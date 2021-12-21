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Люди Зеленского выступили против назначения главой САП победителя конкурса, который не нравится ОП, - Шуклинов

Люди Зеленского выступили против назначения главой САП победителя конкурса, который не нравится ОП, - Шуклинов

Отсутствие результатов конкурса по назначению главы САП является еще одним гвоздем в политический портрет президента Зеленского.

Такое мнение в фейсбуке высказал журналист Петр Шуклинов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня люди Владимира Зеленского и его Слуги народа проголосовали против утверждения результатов работы комиссии и против назначения главой САП победителя конкурса, детектива Александра Клименко, набравшего больше баллов.

Клименко не нравится Офису президента, потому что он угрожает его окружению. Все представители от международников вместо этого проголосовали "за", - написал Шуклинов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конкурс на главу САП: победителя нет, больше всего баллов - у детектива НАБУ Клименко

Он приводит слова представителя международных организаций в комиссии Драго Коса, который обращался к части членов комиссии:

"Мне очень жаль, что вы сейчас это делаете. Очевидно, что вы находитесь под давлением... Вам безразлично, что о вас думают люди. Но однажды вас спросят, что вы делали в комиссии полтора года. Когда мы выбрали лучшего – вы не захотели этого признать, возможно, нужно сказать людям правду.

Президент обещал, что Украина выберет главу САП. Это было важное обещание. Вас не беспокоит, что произойдет, если этого не будет? Меня – беспокоит".

Читайте также: Жернаков о конкурсе по назначению главы САП: Перенести не удалось – так просто взяли и сорвали утверждение победителя

Шуклинов напоминает, что Зеленский не выполнил обещание, которое лично давал президенту США Джо Байдену.

"Такого очевидного для всех спектакля "мы устали, мы не можем, голосовать нельзя", как сегодня на комиссии - я еще не видел. Это стыд. Это защита личных интересов президента, а не защита интересов украинцев. Использование власти в личных полезных целях", – написал журналист.

Также читайте: Зеленский и Ермак все же сорвали назначение руководителя САП, - Шабунин

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) конкурс (1142) САП (2062) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6897582096948694?__cft__[0]=AZXFAn4oRoucuGPMTX0tAjzkBydXl6F9Fml45RzX-upMXuzRjA19rz-uNJjDf4wXIkDLITY7tEKLMDJSg-JmVIiIlwfzxpOAUAjpelpKGNPbNW3_c1FKbBHCt4L70JGXii4&__tn__=%2CO%2CP-R 41 мин. ·



То, что сейчас устроил офис Зеленского на конкурсе Специального антикоррупционного прокурора - это просто нанесение реального ущерба нашим отношениям с Западом, и оскорбление для нашего государства.

Только что завершен конкурс на главу САП, и победил на конкурсе по баллам Александр Клименко, он набрал 246 баллов, кандидат от офиса президента Андрей Синюк набрал 229 баллов. Простая математика, надо просто завершить процедуру и признать Клименко главой САП.

Однако члены конкурсной комиссии, которые назначены коалицией Слуг народа, ОПЗЖ, "Довіра", и "За майбутнє", не голосуют и не признают Клименко главой САП. И сейчас члены комиссии, делегированные международными организациями, иностранцы, убеждают украинцев в комиссии, какой огромный ущерб нанесет Украине провал голосования за назначение Клименко, и требуют признать результаты, говорят о последствиях, пытаются пристыдить, посмотрите: https://www.youtube.com/watch?v=NoWkcJavZcc&fbclid=IwAR2rcmb5arv37jlPnI4lTXwlqR5P9xyyc0pijF0o5yKo4EeqZ9uuw0wWRPY https://www.youtube.com/watch?v=NoWkcJavZcc

Я напоминаю, что главу САП в стране не могут выбрать 15 месяцев. А ведь в ведении САП дела по всем олигархам - и по Коломойскому, и по Ахметову, и по замглавы ОП Татарову, и по Слугам народа - то есть происходит сознательное блокирование работы антикоррупционных органов. И президент США 1 СЕНТЯБРЯ подписал декларацию с президентом Зеленским, что конкурс на главу САП будет разблокирован немедленно. Немедленно - так и было записано. Президент Украины, премьер-министр и глава Нацбанка подписали обязательство перед МВФ избрать главу САП до 21 НОЯБРЯ 2021 года. Как можно срывать обязательства президента Украины перед президентом США и МВФ? Мы уже несколько раз срывали все сроки.

Если власть сорвет назначение Клименко, репутационный ущерб получит Украина, но и для офиса президента это даром не пройдет. В чьих интересах продолжают срывать назначение главы САП спустя столько месяцев на глазах у всего мира, наших западных союзников, всего нашего общества?
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21.12.2021 20:20
+47
А ну, сторонники "нового лица в политике", объясните мне популярно, что же произошло!
Очень хочется услышать, что вы думаете по этому поводу!
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21.12.2021 20:14
+39
Зеле- импичмент ! Раде- Майдан !
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21.12.2021 20:09
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По приезду Порошенко на Майдане будет Вече ...зекрыса хотел было хайпануть и "арестовать" Пороха возле самолёта ,а потом отпустить ,но засцал Вече
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21.12.2021 22:16 Ответить















Герман Аксьом


@eternalrailway



Це просто зараз. Запитали про Порошенка. А воно вже слова сказати не може - його вже під вечір накрило, розмазало і розплющило.
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21.12.2021 22:22 Ответить
Прислуги Урода во главе с ЗЕловуном главные крышеватели и защитники корупции. Не удивлюсь если ЗЕкрысы дойдут до того что открыто заговорят что коррупцию нужно узаконить и закрепить в конституции.. ЗЕбанда уже опустилась ниже Януковоща. А вот перед ЗЕбилами стоит не простая задача..как же весь это беспредел ЗЕкрыс повесить лично на Порошенко..
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21.12.2021 22:34 Ответить
Похоже победитель конкурса не кум, не сват, не слуга народа и даже не из 95 квартала.
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21.12.2021 23:32 Ответить
Не удивительно, что глядя на ЭТО недоразумение, у кацапопофашиков руки чешутся!
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22.12.2021 08:27 Ответить
Зеленяво-пісюнотна мразота!!
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22.12.2021 10:13 Ответить
А сколько было обещаний на стадионе и что сделано
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22.12.2021 17:26 Ответить
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