Жернаков о конкурсе по назначению главы САП: Перенести не удалось – так просто взяли и сорвали утверждение победителя
Конкурсная комиссия по отбору руководителя провалила голосование за назначение руководителем САП детектива НАБУ Александра Клименко.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил координатор Общественного совета добродетели, председатель правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.
"Конкурсная комиссия по отбору руководителя провалила голосование за назначение руководителем САП детектива НАБУ Александра Клименко, хотя тот выиграл по баллам (246 против 229 у Синюка) – эти баллы комиссия подсчитала.
"За" проголосовали только 4 члена Конкурсной комиссии, делегированные международниками. Против – 5, делегированные властью (читай – Татаровым). Тупо просто не подняли руки", – написал Жернаков.
Юрист цитирует члена комиссии от "международников" Драго Коса: "Мы знаем, насколько это нужно Украине, за этим наблюдает буквально весь мир, давайте наконец-то закончим". На что глава комиссии Екатерина Коваль предлагала перенести заседание: "Я устала, мы здесь с 10 утра, давайте перенесем".
Перенести "потому что устали" не удалось - так те просто взяли и сорвали формальное утверждение победителя, отмечает Жернаков.
"Как же плачевно сейчас выглядят Зеленский, его Офис и вся страна перед цивилизованным миром", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всплывает в памяти аналогия с Яныком. Тот очень долго говорил о курсе в европу, ни хрена для этого не делал, а потом объявил о развороте.
Кроме объявления о развороте, у нас пока так же.
Декларируется курс в ЕС и НАТО, а судебная реформа саботируется.
Неназначение прокурора САП это де факто победа коррупции и шлагбаум на пути в ЕС и НАТО.
После такого безпрецедентного кидка денег не дадут, совковая экономика не способна развиваться, долги надо отдавать.
Что дальше? Дефолт? Деньги может дать только кремль в обмен на... Там список хотелок будет очень долгий.
Что дальше?
Клименко -воїн світла?
Чи пішли вони обидва нафіг? Якісь дивні детективи.
И ДА ЕСЛИ -ПОТОМ БУДЕТ КЛАССИКА-- КОГДА ОДИН РЕБЕНОК ПОСМОТРЕВ НА ЭТОГО КОРОЛЯ СКАЖЕТ - А КОРОЛЬ ТО ГОЛЫЙ.....!!!!!!!!!!!!!!!!
"Ми не приймаємо тезу про ЄС через 30 років, а НАТО колись там, - Зеленський. ВIДЕО"
Джерело:
хто на...рав?
порх
та він за кордоном.
а прописаний де????
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6897582096948694?__cft__[0]=AZXpmetAmjvMjqbypxqvVz0k_DowsmACLLXX9qdIrFVQI7cVhXEeY25ZM1YhZ9A7Onpz2tlIlXBS0c1A1Zr2t1WTcXkkwdFn1x7FLMfTzNERHWNbtzov_8h6fUeT-_SDwSE&__tn__=%2CO%2CP-R 21 хв ·
То, что сейчас устроил офис Зеленского на конкурсе Специального антикоррупционного прокурора - это просто нанесение реального ущерба нашим отношениям с Западом, и оскорбление для нашего государства.
Только что завершен конкурс на главу САП, и победил на конкурсе по баллам Александр Клименко, он набрал 246 баллов, кандидат от офиса президента Андрей Синюк набрал 229 баллов.
Однако члены конкурсной комиссии, которые назначены коалицией Слуг народа, ОПЗЖ, "Довіра", и "За майбутнє", не голосуют и не признают Клименко главой САП. И сейчас члены комиссии, делегированные международными организациями, иностранцы, убеждают украинцев в комиссии, какой огромный ущерб нанесет Украине провал голосования за назначение Клименко, и требуют признать результаты, говорят о последствиях, пытаются пристыдить, посмотрите: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNoWkcJavZcc%26fbclid%3DIwAR0JrcYv5__52J-8hCmEPytMa6LgXB8ptDz9kNkYbOim72CJjUv-6k051zo&h=AT2VsWMech6keGrzvAXTqsVkEH4zQXPSn-qh-rg1IBYhx994-sOJPswA_58Fu463TJILzKDZ7QCF_DW6c9H4GZfRQZ6oA5QWjWX5sd_LYdvpHEzhSjYzmCADCBLmyQVUnGpy&__tn__=-UK-R&c[0]=**************************************************-XIy5Rs6bbEzu1_eOwHe3aGdBmFUJIBn388CkMB6QsLL7E5I0ol8jA81R-Yj_mMxii7q9FIhWhDb4CCZEUwnvpBcmt2q13nK4 https://www.youtube.com/watch?v=NoWkcJavZcc
Я напоминаю, что главы САП в стране не могут выбрать 15 месяцев. И президент США 30 АВГУСТА подписал декларацию с президентом Зеленским, что конкурс на главу САП будет разблокирован немедленно. Немедленно - так и было записано. Президент Украины, премьер-министр и глава Нацбанка подписали обязательство перед МВФ избрать главу САП до 21 ноября 2021 года. Как можно срывать обязательства президента Украины перед президентом США и МВФ? Мы уже несколько раз срывали все сроки.
Если власть сорвет назначение Клименко, репутационный ущерб получит Украина, но и для офиса президента это даром не пройдет. В чьих интересах продолжают срывать назначение главы САП спустя столько месяцев на глазах у всего мира, всего нашего общества?
Если речь идёт о коррупци, то лицо заинтересованное в коррупции.
Ну кто теперь воспримет Зе всерьёз на западе, если он не борется, а крышует коррупцию?
Дно
Та іще справи проти Коломойського. Так що це останній рубіж.