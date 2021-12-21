Люди Зеленского выступили против назначения главой САП победителя конкурса, который не нравится ОП, - Шуклинов

Отсутствие результатов конкурса по назначению главы САП является еще одним гвоздем в политический портрет президента Зеленского.

Такое мнение в фейсбуке высказал журналист Петр Шуклинов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня люди Владимира Зеленского и его Слуги народа проголосовали против утверждения результатов работы комиссии и против назначения главой САП победителя конкурса, детектива Александра Клименко, набравшего больше баллов.

Клименко не нравится Офису президента, потому что он угрожает его окружению. Все представители от международников вместо этого проголосовали "за", - написал Шуклинов.

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Он приводит слова представителя международных организаций в комиссии Драго Коса, который обращался к части членов комиссии:

"Мне очень жаль, что вы сейчас это делаете. Очевидно, что вы находитесь под давлением... Вам безразлично, что о вас думают люди. Но однажды вас спросят, что вы делали в комиссии полтора года. Когда мы выбрали лучшего – вы не захотели этого признать, возможно, нужно сказать людям правду.

Президент обещал, что Украина выберет главу САП. Это было важное обещание. Вас не беспокоит, что произойдет, если этого не будет? Меня – беспокоит".

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Шуклинов напоминает, что Зеленский не выполнил обещание, которое лично давал президенту США Джо Байдену.

"Такого очевидного для всех спектакля "мы устали, мы не можем, голосовать нельзя", как сегодня на комиссии - я еще не видел. Это стыд. Это защита личных интересов президента, а не защита интересов украинцев. Использование власти в личных полезных целях", – написал журналист.

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