не посмеет... Эх, ничего дураков жизнь не учит...
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21.12.2021 20:06 Ответить
А украинский народ уже ничего в этой стране предательского и воровского режима Зеленского не значит?
Зеленский и Ермак со своей шоблой боится *****, а на народ, который и остановил ***** в 2014, плюет
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21.12.2021 21:46 Ответить
Глядя на весь этот цирк угашенных клоунов, проффесиональные наперсточники Янукоида и Ко, сгрызли свои ногти по локти - а шо, так можно было ??? !!!!
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21.12.2021 22:28 Ответить
Да Янук и Ко, по сравнению с нынешними клоунами, - английские лорды =)
Зебилы, ****, понавыбирали отборнейший сброд...
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22.12.2021 00:39 Ответить
Продажные шавки Ермака-Зеленского-Татарова-Портнова. Украинский народ, запомни этих
продажных шлюх!

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21.12.2021 22:40 Ответить
Так ї повинно бути 5. А у Вас є зліва направо Андрій Гуджол, Олена Бусол, Богдан Романюк, Катерина Коваль. Не дістає іще Євгена Соболя
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21.12.2021 23:11 Ответить
От так правильніше
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21.12.2021 23:17 Ответить
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22.12.2021 00:41 Ответить
Было уже такое в истории "Караул устал"
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22.12.2021 07:39 Ответить
Бубочка учебник по истории скурил... Но Янука ведь зе-поц по баням корпоративил... Зе-билы на чужих ошибках не учатся, - они уверенны в своей оригинальной непогрешимости =)
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22.12.2021 09:29 Ответить
 
 