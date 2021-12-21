Конкурс на главу САП: победителя нет, больше всего баллов - у детектива НАБУ Клименко
Комиссия по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявила рейтинг кандидатов на должность главы ведомства и его заместителя, а также руководителя пятого отдела.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Комиссия утвердила, что детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов для должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов для занятия должности заместителя руководителя САП. Но голосовать за это не стала.
Итак, победители конкурса есть, но технически не утверждены результаты - комиссия не набрала достаточного количества голосов для утверждения проекта решения. Четыре члена комиссии не дали за это свои голоса.
Глава комиссии Екатерина Коваль предложила перенести заседание на другой день, чтобы согласовать некоторые документы с Офисом генпрокурора. Но другие члены комиссии выступили против этой инициативы и настаивали на объявлении результатов именно сегодня.
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Судова реформа триває роками. Хоча би з практики проведення таких реформ у наших західних сусідів.
З-за Порошенка реформа зачепила суди двох вищих інстанцій та створення антикорсуду. Реформу другої та першої (до якої належить ОАСК) судових інстанцій належало робити вже наступникам; але тут "кінь не валявся" з березня 2019-го року.
Втямив, ?
Звичайно не одномоментний, якщо роками виходити з заявами "в нас всі суди антикорупційні, тому ніяких спецсудів не треба".
Звичайно не одномоментний, якщо треба протягнути свою людинку в сап та набу, тоді можна і рік обирати.
Так що засунь свій менторський тон собі у сраку - я все розумію і все пам'ятаю, втямив?
лише одне запитання - на який хер патріоти ходять на всякі ток-шоу коли портянка і єрмилка приймуть будь-яке рішення і скасують будь-яке рішення в країні.
ті козли судом ОАСК відмінять чинити спротив проти ***.ла, тоді про шо балакати
ВРАЖАЄ ТЕ , як багато лохів73 ,не дивлячись на кричущі антидержавні дії блазня все ще підтримують його . ЗАШКВАР!! ЗЕБІЛИ !!! Цей "духовний лідер" 4 рази відкосив від армії , насміхався з українства , та свідомо провалив операцію вангеровців !!! І це ще далеко не всі його "заслуги ". А борцуни Лещенко , Наєм , та всі свободівці мовчать собі в тряпочку або навіть підтримують блазня.
Зеленский и Ермак со своей шоблой боится *****, а на народ, который и остановил ***** в 2014, плюет
Зебилы, ****, понавыбирали отборнейший сброд...
продажных шлюх!