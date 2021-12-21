Канцлер Германии Шольц в разговоре с Путиным заявил о необходимости деэскалации у границ Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого говорилось, в частности, о ситуации по усилению военного присутствия РФ вблизи границ Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канцлер и президент России также обсудили ситуацию по усилению российского военного присутствия вблизи Украины. Канцлер выразил обеспокоенность ситуацией и заявил о неотложной необходимости деэскалации", - заявил спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт.

По его словам, в ходе телефонного разговора обсуждалось состояние выполнения минских договоренностей в контексте мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Канцлер отметил необходимость продвижения переговоров в нормандском формате.

Отмечается, что канцлер ФРГ и президент РФ договорились "продлить обмен мнениями".

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