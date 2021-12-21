Жернаков о конкурсе по назначению главы САП: Перенести не удалось – так просто взяли и сорвали утверждение победителя

Конкурсная комиссия по отбору руководителя провалила голосование за назначение руководителем САП детектива НАБУ Александра Клименко.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил координатор Общественного совета добродетели, председатель правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"Конкурсная комиссия по отбору руководителя провалила голосование за назначение руководителем САП детектива НАБУ Александра Клименко, хотя тот выиграл по баллам (246 против 229 у Синюка) – эти баллы комиссия подсчитала.

"За" проголосовали только 4 члена Конкурсной комиссии, делегированные международниками. Против – 5, делегированные властью (читай – Татаровым). Тупо просто не подняли руки", – написал Жернаков.

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Юрист цитирует члена комиссии от "международников" Драго Коса: "Мы знаем, насколько это нужно Украине, за этим наблюдает буквально весь мир, давайте наконец-то закончим". На что глава комиссии Екатерина Коваль предлагала перенести заседание: "Я устала, мы здесь с 10 утра, давайте перенесем".

Перенести "потому что устали" не удалось - так те просто взяли и сорвали формальное утверждение победителя, отмечает Жернаков.

"Как же плачевно сейчас выглядят Зеленский, его Офис и вся страна перед цивилизованным миром", - добавил он.

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